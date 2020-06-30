Автомобиль слетел в кювет на трассе Киев-Одесса: один человек погиб, четверо, в том числе двое детей, госпитализированы. ФОТОрепортаж
В Ставищенском районе перевернулся автомобиль: четверо травмированных и один человек погиб.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области в Facebook.
Вчера около 21:00 патрульные получили сообщение о ДТП с пострадавшими. Событие произошло на 142 км автодороги Киев - Одесса, вблизи села Снежки.
Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели в кювете изуродованный автомобиль марки Citroen C4, а автомобиль Renault с поврежденными дверцами находился на проезжей части.
Вследствие ДТП водитель и трое пассажиров Citroen, среди которых двое детей 12 и 15 лет получили травмы и были госпитализированы в больницу. Еще одна пассажирка этого же авто от полученных травм погибла на месте происшествия.
Механизм и обстоятельства будут выяснять следователи.
Фото: патрульная полиция/Facebook
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А Ренаульт похоже "задрот левосторонний" - до последнего рулил себе по левой полосе, пока в зад не начали толкать...
Біль вірогідно, що Сітроєн зачепив Рено, коли вже втратив керування. Рено міг і заїзжати ти на трасу, і бути так як ти написав, могло бути і намагання обгону по правій полосі, а Рено перся по лівій полосі і йому закортіло чи то перестроїтися чи з'їхати з траси. Міг і взагалі бути не при ділах.
Життя занадто коротке щоб поспішати.