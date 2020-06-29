Питьевую воду, палатки и спальные мешки передаст посольство Израиля в пострадавшие от паводков регионы Украины. ФОТОрепортаж
Посольство Израиля выделило 500 тысяч гривен и по согласованию с Кабмином Украины передало помощь пострадавшим от наводнения на Западной Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу дипломатического представительства.
Посол Израиля в Украине Джоэль Лаян объяснил: "Как только нам стало известно о тяжелом стихийном бедствии в западных регионах Украины, посольство Израиля предложило свою помощь украинскому правительству. Мы выделили 500 тыс. гривен для приобретения предметов первой необходимости, и, согласовав перечень необходимого с офисом премьер-министра Дениса Шмыгаля и Министерством развития общин и территорий, мы сегодня доставляем необходимое в те регионы, которые больше всего пострадали".
Груз воды покинул Киев в понедельник в полдень и, как ожидается, прибудет к месту назначения ночью во вторник или утром среды. Местные чиновники распределят груз по потребностям общин.
Посольство Израиля передало 25 тысяч 1,5-литровых бутылок питьевой воды. Их доставят в Ивано-Франковск и Черновцы, чтобы устранить нехватку питьевой воды. Также на этой неделе Израиль дополнительно обеспечит доставку палаток и спальных мешков в пострадавший регион.
Фото: facebook.com/IsraelinUkraine
Напомним, по состоянию на 29 июня в четырех западных областях Украины - Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской - остаются подтопленными из-за непогоды 70 населенных пунктов. По данным ГСЧС Украины, таких пострадавших от наводнения населенных пунктов было 349. На сегодняшний день остаются разрушенными 150,5 км автодорог и 83 моста, при этом стихия повредила 582 километра дорог и 220 мостов.
Соединенные Штаты Америки предоставят Украине финансирование в размере $100 тыс. для борьбы с паводками в западных областях страны.
Вечером 29 июня в Ивано-Франковск прибудет самолет с оборудованием для ликвидации последствий паводков на Западе Украины, переданным Украине Италией.
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мы колысь вам тоже водой поможэмо.
Засвітися..
😁
вибачаюсь..))
(главное не деньгами...у властьпоимевших и так наличку некуда девать))) им что ее солить?)))
а главного хохляцкого яврея Коломойского стыдливо упустил ...
а шмыгаль решил на это бабло купить в Киеве воды и отвезти за тысячу километров.
патаму ша там ближе воды купить негде
Спасибо им за БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ помощь!