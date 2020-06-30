Автомобиль слетел в кювет на трассе Киев-Одесса: один человек погиб, четверо, в том числе двое детей, госпитализированы. ФОТОрепортаж

В Ставищенском районе перевернулся автомобиль: четверо травмированных и один человек погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области в Facebook.

Вчера около 21:00 патрульные получили сообщение о ДТП с пострадавшими. Событие произошло на 142 км автодороги Киев - Одесса, вблизи села Снежки.

Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели в кювете изуродованный автомобиль марки Citroen C4, а автомобиль Renault с поврежденными дверцами находился на проезжей части.

Вследствие ДТП водитель и трое пассажиров Citroen, среди которых двое детей 12 и 15 лет получили травмы и были госпитализированы в больницу. Еще одна пассажирка этого же авто от полученных травм погибла на месте происшествия.

Механизм и обстоятельства будут выяснять следователи.



Фото: патрульная полиция/Facebook