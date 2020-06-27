Работники лесничества на Ивано-Франковщине незаконно торговали древесиной, чем нанесли ущерб на 1,9 млн грн, - ГБР. ФОТО
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного во Львове, сообщили о подозрении должностным лицам Вороновского лесничества ГП "Рогатинское лесное хозяйство".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР, они подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
По данным предварительного расследования, должностные лица лесхоза осуществляли незаконную порубку и сбывали древесину предприятию. В результате государству нанесен ущерб на сумму 1,9 млн гривен.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Ивано-Франковской области. Оперативное сопровождение - Управление Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.
В случае доказательства вины, должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
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Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові, повідомили про підозру....
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Івано-Франківської області. Оперативний супровід - Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.
У разі доведення провини посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.Джерело: https://censor.net/ua/p3204807
Молодці "львів'яни" у самих ліс не росте чи лячно охороняти, ось і стараються та допомагають іншим. ..
До Вас повага і жодних питань не має. Просто підвернулася гаряча тема. Хоча якщо у вас є думки чому банкомати не забезпечуються дрібнішою готівкою - решті користувачів також буде цікаво.
Реформи не спинити!
Українське лісорубство вже створило іміджеві проблеми для IKEA, чиє керівництво заявило, що докладно вивчить весь ланцюг постачання сировини для продукції, яку вони маркують, як "екологічно дружню".
А почалося все з дослідження британської недержавної організації Earthsight, яка виявила зловживання, коріння якого тягнеться ще у часи правління злочинних проФФесіоналів Януковича (і з тих пір не викорінене):
Дослідження Earthsight, що тривало 18 місяців, виявило, що компанія Ikea продає букові стільці, вироблені з деревини, отриманої шляхом незаконних рубок у лісах українських Карпат: https://www.earthsight.org.uk/flatpackedforests-ukr
"Ой, а хто это сделал, ай-ай-ай?"....
Ребята, просто сядьте на обочину любой дороги на Прикарпатье. Просто сидите и считайте, сколько мимо вас за один день пролетит лесовозов!
Едва ли не в каждом селе лесопилка - что тут еще расследовать?!!!!