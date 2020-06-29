Велосипедистка погибла под колесами KIA в Марьинке, - полиция Донетчины. ФОТОрепортаж

На перекрестке в городе Марьинка водитель легкового автомобиля совершил наезд на велосипедистку. От полученных травм женщина скончалась в реанимации. По факту возбуждено уголовное производство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 июня на нерегулируемом перекрестке улиц Прокофьева и Шевченко. Автомобиль KIA под управлением 57-летнего жителя Марьинки столкнулся с 57-летней велосипедисткой, также жительницей прифронтового города.

Женщина с тяжелыми травмами была доставлена ​​в больницу, где скончалась.

На месте аварии работали следователи областного главка полиции и работники Марьинского отделения полиции.

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Начато досудебное расследование по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.









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