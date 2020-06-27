Работники лесничества на Ивано-Франковщине незаконно торговали древесиной, чем нанесли ущерб на 1,9 млн грн, - ГБР. ФОТО

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного во Львове, сообщили о подозрении должностным лицам Вороновского лесничества ГП "Рогатинское лесное хозяйство".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР, они подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

По данным предварительного расследования, должностные лица лесхоза осуществляли незаконную порубку и сбывали древесину предприятию. В результате государству нанесен ущерб на сумму 1,9 млн гривен.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Ивано-Франковской области. Оперативное сопровождение - Управление Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.

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В случае доказательства вины, должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.





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