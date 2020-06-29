"Смерть ворогам", - неизвестные расписали и облили краской офис ОПЗЖ на улице Стуса в Краматорске. ФОТОрепортаж
Неизвестные разбили стекло и облили краской офис политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Как рассказала Суспільному пресс-офицер Краматорского отдела полиции Валерия Осипец, в полицию обратились представители офиса, передает Цензор.НЕТ.
Данные внесены в ЕГР по статье 296 хулиганство.
Она добавила, что санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.
"Кажется, местные не рады новой приемной ОПЗЖ. Офис партии Медведчука на улице Стуса - особый цинизм, конечно. Не удивлюсь, если специально выбирали помещение именно на этой улице, чтобы поглумиться", - отметил в Facebook представитель Донбасса в ТКГ Денис Казанский.
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Совпаденіє ?!
Ось в цьому вся сутність ЗАЖОПа - цинізм та неповага, навіть ворожість, до всього українського і патріотичного.
може й ожив Стус та прийшов?
Не удивлюсь. если сами они это и оплатили.
эта надпись на этом месте была всегда, но проявилась она сегодня..
Видимо, это знак нам, живущим сейчас..
відкривай, мерзота, двері! Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
...
Чего Слугу Народа не облили, когда они землю отдавали?
никогда даже не слышал, чтоб козлорылых при бытовом национализме называли русскими. только кацапами.