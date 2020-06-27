Адвокаты Пулатова в суде по МН17 представили фото МиГ-25 из авиамузея в Киеве в доказательство того, что эти перехватчики есть на вооружении, - авиаэксперт РФ Лукашевич. ФОТО
Защита подполковника ГРУ Олега Пулатова в суде по МН17 пыталась опротестовать заявление стороны обвинения об отсутствии на вооружении Украины перехватчиков МиГ-25, предоставив фото экспоната Государственного авиационного музея в Киеве.
Об этом сообщил в Facebook российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич, передает Цензор.НЕТ.
"Защита подсудимого Пулатова в суде по МН17 попыталась поймать обвинение на лжи, опротестовав заявление, что на вооружении Украины нет перехватчиков МиГ-25, способных нести тяжелые управляемые ракеты "воздух-воздух" с осколочно-фугасной боевой частью, способной оставить картину поражения, сходную с имеющейся на обломках малазийского Боинга-777 рейса МН17. И в качестве подтверждения своей заявы защита представила фотографию единственного оставшегося в наличии в Украине МиГ-25РБ - экспоната Государственного авиационного музея в Киеве. Шах и мат, Украина", - написал он.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.
9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.
По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.
В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.
На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.
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Так и здесь - была Сушка - потом шваркнулась о землю и стала Миг-ом. И в сказке есть правда - после того как хорошенько ударить о землю Сушку ее трудно отличить от разбитого Мига))
Сьогодні до 18 години буде оголошено список третіх країн громадянам яких дозволять заїзжати до ЕС Попередній поріг захворюваності 16 нових інфікованих на 100.000 населенняСписок буде оновлюватися кожні 2 тижні.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/27/7257374/
P. S. Думаю скоро эти борцы за права сексуально ущемленных народностей предоставят фото Су15ТМ из ИАПа, дислоцировавшегося в Краматорске до 1996 года)))
Руснявая пропаганда совсем поехала кукухой
Чтобы посмотреть запись суда онлайн, и самим рассказать - ну, ты слишком много хочешь. Им некогда. Да и английский наверное - читаю и перевожу со словарем.
придурки мля....
А во всех остальных местах, где могу припаять очередную порцию живительных санкций, внезапно оказывается, что Украина вооружена до зубов и это Украина напала на бедную и беззащитную ********* и мирных шахтёров, случайно выкопавших в шахтах танки и артиллерию.
https://youtu.be/_f00poRyF8Q?t=16
Особенно на фоне того, что поражающие элементы Бук-М1 найдены в Боинге.
Тогда царь пушка, что никогда не стреляла - доказательство отсутствия мозгов!