На Закарпатье за два часа выпала 20-дневная норма дождя, в результате разрушена дорога и повреждены дома, - ОГА. ФОТОрепортаж
В Межгорском районе 28 июня после обеда за два часа выпала 20-дневная норма дождя. В селах поток воды и оползень разрушил дорогу и повредил жилые дома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской облгосадминистрации.
"Сильные ливни с грозами прошли в Межгорском районе. За два часа выпала 20-дневная норма дождей! 119 мм за два часа!!! Из-за этого произошли резкое поднятие уровней воды и оползни", - говорится в сообщении.
В результате в Торуни Межгорского района поток превратился в полноводную реку и снес часть дороги и несколько мостиков. Кроме того, в Лопушном, ориентировочно, подтоплена одна новостройка и два жилых дома.
На месте сейчас находятся спасатели, полиция, работники дорожной службы, работает техника.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...
Ліл що?
https://censor.net/comments/locate/3204899/019214dc-dd1e-7160-8f14-959fd57dddc1
Прхбты, вы его переоцениваете!
ДОЖДЬ !
Небывалое пришествие!
И спускаются сели беспрепятственно по пустым, безлесным горам.
За что боролись, на то и напоролись.
Я еще в мае прошлого года проезжала через все Закарпатье и Карпаты. Жах!! Практически все верхушки гор лысые.
Варвары! Отношение к собственной стране - варвврское
И теперь вся страна должна вытягивать пострадавших жителей из бебы. Вся страна - бедная, растерзанная войной и олигархами!
строительство д а м б в Закрапатье - бесперспективное дело .
Просто отмывание бюджета до следующего дождя .
Необходимо переселять и строить поселки Закарпатцев в не затопляемые возвышенности .
Иначе со сменой климата в Украине
не хватит всех займов МВФ
на помощь нашим Гражданам .