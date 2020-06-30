Малюська показал, куда пошли средства с платных камер СИЗО. ФОТОрепортаж

За деньги, полученные от заключенных, которые платят за пребывание в камерах повышенного комфорта, сделали первые ремонты бесплатных камер.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр юстиции Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.

"У нас тут очередная победа. Мы сделали первые ремонты в бесплатных камерах за счет средств, полученных в качестве платы за камеры с улучшенными условиями. Разницу между тем, что было, и что стало, можете оценить по фотографиям. На ремонт потрачено 0 (ноль) гривен налогоплательщиков. Перед введением эксперимента с платными камерами нас постоянно спрашивали:

куда пойдут заработанные деньги? Не нарушаем ли мы права тех, кто находится в бесплатных камерах? Ответы на эти вопросы на фото: и то, куда идут деньги, и то, что ожидало бы заключенных в бесплатных камерах, если бы не наш экспериментальный проект", - рассказал министр.

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