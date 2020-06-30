Полиция Киева задержала группу лиц, грабившую частные дома в Киеве и области, - Крищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ночью 30 июня с привлечением спецназа КОРД сотрудники управления уголовного розыска вместе со следователями подразделениями столичной полиции задержали организованную этническую группу злоумышленников, совершивших разбойное нападение на частный дом на территории Киевской области. "Добычей" стал сейф с деньгами и драгоценностями.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций столичной полиции.
Начальник киевской милиции Андрей Крищенко сообщил, что в состав группы входило четверо мужчин: по двое граждан Украины и Грузии. Трое из них уже имеют криминальное прошлое: 42-летний иностранец ранее судимый за убийство на территории своей страны, его 43-летний соотечественник имел судимость за незаконное хранение оружия, а 62-летний украинец судимый за совершение имущественных преступлений:
"Сегодня ночью завершена многонедельная кропотливая работа, которую проводила полиция Киева, уголовный розыск, следственные подразделения. С помощью спецназовцев корда задержана организованная этническая группировка, члены которой занимались разбойными нападениями на дома граждан. Вообще мы подозреваем их в совершении нескольких эпизодов преступной деятельности на территории Киева и Киевской области. Последнее преступление они совершили в Киево-Святошинском районе, где напали на дом женщины-предпринимателя: угрожая оружием, связали ее и завладели деньгами и драгоценностями", - отметил глава столичной полиции.
По словам Андрея Крищенко, спецназовцы задержали нападавших через несколько минут после поступления сообщения по спецлинии 102 о совершении преступления
Он отметил: "В ходе проведения обысков изъяты огнестрельное оружие, ювелирные изделия, орудия для взлома замков, пластиковые стяжки и большое количество других предметов, которые могут быть вещественными доказательствами в других преступлениях".
Все вещественные доказательства направили для проведения экспертизы. Четверо фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данным фактам возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также правоохранители проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории столицы и устанавливают их возможных сообщников.
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Опять грузинские реформаторы? Может те, которых уже задерживали в 2019 году, а потом отпустили после вмешательства Лордкипанидзе?
Август 2019 года.
Двое из троих задержанных https://lb.ua/society/2019/08/19/435048_politsiya_zaderzhala_troih_grazhdan.html по подозрению в ограблении богатой дачи под Борисполем иностранцев ранее являлись высокопоставленными сотрудниками министерства внутренних дел Грузии.
"В Киевской области были задержаны 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили. Следует отметить, что Мириан Гочадзе до 2013 года являлся начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти. Тенгиз Занадзе также работал в органах МВД с 2004 по 2013 годы, а Леван Хуцишвили, работавший в МВД с 2006 года, являлся начальником одного из управлений в пограничной полиции. "
https://lb.ua/society/2019/08/20/435190_zaderzhannih_ograblenie.html
И сам метод выбивания долгов, конечно, интересный...
Такая себе банда.
на простых лохов они противогазы натягивают ,
а лохи налоги ублюдкам в погонах кашляют,
а крищенко генрой дамбаса, модный мусор