Обезвоживание и возможность сердечного приступа, - в ЦОЗ напомнили о рисках употребления алкоголя в жару. ИНФОГРАФИКА
В жару риски для здоровья от употребления алкогольных напитков повышаются.
На это обращает внимание Центр общественного здоровья, передает Цензор.НЕТ.
"В жару мы теряем воду, и алкоголь это усиливает - действует, как диуретик, то есть заставляет почки выводить воду, а не удерживать ее. Из-за алкоголя мозг хуже оценивает внутреннюю температуру тела. Поэтому кажется, что спиртное согревает. Сосуды кожи расширяются. Но воздух тоже горячий, и желательного охлаждения не наступает", - говорится в сообщении.
Кроме того, после приема спиртного возрастает риск сердечного приступа.
"В жару с потом выводятся ценные для работы сердца электролиты: калий, натрий. Сердцу трудно работать в таких условиях. От жары и расширения сосудов давление может значительно упасть и даже вызвать головокружение. Людям с больным сердцем категорически нельзя пить в жаркую погоду", - информируют в ЦОЗ.
Кроме того, алкоголь и активный отдых несовместимы: "Из-за высокой температуры мы скорее пьянеем: реакция замедляется, ухудшаются координация движений, внимание, способность адекватно оценивать собственные возможности и ситуацию вокруг. Таким образом можно нанести вред не только себе, но и другим".
В ЦОЗ напоминают, что безопасной дозы алкоголя не существует.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 3 млн человек в мире умирают от злоупотребления спиртным, а 13,5% всех летальных случаев среди 20-39-летних связано с алкоголем.
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Борис Мозолевський
в общем люди пейте пиво, оно вас спасет от обезвоживания и переживаний которые приводят к сердечном приступам
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