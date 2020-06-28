После паводка на Ивано-Франковщине дезинфицируют колодцы, - главный санврач области Савчук. ФОТОрепортаж
Работники филиалов ГУ "Ивано-Франковский областной лабораторный центр МЗ Украины" дезинфицируют источники водоснабжения в зоне затопленных территорий.
Об этом сообщил в Facebook директор центра, главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук, передает Цензор.НЕТ.
В результате наводнения на Прикарпатье вода во многих колодцах, расположенных на территории подтопления, непригодна для потребления.
"После проведенного обследования источников водоснабжения и полной откачки воды из подтопленных колодцев проводят их дезинфекцию с последующим отбором проб воды для проведения микробиологического и санитарно-химического исследования в наших лабораториях", - пишет Руслан Савчук.
Напомним, в результате наводнений, от которых пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Закарпатская области, по официальным данным, погибли три человека, еще один - считается пропавшим без вести.
В результате паводка на Западной Украине пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях. Правительство уже выделило на преодоление последствий непогоды более 700 млн грн. Это поможет провести эвакуацию, оказать пострадавшим помощь и предоставить жилье.
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Якби вибори президента України відбулися у червні 2020 року, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували лише 25,3% українців.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, які опинилися в розпорядженні https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/rejting-zelenskogo-vpav-do-istorichnogo-minimumu-rezultati-opituvannya-shovali.htm видання Оbozrevatel, але з невідомих причин не були опубліковані на сайті центру.
Рейтинг Зеленського за останні 9 місяців упав більше ніж удвічі - ще у вересні 2019 року за нього віддали б свої голоси 56,1% опитаних.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1593099303-pravlinnya-slug-narodu-cherez-kilka-rokiv-budut-zgaduvati.html Правління "Слуг народу" через кілька років будуть згадувати як найганебнішу сторінку в історії України - думка
При цьому за п'ятого президента України Петра Порошенко зараз проголосували б 11,1% українців, тоді як у вересні минулого року його підтримували лише 6,1%.
Співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко зараз набрав би 14,6% голосів (7,2% - у вересні 2019-го), а лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко - 5,6% (4,3% - у вересні).
Не братимуть участь у виборах 11,4% опитаних, не визначились - 13,9%.Якби вибори до Верховної Ради відбулися у червні, то за провладну партію "Слуга народу" проголосували б 20,5% українців. У вересні 2019 року рівень підтримки партії сягав 51,3%.
ОПЗЖ зараз отримала б 14% (6,4% - у вересні), "Європейська солідарність" - 10% (5,9%), "Батьківщина" - 5,7% (4,6%).
Решта партій не подолали б 5%-го прохідного бар'єру.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/ecology/10903124-v-ukraine-obemy-nezakonnyh-rubok-vyrosli-v-sem-raz-goslesagentstvo.html