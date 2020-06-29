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В Одесской области поднимается уровень воды в Днестре: подтоплений нет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

С 29 по 30 июня в Одесской области ожидается подъем уровня воды в нижнем течении Днестра, из-за чего может затопить трассу Одесса-Рени и подтопить несколько населенных пунктов в Беляевском районе.

 Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций, передает Цензор.НЕТ.

По данным спасателей, в эти дни высокий дождевой поводок вместе с паводковой волной пройдет через Днестровские водохранилища. Поднятие уровня воды в Днестре ожидается на 0,2 – 0,5 метров.

В ГСЧС предупреждают, что в селе Яськи и городе Беляевка Беляевского района может затопить поймы, сельскохозяйственные угодья и другие объекты. Также под водой может оказаться автомобильная дорога Одесса Рени.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Участок трассы Одесса-Рени будет перекрыт с 8 утра пятницы из-за угрозы подтопления

По данным ГСЧС, уровень воды за сутки вырос на Дунае и Днестре на 14 см, до критических отметок на различный участках остается от 44 до 65 см.

В Одесской области поднимается уровень воды в Днестре: подтоплений нет, - ГСЧС 01

Спасатели обследуют проблемные участки местности и проводят расчистку и укрепление земляной дамбы для защиты от возможного наводнения и подтопления частных домохозяйств на ул. Озерная в с. Яськи. 

В Одесской области поднимается уровень воды в Днестре: подтоплений нет, - ГСЧС 02
В Одесской области поднимается уровень воды в Днестре: подтоплений нет, - ГСЧС 03
В Одесской области поднимается уровень воды в Днестре: подтоплений нет, - ГСЧС 04
В Одесской области поднимается уровень воды в Днестре: подтоплений нет, - ГСЧС 05
В Одесской области поднимается уровень воды в Днестре: подтоплений нет, - ГСЧС 06
В Одесской области поднимается уровень воды в Днестре: подтоплений нет, - ГСЧС 07

Автор: 

Одесская область (3590) паводок (294) ГСЧС (4983)


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Гадав що такої техніки вже не існує.

В Одесской области поднимается уровень воды в Днестре: подтоплений нет, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8317
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29.06.2020 10:29 Ответить
З музею Тирасполя мабуть приїхала
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29.06.2020 10:38 Ответить
В рівному полуторка з деревяною кабіною в 90-х рр. приїхала в краєзнавчий музей своїм ходом і привіз її водій який їздив на ній і пішов на пенсію.
Це підтверджує визначення "про роль окремої особи в історії автомобіля"
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29.06.2020 10:40 Ответить
Ждём заявлений от зекоманды, что надо срочно избыток воды отправить в Крым, бо затопит Одессу.
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29.06.2020 11:02 Ответить
Мешки с песком килограмм по 80 таскают на горбу прям как до н.е. Ну удачно вам построить дамбу
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29.06.2020 11:07 Ответить
 
 