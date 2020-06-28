На Днепропетровщине за разбойное нападение на пенсионеров задержаны трое граждан Азербайджана, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За разбойное нападение на семью пенсионеров в Днепропетровской области полицейские задержали трех иностранцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В ночь с 26 на 27 июня мужчины залезли в дом и напали с ножом на 78-летнего мужчину и 81-летнюю женщину. Затем связали их и завладели деньгами, ценными вещами и автомобилем пострадавших.

В ходе оперативной отработки сотрудники полиции установили и задержали трех мужчин - жителей г.. Кривой Рог 29, 34 и 37 лет. Установлено, что они граждане Республики Азербайджан, имеют вид на жительство на территории Украины. У злоумышленников изъяли похищенное имущество.

Смотрите: Полицейские Киевщины со штурмом квартиры задержали россиянина, который совершил ряд разбоев и угрожал взорвать многоэтажку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж





По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой) и ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Днепропетровщине полиция задержала группировку, которая совершала разбойные нападения на фермеров. ФОТОрепортаж