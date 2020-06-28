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Новости Фото Паводки на Западной Украине
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После паводка на Ивано-Франковщине дезинфицируют колодцы, - главный санврач области Савчук. ФОТОрепортаж

Работники филиалов ГУ "Ивано-Франковский областной лабораторный центр МЗ Украины" дезинфицируют источники водоснабжения в зоне затопленных территорий.

Об этом сообщил в Facebook директор центра, главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук, передает Цензор.НЕТ.

В результате наводнения на Прикарпатье вода во многих колодцах, расположенных на территории подтопления, непригодна для потребления.

"После проведенного обследования источников водоснабжения и полной откачки воды из подтопленных колодцев проводят их дезинфекцию с последующим отбором проб воды для проведения микробиологического и санитарно-химического исследования в наших лабораториях", - пишет Руслан Савчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны ЕС помогут Украине ликвидировать последствия паводков, - Кулеба

После паводка на Ивано-Франковщине дезинфицируют колодцы, - главный санврач области Савчук 01
После паводка на Ивано-Франковщине дезинфицируют колодцы, - главный санврач области Савчук 02
После паводка на Ивано-Франковщине дезинфицируют колодцы, - главный санврач области Савчук 03
После паводка на Ивано-Франковщине дезинфицируют колодцы, - главный санврач области Савчук 04
После паводка на Ивано-Франковщине дезинфицируют колодцы, - главный санврач области Савчук 05

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После паводка на Ивано-Франковщине дезинфицируют колодцы, - главный санврач области Савчук 06

Напомним, в результате наводнений, от которых пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Закарпатская области, по официальным данным, погибли три человека, еще один - считается пропавшим без вести.

В результате паводка на Западной Украине пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях. Правительство уже выделило на преодоление последствий непогоды более 700 млн грн. Это поможет провести эвакуацию, оказать пострадавшим помощь и предоставить жилье.

Автор: 

паводок (294) Ивано-Франковская область (923)


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Топ комментарии
+4
Треба знову чистити криниці.
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28.06.2020 21:41
+3
Хлоркой!
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28.06.2020 21:42
+3
ЗЕ привели зебіли. Вони ж приведуть і зажопників.
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28.06.2020 22:01
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Треба знову чистити криниці.
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28.06.2020 21:41 Ответить
Потрібно перевірити воду на наявність коронавірусу. У Франції коронавірус знаходили навіть в воді в водогонах!
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28.06.2020 22:54 Ответить
тяжело искать черную кошку в темной комнате...но мы будем
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28.06.2020 23:09 Ответить
Повінь змила купу бруду і рознесла скрізь. Це ідеальні умови для розповсюдження коронавірусу!
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28.06.2020 23:11 Ответить
https://zn.ua/CULTURE/solnechnyj-svet-sposoben-razrushit-koronavirus-za-11-minut-issledovanie.html
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28.06.2020 23:24 Ответить
в днепр сливается того бруду поболее....и как-то ничего
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28.06.2020 23:31 Ответить
Так, селяни у гірській місцевості заздалегідь звалюють сміття уздовж гірських потічків розраховуючи на повінь яка знесе сміття у низину, мабуть на твою думку це і є коронавіс...))))
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28.06.2020 23:47 Ответить
А картоплю не копають, а чекають землетрусу щоб він її витаскав з під землі. Де ви таку хрень берете. Якщо нема повіні то живуть серед сміття до наступного року?
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29.06.2020 06:30 Ответить
Кишечной палочки - да. Но кто в колодцы кашлял ?
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29.06.2020 01:33 Ответить
Хлоркой!
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28.06.2020 21:42 Ответить
ну да привет совок
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28.06.2020 21:47 Ответить
Чого це, дитино, прівєт совок? хлор поки що май файний дезинфектор, у відповідних кількостях...
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28.06.2020 23:50 Ответить
Як твої корабельні сосни.
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28.06.2020 21:51 Ответить
Теперь точно будет прирост по короновирусу...
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28.06.2020 21:43 Ответить
срачка-19...
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28.06.2020 22:55 Ответить
криниці і скважини чистити треба наново
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28.06.2020 21:45 Ответить
если туда упал зебобик чистить надо обязательно
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28.06.2020 23:07 Ответить
Тупість не заразна.
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28.06.2020 23:17 Ответить
Рейтинг Зеленського впав до історичного мінімуму: результати прихованого опитування

Якби вибори президента України відбулися у червні 2020 року, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували лише 25,3% українців.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, які опинилися в розпорядженні https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/rejting-zelenskogo-vpav-do-istorichnogo-minimumu-rezultati-opituvannya-shovali.htm видання Оbozrevatel, але з невідомих причин не були опубліковані на сайті центру.
Рейтинг Зеленського за останні 9 місяців упав більше ніж удвічі - ще у вересні 2019 року за нього віддали б свої голоси 56,1% опитаних.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1593099303-pravlinnya-slug-narodu-cherez-kilka-rokiv-budut-zgaduvati.html Правління "Слуг народу" через кілька років будуть згадувати як найганебнішу сторінку в історії України - думка
При цьому за п'ятого президента України Петра Порошенко зараз проголосували б 11,1% українців, тоді як у вересні минулого року його підтримували лише 6,1%.
Співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко зараз набрав би 14,6% голосів (7,2% - у вересні 2019-го), а лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко - 5,6% (4,3% - у вересні).
Не братимуть участь у виборах 11,4% опитаних, не визначились - 13,9%.Якби вибори до Верховної Ради відбулися у червні, то за провладну партію "Слуга народу" проголосували б 20,5% українців. У вересні 2019 року рівень підтримки партії сягав 51,3%.

ОПЗЖ зараз отримала б 14% (6,4% - у вересні), "Європейська солідарність" - 10% (5,9%), "Батьківщина" - 5,7% (4,6%).
Решта партій не подолали б 5%-го прохідного бар'єру.
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28.06.2020 21:46 Ответить
Правильно. Петя привёл Зелю. Зеля заведёт ОПЗЖопцев. Верной дорогой идёте, товарищи. (с)
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28.06.2020 21:56 Ответить
ЗЕ привели зебіли. Вони ж приведуть і зажопників.
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28.06.2020 22:01 Ответить
Это не те, которые в 2014-м петю привели?
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28.06.2020 22:26 Ответить
ЗАЖОП приведёт не Зеля, его приведут противсихи , как Януковича .... и они сильно стараются думая, что помогают ПеПо, и он это хорошо знает ... просто натура падлючная - если не Я, то никто
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28.06.2020 22:04 Ответить
опзж даже не заслужила 1%, но это говорит о качестве населения , которое проживает в Украине.
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28.06.2020 22:43 Ответить
Когда начнут лесников-мародёров дезинфицировать?
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28.06.2020 22:05 Ответить
кстати...или некстати...дворовые туалеты тоже ж поплыли....
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28.06.2020 22:07 Ответить
какая теперь разница.. будут плыть еще 20 лет пока смэрэки не отрастут..
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28.06.2020 22:12 Ответить
1968...2008...2020 в остальные года не рубают ? ждут по 20 лет ? у вас несвидомых какие то другие головы районов?
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28.06.2020 23:02 Ответить
В Украине объемы незаконных рубок выросли в семь раз - Гослесагентство

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/ecology/10903124-v-ukraine-obemy-nezakonnyh-rubok-vyrosli-v-sem-raz-goslesagentstvo.html
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28.06.2020 23:07 Ответить
есть такие непознаваемые цифры...этакая вещь в себе...это реальный ВВП Украины...обьемы незаконных рубок...обьемы выкопанного бурштыну...сумма украденных денег ...поэтому измерять неизмеримое и умножать его или делить на семь...восемь...пятнадцать не буду и вам не советую
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28.06.2020 23:15 Ответить
Років через 20 воно попустить, якщо не паралізує.
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28.06.2020 22:20 Ответить
Після конкурсів файних лісорубів, тепер будуть конкурси асинізаторів.
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29.06.2020 07:37 Ответить
 
 