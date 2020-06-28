Мужчина перерезал газовый шланг и угрожал взорвать многоэтажку в Соломенском районе Киева. ФОТО

Житель дома по улице Преображенской в Соломенском районе столицы перерезал шланг к газовой плите и угрожал взорвать многоэтажный дом.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба "Киевгаза", информирует Цензор.НЕТ.

"27 июня в 00:38 в аварийную газовую службу 104 в Киеве поступил звонок об угрозе взрыва газа. Сообщили, что житель дома по улице Преображенской, 10/17 в Соломенском районе открыл краны газовой плиты и угрожает взорвать дом. Так ночью в опасности оказались жители 50 квартир многоэтажки", - говорится в сообщении.

За считанные минуты бригада службы 104 прибыла на место вызова. Вместе с полицией специалисты "Киевгаза" зашли в квартиру. Выяснилось, что звонил отец мужчины, угрожавшего взорвать дом. Эмоционально неуравновешенный сын намеревался использовать для этого газ.

Специалисты 104 обнаружили на кухне обрезанный шланг к газовой плите. Работники аварийной службы немедленно отключили квартиру от газоснабжения, чтобы ликвидировать угрозу взрыва.

Благодаря экстренным и профессиональным действиям службы 104 аварийная ситуация была ликвидирована без эвакуации жителей дома.

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

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