На Закарпатье за два часа выпала 20-дневная норма дождя, в результате разрушена дорога и повреждены дома, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Межгорском районе 28 июня после обеда за два часа выпала 20-дневная норма дождя. В селах поток воды и оползень разрушил дорогу и повредил жилые дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской облгосадминистрации.

"Сильные ливни с грозами прошли в Межгорском районе. За два часа выпала 20-дневная норма дождей! 119 мм за два часа!!! Из-за этого произошли резкое поднятие уровней воды и оползни", - говорится в сообщении.

В результате в Торуни Межгорского района поток превратился в полноводную реку и снес часть дороги и несколько мостиков. Кроме того, в Лопушном, ориентировочно, подтоплена одна новостройка и два жилых дома.

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На месте сейчас находятся спасатели, полиция, работники дорожной службы, работает техника.









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Фото: facebook.com/odazakarpattya