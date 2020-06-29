РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11364 посетителя онлайн
Новости Фото
17 288 18

В Харькове мужчина неделю скрывал смерть родителей, а затем пытался покончить жизнь самоубийством, - полиция. ФОТО

Сын супругов неделю скрывал факт их смерти и пытался покончить жизнь самоубийством.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"28 июня в 22:09 в полицию поступило обращение от мужчины, жителя многоэтажки на улице Зерновой. По словам заявителя, к нему зашел сосед и сообщил, что его родители умерли неделю назад и их тела до сих пор находятся в квартире. Мужчина также заявил, что намерен покончить жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Подожди, давай поговорим. Жизнь одна!" - полицейские спасли пьяного подростка, который собирался прыгнуть с крыши. ВИДЕО

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. Полицейские обнаружили в квартире 56-летнего мужчину, который порезал себе руки. Ему была вызвана скорая медицинская помощь. Медики констатировали у пострадавшего отравление химическим веществом, ожог гортани и пищевода. Мужчина пояснил, что выпил краску и настойку валерианы. В настоящее время он госпитализирован в больницу.

По словам 56-летнего мужчины, его родители умерли 18 июня. Сын присыпал тела солью, чтобы не было запаха.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили два тела 83-летнего мужчины и 82-летней женщины.

Сейчас решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Все обстоятельства устанавливаются.

В Харькове мужчина неделю скрывал смерть родителей, а затем пытался покончить жизнь самоубийством, - полиция 01
В Харькове мужчина неделю скрывал смерть родителей, а затем пытался покончить жизнь самоубийством, - полиция 02

Автор: 

Нацполиция (16498) самоубийство (1003) смерть (9232) Харьков (7518)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
умерли в один день? присыпал солью чтоб скрыть запах и причины смерти ? 5 дней рядом с телами... по-моему там кукуха реально поехала...да и срач в квартире лишь подтверждает это
показать весь комментарий
29.06.2020 11:34
+8
Який безлад, то ж видно що там хвора людина мешкає. Здорові люди не можуть так жити
показать весь комментарий
29.06.2020 11:27
+3
В бан ,кацапський виродок
показать весь комментарий
29.06.2020 11:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Який безлад, то ж видно що там хвора людина мешкає. Здорові люди не можуть так жити
показать весь комментарий
29.06.2020 11:27 Ответить
Там и подъезд, судя по фото, так же ухожен. Во всех странах есть такое, это не значит, что все они больны психически.
показать весь комментарий
29.06.2020 11:37 Ответить
Чому зразу психічно, багато хвороб впливають на стан людини. А у більшості будинків постсовку саме такі під'їзди
показать весь комментарий
29.06.2020 11:41 Ответить
Вы были во всех подъездах всего постсовка? погуглите как живут целые районы в цивилизованных странах. хорошо, когда все хорошо , тогда и выглядит прилично.
показать весь комментарий
29.06.2020 11:57 Ответить
Пенсию что-ли получить хотел за родителей.
показать весь комментарий
29.06.2020 11:29 Ответить
умерли в один день? присыпал солью чтоб скрыть запах и причины смерти ? 5 дней рядом с телами... по-моему там кукуха реально поехала...да и срач в квартире лишь подтверждает это
показать весь комментарий
29.06.2020 11:34 Ответить
В бан ,кацапський виродок
показать весь комментарий
29.06.2020 11:48 Ответить
Молодец! Высрался (главное написать про "паперэдников")!
показать весь комментарий
29.06.2020 11:54 Ответить
зато у нас нема антісімітізьму
показать весь комментарий
29.06.2020 11:51 Ответить
Что, запор? Так пойди просрись в другом месте, не флуди на форуме.
показать весь комментарий
29.06.2020 11:59 Ответить
Оба родителя умерли одновременно? Уже подозрительно.
показать весь комментарий
29.06.2020 12:30 Ответить
Батьки виховали собі раба, який мав доглядати їх до старості.
показать весь комментарий
29.06.2020 12:38 Ответить
Нда....
В такой квартирке и здоровый тронется!

У Харкові чоловік тиждень приховував смерть батьків, а потім намагався вчинити самогубство, - поліція - Цензор.НЕТ 571
показать весь комментарий
29.06.2020 12:52 Ответить
Судячи по срачеві в квартирі там повинні працювати психіатри, а не слідчі!
показать весь комментарий
29.06.2020 13:25 Ответить
боюсь что человек искал и не нашел похоронные деньги...
показать весь комментарий
29.06.2020 13:52 Ответить
цинично но мир бы не много бы утратил от потери ещё одного ненормального
показать весь комментарий
02.07.2020 16:20 Ответить
 
 