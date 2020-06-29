С начала проведения ООС спасатели изъяли и обезвредили на Донбассе более 42 тысяч взрывоопасных предметов, - пресс-центр. ФОТОрепортаж
Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины из состава Объединенных сил продолжают разминировать территорию Донбасса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
Продолжалась работа и на прошлой неделе.
"Пиротехнические расчеты ГСЧС обследовали 37 гектаров территории, изъяли и обезвредили 379 взрывоопасных предметов. Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения обследовали 7824 га территории и 22,95 га акватории, изъяли и обезвредили более 42 тысяч взрывоопасных предметов. Работа по разминированию Донбасса продолжается", - отмечается в сообщении.
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Яр Холодний
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Valera Petrov #405644
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Яр Холодний
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