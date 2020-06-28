Марш против политических репрессий в Беларуси прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве состоялась акция солидарности с Беларусью. Участники выступили против против политических репрессий, политзаключенных и пыток в тюрьмах в Беларуси.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Придут фашисты типо третьчковой и будут вас тупо кастрировать.
13:49 28 июня 2020
Во первых - эти акции по всему Миру в поддержку демократических выборов, гражданского общества Беларуси, соблюдений прав человека организованы через социальные сети. На них присутствуют люди с активной гражданской позицией - не чиновники. Как можно говорить о вмешательстве во внутренние дела?
Во вторых - акции проходят под историческими национальными флагами Беларуси, поэтому "антибiлоруський" замените на "антилукашенковский шабаш".
В третьих - кроме Бабарико, в застенках КГБ находятся политические лидеры из числа националистов - Статкевич, Севенинец. Один из лидеров электоральных симпатий - блогер Тихоновский. Несколько десятков активистов и членов инициативных групп.
Вы глубоко больны, если считаете стремление граждан к демократии, верховенству права, соблюдению в стране гражданских свобод - "підігруваннем московській верхівці"
Дзе, я вас пытаю, шматмiльенныя мiтынгi у падтрымку Лукашэнка, з лозунгамi "Калiноускi фашызд", " Лукашэнка не прусак","верым Пуцiну"?!
Калi "многие" жадаюць другога - чаму не правесьцi празрыстыя выбары, навошта гэтыя хапуны на вулiцах, хунвэйбiны у цывiльным, падкiнутыя грошы ды засланыя прастытуткi?
Адкрыйце вочы - ваш час зыйшоу, нельга дурыць народ бясконца.
А на счет митингов в поддержку нынешней власти, вообще смешно. Те, кто за нее на митинги не ходят, они тупо уверены, что власть может справиться своими силами. Где Вы видели хоть какие митинги в поддержку, например, традиционных сексуальных отношений? что все за геев получается?
Во втопых - про "митинги в поддержку властей", которых в вашей трактовке не может быть априори. Я видел многочасовые и километровые очереди в поддержку альтернативных кандидатов. И только одну, постановочную для БТ - в поддержку Лукашенко. Так где он набрал 2000000 подписей, которые нельзя обществу проверить?!
Ну да ладно, я заговорился - история нас рассудит. Ждать осталось недолго
1.Сменяемость власти.
2.Главенство права.
3.Разделение властей.
4.Прозрачные, демократические выборы.
5.Независимые СМИ.
6.Европейский вектор развития
7.Рыночная экономика.
Не благодарите - это я от души...
Поэтому начнем с первого пункта - электорального поджопника.
Вторым пунктом - заслуженный судебный приговор по уголовным статьям.
Я рад, что мы приходим к общему пониманию.