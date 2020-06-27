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Ветеран и полковник полиции Павел Савенко умер в Днепре. ФОТОрепортаж

Полковник полиции Павел Савенко покончил жизнь самоубийством.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепр оперативный.

"Трагический случай произошел вчера на улице Янгеля. Жена полицейского пришла домой с ребенком после прогулки около 20:30. Женщина увидела, что в одной из комнат двери закрыты изнутри. Когда она смогла открыть дверь, то обнаружила труп своего мужа. Мужчина выстрелил себе в правый висок. Рядом с ним был карабин и гильза от патрона", - отмечается в сообщении.

Предсмертную записку не нашли. Жена правоохранителя не понимает, почему ее муж решил покончить жизнь самоубийством.

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В соцсетях друзья и знакомые выражают искренние соболезнования.

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Ветеран и полковник полиции Павел Савенко умер в Днепре 02
Ветеран и полковник полиции Павел Савенко умер в Днепре 03
Ветеран и полковник полиции Павел Савенко умер в Днепре 04

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Ветеран и полковник полиции Павел Савенко умер в Днепре 06

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