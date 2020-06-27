Адвокаты Пулатова в суде по МН17 представили фото МиГ-25 из авиамузея в Киеве в доказательство того, что эти перехватчики есть на вооружении, - авиаэксперт РФ Лукашевич. ФОТО

Защита подполковника ГРУ Олега Пулатова в суде по МН17 пыталась опротестовать заявление стороны обвинения об отсутствии на вооружении Украины перехватчиков МиГ-25, предоставив фото экспоната Государственного авиационного музея в Киеве.

Об этом сообщил в Facebook российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич, передает Цензор.НЕТ.

"Защита подсудимого Пулатова в суде по МН17 попыталась поймать обвинение на лжи, опротестовав заявление, что на вооружении Украины нет перехватчиков МиГ-25, способных нести тяжелые управляемые ракеты "воздух-воздух" с осколочно-фугасной боевой частью, способной оставить картину поражения, сходную с имеющейся на обломках малазийского Боинга-777 рейса МН17. И в качестве подтверждения своей заявы защита представила фотографию единственного оставшегося в наличии в Украине МиГ-25РБ - экспоната Государственного авиационного музея в Киеве. Шах и мат, Украина", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следствие по делу MH17 допросило обслуживавшего радары "Украэроруха" Волкова. Его арестовали в 2014-м за шпионаж в пользу РФ и обменяли в 2017-м, - авиаэксперт Лукашевич





Также читайте: Прокуратура Нидерландов в суде представила запись телефонных разговоров подозреваемых по делу МН17 после гибели малайзийского Boeing

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

Читайте также: Суд по делу MH17: Осколки в лайнере и телах - от новой российской ракеты для ЗРК "Бук", - прокурор Бергер

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.

На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.