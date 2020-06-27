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Работники лесничества на Ивано-Франковщине незаконно торговали древесиной, чем нанесли ущерб на 1,9 млн грн, - ГБР. ФОТО

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного во Львове, сообщили о подозрении должностным лицам Вороновского лесничества ГП "Рогатинское лесное хозяйство".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР, они подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

По данным предварительного расследования, должностные лица лесхоза осуществляли незаконную порубку и сбывали древесину предприятию. В результате государству нанесен ущерб на сумму 1,9 млн гривен.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Ивано-Франковской области. Оперативное сопровождение - Управление Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незаконная вырубка леса за 3 года нанесла убытков более чем на полмиллиарда гривен, - бывший и.о. главы Госэкоинспекции Фирсов

В случае доказательства вины, должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Работники лесничества на Ивано-Франковщине незаконно торговали древесиной, чем нанесли ущерб на 1,9 млн грн, - ГБР 01
Работники лесничества на Ивано-Франковщине незаконно торговали древесиной, чем нанесли ущерб на 1,9 млн грн, - ГБР 02

Также смотрите: Незаконная вырубка леса на Закарпатье. ФОТО

Автор: 

лес (631) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) халатность (68) Ивано-Франковская область (923) ГБР (3000)


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Топ комментарии
+11
Працівники лісництва на Івано-Франківщині незаконно торгували деревиною, чим завдали збитків на 1,9 млн грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 9346
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27.06.2020 22:46
+7
все лесхозы пилят лес на свой карман ,паллето пиление процветает по всей стране через частные пилорамы , горы паллетов фуры не успевают вывозить
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27.06.2020 22:05
+6
Спіймали сердешних на вирубці лісу, як доказ три куби кругляка, а ешелонів на станціях не бачите? Але це табу, дуже великі і поважні люди це "кришують"!
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27.06.2020 22:18
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Правила форума Совет форумчан
нужно брать за жабры.
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27.06.2020 22:01 Ответить
крисятнічали від своїх ...
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27.06.2020 22:03 Ответить
все лесхозы пилят лес на свой карман ,паллето пиление процветает по всей стране через частные пилорамы , горы паллетов фуры не успевают вывозить
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27.06.2020 22:05 Ответить
але, тільки цей доплатив за таку рекламу, вчитайтесь: Працівники лісництва на Івано-Франківщині незаконно торгували деревиною...
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові, повідомили про підозру....

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Івано-Франківської області. Оперативний супровід - Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

У разі доведення провини посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.Джерело: https://censor.net/ua/p3204807
Молодці "львів'яни" у самих ліс не росте чи лячно охороняти, ось і стараються та допомагають іншим. ..
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28.06.2020 09:29 Ответить
Та не , там не на два лiмона накрали , а значно бiльше !
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27.06.2020 22:06 Ответить
І не ці виконавці.
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27.06.2020 22:25 Ответить
Это сколько лодок можно сделать на случай наводнения или сделать плоты.
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27.06.2020 22:10 Ответить
Заводы на металлолом порезали, остались еще леса выпилить в Украине, так и разберут постепенно страну на запчасти
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27.06.2020 22:12 Ответить
1,9 млн грн? Це за скільки? За тиждень, місяць чи квартал? На більший термін така мізерна сума якось дуже сміхотворно виглядає...
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27.06.2020 22:13 Ответить
Надо бы им в свое время установить надмогильные памятники в виде пенька.
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27.06.2020 22:13 Ответить
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27.06.2020 22:14 Ответить
Працівники лісництва на Івано-Франківщині незаконно торгували деревиною, чим завдали збитків на 1,9 млн грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 296
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27.06.2020 22:16 Ответить
Спіймали сердешних на вирубці лісу, як доказ три куби кругляка, а ешелонів на станціях не бачите? Але це табу, дуже великі і поважні люди це "кришують"!
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27.06.2020 22:18 Ответить
Це рядові виконавці. А хто ними керував?
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27.06.2020 22:23 Ответить
Працівники лісництва на Івано-Франківщині незаконно торгували деревиною, чим завдали збитків на 1,9 млн грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 4256
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27.06.2020 22:24 Ответить
Тобто подарували крадене?
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27.06.2020 22:26 Ответить
Акакаяразніца?
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28.06.2020 00:47 Ответить
Ну вы еще скажите что нова влада виновата! Тут явно Порошенко замешан, его руук дело
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27.06.2020 22:26 Ответить
😁
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27.06.2020 22:27 Ответить
Тєма така: Порохоботів після зміни на Цензорі садили в гіпертрансбуси Рошен і везли щоб вони вирубували ліс. Інфа 100%
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27.06.2020 22:32 Ответить
І годували досхочу цукерками і найкращими тортами.😆🎂
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27.06.2020 22:36 Ответить
Так це ж пайки.
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27.06.2020 22:38 Ответить
Про такі пайки була в мене історія. Я колись у 1990 році, коли нічого в крамницях не було, витягнув талончик на австрійські чоботи і віддав його безкоштовно товаришу із свого відділу. Весь відділ хотів мене вбити, бо вони вважали, що безплатно не можна віддавати. Мабуть це були майбутні корупціонери і зебіли.😁
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27.06.2020 22:43 Ответить
я цього не застав слава богу.....
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27.06.2020 22:46 Ответить
У цьому році в магазинах були лише колонки, а зарплата дорівнювала 5 доларам. Але як було мені годувати дружину і малу дитину я не знав.🧐 А ще весь час я був на мітингах проти СРСР...
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27.06.2020 22:49 Ответить
саме головне щоб все це жахіття не повернулося, бо зє команда до цього нас підпихає.

Працівники лісництва на Івано-Франківщині незаконно торгували деревиною, чим завдали збитків на 1,9 млн грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 5324
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27.06.2020 22:52 Ответить
Я зберігаю усі купоно-карбованці від одного до мільйона.
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27.06.2020 22:58 Ответить
Вибачте, але у банкоматах "Приватбанку" якогось провінційного міста мінімально доступна копюра у 500 гривен - явно перебір.
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28.06.2020 02:03 Ответить
Працівники лісництва на Івано-Франківщині незаконно торгували деревиною, чим завдали збитків на 1,9 млн грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 834 https://censor.net/user/453111
До Вас повага і жодних питань не має. Просто підвернулася гаряча тема. Хоча якщо у вас є думки чому банкомати не забезпечуються дрібнішою готівкою - решті користувачів також буде цікаво.
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28.06.2020 02:15 Ответить
Так, дійсно таке було. У мене теж зарплата тоді була еквівалентною 5-ти доларам.
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27.06.2020 22:52 Ответить
ничего не будет, пока коррупцией занимается преЗЕдент, так вот и все остальные занимаются тем же самым
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27.06.2020 22:32 Ответить
Не усі корупціонери, але верхівка дійсно корумпована і брехлива.
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27.06.2020 22:38 Ответить
Лес утешался той мыслю, шо из него сделают гроб для дровосеков..
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27.06.2020 22:32 Ответить
Для Пети эта тема остра как лезвие бритвы помнится сывочёлое чучело пол года или больше не подписывал закон который собстенно, Томенко, член его фракции с трудом протолкнул, которого впоследствии заменили более послушным порохоботом в раде. Закон запрещал вывозить необработанный лес.
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27.06.2020 22:43 Ответить
Це добре, що ви не забуваєте Петра і нічого не говорите про Зе. У вас починається важке одужання.
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27.06.2020 22:46 Ответить
У кого? У ватного кримчанина?
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27.06.2020 22:49 Ответить
Так як звати фюрера русні, кримчанин немитий?
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27.06.2020 22:59 Ответить
Так! Звичайно, що він буде мати свої переконання.
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27.06.2020 22:56 Ответить
Попробуйте до конца дочитать, а не первую строчку...
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27.06.2020 22:50 Ответить
Я все прочитав і бачу ваш настрій, не хвилюйтеся і одужуйте.
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27.06.2020 22:54 Ответить
Мені сподобався Порошенківський тролінг дбр та сцикла, круто Порох їх опустив!
Працівники лісництва на Івано-Франківщині незаконно торгували деревиною, чим завдали збитків на 1,9 млн грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 3864
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27.06.2020 23:00 Ответить
.Закон не помог , потому , разрешили вывозить дрова .
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27.06.2020 22:51 Ответить
потому , что разрешили *
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27.06.2020 22:53 Ответить
Это да дров стали вывозить больше в геометрической прогрессии..
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27.06.2020 22:58 Ответить
Працівники лісництва на Івано-Франківщині незаконно торгували деревиною, чим завдали збитків на 1,9 млн грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 9346
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27.06.2020 22:46 Ответить
Ось і знайшли головних винуватців повеней та масової вирубки лісів у Карпатах ...
Реформи не спинити!

Працівники лісництва на Івано-Франківщині незаконно торгували деревиною, чим завдали збитків на 1,9 млн грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 3467
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27.06.2020 22:47 Ответить
Працівники лісництва на Івано-Франківщині незаконно торгували деревиною, чим завдали збитків на 1,9 млн грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 9471
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27.06.2020 22:48 Ответить
Да прям таки. А петріоти з гідністю вирубували лиш по соснинці, старанно дбаючи про те, щоб масовий експорт української деревини до ЄС не припинявся.
Українське лісорубство вже створило іміджеві проблеми для IKEA, чиє керівництво заявило, що докладно вивчить весь ланцюг постачання сировини для продукції, яку вони маркують, як "екологічно дружню".

А почалося все з дослідження британської недержавної організації Earthsight, яка виявила зловживання, коріння якого тягнеться ще у часи правління злочинних проФФесіоналів Януковича (і з тих пір не викорінене):

Дослідження Earthsight, що тривало 18 місяців, виявило, що компанія Ikea продає букові стільці, вироблені з деревини, отриманої шляхом незаконних рубок у лісах українських Карпат: https://www.earthsight.org.uk/flatpackedforests-ukr
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28.06.2020 13:25 Ответить
Нехай ДБР і прокуратура поглянуть на ліс з іншого краю: скільки його вивезли за кордон згідно митних товарно-супровідних документів за останні років шість, хто хазяїн того лісу, хто на порубку давав дозвіл. Лісоруби і їх керони - то лише нижній щабель лісової мафії. А сліди приведуть в Київ на Печерські пагорби від часів Хряка і донині.
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27.06.2020 23:00 Ответить
А потом такие, глядя на потопы:
"Ой, а хто это сделал, ай-ай-ай?"....
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27.06.2020 23:55 Ответить
А что там расследовать?!
Ребята, просто сядьте на обочину любой дороги на Прикарпатье. Просто сидите и считайте, сколько мимо вас за один день пролетит лесовозов!
Едва ли не в каждом селе лесопилка - что тут еще расследовать?!!!!
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27.06.2020 23:57 Ответить
А якщо ще добавити залізнодорожні перевізки товарняками...
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28.06.2020 02:27 Ответить
. . . и раньше были сигналы - что "Буратино" зрадник. . . (гугл . . . Зеленский подарил Путину $20 млрд? Украина после газовых переговоров прощает все иски, в Кремле ликуют). . .
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28.06.2020 04:04 Ответить
Судячи з фотографії специ лісової галузі із Сан-Франциско вважають, що дуби можуть бути лише у владі, а ліси вони засмічують, тому їх вирізали нафіг, як сміття, на бочки для вин і коньяків Франції. Щодо паводку, то ті хто кришує лісовирубальників покружляють з іконами на французьких гелікоптерах і за 600 млн , виділених на це шоу , все владнають разом з місцевими ідіотами.
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28.06.2020 07:09 Ответить
При чому не бачать ні в нас ні в ЕС))) Там так само кришують цю контрабанду, в ромунів нічуть не менше вирубали ліси...
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28.06.2020 09:03 Ответить
 
 