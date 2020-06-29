РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12644 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
1 030 4

С начала проведения ООС спасатели изъяли и обезвредили на Донбассе более 42 тысяч взрывоопасных предметов, - пресс-центр. ФОТОрепортаж

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины из состава Объединенных сил продолжают разминировать территорию Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Продолжалась работа и на прошлой неделе.

"Пиротехнические расчеты ГСЧС обследовали 37 гектаров территории, изъяли и обезвредили 379 взрывоопасных предметов. Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения обследовали 7824 га территории и 22,95 га акватории, изъяли и обезвредили более 42 тысяч взрывоопасных предметов. Работа по разминированию Донбасса продолжается", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 500 снарядов обезвредили за неделю на Донбассе, - МВД

С начала проведения ООС спасатели изъяли и обезвредили на Донбассе более 42 тысяч взрывоопасных предметов, - пресс-центр 01
С начала проведения ООС спасатели изъяли и обезвредили на Донбассе более 42 тысяч взрывоопасных предметов, - пресс-центр 02
С начала проведения ООС спасатели изъяли и обезвредили на Донбассе более 42 тысяч взрывоопасных предметов, - пресс-центр 03
С начала проведения ООС спасатели изъяли и обезвредили на Донбассе более 42 тысяч взрывоопасных предметов, - пресс-центр 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разминированием пострадавших от взрывов армейских арсеналов занимается 180 саперов, - Минобороны. ФОТОрепортаж

С начала проведения ООС спасатели изъяли и обезвредили на Донбассе более 42 тысяч взрывоопасных предметов, - пресс-центр 05
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Автор: 

Донбасс (26956) ГСЧС (4983) разминирование (715) операция Объединенных сил (6766) сапер (138)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це ж шахтьори працювали цілодобово щоб стільки накопати.
показать весь комментарий
29.06.2020 00:24 Ответить
А ********** на фото - часів Другої Світової!!!
показать весь комментарий
29.06.2020 08:58 Ответить
ну= ровно напополам, эксперд...
показать весь комментарий
29.06.2020 15:11 Ответить
Детальніше, будь ласка... А то, поки що, "перд" я бачу лише у тебе...
показать весь комментарий
29.06.2020 15:18 Ответить
 
 