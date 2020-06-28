После паводка на Ивано-Франковщине дезинфицируют колодцы, - главный санврач области Савчук. ФОТОрепортаж

Работники филиалов ГУ "Ивано-Франковский областной лабораторный центр МЗ Украины" дезинфицируют источники водоснабжения в зоне затопленных территорий.

Об этом сообщил в Facebook директор центра, главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук, передает Цензор.НЕТ.

В результате наводнения на Прикарпатье вода во многих колодцах, расположенных на территории подтопления, непригодна для потребления.

"После проведенного обследования источников водоснабжения и полной откачки воды из подтопленных колодцев проводят их дезинфекцию с последующим отбором проб воды для проведения микробиологического и санитарно-химического исследования в наших лабораториях", - пишет Руслан Савчук.

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Напомним, в результате наводнений, от которых пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Закарпатская области, по официальным данным, погибли три человека, еще один - считается пропавшим без вести.

В результате паводка на Западной Украине пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях. Правительство уже выделило на преодоление последствий непогоды более 700 млн грн. Это поможет провести эвакуацию, оказать пострадавшим помощь и предоставить жилье.