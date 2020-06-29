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Стихия в Мариуполе повалила деревья и обесточила часть города, - горсовет. ФОТОрепортаж

В Мариуполе - особенно в Кальмиусском и Левобережном районах - 29 мая выпало большое количество осадков. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Мариупольского горсовета.

По словам директора КП "Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление" Виталия Донева, в связи с большим количеством осадков временно не работали троллейбусы и трамваи.

"По состоянию на 18:00 троллейбусы уже начинают свою работу. Также бригады работают над возобновлением движения трамваев по проспекту Никопольскому и проспекту Металлургов, в районе 7-го проезда", - отметил руководитель МТТУ.

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Как сообщил первый заместитель городского головы Михаил Когут, для ликвидации последствий непогоды в городе задействовано 4 бригады ГКП зеленого строительства, 4 бригады Спасательной аварийной водолазной службы, 2 бригады ККП "Мариупольавтодор". Привлечена техника "Водоканала" и "Теплосети". Сотрудники компании ДТЭК работают над возобновлением электроснабжения.

Стихия в Мариуполе повалила деревья и обесточила часть города, - горсовет 01
Стихия в Мариуполе повалила деревья и обесточила часть города, - горсовет 02
Стихия в Мариуполе повалила деревья и обесточила часть города, - горсовет 03
Стихия в Мариуполе повалила деревья и обесточила часть города, - горсовет 04
Фото: mariupolrada.gov.ua

По информации СМИ, из-за непогоды обесточена большая часть города, а во время ливня на некоторых улицах было столько воды, что она почти полностью накрывала легковушки.

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Автор: 

горсовет (667) Мариуполь (5718) непогода (817) стихия (822)


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кацапы кориння у дэрэв вкоротылы...
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29.06.2020 20:26 Ответить
Іди подуйся
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29.06.2020 21:37 Ответить
Стихия в Мариуполе повалила деревья и обесточила часть города, - горсовет - Цензор.НЕТ 6473

...
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29.06.2020 20:27 Ответить
Нічого собі
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29.06.2020 20:30 Ответить
У нас в Кропивницком нечто подобное в прошлое воскресенье было. Град 3-5см сыпал и деревья ветром навалил.
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29.06.2020 20:43 Ответить
Слвав богу у меня около дома наконец спили дряхлые тополя
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29.06.2020 20:36 Ответить
Тополя особенно легко валятся,корневая система слабая
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29.06.2020 21:45 Ответить
Дивно, а де продвинуті ідіоти з репліками в стилі:"Треба менше пиляти ліси" , "Скажіть, що ліс тут не при чому?"
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29.06.2020 23:01 Ответить
 
 