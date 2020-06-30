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"Шкарлет=Табачник2.0": активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С утра, 30 июня, в центре Киева проходит акция протеста против назначения уличенного в плагиате экс-регионала Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

С утра, 30 июня, активисты вышли с акцией протеста под здание Кабмина в центре Киева. Митингующие держат плакаты с лозунгами против назначения уличенного в плагиате экс-регионала Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки. Также они установили унитаз с надписью "Для дипломов от Шкарлета". Они озвучили в микрофон свое негодование назначением Шкарлета, в частности из-за того, что в его научных работах нашли плагиат. Также активисты недовольны тем, что новоназначенный и. о. министра образования баллотировался в свое время в депутаты от Партии регионов. Как говорят активисты, Шкарлет был тесно связан с министром образования времен Януковича – Табачником. Кроме того, активисты возмущены тем, что, возглавляя Черниговский университет, он позволял себе дорогостоящий автомобиль за государственный счет.

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Затем митингующие колонной прошли к Офису Президента. Однако полиция их не пропустила к самому зданию ОП. В итоге митингующие проводят сидячую акцию протеста на ул. Банковой.

Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 01
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 02
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 03
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 04
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 05
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 06
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 07
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 08
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 09
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 10
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 11
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 12
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 13
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 14
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 15
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 16
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 17
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 18
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 19
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 20
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 21
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 22
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 23
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 24
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 25
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 26
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 27
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 28
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 29
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 30
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 31
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 32
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 33
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 34
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 35
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 36
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 37
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 38
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 39
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 40
Шкарлет=Табачник2.0: активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования 41

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Шкарлет - участник нескольких скандалов. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат). Сам Шкарлет отрицает обвинения в плагиате.

Также на Цензор.НЕТ: Предыдущий опыт человека имеет значение, - образовательный омбудсмен Горбачев о кандидате на главу Минобразования Шкарлете

После назначения Шкарлета партия "Голос" зарегистрировала законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат.

Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По заявлению экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббировал ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Также Новосад сообщала, что Шкарлет купил себе на средства университета элитный автомобиль.

Автор: 

Кабмин (14031) пикет (697) протест (5858) Минобразования (1738) Офис Президента (1799) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+11
Одна моя студентка була в стані шоку після того, як опитала знайомих студентів перед другим туром - 2/3 збиралися голосувати за блазня "по приколу"...
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30.06.2020 12:17
+8
І ШО?
За цього шкарлета особисто вписався преЗедент.
Цікаво за кого голосувала ця молодь в 2019 році і на що сподівалась?
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30.06.2020 12:10
+8
Призначенням Шкарлета на посаду в.о міністра освіти СН підтвердили, що вони йдуть курсом партії регіонів.
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30.06.2020 12:11
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Правила форума Совет форумчан
Пора СИМВОЛИЧЕСКИЙ трактор под ОП ПОДГОНЯТЬ 😀😀😀
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30.06.2020 12:09 Ответить
Власть нарывается на Майдан
"Шкарлет=Табачник2.0": активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования - Цензор.НЕТ 3291
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30.06.2020 12:12 Ответить
ПРОБЛЕМА В ИНОМ задаем вопрос Зеленский окончательно навернулся мозгом или он пока пытается проверять насколько ему дадут далеко зайти в его анти украинских делах словах и бездействий???????
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30.06.2020 12:17 Ответить
То Пеца там на тракторе?
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30.06.2020 13:40 Ответить
А шо?
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30.06.2020 13:43 Ответить
І ШО?
За цього шкарлета особисто вписався преЗедент.
Цікаво за кого голосувала ця молодь в 2019 році і на що сподівалась?
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30.06.2020 12:10 Ответить
Одна моя студентка була в стані шоку після того, як опитала знайомих студентів перед другим туром - 2/3 збиралися голосувати за блазня "по приколу"...
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30.06.2020 12:17 Ответить
ВУЗы оккупированы ватной нечистью, которая обрабатывала студентов вкупе с инстаграмами.
Недавно интересовалась подписантами Шария в ФБ, там куча сотрудников КНУ ім. Шевченко, и не только.
Часть из них:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008310551423 Владимир Тужик - КНУ Шевченко
https://www.facebook.com/anastasiia.politiko Anastasiia Politiko - КНУ Шевченко
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009823213226 Михаил Шутый - КНУ Шевченко
https://www.facebook.com/kuftachev Andrii Kuftachov - КНУ Шевченко
Роман Баблу(ю)к - КНУ Шевченко
https://www.facebook.com/DmitryKhorkin Dmitry Khorkin - КНУ Шевченко
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000987261344 Юлия Блинов - КНУ Шевченко
https://www.facebook.com/felameev Иван Феламеев КНУ Шевченко
https://www.facebook.com/marina.sitnik.7 Марина Ситник - КНУ Шевченко
https://www.facebook.com/nekrot Александр Некрот - ВНУ ім. Лесі Українки
Анатолій Кірієнко - Львівський політех, радіотехнологічний факультет
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30.06.2020 12:29 Ответить
И правильно - пусть все видят их фио и морды
Так легче с ватной нечистью бороться
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30.06.2020 13:51 Ответить
https://www.facebook.com/kovshua?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODUzNzcyMzA0Mzk1M18xMDE1ODUzNzkxODQyMzk1Mw%3D%3D Олександр Сосницький
Маємо розуміти, що гебістські й інші «заплєчних дєл мастєра гуманітарного фронту» не сплять. В світі ситуація також «просідає». Яка власне різниця, чи діти безробітних - низької якості, чи - бідних, чи - чорних. За потреби, низькоякісними оголосимо куркульських, «балуваних шляхотських» або пролетарських.
Криза моралі - страшна. Дійсно - втрачений отой людський нерв і підміна понять проходить як по маслу. І маємо не лише на гебню кивати. Підміна понять пролазить в усі шпарини.
Щойно сімейно обговорювали конфлікт мами з Соломією. Намагався пояснити Сольці різницю між правом, відповідальністю й обов'язком. А сам згадую, як наш працівник скаржиться, що з малим сином не може дійти згоди щодо навчання і як той тикає щоденником йому під ніс, де є надруковане про права дітей. І жодної літери - про відповідальність чи обов'язок.
Час складний: ми не встигаємо виборсуватись з-під куп інформаційного спаму, люди втомлюються вибирати зернини вартісного. Людство стало менше працювати фізично, а працювати інтелектуально не вчили й особливо не вітали цього, насамперед - в колоніях чи на скотних дворах комуно-фашизму.
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30.06.2020 14:28 Ответить
оцей постсовковий молодняк ніхто не готував до вступу в світ, у якому "набрякає третя світова війна" (О. Забужко) - їх-бо по вуха напаковано ресурсом для особистого успіху "вочтобитонєстало" й самореалізації на фоні кричущої гуманітарної неповносправності, яка особливо випирає з технарів і природничників...
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30.06.2020 14:14 Ответить
ЭТОТ зеленый оманский ШМОНДЕР стремительно готовиться стартануть в ростов !!!!!!!
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30.06.2020 13:02 Ответить
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не ... заболело.
"Шкарлет=Табачник2.0": активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования - Цензор.НЕТ 9812
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30.06.2020 12:10 Ответить
Вирус тоталитаризма в Украине не пройдет, это точно
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30.06.2020 12:11 Ответить
А что, уже обнаружен?
Или очередное бла-бла от тебя?
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30.06.2020 12:12 Ответить
Нет. Этот зебанариум не настолько твердо стоит на ногах. Его лихорадит и шатает
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30.06.2020 12:15 Ответить
Понятно.
Таки, бла-бла.
Давай, до свиданья.
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30.06.2020 12:16 Ответить
Выбрал клоуна - лучше застрелись, если хоть немного достоинства осталось
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30.06.2020 12:18 Ответить
Зебот і совість - явища не сумісні...
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30.06.2020 12:21 Ответить
Призначенням Шкарлета на посаду в.о міністра освіти СН підтвердили, що вони йдуть курсом партії регіонів.
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30.06.2020 12:11 Ответить
а Шкарлет мог бы и отказаться от должности - ЕСЛИ МОЗГИ ЕСТЬ😀😀😀

а зачем Украине БЕЗМОЗГЛЫЙ МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ ???!
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30.06.2020 12:14 Ответить
Якщо врахувати те, що ця влада ненадовго, то мозку у Шкарлета нема. Але, якщо він встигне пограбувати і втекти з награбованим, то це такий мозок. Тому я не знаю чи є у нього мозок🐸
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30.06.2020 12:18 Ответить
Україні не потрібен такий міністр, але йому потрібна посада міністра. Він же педагог у 4-му поколінні...
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30.06.2020 12:19 Ответить
В цьому фото вся партія слюг наріда

"Шкарлет=Табачник2.0": активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования - Цензор.НЕТ 2799
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30.06.2020 12:12 Ответить
Вот и новоназначенный министр культуры Александр Ткаченко заявил, что факт запрета на въезд в Украину определенных лиц не должен быть основанием для запрета трансляции аудиовизуальной продукции с их участием.
Если человеческим языком - приглашать украинофоба Ивана Охлобыстина выступать в Украине нельзя, а вот транслировать сериал "Интерны" с его участием - можно. Ведь сериал-то смешной, ироничный, а что еще остается украинцам в такой ситуации? Только смеяться, чтобы не плакать.
За период с 2014 по 2018 гг. в черный список Минкульта попало довольно много российских деятелей, которые засветились в оккупированном Крыму или активно поддерживали аннексию полуострова.
Среди самых известных - Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Иосиф Пригожин, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Жерар Депардье.
Запрет на въезд СБУ выдает на три или на пять лет, по истечению этого срока санкционных лиц снова могут пускать в Украину.
А на дворе уже 2020-й, вскоре сроки запрета на въезд истекут у большинства российских звезд, и СБУ снова не найдет в их деятельности ничего, что могло бы угрожать национальной безопасности Украины.
А значит, уже через год-два в Октябрьском дворце, недалеко от места расстрела Небесной сотни, снова будет петь о "вaтанылах" и "шмоне" прекрасная блат-поп группа "Воровайки".
Ведь у нас политика "какаяразница", да?
Подумаешь, получивший "гражданство" террористической организации "ДНР" Охлобыстин спрашивает, что "отсталая, нищая, инфицированная идиотской ересью своего мифического величия" Украина забыла в Европе.
Подумаешь, Пореченков стрелял в Донецком аэропорту из пулемета по украинским солдатам. Это неважно! Ведь искусство у нас вне политики, а за свои слова и действия отвечать совсем необязательно.

Думаю, вскоре вернется на украинские экраны с того света и Иосиф Кобзон - за ним уже очень соскучились зрители "Интера" и "112-Украина".
Какая разница, призывал ли он "пресечь" Евромайдан и писал ли он гимн для террористов "ДНР"? Главное - песни душевные, о войне, о "великой победе", о советском народе. Как тут не пустить слезу от умиления?
А пройдет еще немного времени, и украинские звезды шоу-бизнеса перестанут стыдиться своих гастролей в России. Ведь всегда можно объяснить свою позицию аполитичностью и высоким искусством.
Украинские власти, скорее всего, закроют на это глаза, а активная общественность повозмущается и привыкнет.
А деньги не пахнут, даже если они московские.
На дворе - новый дивный мир. Не стоит удивляться.

Виктория БИЛЯВСКАЯ
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30.06.2020 12:13 Ответить
Новий рейтинг найвеличнішого 25%!) Робіть щось , щоб було 10, не псуйте знакове число!)
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30.06.2020 12:13 Ответить
Дык таварищ Путен приказал ликвидировать образование в этой стране
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30.06.2020 12:15 Ответить
Зебобикам не нужна ЭЛИТА 😀😀😀
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30.06.2020 12:27 Ответить
ВОТ О ТАКОМ ЭЛЕКТОРАТЕ МЕЧТАЕТ **** И ЗЕ ЕМУ ЕРМАК ЕМУ ПОМОГАЕТ
"Шкарлет = Табачник 2.0": активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти - Цензор.НЕТ 5261
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30.06.2020 12:31 Ответить
"Шкарлет = Табачник 2.0": активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти - Цензор.НЕТ 638
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30.06.2020 12:32 Ответить
Первый раз как трагедия , второй раз как комедия
ЗЕ ТЫ НАРЫВАЕШЬСЯ НА ПРОБЛЕМЫ
"Шкарлет = Табачник 2.0": активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти - Цензор.НЕТ 7473
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30.06.2020 12:19 Ответить
"Шкарлет = Табачник 2.0": активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти - Цензор.НЕТ 3978
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30.06.2020 12:21 Ответить
"Шкарлет = Табачник 2.0": активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти - Цензор.НЕТ 3058
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30.06.2020 12:23 Ответить
"Шкарлет = Табачник 2.0": активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти - Цензор.НЕТ 6628
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30.06.2020 12:20 Ответить
"Шкарлет = Табачник 2.0": активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти - Цензор.НЕТ 2155
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30.06.2020 12:25 Ответить
ССЫЛКА НА ФОТО
https://censor.net/photo_news/3100092/veche_na_mayidane_razbor_elki_yanukovicha_i_shturm_bankovoyi_osnovnye_momenty_1_dekabrya_2013_goda_fotoreportaj
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30.06.2020 12:26 Ответить
Хуже не будет. Закрыли рты, ваше дело на лавочке под фонарем, а какую страну я строю, ЕС или Сибирь. какая вам разница? Кроме того, студенты это умные люди, а раз вы проголосовали за меня, то какие же вы студенты?
"Шкарлет = Табачник 2.0": активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти - Цензор.НЕТ 2953
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30.06.2020 12:32 Ответить
Малувато щось найняли "ахтивістів".
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30.06.2020 12:54 Ответить
Ну тьі и чмо...Невероятно.
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30.06.2020 13:15 Ответить
Тобто тобі нормально, що міністр освіти сплагіатив свою дисертацію і купив собі джипа за університетські гроші?
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30.06.2020 14:02 Ответить
Раз зермак уперся как баран, значит шкарлет сразу рассчиталс.
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30.06.2020 12:56 Ответить
Скільки нормалних людей, а ці сн вперлись в викормиша Табачника!
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30.06.2020 13:07 Ответить
Приказ пуйла
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30.06.2020 13:50 Ответить
За принципом "Свій до свого по своє".
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30.06.2020 16:28 Ответить
Зеленський не виходив розповідати, що він йому довіряє і що красти не може
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30.06.2020 23:07 Ответить
 
 