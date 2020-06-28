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Микроавтобус столкнулся с легковушкой на трассе Одесса-Рени, погиб мужчина, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Около 7 часов утра "Ford Transit", который был на буксире в "Opel Movano", выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Chevrolet Aveo".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

В результате аварии водитель "Chevrolet", 1987 года рождения, погиб на месте, а его жена получила травмы и была немедленно госпитализирована.

Данные женщины пока не установлены, известно что супруги - из Николаевской области.

Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГУНП в Одесской области и Белгород-Днестровского отдела полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Микроавтобус столкнулся с легковушкой на трассе Одесса-Рени, погиб мужчина, - Нацполиция 01
Микроавтобус столкнулся с легковушкой на трассе Одесса-Рени, погиб мужчина, - Нацполиция 02
Микроавтобус столкнулся с легковушкой на трассе Одесса-Рени, погиб мужчина, - Нацполиция 03

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ДТП (7678) Одесская область (3590) Нацполиция (16496)


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Топ комментарии
+4
Микроавтобус столкнулся с легковушкой на трассе Одесса-Рени, погиб мужчина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2353
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28.06.2020 13:53
+3
После разразившегося скандала стало известно, что Кристина Сомова и всё руководство департамента фармацевтики уволены и там производится проверка. Но ведь всех их ставила на должности некая команда.
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28.06.2020 14:18
+1
Пива хош?
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28.06.2020 14:01
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Aveo-это конечно ещё тот конструктор Lego. Рассыпается конкретно.
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28.06.2020 13:46 Ответить
Жара страшная.
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28.06.2020 13:51 Ответить
Пива хош?
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28.06.2020 14:01 Ответить
С тобой?
Не
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28.06.2020 14:03 Ответить
Занадто гарна дорога.
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28.06.2020 13:52 Ответить
Микроавтобус столкнулся с легковушкой на трассе Одесса-Рени, погиб мужчина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2353
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28.06.2020 13:53 Ответить
После разразившегося скандала стало известно, что Кристина Сомова и всё руководство департамента фармацевтики уволены и там производится проверка. Но ведь всех их ставила на должности некая команда.
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28.06.2020 14:18 Ответить
Чуня, с мартовским баяном решил лайков пособирать? Ну удачи тебе.....
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28.06.2020 15:48 Ответить
та сейчас много не подают
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28.06.2020 17:04 Ответить
Мікроавтобус зіткнувся із легковиком на трасі Одеса-Рені, загинув чоловік, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3879
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28.06.2020 18:08 Ответить
 
 