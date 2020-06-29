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"Смерть ворогам", - неизвестные расписали и облили краской офис ОПЗЖ на улице Стуса в Краматорске. ФОТОрепортаж

Неизвестные разбили стекло и облили краской офис политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Как рассказала Суспільному пресс-офицер Краматорского отдела полиции Валерия Осипец, в полицию обратились представители офиса, передает Цензор.НЕТ.

Данные внесены в ЕГР по статье 296 хулиганство.

Она добавила, что санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

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"Кажется, местные не рады новой приемной ОПЗЖ. Офис партии Медведчука на улице Стуса - особый цинизм, конечно. Не удивлюсь, если специально выбирали помещение именно на этой улице, чтобы поглумиться", - отметил в Facebook представитель Донбасса в ТКГ Денис Казанский.

Смерть ворогам, - неизвестные расписали и облили краской офис ОПЗЖ на улице Стуса в Краматорске 01
Смерть ворогам, - неизвестные расписали и облили краской офис ОПЗЖ на улице Стуса в Краматорске 02
Смерть ворогам, - неизвестные расписали и облили краской офис ОПЗЖ на улице Стуса в Краматорске 03

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Смерть ворогам, - неизвестные расписали и облили краской офис ОПЗЖ на улице Стуса в Краматорске 04
Смерть ворогам, - неизвестные расписали и облили краской офис ОПЗЖ на улице Стуса в Краматорске 05
Фото: facebook.com/den.kazansky

Автор: 

Краматорськ (2284) Нацполиция (16498) Казанский Денис (311) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+45
Партія Мертвечука на вулиці загиблого не без допомоги того ж Мертвечука В.Стуса !
Совпаденіє ?!
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29.06.2020 18:29
+34
Не ******* вас в Україні.

"Смерть ворогам", - неизвестные расписали и облили краской офис ОПЗЖ на улице Стуса в Краматорске - Цензор.НЕТ 2149
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29.06.2020 18:13
+30
Как жечь, если там жилой дом? Они же привычно прикрываются женщинами и детьми...
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29.06.2020 18:14
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10 до 1 шо Ківа сам і малював)
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29.06.2020 18:10 Ответить
Дійсно, патріоти просто спалили б цю куйню або підірвали! Однозначно провокація самих регіоналів!
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29.06.2020 18:11 Ответить
Партія Мертвечука на вулиці загиблого не без допомоги того ж Мертвечука В.Стуса !
Совпаденіє ?!
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29.06.2020 18:29 Ответить
Цинізм найвищої ступіні
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29.06.2020 18:43 Ответить
Не думаю...
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29.06.2020 20:48 Ответить
підривати не можна. А от гімновоз підігнати з шлангом
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29.06.2020 21:19 Ответить
Сто відсотків . Вибори .
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29.06.2020 18:14 Ответить
ківу за пошкодження фасаду-в буцигарню!
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29.06.2020 18:32 Ответить
Странно что не сожгли,- столько горя принесли дети овоща на Донецкую область
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29.06.2020 18:12 Ответить
Как жечь, если там жилой дом? Они же привычно прикрываются женщинами и детьми...
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29.06.2020 18:14 Ответить
Не ******* вас в Україні.

"Смерть ворогам", - неизвестные расписали и облили краской офис ОПЗЖ на улице Стуса в Краматорске - Цензор.НЕТ 2149
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29.06.2020 18:13 Ответить
Судя по их рейтингу , то ваты сущей от них кипятком еще достаточно.
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29.06.2020 18:17 Ответить
Тре пiдхопити , пiдтримати ініціативу - зробити флешмоб !
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29.06.2020 18:13 Ответить
тояно! Флешмоб буде називатися" Зроби селфі з дохлим колаборантом! "
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29.06.2020 18:33 Ответить
ось так?
"Смерть ворогам", - невідомі розписали та облили фарбою офіс ОПЗЖ на вулиці Стуса в Краматорську - Цензор.НЕТ 4640
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30.06.2020 00:53 Ответить
надо бы еще в альфатере прокатать этих ********* из оккупационного блока за смерть!.
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29.06.2020 18:13 Ответить
ригам терміново треба власний "распятий мальчек". Петушарій вже свого октівіста "замовив" в Харкові, - і ці туди ж.
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29.06.2020 18:14 Ответить
Самое смешное , что те же Бойко с Рябиновичем и Шуфричем прекрасно понимают , что если сюда придут кацапы , не дай Бог конечно , то их первыми и нагнут , отберут все что наворовали эти скоты у Украины . Но увы бабло кацапов , побеждает даже рыговские мозги.
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29.06.2020 18:14 Ответить
Та да.
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29.06.2020 18:23 Ответить
Конечно, изменников и предателей враги презирают, но иногда терпят. Терпят же крымского главаря Аксенова ворюгу по которому наша тюрьма плакала задолго до оккупации Крыма.
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29.06.2020 19:03 Ответить
Тут другое кино , если они сей час Гоблину лапти сошьют , то от них даже Шуфричи драпать начнут , не какие бабки не помогут , по тому они пока ждут .
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29.06.2020 19:09 Ответить
"Офис партии Медведчука на улице Стуса - особый цинизм, конечно." Источник: https://censor.net/p3204970

Ось в цьому вся сутність ЗАЖОПа - цинізм та неповага, навіть ворожість, до всього українського і патріотичного.
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29.06.2020 18:16 Ответить
Офіс Медведчука на вулиці Стуса, сюр.
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29.06.2020 18:17 Ответить
Та пора не только краски не жалеть---но и патронов. Тут давно встал вопрос---или они нас, либо мы их!
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29.06.2020 18:17 Ответить
летальные перформенсы нынче в моде...фарбу переводить некошерно.
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29.06.2020 18:17 Ответить
А почему расписан офис, а не рыла тех, кто в нём сидят?
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29.06.2020 18:18 Ответить
От були ж колись націоналісти...Вони не писали на парканах "смерть ворогам"...Вони визначали цих ворогів,приймали рішення і здійснювали аттентат...Але вони не мали маєтків,влади,рахунків в банках з однієї сторони і не не були найманими шлюшками з другої...
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29.06.2020 18:19 Ответить
Так, ті націоналісти були ні з фейкової свободи, ні з бенє-аваківськіх нацжон. Їхні прізвища не були білецькі, парасюкі, сємєнчєнкі та прочіє єгоркі соболєви. Сподіваюся, що справжні Героі-патріоти ось-ось з'являться та вичавлять цю зелену пуйловську нечисть! Я вірю, що вони є! І, що вони напоготові!
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29.06.2020 21:08 Ответить
"за жизнь"...
може й ожив Стус та прийшов?
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29.06.2020 18:20 Ответить
Посіпаки країни-агресора повинні сидіти у в'язницях і не платних камерах.
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29.06.2020 18:21 Ответить
Нет в этом никого смысла, кроме пиара и утверждения для опзж перед своими избирателями.
Не удивлюсь. если сами они это и оплатили.
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29.06.2020 18:22 Ответить
Скорее всего сами и облили...
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29.06.2020 18:45 Ответить
Как говаривал Станиславский - "не верю". Обыкновенная провокация с целью обвинить всех в травле опзж. Это как с шариковским терпилой в больнице.
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29.06.2020 18:23 Ответить
Дитячі забавки. От якби який "макар" збив літака з ведмедчуком на борту на зльоті або при посадці - то було б корисно.
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29.06.2020 18:26 Ответить
Краще, щоб їх там було не менше трьох.
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29.06.2020 19:54 Ответить
А хто ще?
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29.06.2020 21:04 Ответить
ОПЗЖ рейтинг накручує
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29.06.2020 18:27 Ответить
Русские Донбасса не хотят русский мир как в Лугандоне!
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29.06.2020 18:31 Ответить
я думаю, что эти надписи это древнейший артефакт протописьменности древних славян..
эта надпись на этом месте была всегда, но проявилась она сегодня..
Видимо, это знак нам, живущим сейчас..
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29.06.2020 18:32 Ответить
молодогвардійці?
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29.06.2020 18:42 Ответить
Напевно школярі.
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29.06.2020 19:56 Ответить
як Гаврош
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30.06.2020 20:14 Ответить
Надо было спалить к е..ям
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29.06.2020 18:44 Ответить
Машинґвери, Штурмґевери,
відкривай, мерзота, двері! Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
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29.06.2020 18:46 Ответить
+
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29.06.2020 18:47 Ответить
Опзжо сильно поднялось при шоколаде, он создал для предателей идеальные условия, в том числе помог мертвечуку прикарманить три телеканала, но при этом риторика рошена была супер патриотичная, как всегда.
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29.06.2020 18:53 Ответить
Костик,при порохе опзжопа имела вторую по величине фракцию в Раде?Имела такое влияние в сми?Про телеканалы,"переданные" порохом мертвечуку пукай своим братьям по зебилизму,здесь это не работает.Пропукинский лохторат дружно проголосовал за милых его сердцу зажопистов,а виноват порох?Кстати,весь лохторат опзжопаы год назад стройными рядами влился в 73%.
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29.06.2020 20:19 Ответить
Потрібно не писати таке на стінах, а робити і знищувати ворога інакше ворог точно знищить вас . Писаки.......
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29.06.2020 18:53 Ответить
Специально выбрали улицу Стуса, специально оффис в жилом доме чтобы прикрыться жильцами! Ох, не завидую жильцам - будет повтор 2014 года когда 5 российскую колонну люди не выдержали и изгнали бесов
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29.06.2020 18:56 Ответить
Оккупационный блок за життя кума
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29.06.2020 18:57 Ответить
"Смерть ворогам", - невідомі розписали та облили фарбою офіс ОПЗЖ на вулиці Стуса в Краматорську - Цензор.НЕТ 9065

...
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29.06.2020 19:04 Ответить
"Завоевания украинцев, всегда губили их безграничная доверчивость и уступчивость, а также отсутствие понимания необходимости крепкой спайки всех членов государства, и не только на время войны. Потому, они каждый раз теряли свою «самостійность», и живут то под Литвой, то под Польшей, то под Австрией, то под Россией, составляя собой очень ценную часть держав. Эти особенности характера украинцев необходимо помнить, и наш успех будет обеспечен." Троцкий Лев Давидович (Лейба Давидович Бронштейн)
"Смерть ворогам", - невідомі розписали та облили фарбою офіс ОПЗЖ на вулиці Стуса в Краматорську - Цензор.НЕТ 3117
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29.06.2020 19:33 Ответить
Агэнты фуйла - жолудь, соколовский и примкнувший к ним задрот мурлаев!)))
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29.06.2020 21:16 Ответить
Українці перша толерастична нація в європі "і маємо те що нас мають", спочатку мрійники перше побратання хмеля з кацапами , а тепер халявовухі кацахли яким головний авторитет тв.Вермішель.
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29.06.2020 19:12 Ответить
странно, когда в вовремя войны, возле линии фронта находится ризединтура врага..
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29.06.2020 19:17 Ответить
ВО сволота и дружины - еще больше теряют рейтинга среди адекватных людей.
Чего Слугу Народа не облили, когда они землю отдавали?
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29.06.2020 19:19 Ответить
Чаво? А таво што прислужники предпочитают телефоны, при обшении с тётями, а жидденосцы суровые карманы штанофф.
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29.06.2020 19:47 Ответить
офіс ОПЗЖ на вулиці Стуса- как это символично, ведь именно хозяин ОПЗЖ Медведчук, будучи адвокатом Стуса, в сотрудничестве с КГБ СССР, сделал все, что бы посадить его в тюрьму, где он умер. Позор властям Краматорска!
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29.06.2020 19:41 Ответить
Ну и на хрена спрашивается? только внимание к ним привлекли. Вандалы безмозглые
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29.06.2020 19:42 Ответить
Ну, що ж, такий народ, наївний, інфантильний, нещасний...
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29.06.2020 20:08 Ответить
Правильно сделали!! долой пророссийских сепаратистов типа рабиновичей, медведчуков. волошиных. погребинских, шуфричкей и прочей пропутинской шушеры!!
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29.06.2020 20:55 Ответить
Кремль пытается поссорить запад и восток Украины, причем всяческим путем.
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29.06.2020 23:00 Ответить
Треба було б ще добряче накласти купу біля дверей й розмазати.
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29.06.2020 23:22 Ответить
Предлагаю начать преследоватьб руководство ОПЗЖ с ампутации яиц Рабиновичу (если он не вернёт 70 кГ Менору из Израиля в Украину.( Проследить , чтобы урод не подменил золото на латунь). Мэдвэдчука вообще повесить на фонарном столбе у оперного театра в Одессе. Объявит "РЫБНЫЙ ДЕНЬ" всю неделю и кормить ею Шуфрича. Пора возобновить порядок обслуживание его фэйса крепкими кулаками- он так будет выглядеть симпатичнее.
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30.06.2020 07:48 Ответить
Молодці. Правильно зробили.
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30.06.2020 09:18 Ответить
Не забывайте о том, что одна из задач Кремля - выставить патриотов Украины кровавыми убийцами. Кучи говна и ведра помоев было бы достаточно!
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30.06.2020 09:57 Ответить
опзж-друзья оккупантов- значит им смерть!все верно только трупов нет пока..
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30.06.2020 12:42 Ответить
украина-єдиная не делиться на части света.!
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30.06.2020 12:44 Ответить
любому, кто это прочитает сразу становится понятно, что они сами это написали.

никогда даже не слышал, чтоб козлорылых при бытовом национализме называли русскими. только кацапами.
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30.06.2020 20:02 Ответить
 
 