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Новости Фото Паводки на Западной Украине
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Питьевую воду, палатки и спальные мешки передаст посольство Израиля в пострадавшие от паводков регионы Украины. ФОТОрепортаж

Посольство Израиля выделило 500 тысяч гривен и по согласованию с Кабмином Украины передало помощь пострадавшим от наводнения на Западной Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу дипломатического представительства.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лаян объяснил: "Как только нам стало известно о тяжелом стихийном бедствии в западных регионах Украины, посольство Израиля предложило свою помощь украинскому правительству. Мы выделили 500 тыс. гривен для приобретения предметов первой необходимости, и, согласовав перечень необходимого с офисом премьер-министра Дениса Шмыгаля и Министерством развития общин и территорий, мы сегодня доставляем необходимое в те регионы, которые больше всего пострадали".

Груз воды покинул Киев в понедельник в полдень и, как ожидается, прибудет к месту назначения ночью во вторник или утром среды. Местные чиновники распределят груз по потребностям общин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС предоставит Украине насосы, маски, пилы, генераторы и палатки для пострадавших от паводков районов, - представитель ЕК Уйвари

Посольство Израиля передало 25 тысяч 1,5-литровых бутылок питьевой воды. Их доставят в Ивано-Франковск и Черновцы, чтобы устранить нехватку питьевой воды. Также на этой неделе Израиль дополнительно обеспечит доставку палаток и спальных мешков в пострадавший регион.

Питьевую воду, палатки и спальные мешки передаст посольство Израиля в пострадавшие от паводков регионы Украины 01

Также читайте: Самолет из Италии с оборудованием для ликвидации последствий паводков прибудет в Ивано-Франковск вечером, - Аваков

Питьевую воду, палатки и спальные мешки передаст посольство Израиля в пострадавшие от паводков регионы Украины 02
Питьевую воду, палатки и спальные мешки передаст посольство Израиля в пострадавшие от паводков регионы Украины 03
Питьевую воду, палатки и спальные мешки передаст посольство Израиля в пострадавшие от паводков регионы Украины 04
Фото: facebook.com/IsraelinUkraine

Читайте также: На Западе Украины в ближайшие сутки продолжится повышение уровней воды в реках, возможны оползни и селевые потоки, - ГСЧС

Напомним, по состоянию на 29 июня в четырех западных областях Украины - Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской - остаются подтопленными из-за непогоды 70 населенных пунктов. По данным ГСЧС Украины, таких пострадавших от наводнения населенных пунктов было 349. На сегодняшний день остаются разрушенными 150,5 км автодорог и 83 моста, при этом стихия повредила 582 километра дорог и 220 мостов.

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине финансирование в размере $100 тыс. для борьбы с паводками в западных областях страны.

Вечером 29 июня в Ивано-Франковск прибудет самолет с оборудованием для ликвидации последствий паводков на Западе Украины, переданным Украине Италией.

Автор: 

Израиль (1929) паводок (294) помощь (7822) посольство (1083)


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Топ комментарии
+8
А що дав людям уряд і президент?
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29.06.2020 20:51
+7
Питну воду, намети і спальні мішки передасть посольство Ізраїлю в постраждалі від паводків регіони України - Цензор.НЕТ 1020
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29.06.2020 21:20
+5
президент передаст?
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29.06.2020 20:59
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А що дав людям уряд і президент?
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29.06.2020 20:51 Ответить
а они подготовили смету - сколько надо списать на это дело денег...(списать - это совсем не значит отдать-выделить-раздать настоящим пострадавшим от потопа или потерявшим все...)
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29.06.2020 20:56 Ответить
президент передаст?
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29.06.2020 20:59 Ответить
отэто существительное или глагол будущего времени???)))
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29.06.2020 21:02 Ответить
Питну воду, намети і спальні мішки передасть посольство Ізраїлю в постраждалі від паводків регіони України - Цензор.НЕТ 1020
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29.06.2020 21:20 Ответить
Имя и фамилия.
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29.06.2020 21:27 Ответить
должность и народная благодарность )))
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29.06.2020 21:33 Ответить
Там не було чесності, від слова зовсім.
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29.06.2020 21:11 Ответить
щедрости рабиновичей нема края...
мы колысь вам тоже водой поможэмо.
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29.06.2020 20:59 Ответить
Питну воду, намети і спальні мішки передасть посольство Ізраїлю в постраждалі від паводків регіони України - Цензор.НЕТ 6973
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29.06.2020 23:56 Ответить
Танюха ! Тьху !
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30.06.2020 00:18 Ответить
как думаешь, она, как и ты, тоже голосовала за Зеленского во втором туре ?
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30.06.2020 00:24 Ответить
Їм моск треба..
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29.06.2020 21:01 Ответить
Если уж Вы включили дурака,то не забудьте потом его выключить...))
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29.06.2020 21:07 Ответить
А ви не відключайте дурака, бо вам на росії моск непотрібний.
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29.06.2020 21:10 Ответить
Вас не мав на увазі))
Засвітися..
😁
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29.06.2020 21:41 Ответить
..засвітилися..
вибачаюсь..))
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29.06.2020 21:45 Ответить
будёновку спрячь
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29.06.2020 23:57 Ответить
за любую помощь спасибо
(главное не деньгами...у властьпоимевших и так наличку некуда девать))) им что ее солить?)))
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29.06.2020 21:06 Ответить
В банки закатывают, трехлитровыя, в палисаднике..))
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29.06.2020 21:09 Ответить
Від пейсатих нам нічого не треба, заберіть до себе своїх пінчуків зеленських Вальцманів рабіновічів та інших кровососів
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29.06.2020 21:23 Ответить
Тебе бесплатно все дают а ты кабенишся,за был на кого молишся ?
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29.06.2020 21:28 Ответить
Ага щас. Вони тут як приклеєні, бо там за те що тут роблять - вже би сиділи довічно) нема дурних
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29.06.2020 21:32 Ответить
и шо характерно, какого-то сифического Вальцмана в коммент впендюрил,

а главного хохляцкого яврея Коломойского стыдливо упустил ...
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29.06.2020 23:59 Ответить
Израиль-Украине.Украина-Израилю.Украинские огнеборцы помогают сражаться со стихией. В Израиле шестые сутки не могут потушить лесные пожары.27.11.16
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29.06.2020 21:27 Ответить
дэлавэрский суд над этим работает
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30.06.2020 00:03 Ответить
Вот - настоящая братская страна.
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29.06.2020 21:43 Ответить
питьевая вода ИЗ ИЗРАИЛЯ? А откуда она вообще в Израиле (пустыне) берется?
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29.06.2020 21:52 Ответить
купили на оболоні
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29.06.2020 22:07 Ответить
И СДЕЛАЛИ ГЕШЕФТ
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29.06.2020 22:10 Ответить
Б...,ь, лучше бы они призвали своего к ответу
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29.06.2020 21:58 Ответить
*** люди вы что совсем отупели? Какая вода из Израиля в Украину? Там она просто в 10 раз дороже, чем у нас боржоми... Охринеть!
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29.06.2020 23:25 Ответить
в статье написано, шо они просто от посольства отлохматили 18 штук зелени,

а шмыгаль решил на это бабло купить в Киеве воды и отвезти за тысячу километров.

патаму ша там ближе воды купить негде
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30.06.2020 00:06 Ответить
Я вдячний .
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30.06.2020 00:20 Ответить
Треба щиро подякувати за допомогу,а не розводити "Зраду".
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30.06.2020 01:31 Ответить
Води в них вдосталь.Я не думаю,що люди ночують проти неба .Всі розмістились по родичах і знайомих.Спальні мішки,ну не знаю.Людям потрібна техніка,робочі руки,будматеріали.Бензопилки,пилки....
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30.06.2020 06:29 Ответить
Сокири і бензопили, ось що потрібно нашій- ненашій Пенківщині.
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30.06.2020 08:15 Ответить
Все удивляются за воду. Вы хоть знаете, что при наводнениях все колодцы заражаются и пить из них воду нельзя. Скважины тоже затапливаются, особенно если насос погружной. Поэтому они правильно поступили, направив питьевую воду. А кто из собственников заводов про бутылированной воде направил хоть литр туда, да и от государства я не услышал этого. Так что включите свои мозги, прежде чем свои высокоумные мысли писать.
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30.06.2020 09:22 Ответить
Кстати, а воду они могли закупить на месте, а не из Израиля везти.
Спасибо им за БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ помощь!
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30.06.2020 09:27 Ответить
 
 