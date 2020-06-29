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Новости Фото ДТП
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Велосипедистка погибла под колесами KIA в Марьинке, - полиция Донетчины. ФОТОрепортаж

На перекрестке в городе Марьинка водитель легкового автомобиля совершил наезд на велосипедистку. От полученных травм женщина скончалась в реанимации. По факту возбуждено уголовное производство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 июня на нерегулируемом перекрестке улиц Прокофьева и Шевченко. Автомобиль KIA под управлением 57-летнего жителя Марьинки столкнулся с 57-летней велосипедисткой, также жительницей прифронтового города.

Женщина с тяжелыми травмами была доставлена ​​в больницу, где скончалась.

На месте аварии работали следователи областного главка полиции и работники Марьинского отделения полиции.

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Начато досудебное расследование по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Велосипедистка погибла под колесами KIA в Марьинке, - полиция Донетчины 01
Велосипедистка погибла под колесами KIA в Марьинке, - полиция Донетчины 02
Велосипедистка погибла под колесами KIA в Марьинке, - полиция Донетчины 03
Велосипедистка погибла под колесами KIA в Марьинке, - полиция Донетчины 04

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ДТП (7679) Нацполиция (16498) смерть (9232) Марьинка (713)


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Топ комментарии
+10
У велосипедистов всегда Главная, причем везде и всюду. Может пора вводить водительские права на велосипед, не хотят по ПДД ездить водители лисапетов.
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29.06.2020 21:47
+6
В Словакии садики и младшие классы в этих жилетах
В Венгрии все на великах в жилетах
В Украине - вечером едет бабка или дедка - ни жилета , ни хоть какой-то лампочки
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29.06.2020 22:31
+5
И водила бухой едет, лампочки разглядывает.
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29.06.2020 22:38
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Правила форума Совет форумчан
ну всё...теперь бубочку на велосипеде даже у видосиках ненадыбаете...
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29.06.2020 21:07 Ответить
57 років обом. Це неспроста.
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29.06.2020 21:44 Ответить
велосипедистка - очікував побачити молоду спортсменку, однак - то бабка на лісапеті
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29.06.2020 21:46 Ответить
У велосипедистов всегда Главная, причем везде и всюду. Может пора вводить водительские права на велосипед, не хотят по ПДД ездить водители лисапетов.
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29.06.2020 21:47 Ответить
Та же мысль постоянно приходит после очередной встречи с велосипедистами - ну не хочу я за этих идиотов сидеть в тюрьме и виновато смотреть в глаза их родственниками
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29.06.2020 23:56 Ответить
Я езжу на работу на электровелосипеде. Есть повороты,ближний, дальний свет, габбариты. Надеваю спецжилет. И главное - соблюдаю правила дорожного движения. Есть даже видеорегистратор и сигнал от грузовика. Ехать 25 км от дома до работы! Еду по самой бровке асфальта (хотя она вспученная и яма на яме. Это вам не киевские дороги), чтоб не мешать движению своими 35-40км/час. Когда едут фуры, за мной и спереди - выезжаю на обочину (хотя есть места, что ее нет - заросла кустарником). И ХОЧУ СКАЗАТЬ, ЧТО СРЕДИ ВОДИТЕЛЕЙ ДОСТАТОЧНО КОЗЛОВ. Ради развлечения может тебе выехать навстречу, подрезать при обгоне (почему я поставил видерегистратор. Стало реже такое происходить). Доехать автобусом на работу не возможно берут только по сидячим местам. Поэтому водилам не надо из себя кичить богов автострады, а просто обеим сторонам соблюдать правила дорожного движения и какой-то культуре на дорогах.
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30.06.2020 10:14 Ответить
и много таких как ты ? вот то то и оно - когда едет велосипедист многие пытаются объехать его как чумного , не известно что он выкинет в любой момент
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30.06.2020 17:32 Ответить
А може вже час як в інших нормальних державах створити нормальні закони щодо велосипедистів та інфраструктуру? Велодоріжки там... Ні, не чули?
Ви знаєте, наприклад, що діти до 14 можуть іздити по тротуару, а на дорозі можна з 18. Питання, що 4 роки робити? Чи що по ПДД немає законного способу повернути на ліво на багатосмужній?
Я вже мовчу про те, що величезна кількість водіїв взагалі не сприймає велосипедиста як учасника дорожнього руху не залежно від того, рухається він за правилами, чи ні. Частина дивиться лише на автівки і може взагалі не помітити, навіть якщо він як ялинка усіяний всіма необхідними атрибутами.
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30.06.2020 12:46 Ответить
Велосипедистка загинула під колесами KIA в Мар'їнці, - поліція Донеччини - Цензор.НЕТ 6121
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30.06.2020 13:24 Ответить
Пункт 6. Требование к велосипедистам ПДД Украины. Внимательно перечитайте, особенно с какого возраста и где можно ездить велосипедистам до 7 лет и с 14 лет, а где велосипедистам нельзя ездить тоже прочитайте.
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30.06.2020 14:52 Ответить
Згода,цифри не ті, зміст залишився тим самим. Якщо моїй дитині 8 років, вона вже не має права їхати по тротуару, та ще 6 років не матиме права їхати по дорозі. Як виглядає сімейний віїзд на велосипедах з дитиною 12 років важко уявити .
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30.06.2020 17:11 Ответить
Таковы ПДД.
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30.06.2020 18:10 Ответить
СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЖИЛЕТЫ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Велосипедистка загинула під колесами KIA в Мар'їнці, - поліція Донеччини - Цензор.НЕТ 7868
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29.06.2020 22:28 Ответить
В Словакии садики и младшие классы в этих жилетах
В Венгрии все на великах в жилетах
В Украине - вечером едет бабка или дедка - ни жилета , ни хоть какой-то лампочки
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29.06.2020 22:31 Ответить
И водила бухой едет, лампочки разглядывает.
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29.06.2020 22:38 Ответить
В Финляндии, Испании, Бельгии, Франции （правда, не везде, почему-то） тоже.
Только в некоторых киевских частных детсадах ведут на прогулку в жилетах. А чё? - мозгов-то у наших чиновников отродясь не было, как и совести.
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29.06.2020 22:47 Ответить
У Гройсмана была программа

«С 1 сентября каждому ученику 1-4 классов дарим специальный светоотражающий жилет. Это безопасность для ребенка как участника дорожного движения. Жилет сделан из качественных материалов, он индивидуален для каждого", - говорится в сообщении.

С выборами накрылась медным тазом
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29.06.2020 22:33 Ответить
Тишайшая безлюдная улица, движения- ноль.
Но на ней велосипедистка нашла свою смерть, а водитель нашел себе колоссальньіе неприятности...
Сочувствие обоим.
Бережіть себе.
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29.06.2020 22:41 Ответить
Явно водій зловив гаву не відреагував вчасно, можливо даже перевищив швидкість. На фото село селом, в таких місцях люди безпечні, по сторонам не дивляться, на дорогу діти вибігають. Зумовлено це тим що раніше не було стільки машин, їздили повільно, і було їх чути заздалегідь. По таким місцям потрібно їздити повільно і бути уважним.
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29.06.2020 23:47 Ответить
Тем более, что многие через село они проезжают со скоростью 120-150км/час.
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30.06.2020 10:20 Ответить
А че сразу решили, что велосипедистка потерпевшая???? Может это водитель КИА котерпевший?
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30.06.2020 00:53 Ответить
водила ехал по главной, лисапет выворачивал со второстепенной - удар правым боком, как то так...
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30.06.2020 07:47 Ответить
у нас в смт жінка налетіла на авто,яке стояло.Отримала травми.Сім'я судиться з дівчиною- водієм.Ім заплатили 10000.Але вони бажають більше.
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30.06.2020 08:59 Ответить
Різні випадки бувають. В Житомирі 1 олень переходив дорогу в непердбаченому місці. Спровокував дтп а сам потрапив у лікарню, у водія розбитий бампер. Але через суд вдалося стягнути з цього оленя відшкодування за бампер, це скоріш це виключеня, але...
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30.06.2020 13:46 Ответить
Ну дык очевидно водитель потерпевший...
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30.06.2020 14:34 Ответить
 
 