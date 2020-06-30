Коммерсант за $25 тыс. "продавал" должность начальника одного из управлений Нацбанка, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала в Киеве бывшего заместителя председателя правления одного из коммерческих банков, который за 25 тыс. долларов "продавал" должность начальника одного из управлений Национального банка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник делал вид, что якобы действует в интересах одного из заместителей главы Нацбанка. По словам фигуранта, часть суммы должна быть разделена между участниками конкурсной комиссии для принятия положительного решения о назначении кандидата на должность.

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из районов столицы во время получения части неправомерной выгоды в размере $15 000.

В рамках уголовного производства задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по разоблачению противоправной схемы, установлению всех причастных лиц и обстоятельств совершения уголовного преступления.

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