Марш против политических репрессий в Беларуси прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве состоялась акция солидарности с Беларусью. Участники выступили против против политических репрессий, политзаключенных и пыток в тюрьмах в Беларуси.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.















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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ