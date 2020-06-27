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Новости Фото Агрессия России против Украины Российские террористы сбили Боинг
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Адвокаты Пулатова в суде по МН17 представили фото МиГ-25 из авиамузея в Киеве в доказательство того, что эти перехватчики есть на вооружении, - авиаэксперт РФ Лукашевич. ФОТО

Защита подполковника ГРУ Олега Пулатова в суде по МН17 пыталась опротестовать заявление стороны обвинения об отсутствии на вооружении Украины перехватчиков МиГ-25, предоставив фото экспоната Государственного авиационного музея в Киеве.

Об этом сообщил в Facebook российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич, передает Цензор.НЕТ.

"Защита подсудимого Пулатова в суде по МН17 попыталась поймать обвинение на лжи, опротестовав заявление, что на вооружении Украины нет перехватчиков МиГ-25, способных нести тяжелые управляемые ракеты "воздух-воздух" с осколочно-фугасной боевой частью, способной оставить картину поражения, сходную с имеющейся на обломках малазийского Боинга-777 рейса МН17. И в качестве подтверждения своей заявы защита представила фотографию единственного оставшегося в наличии в Украине МиГ-25РБ - экспоната Государственного авиационного музея в Киеве. Шах и мат, Украина", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следствие по делу MH17 допросило обслуживавшего радары "Украэроруха" Волкова. Его арестовали в 2014-м за шпионаж в пользу РФ и обменяли в 2017-м, - авиаэксперт Лукашевич

Адвокаты Пулатова в суде по МН17 представили фото МиГ-25 из авиамузея в Киеве в доказательство того, что эти перехватчики есть на вооружении, - авиаэксперт РФ Лукашевич 01
Адвокаты Пулатова в суде по МН17 представили фото МиГ-25 из авиамузея в Киеве в доказательство того, что эти перехватчики есть на вооружении, - авиаэксперт РФ Лукашевич 02

Также читайте: Прокуратура Нидерландов в суде представила запись телефонных разговоров подозреваемых по делу МН17 после гибели малайзийского Boeing

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

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По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.

На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.

Автор: 

Нидерланды (1585) суд (25111) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371) Лукашевич Вадим (39)


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Топ комментарии
+76
Адвокаты Пулатова в суде по МН17 представили фото МиГ-25 из авиамузея в Киеве в доказательство того, что эти перехватчики есть на вооружении, - авиаэксперт РФ Лукашевич - Цензор.НЕТ 2956
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27.06.2020 23:56
+50
Не, прямо с музея и стреляли.
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28.06.2020 00:09
+31
реально **..лани. До чого тут Міг-25?
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27.06.2020 23:58
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Адвокаты Пулатова в суде по МН17 представили фото МиГ-25 из авиамузея в Киеве в доказательство того, что эти перехватчики есть на вооружении, - авиаэксперт РФ Лукашевич - Цензор.НЕТ 2956
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27.06.2020 23:56 Ответить
А я суслика вижу
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28.06.2020 07:44 Ответить
Я хоч і не бачу, але точно знаю - ВІН Є!
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28.06.2020 12:20 Ответить
ТАК ОНИ в 9 квадратах есть, все 9-ть выбирать ?
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28.06.2020 10:06 Ответить
Да в каждом квадрате и по два снайпера.
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28.06.2020 20:54 Ответить
реально **..лани. До чого тут Міг-25?
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27.06.2020 23:58 Ответить
перехватчиков МиГ-25, способных нести тяжелые управляемые ракеты "воздух-воздух" с осколочно-фугасной боевой частью, способной оставить картину поражения, сходную с имеющейся на обломках малазийского Боинга-777 рейса МН17. Источник: https://censor.net/p3204812
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28.06.2020 00:00 Ответить
Вот только даже рашка ничего не говорила про про перехватчик миг-25, а говорила про украинский штурмовик СУ-25, который якобы и сбил МН17.
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28.06.2020 08:01 Ответить
а какая разница?
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28.06.2020 08:33 Ответить
кацапам - никакой. Они не различают штурмовик (СУ-25) с потолком 5000 метров и истребитель-перехватчик (МиГ-25рб) с потолком 23000 метров.
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28.06.2020 08:37 Ответить
песд*ватым кацапчегам через 6 лет кто-то на пальцах таки объяснил, что СУ-25 летает на высотах "до 5000", потому что это штурмовик - он вообще не для поражения воздушных целей функционально. А MH17 сбили на высоте 10000. И никакой СУ-25 с какими угодно ракетами тупо не смог бы туда дотянуться. Вот и решили они срочно "переобуться" - МиГ-25 же у Украины есть. Специально чтобы опорочить святых скреполаптеносцев зловредные укропы завели ржавую музейную жестяную коробку, подвесили спёртые в ********* ракеты - и ВДАРИЛИ. Очевидно же.
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28.06.2020 08:35 Ответить
Есть такая кацапская сказка про Ивана в которой он епнулся о землю и стал Серым волком!
Так и здесь - была Сушка - потом шваркнулась о землю и стала Миг-ом. И в сказке есть правда - после того как хорошенько ударить о землю Сушку ее трудно отличить от разбитого Мига))
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28.06.2020 10:56 Ответить
вообще-то эта Мига оставит на земле в два раза больше металлолома. так шо надо иобнуть об землю минимум две Сушки.
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29.06.2020 08:06 Ответить
А это мысль!
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29.06.2020 09:53 Ответить
в Київі у музеї стоїть модифікація міг 25 РБ (вироб 02Б).....тобто розвідник -бомбардувальник!він був колись у далеких 70-80 призначений для розвідки і скидання бомб до 5т, міг навіть ядрну зброю нести ( станції СРС-4А/Б «Віраж», СПС-141 «Сірень», АФА А-72 и А-10-10) в експертному варіанті«вироб 02К» Тобто в нього РЛС для прицілювання пpи бомбометанні і система навігаційного бомбометання «Пеленг-Д» або «Пеленг-ДР» («Пеленг-ДМ»),.....он у Полтаві в музеї у нас, стоять навіть ту-160 та ту-22м3)) може це з них ракету пустили?)))
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28.06.2020 10:55 Ответить
МИГ-25 рб-это разведчик! У него нет пилонов для подвески ракет и рлс слабенькая!
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28.06.2020 11:25 Ответить
Да бросьте тему хлопцы!. Пусть прокалываются на каждом шагу. Это ведь формальный суд. Ясно всем всё было сначала. Здесь сложная политика---пока не нашего уровня. До выборов преза в РФ никакого приговора не дождёмся.
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28.06.2020 20:58 Ответить
Не-не, необходимо зафиксировать факт юридически, пока идут отмазы от РФ это нужно. А делать следующие шаги будут в соответствии с обстановкой. Пока нужно этот патрон изготовить и смазать до применения.
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29.06.2020 09:52 Ответить
Вони і на постаментах іноді стоять, може то пам'ятник втік і збив Боїнг?
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28.06.2020 00:03 Ответить
Не, прямо с музея и стреляли.
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28.06.2020 00:09 Ответить
с места соловёф мамой клянётся что так и было
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28.06.2020 00:26 Ответить
Віз ейр прибрала із списку Київ на продаж квитків.
Сьогодні до 18 години буде оголошено список третіх країн громадянам яких дозволять заїзжати до ЕС Попередній поріг захворюваності 16 нових інфікованих на 100.000 населенняСписок буде оновлюватися кожні 2 тижні.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/27/7257374/
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28.06.2020 00:05 Ответить
на сайте виззов все норм
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28.06.2020 00:18 Ответить
у мене немає Києва у списку і не знаходе за пошуком.
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28.06.2020 00:21 Ответить
з"явився. глюки якісь.
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28.06.2020 00:25 Ответить
не лякай так більше))
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28.06.2020 16:22 Ответить
Откуда дебилам знать, что МиГ 25 БМ в Украине никогда не дислоцировались, а МиГ25ПД последний раз поднимались в небо в далеком 1996 году?))) Все остальные модификации таких ракет нести не могли, а изображенный на фото МиГ25РБФ вообще почти голубь мира.
P. S. Думаю скоро эти борцы за права сексуально ущемленных народностей предоставят фото Су15ТМ из ИАПа, дислоцировавшегося в Краматорске до 1996 года)))
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28.06.2020 00:17 Ответить
А в Василькове какие Миг-25 стояли?
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28.06.2020 01:40 Ответить
Міг-25П, проте їх зняли з озброєння ще в 1996 році.
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28.06.2020 05:57 Ответить
или ШКРАБовский л29 из-под Запорожья мог протаранить ... все равно ресурс продлевать себе дороже...
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28.06.2020 07:09 Ответить
Вы такое лучше даже не пишите. А то мы скоро будем слушать ржание о том, что злые укры изобрели машину времени и ударили аж-аж из 1996 года.... ну, и дальше по теме ...))
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28.06.2020 14:24 Ответить
Да, да, льотчик Осипенко, самольот Сушка, 1983 год...
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28.06.2020 17:05 Ответить
Лукашевич мужик. Живя в Рашке и не боятся говорить правду, надо иметь просто чугунные причиндалы.
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28.06.2020 00:19 Ответить
Це просто свято, якщо захист росіян висуває настільки тупі аргументи з музеїв!
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28.06.2020 00:20 Ответить
поверь там ещё моторылиной прости господи бабы показания просили привязать девка видела самолёт на 10 км
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28.06.2020 00:34 Ответить
Уровень кацапов вполне на уровне ЗЕленых прокуроров и "доказательств" по делу Шеремета и "улик" из Википедии по делу Порошенко.
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28.06.2020 01:12 Ответить
привычка... совковые привычки не изжить... Мозес со своими 40 лет нефть в пустыне искал... нам еще 10 лет простоять...
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28.06.2020 07:11 Ответить
Если меня сфотать с воздушным шариком - это значит что на вооружении Украины стояли боевые воздушные шары и боевые дирежбумбели Цеппелин?
Руснявая пропаганда совсем поехала кукухой
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28.06.2020 00:21 Ответить
Якщо тебе фоткати із кулькою, то буде лише щасливий проксіамериканець із кулькою.
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28.06.2020 00:23 Ответить
кацап, пролети мимо. Можешь в окияне утопиться, разрешаю
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28.06.2020 00:26 Ответить
Головне, що ти визнав своє проксіамериканське громадянство. Що тебе потрібно на українському сайті?
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28.06.2020 00:39 Ответить
Кацап, пройди мимо и убейся головой ап стену.
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28.06.2020 00:46 Ответить
Он её для тебя бережёт...
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28.06.2020 05:00 Ответить
Может на жёсткой сцепке тягали
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28.06.2020 00:36 Ответить
Могли ще показати на планшеті відеогру, наприклад, Пуйло щось подібне вже демонстрував іноземним лідерам.
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28.06.2020 00:43 Ответить
Испанский диспетчер Карлос именно его и видел! И было это 1914 году...
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28.06.2020 00:44 Ответить
Почему нас не информируют про ход заседания суда наши представители? Почему мы должны верить кацапскому блогеру из Москвы, который дальше своей квартиры не выходит?
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28.06.2020 01:29 Ответить
Тебя информирует сам цензор. Ты должен ему верить. А он верит тому, что собирает из рунета. А еще цензор так же верит ватным сайтам типа рбк и интерфакс (с приставкой -Украина), так что будь добр - верь.
Чтобы посмотреть запись суда онлайн, и самим рассказать - ну, ты слишком много хочешь. Им некогда. Да и английский наверное - читаю и перевожу со словарем.
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28.06.2020 01:48 Ответить
А еще в Киеве возле завода Большевик танк Т-34-85 стоит. Могли из него стрельнуть.
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28.06.2020 01:09 Ответить
Так будет выглядеть последняя версия адвокатов мордора.Адвокати Пулатова в суді щодо МН17 представили фото МіГ-25 з авіамузею в Києві як доказ того, що ці перехоплювачі є на озброєнні, - авіаексперт РФ Лукашевич - Цензор.НЕТ 8971
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28.06.2020 01:57 Ответить
кацапы же твердят что в Украине нет армии .... как же так получается что мы сбили без армии ....непонятно
придурки мля....
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28.06.2020 02:40 Ответить
это они в соцсетях зелебобикам втирают, что у Украины нет армии, сопротивляться не нужно, что сопротивляются одни националисты в свастиках.

А во всех остальных местах, где могу припаять очередную порцию живительных санкций, внезапно оказывается, что Украина вооружена до зубов и это Украина напала на бедную и беззащитную ********* и мирных шахтёров, случайно выкопавших в шахтах танки и артиллерию.
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28.06.2020 08:42 Ответить
Единственное,что кацапня может-это топить всё в абсурде и маразме ради спасения собственных задниц.
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28.06.2020 05:11 Ответить
И чого "ікру метать"? "Змагальність" у судовому засіданні ніхто не скасовував... Прокурори звинувачують, адвокати - захищають... Хто свою правоту довів - той і виграв... Завдання адвоката - всіми законними засобами "розхилитать" звинувачення, щоб, якщо не "розвалить" його, то, принаймні, посіять сумніви в доказовості бази звинувачення.... От адвокат це і робить... Росія стверджувала, що ніби-то там був винищувач український? Так... От адвокат і завалює суду голови різноманітними версіями... А завдання прокурорів - їх "відсікти", "нівелювать" своїми доказами... В цьому, власне, і полягає судове слідство... (Під час слідства одного, як мені стало відомо, один адвокат, в якості "виправдовуючого доказу", заявив, що його підзахисний здійснив ДТП, бо його мотоцикл "занесло на мокрому, після дощу, асфальті...", хоча в тому регіоні, в той час, стояла червнева спека і у людей городина "горіла" на грядках.... Слідчий мусив давать офіційний запит до метеослужби, щоб отримать дані про погоду на конкретну дату, в конкретному районі...).
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28.06.2020 05:15 Ответить
Ну є ж "свідок", що на власні очі це бачив. Правда він вже трохи не живий.
https://youtu.be/_f00poRyF8Q?t=16
Адвокати Пулатова в суді щодо МН17 представили фото МіГ-25 з авіамузею в Києві як доказ того, що ці перехоплювачі є на озброєнні, - авіаексперт РФ Лукашевич - Цензор.НЕТ 5366
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28.06.2020 05:40 Ответить
Він вже до Рейк'явіка дійшов.... З грунтовими воодами)
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28.06.2020 05:58 Ответить
Следующей "версией" будет израильская ракета "Питон" класса "воздух-воздух" , которую секретно прилепили на украинский самолет. Почему именно израильская , потому, что у нее мощньій заряд и осколочньіе єлементьі напоминают российские в БЧ ракетьі Бук. Такая версия уже "обкатьівалась" в 2014г.
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28.06.2020 07:01 Ответить
А суд не хочет их наказать за неуважение к суду? Ведь это прямым текстом держать суд за дебилов.
Особенно на фоне того, что поражающие элементы Бук-М1 найдены в Боинге.
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28.06.2020 07:23 Ответить
Защита любые выгадки озвучивать может,ей позволено,ей за это деньги платят.А суд терпеливо будет опровергать.Плешфюреру всю его гнусную ложь докажут на весь мир,чтобы не было кривотолков в мире.К нему на парад рашистского милитаризма не соизволил приехать даже закадычный друг-глава Китая Пинь.
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28.06.2020 07:51 Ответить
Курить резину и запивать бояркой...потом скажут что т-34 с памятника Донецк обстреливал.
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28.06.2020 08:42 Ответить
Захист терористів буде любими способами затягувати судовий процес - їм за це великі гроші платять. Хочуть затягнути процес на роки - за цей час хтось з обвинувачуваних (або всі) "випадково" помре.Тоді вину за збитий Боїнг спишуть на них. Підсказка для адвокатів терористів, - в Україні в музеї ще є макет літака ТУ-160 (правда, без моторів,обладнання, озброєння - пуста коробка). Адвокати і його можуть до справи долучити - може хитрі "укри" якимось невідомим чином підняли цей ТУ-160 в повітря і збили Боїнг.
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28.06.2020 10:01 Ответить
ДЕБИЛИЗМ РОССИИ ЗАШКАЛИВАЕТ!!!
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28.06.2020 10:08 Ответить
булы б розумни, то давно б тихенько все призналы, виплатылы б компенсацию, и не возылы б цапив мордою по фактах
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28.06.2020 10:15 Ответить
Подяка Лукашевичу за інформування спільноти про кацапські фейки щодо МН-17 протягом майже шести років.
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28.06.2020 10:47 Ответить
Интересно почему адвокатов не привлекают к ответственности за предоставление лживых свидетельств?Ведь лживые свидетельства подлежат уголовной ответственности.
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28.06.2020 11:49 Ответить
Ще б малюнки з печер долучили, що Землю відвідували інопланетяни
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28.06.2020 12:26 Ответить
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28.06.2020 14:54 Ответить
Странная логика у кацапов.
Тогда царь пушка, что никогда не стреляла - доказательство отсутствия мозгов!
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28.06.2020 16:10 Ответить
Но ведь главное, что есть! Мало ли что: сегодня стоит на в музее, а завтра взлетит. Вона у Лугандоне поснимали танки Первой мировой с пьедесталов они и воюют и сегодня....
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28.06.2020 17:54 Ответить
ага зашевелилось болото
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28.06.2020 20:04 Ответить
 
 