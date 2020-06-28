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Обезвоживание и возможность сердечного приступа, - в ЦОЗ напомнили о рисках употребления алкоголя в жару. ИНФОГРАФИКА

В жару риски для здоровья от употребления алкогольных напитков повышаются.

На это обращает внимание Центр общественного здоровья, передает Цензор.НЕТ.

"В жару мы теряем воду, и алкоголь это усиливает - действует, как диуретик, то есть заставляет почки выводить воду, а не удерживать ее. Из-за алкоголя мозг хуже оценивает внутреннюю температуру тела. Поэтому кажется, что спиртное согревает. Сосуды кожи расширяются. Но воздух тоже горячий, и желательного охлаждения не наступает", - говорится в сообщении.

Кроме того, после приема спиртного возрастает риск сердечного приступа.

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"В жару с потом выводятся ценные для работы сердца электролиты: калий, натрий. Сердцу трудно работать в таких условиях. От жары и расширения сосудов давление может значительно упасть и даже вызвать головокружение. Людям с больным сердцем категорически нельзя пить в жаркую погоду", - информируют в ЦОЗ.

Кроме того, алкоголь и активный отдых несовместимы: "Из-за высокой температуры мы скорее пьянеем: реакция замедляется, ухудшаются координация движений, внимание, способность адекватно оценивать собственные возможности и ситуацию вокруг. Таким образом можно нанести вред не только себе, но и другим".

В ЦОЗ напоминают, что безопасной дозы алкоголя не существует.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 3 млн человек в мире умирают от злоупотребления спиртным, а 13,5% всех летальных случаев среди 20-39-летних связано с алкоголем.

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Обезвоживание и возможность сердечного приступа, - в ЦОЗ напомнили о рисках употребления алкоголя в жару 01
Обезвоживание и возможность сердечного приступа, - в ЦОЗ напомнили о рисках употребления алкоголя в жару 02

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Автор: 

алкоголь (1666) жара (390) ЦОЗ (269)


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Топ комментарии
+4
кому суждено умереть от инфаркта, тот не утонет. . Весь вопрос в персональном здоровье. Всегда поражался комбайнерам в СССР. В кабине "Нивы" 50+ жары, пыль, духотища, а они вкалывали от зари до зари.
Зневоднення і можливість серцевого нападу, - в ЦГЗ нагадали про ризики вживання алкоголю в спеку - Цензор.НЕТ 2617
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28.06.2020 19:55
+1
Особливої спеки поки нема, але деякі погано переносять і таку температуру.
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28.06.2020 19:13
+1
это если без маски ......
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28.06.2020 19:13
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Правила форума Совет форумчан
Особливої спеки поки нема, але деякі погано переносять і таку температуру.
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28.06.2020 19:13 Ответить
то у них вавка в голове а не плохо переносят температура,
сапка в руки и гектар буряка прополоть сразу улучшает переносимость температур
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28.06.2020 19:28 Ответить
Вы с огорода пишете?
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28.06.2020 19:31 Ответить
ні. я пишу зі свого совкового досвіда, ланки соняшника, кукурудзи, буряка, ..... ( в совку був тільки багатодільний кормовий буряк, це з одной зернини виростає 3-4 буряка а потрібно залишити один)
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28.06.2020 19:41 Ответить
Раніше прополка була лише в ранкові години, а потім лише у вечірні години.
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28.06.2020 19:31 Ответить
ти жив при совку в селі щоб таке ствержувати ?
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28.06.2020 19:42 Ответить
Було і таке, а взагалі всіх інженерів з Києва в ті часи раз на тиждень возили на поле. Ви жили тоді, щоб у мене таке запитувати?
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28.06.2020 19:59 Ответить
А на землі - ані меж, ані ренти.
Знов на картоплю їдуть студенти.
Знову малюєм цифри на славу!
«Я нароблю їм...» - каже білява.
Дядько ж з торбами суне до міста:
«Картоплю копати?
Колгоспну..?
На біса?..»

Борис Мозолевський
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28.06.2020 20:17 Ответить
когда я учился в институт еще жив был Леня Брежнев, я помню еще конец 60-х годов начало 70-х, бабушка моя и вовсе родилась еще при Александре 3, в общем можно сказать ровесница ленина, отец мой еще жив и рассказывает про оккупацию немцами станции Гайчур
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28.06.2020 20:19 Ответить
это если без маски ......
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28.06.2020 19:13 Ответить
и в ластах можно утонуть.
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28.06.2020 19:15 Ответить
Ну все поняли... - температурные поправки делать надо))
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28.06.2020 19:21 Ответить
"Обезвоживание и возможность сердечного приступа"

в общем люди пейте пиво, оно вас спасет от обезвоживания и переживаний которые приводят к сердечном приступам
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28.06.2020 19:25 Ответить
Ой сегодня такой дождик легкий был после обеда. Я промок до нитки. Так что жары нет, официально заявляю. Будьмо.
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28.06.2020 19:30 Ответить
Так какого черта пооткрывали на каждом углу живое пиво народ табуном валит за пойлом первый раз увидел дисконтную карту на бухло думал банковский пластик а вот и нет! Вообщем все делается что бы народ бухал гасился и превращался в дебилов вот где беда а они с вирусом носятся как Петя с томосом
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28.06.2020 19:31 Ответить
Тобто в жару потрібно алкоголь запивати великою кількісю води?
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28.06.2020 19:36 Ответить
кому суждено умереть от инфаркта, тот не утонет. . Весь вопрос в персональном здоровье. Всегда поражался комбайнерам в СССР. В кабине "Нивы" 50+ жары, пыль, духотища, а они вкалывали от зари до зари.
Зневоднення і можливість серцевого нападу, - в ЦГЗ нагадали про ризики вживання алкоголю в спеку - Цензор.НЕТ 2617
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28.06.2020 19:55 Ответить
Даже в СССР в тропиках морякам дававли 100 грамм Каберне "тропического", иначе жрать не хотели.
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28.06.2020 20:09 Ответить
Зневоднення і можливість серцевого нападу, - в ЦГЗ нагадали про ризики вживання алкоголю в спеку - Цензор.НЕТ 9974
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28.06.2020 20:10 Ответить
Ну это для тех кто тему прочтет и сразу бросит...а на второй день прийдет она....
https://www.youtube.com/watch?v=HCs1GwJVR8E Кодуктор не похмелиля и прихватило в автобусе...Видео
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28.06.2020 22:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Z1TOpMhmxG0 Еще шедевр...кацап пьет воду из лужи, потом рыгает и говорит что его хотят отравить
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28.06.2020 23:06 Ответить
Самий безпечний напій у спеку - це безалкогольне пиво. Я сьогодні випила дві баночки і мені добре.
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28.06.2020 22:32 Ответить
Зневоднення і можливість серцевого нападу, - в ЦГЗ нагадали про ризики вживання алкоголю в спеку - Цензор.НЕТ 179
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29.06.2020 06:58 Ответить
 
 