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Коммерсант за $25 тыс. "продавал" должность начальника одного из управлений Нацбанка, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала в Киеве бывшего заместителя председателя правления одного из коммерческих банков, который за 25 тыс. долларов "продавал" должность начальника одного из управлений Национального банка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник делал вид, что якобы действует в интересах одного из заместителей главы Нацбанка. По словам фигуранта, часть суммы должна быть разделена между участниками конкурсной комиссии для принятия положительного решения о назначении кандидата на должность.

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из районов столицы во время получения части неправомерной выгоды в размере $15 000.

В рамках уголовного производства задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по разоблачению противоправной схемы, установлению всех причастных лиц и обстоятельств совершения уголовного преступления.

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Коммерсант за $25 тыс. продавал должность начальника одного из управлений Нацбанка, - СБУ 01
Коммерсант за $25 тыс. продавал должность начальника одного из управлений Нацбанка, - СБУ 02
Коммерсант за $25 тыс. продавал должность начальника одного из управлений Нацбанка, - СБУ 03
Коммерсант за $25 тыс. продавал должность начальника одного из управлений Нацбанка, - СБУ 04

Автор: 

Киев (25587) НБУ (4836) СБУ (19934)


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Топ комментарии
+9
Дело гэбнядиктовна уже возбудила ? «За нанесение материального ущерба братьям дерьмакам ввиду неполученной прибыли «?!
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30.06.2020 15:37
+4
А можно уточнить "продавал" - про что кавычки?
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30.06.2020 17:31
+2
Комерсант за $25 тис. "продавав" посаду начальника одного з управлінь Нацбанку, - СБУ - Цензор.НЕТ 649
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30.06.2020 15:54
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Сам виноват . Жлоб .
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30.06.2020 15:35 Ответить
Дело гэбнядиктовна уже возбудила ? «За нанесение материального ущерба братьям дерьмакам ввиду неполученной прибыли «?!
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30.06.2020 15:37 Ответить
поистощал бывший банкир...
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30.06.2020 15:42 Ответить
напевно направив голова ОП
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30.06.2020 15:45 Ответить
Делал вид , что в Интересах , -Вот и цепочка прервалась , само СБУ сделало заключение , что Сам и никаких делов.
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30.06.2020 15:48 Ответить
Комерсант за $25 тис. "продавав" посаду начальника одного з управлінь Нацбанку, - СБУ - Цензор.НЕТ 649
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30.06.2020 15:54 Ответить
Зелні грошенятка за зелені посади. Хотя какая разница всеравно стране кирдык.
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30.06.2020 16:03 Ответить
Вот прям коробит от слов "коммерсант" и "коммерс".
Гнилые мусорские словечки.
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30.06.2020 16:36 Ответить
При братьях такого бардака не было.
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30.06.2020 16:48 Ответить
Таки да.Там все на конкурсной основе было,с собеседованиями и фсе такое.
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30.06.2020 17:54 Ответить
А можно уточнить "продавал" - про что кавычки?
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30.06.2020 17:31 Ответить
Ну дык..Демпинговал,подлец.Получается что фактически дарил должности.Отсюда и кавычки.
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30.06.2020 20:00 Ответить
Ермак-2 не париться. Хотя совершил тоже самое
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30.06.2020 23:43 Ответить
 
 