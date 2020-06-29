Велосипедистка погибла под колесами KIA в Марьинке, - полиция Донетчины. ФОТОрепортаж
На перекрестке в городе Марьинка водитель легкового автомобиля совершил наезд на велосипедистку. От полученных травм женщина скончалась в реанимации. По факту возбуждено уголовное производство.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 июня на нерегулируемом перекрестке улиц Прокофьева и Шевченко. Автомобиль KIA под управлением 57-летнего жителя Марьинки столкнулся с 57-летней велосипедисткой, также жительницей прифронтового города.
Женщина с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, где скончалась.
На месте аварии работали следователи областного главка полиции и работники Марьинского отделения полиции.
Начато досудебное расследование по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
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Ви знаєте, наприклад, що діти до 14 можуть іздити по тротуару, а на дорозі можна з 18. Питання, що 4 роки робити? Чи що по ПДД немає законного способу повернути на ліво на багатосмужній?
Я вже мовчу про те, що величезна кількість водіїв взагалі не сприймає велосипедиста як учасника дорожнього руху не залежно від того, рухається він за правилами, чи ні. Частина дивиться лише на автівки і може взагалі не помітити, навіть якщо він як ялинка усіяний всіма необхідними атрибутами.
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В Украине - вечером едет бабка или дедка - ни жилета , ни хоть какой-то лампочки
Только в некоторых киевских частных детсадах ведут на прогулку в жилетах. А чё? - мозгов-то у наших чиновников отродясь не было, как и совести.
«С 1 сентября каждому ученику 1-4 классов дарим специальный светоотражающий жилет. Это безопасность для ребенка как участника дорожного движения. Жилет сделан из качественных материалов, он индивидуален для каждого", - говорится в сообщении.
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Но на ней велосипедистка нашла свою смерть, а водитель нашел себе колоссальньіе неприятности...
Сочувствие обоим.
Бережіть себе.