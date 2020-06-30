С погибшим на Донбассе воином "Айдара" Иваном Дедюхом простятся завтра в Тернополе. ФОТО
Завтра, 1 июля, на Театральном майдане Тернополя начнется прощание с Иваном Мирославовичем Дедюхом, 1983 года рождения, уроженцем Тернополя, младшим сержантом, военнослужащим 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады,который погиб 27 июня около полудня в районе села Старогнатовка Донецкой области в результате множественных осколочных ранений, полученных от взрыва неизвестного происхождения при инженерном обустройстве позиций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Прощание на Театральной площади начнется в 10.00.
Похороны на Микулинецком кладбище в 11.00
Иван Дедюх родился 21.01.1983 года. С 2014 находился в рядах Вооруженных Сил Украины, участвовал в боях под Дебальцево.
Похоронят Героя на Микулинецком кладбище. У него остались родители, жена и дети.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль