"Шкарлет=Табачник2.0": активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С утра, 30 июня, в центре Киева проходит акция протеста против назначения уличенного в плагиате экс-регионала Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

С утра, 30 июня, активисты вышли с акцией протеста под здание Кабмина в центре Киева. Митингующие держат плакаты с лозунгами против назначения уличенного в плагиате экс-регионала Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки. Также они установили унитаз с надписью "Для дипломов от Шкарлета". Они озвучили в микрофон свое негодование назначением Шкарлета, в частности из-за того, что в его научных работах нашли плагиат. Также активисты недовольны тем, что новоназначенный и. о. министра образования баллотировался в свое время в депутаты от Партии регионов. Как говорят активисты, Шкарлет был тесно связан с министром образования времен Януковича – Табачником. Кроме того, активисты возмущены тем, что, возглавляя Черниговский университет, он позволял себе дорогостоящий автомобиль за государственный счет.

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Затем митингующие колонной прошли к Офису Президента. Однако полиция их не пропустила к самому зданию ОП. В итоге митингующие проводят сидячую акцию протеста на ул. Банковой.



















































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Шкарлет - участник нескольких скандалов. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат). Сам Шкарлет отрицает обвинения в плагиате.

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После назначения Шкарлета партия "Голос" зарегистрировала законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат.

Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По заявлению экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббировал ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Также Новосад сообщала, что Шкарлет купил себе на средства университета элитный автомобиль.