Память погибших 21 мая на Житомирщине бойцов почтили в Киеве, - батальон имени генерала Кульчицкого. ФОТОрепортаж

На Лесном кладбище в Киеве почтили память погибших 21 мая на Житомирщине бойцов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу батальона имени генерала Кульчицкого.

Среди присутствующих были заместитель начальника Северного Киевского территориального управления полковник Роман Леонович, командир воинской части 3066 полковник Константин Рихтик, командир бригады быстрого реагирования полковник Иван Миропольский, заместитель командира воинской части 3066 по работе с личным составом полковник Руслан Козенков, заместитель командира бригады быстрого реагирования по работе с личным составом полковник Олег Ольшанский, командир батальона оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого майор Максим Масный, военнослужащие и ветераны батальона оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого, нацгвардейцы бригады быстрого реагирования, семьи, родные и друзья.

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"Мы помним каждого из них.

Мы переживаем боль потери с каждой семьей.

Мы внимательно следим за тем, как проходит следствие.

Владислав "Мамик" Мамиченко

Андрей "Малек" Москалец

Виталий "Расстрига" Вульчин

Александр "Белый" Белоус

Роман "Гедзь" Ханенко

Владимир "Фин" Куприянов

Эскендер "Чутай" Османов", - напоминают в публикации.

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Фото: facebook.com/BatalionGeneralaKulchitskogo

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Изначально эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

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Позднее во время избрания меры пресечения Захаренко заявил журналистам, что его действия были самообороной.

Следователи полиции получили результаты первых важных экспертиз в уголовном производстве об убийстве семи человек 22 мая в Попельнянском районе Житомирской области, согласно которым подозреваемый в совершении этого преступления признан экспертами вменяемым.