В Одесской области поднимается уровень воды в Днестре: подтоплений нет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

С 29 по 30 июня в Одесской области ожидается подъем уровня воды в нижнем течении Днестра, из-за чего может затопить трассу Одесса-Рени и подтопить несколько населенных пунктов в Беляевском районе.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций, передает Цензор.НЕТ.

По данным спасателей, в эти дни высокий дождевой поводок вместе с паводковой волной пройдет через Днестровские водохранилища. Поднятие уровня воды в Днестре ожидается на 0,2 – 0,5 метров.

В ГСЧС предупреждают, что в селе Яськи и городе Беляевка Беляевского района может затопить поймы, сельскохозяйственные угодья и другие объекты. Также под водой может оказаться автомобильная дорога Одесса Рени.

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По данным ГСЧС, уровень воды за сутки вырос на Дунае и Днестре на 14 см, до критических отметок на различный участках остается от 44 до 65 см.

Спасатели обследуют проблемные участки местности и проводят расчистку и укрепление земляной дамбы для защиты от возможного наводнения и подтопления частных домохозяйств на ул. Озерная в с. Яськи.











