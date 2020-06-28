На Днепропетровщине за разбойное нападение на пенсионеров задержаны трое граждан Азербайджана, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
За разбойное нападение на семью пенсионеров в Днепропетровской области полицейские задержали трех иностранцев.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В ночь с 26 на 27 июня мужчины залезли в дом и напали с ножом на 78-летнего мужчину и 81-летнюю женщину. Затем связали их и завладели деньгами, ценными вещами и автомобилем пострадавших.
В ходе оперативной отработки сотрудники полиции установили и задержали трех мужчин - жителей г.. Кривой Рог 29, 34 и 37 лет. Установлено, что они граждане Республики Азербайджан, имеют вид на жительство на территории Украины. У злоумышленников изъяли похищенное имущество.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой) и ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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В нормальной стране репрессии против диаспоры должны начинаться немедленно...
заметьте, страну происхождения указали сразу, без всяких экивоков
чтобы опять на эстонцев не подумали
З вірменами важко, з північним рассєянським Кавказом взагалі пісєц...
у нормальній країні таких бабуїнів відловлюють , садять (згідно законодавства) і виставляють нах...з країни ...а тут цих мутантів "завтра" побачиш на базарі будуть "арбузами" (гранатами) торгувати ...
Вы очевидно спутали Украину с Россией, которой постоянно нужен образ врага, для смены вектора недовольства населения, и это традиционно внешний враг НАТО и пиндосы, а внутренний враг, это кавказцы.
и вобще зачем они к нам едут ? работать - нет , по нашим законам жить не хотят , пускай едут в мусульманские страны , у нас и своих преступников хватает
да все чурки преступники - они не сеют хлеб , и не варят сталь , а хорошие они только за границей
Зачем они едут в Украину? В поисках лучшей жизни)
Я не преступник, хоть я и не сею хлеб и не варю сталь) я пенсионер Министерства обороны)
Ты весь, одна большая жопа)
Традиционно, гордые кавказцы к старикам относятся с уважением.
Те кто наносит вред старикам, детям и женщинам, на Кавказе наказываются значительно сильнее, чем обычные преступники.
Как по мне, я бы таких расстреливал, что-бы другим неповадно было, но вы почему то так не делаете.
своих уродов девать некуда еще и эта шваль над нашими стариками измывается!
давненько (еще с 90-х) не устраивали им серьезных погромов здесь......
а зря!