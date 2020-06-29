Стихия в Мариуполе повалила деревья и обесточила часть города, - горсовет. ФОТОрепортаж
В Мариуполе - особенно в Кальмиусском и Левобережном районах - 29 мая выпало большое количество осадков. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Мариупольского горсовета.
По словам директора КП "Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление" Виталия Донева, в связи с большим количеством осадков временно не работали троллейбусы и трамваи.
"По состоянию на 18:00 троллейбусы уже начинают свою работу. Также бригады работают над возобновлением движения трамваев по проспекту Никопольскому и проспекту Металлургов, в районе 7-го проезда", - отметил руководитель МТТУ.
Как сообщил первый заместитель городского головы Михаил Когут, для ликвидации последствий непогоды в городе задействовано 4 бригады ГКП зеленого строительства, 4 бригады Спасательной аварийной водолазной службы, 2 бригады ККП "Мариупольавтодор". Привлечена техника "Водоканала" и "Теплосети". Сотрудники компании ДТЭК работают над возобновлением электроснабжения.
По информации СМИ, из-за непогоды обесточена большая часть города, а во время ливня на некоторых улицах было столько воды, что она почти полностью накрывала легковушки.
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