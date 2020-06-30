С погибшим на Донбассе воином "Айдара" Иваном Дедюхом простятся завтра в Тернополе. ФОТО

Завтра, 1 июля, на Театральном майдане Тернополя начнется прощание с Иваном Мирославовичем Дедюхом, 1983 года рождения, уроженцем Тернополя, младшим сержантом, военнослужащим 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады,который погиб 27 июня около полудня в районе села Старогнатовка Донецкой области в результате множественных осколочных ранений, полученных от взрыва неизвестного происхождения при инженерном обустройстве позиций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Прощание на Театральной площади начнется в 10.00.

Похороны на Микулинецком кладбище в 11.00

Иван Дедюх родился 21.01.1983 года. С 2014 находился в рядах Вооруженных Сил Украины, участвовал в боях под Дебальцево.

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Похоронят Героя на Микулинецком кладбище. У него остались родители, жена и дети.