Питьевую воду, палатки и спальные мешки передаст посольство Израиля в пострадавшие от паводков регионы Украины. ФОТОрепортаж

Посольство Израиля выделило 500 тысяч гривен и по согласованию с Кабмином Украины передало помощь пострадавшим от наводнения на Западной Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу дипломатического представительства.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лаян объяснил: "Как только нам стало известно о тяжелом стихийном бедствии в западных регионах Украины, посольство Израиля предложило свою помощь украинскому правительству. Мы выделили 500 тыс. гривен для приобретения предметов первой необходимости, и, согласовав перечень необходимого с офисом премьер-министра Дениса Шмыгаля и Министерством развития общин и территорий, мы сегодня доставляем необходимое в те регионы, которые больше всего пострадали".

Груз воды покинул Киев в понедельник в полдень и, как ожидается, прибудет к месту назначения ночью во вторник или утром среды. Местные чиновники распределят груз по потребностям общин.

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Посольство Израиля передало 25 тысяч 1,5-литровых бутылок питьевой воды. Их доставят в Ивано-Франковск и Черновцы, чтобы устранить нехватку питьевой воды. Также на этой неделе Израиль дополнительно обеспечит доставку палаток и спальных мешков в пострадавший регион.

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Фото: facebook.com/IsraelinUkraine

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Напомним, по состоянию на 29 июня в четырех западных областях Украины - Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской - остаются подтопленными из-за непогоды 70 населенных пунктов. По данным ГСЧС Украины, таких пострадавших от наводнения населенных пунктов было 349. На сегодняшний день остаются разрушенными 150,5 км автодорог и 83 моста, при этом стихия повредила 582 километра дорог и 220 мостов.

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине финансирование в размере $100 тыс. для борьбы с паводками в западных областях страны.

Вечером 29 июня в Ивано-Франковск прибудет самолет с оборудованием для ликвидации последствий паводков на Западе Украины, переданным Украине Италией.