Микроавтобус столкнулся с легковушкой на трассе Одесса-Рени, погиб мужчина, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Около 7 часов утра "Ford Transit", который был на буксире в "Opel Movano", выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Chevrolet Aveo".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

В результате аварии водитель "Chevrolet", 1987 года рождения, погиб на месте, а его жена получила травмы и была немедленно госпитализирована.

Данные женщины пока не установлены, известно что супруги - из Николаевской области.

Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГУНП в Одесской области и Белгород-Днестровского отдела полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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