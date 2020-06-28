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Мужчина перерезал газовый шланг и угрожал взорвать многоэтажку в Соломенском районе Киева. ФОТО

Житель дома по улице Преображенской в Соломенском районе столицы перерезал шланг к газовой плите и угрожал взорвать многоэтажный дом.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба "Киевгаза", информирует Цензор.НЕТ.

"27 июня в 00:38 в аварийную газовую службу 104 в Киеве поступил звонок об угрозе взрыва газа. Сообщили, что житель дома по улице Преображенской, 10/17 в Соломенском районе открыл краны газовой плиты и угрожает взорвать дом. Так ночью в опасности оказались жители 50 квартир многоэтажки", - говорится в сообщении.

За считанные минуты бригада службы 104 прибыла на место вызова. Вместе с полицией специалисты "Киевгаза" зашли в квартиру. Выяснилось, что звонил отец мужчины, угрожавшего взорвать дом. Эмоционально неуравновешенный сын намеревался использовать для этого газ.

Специалисты 104 обнаружили на кухне обрезанный шланг к газовой плите. Работники аварийной службы немедленно отключили квартиру от газоснабжения, чтобы ликвидировать угрозу взрыва.

Благодаря экстренным и профессиональным действиям службы 104 аварийная ситуация была ликвидирована без эвакуации жителей дома.

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

Читайте: Взрыв в столичной многоэтажке: Проведен обыск у одного из слесарей "Киевгаза", осуществлявшего замену счетчиков

Мужчина перерезал газовый шланг и угрожал взорвать многоэтажку в Соломенском районе Киева 01

Автор: 

взрыв (6771) Киев (25577) Киевгаз (40)


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Топ комментарии
+10
Та не, ваш.
У чувака крышу снесло на почве полного ничтожества пэтьки
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28.06.2020 13:35
+10
чувак ты целый год в коме лежал?уж больше года как нет Порошенко
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28.06.2020 13:37
+9
Лучше бы себе вены перерезал.
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28.06.2020 13:34
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Правила форума Совет форумчан
Якщо одним квартири за недотримання правил безпеки роздають, чому іншим не можна підривати та отримувати нову квартиру.
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28.06.2020 13:21 Ответить
Ваш пациент 73 процентный, захотел новую квартиру от своего зеленого кумира, так как по засранной плите и куском оборваной обои на первом фото квартирка старая и не ахти
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28.06.2020 13:26 Ответить
Та не, ваш.
У чувака крышу снесло на почве полного ничтожества пэтьки
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28.06.2020 13:35 Ответить
чувак ты целый год в коме лежал?уж больше года как нет Порошенко
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28.06.2020 13:37 Ответить
Ух ты!
Где могилка?
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28.06.2020 13:48 Ответить
8-ми процентный пациент, который все еще не верит, что пэдра, который просрал все, не пошел на второй срок.
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28.06.2020 14:02 Ответить
Лучше бы себе вены перерезал.
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28.06.2020 13:34 Ответить
гадюшник
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28.06.2020 13:36 Ответить
Зато в Киеве!
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28.06.2020 14:03 Ответить
Одним словом дебил
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28.06.2020 13:38 Ответить
таким лучше башку отбивать сразу , в будущем на одну проблему меньше
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28.06.2020 13:40 Ответить
но перед єтим облил себя зеленкой
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28.06.2020 13:49 Ответить
С чего ты взял? Менты говорят что у него в заднице нашли соевого петушка Рошен а в кармане фото Пети и справку с места работы в Минстеця
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28.06.2020 14:07 Ответить
хто такий Петя?
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28.06.2020 14:31 Ответить
Це той, що дав серпом по яйцях їхньому Вовіку.
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28.06.2020 18:44 Ответить
Зелена мартишка (Chlorocebus sabaeus) - представник родини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96 мавпових , це мавпа https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82 Старого Світу із золотисто-зеленим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE хутром і блідними руками та ногами. Кінчик хвоста золотисто-жовтий, як і задні частини ніг та щоки. Ці мавпи не мають помітної смужки хутра на бровах, як інші предстваники роду https://uk.wikipedia.org/wiki/Chlorocebus Chlorocebus , а самці мають блакитну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0 мошонку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0#cite_note-cawthon-2 [2] .
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28.06.2020 15:02 Ответить
Достала эта жара!
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28.06.2020 13:51 Ответить
достала жена
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28.06.2020 14:23 Ответить
А напротив, между прочим, наша школа №43.... Вот так отпускай детей в школу, возле которой живут неадекваты......
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28.06.2020 13:57 Ответить
Думаешь - он один на весь район? Ни когда не знаешь где тот кирпич, что может упасть на голову..дебилов и всяких идиотов у нас пруд пруди, увы..
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28.06.2020 14:52 Ответить
Психиатрические больницы закрывают? Только начало, а кто-то из них и предупреждать не будет.
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28.06.2020 14:00 Ответить
All women are witches
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28.06.2020 14:12 Ответить
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28.06.2020 15:09 Ответить
Сказано ж, що треба поважати права кожного...
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28.06.2020 18:50 Ответить
сама намазана прокурена ,гляди дождешься у меня
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28.06.2020 14:07 Ответить
у меня сосед так баллон хотел взорвать ,жена довела
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28.06.2020 14:08 Ответить
Не, при Зеленском всяких психов и подрывников явно больше стало.
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28.06.2020 14:11 Ответить
при Порошенко такого не было
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28.06.2020 14:13 Ответить
Только 5 складов с боеприпасами взорвалось
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28.06.2020 15:15 Ответить
Я бы таких сажал пожизненно в тюрягу по статье "терроризм". Или пожизненно в психушку.
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28.06.2020 14:18 Ответить
обыкновенный алкаш
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28.06.2020 14:22 Ответить
ниипет. Угроза взорвать многоэтажку - это угроза взорвать многоэтажку.
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28.06.2020 14:56 Ответить
Усі 73% в псіхушку не влізуть.
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28.06.2020 18:54 Ответить
жена бутылку с водкой разбила
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28.06.2020 14:22 Ответить
"Уронили водку на пол,
Оторвали Мишке руки..." (с)
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28.06.2020 14:52 Ответить
...я за водку...водка в глотку...і чякушка как лягушка ускакала ат мєня...
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28.06.2020 16:14 Ответить
Украинские феодалы довели страну до бутылки
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28.06.2020 15:08 Ответить
При чому тут феодали? Зараз рулять маргінали.
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28.06.2020 18:59 Ответить
Подивишся на три фото і визначення, гниль, яка навіть в своїй собачі конурі прибратися не може!!!
То і в чому ж Третякова не права!
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28.06.2020 15:09 Ответить
тебя доведут и ты сам взорвеш все нахер
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28.06.2020 15:10 Ответить
Відкрив крани газової плити та відрізав шланг...продублював...для надійності.
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28.06.2020 15:52 Ответить
Закрив краник...
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28.06.2020 19:01 Ответить
На позняках уже подпалили дом рядом с взорвавшимся.
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28.06.2020 16:53 Ответить
Место под новую сорокаєтажную "свечку" расчищают...
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28.06.2020 18:10 Ответить
там воняет иногда
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20.08.2020 21:31 Ответить
Там иногда не воняет.
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20.08.2020 21:33 Ответить
ну так на ремонт денег нет а зеля взамен дает уже с ремонтом )))
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28.06.2020 18:43 Ответить
Видать опытный "бомбист". На каторгу его!
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28.06.2020 18:39 Ответить
Пошли занимательные истории про "тяжелые и героические будни Киевгаза"...
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28.06.2020 19:40 Ответить
Я був свідком, як нетверезий дільничний разом з оперуповноваженим погрожували прострелити затриманому ногу. І що? Покійний міністр МВC Юрій Кравченко дуже не любив цю xерню, спокійно ставився до п'яних та жорстко дрюкав райвідділи, коли знаходив п'яних в ІВС/КПЗ
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20.08.2020 17:37 Ответить
Та то фигня...
70 годы, иду домой после школы со второй смены глубокой осенью, на крыльце краеведческого музея стоит мент по форме...подзывает меня дает трешку и говорит..."лишай портфель, іди у гастроном купи мені вина портвейн..."
Я ему так мне не дадут (а мне было 13 лет)... А он .."нічого ..Тані скажеш шо я післав..."
Пошел в гастраном..а Таня...хер ему а не портвейн, пусть яблочное жрет, шобы голова болела...Так ему и передашь..." И дала ему яблочное...
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20.08.2020 17:51 Ответить
 
 