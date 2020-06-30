Полиция Киева задержала группу лиц, грабившую частные дома в Киеве и области, - Крищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью 30 июня с привлечением спецназа КОРД сотрудники управления уголовного розыска вместе со следователями подразделениями столичной полиции задержали организованную этническую группу злоумышленников, совершивших разбойное нападение на частный дом на территории Киевской области. "Добычей" стал сейф с деньгами и драгоценностями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций столичной полиции.



Начальник киевской милиции Андрей Крищенко сообщил, что в состав группы входило четверо мужчин: по двое граждан Украины и Грузии. Трое из них уже имеют криминальное прошлое: 42-летний иностранец ранее судимый за убийство на территории своей страны, его 43-летний соотечественник имел судимость за незаконное хранение оружия, а 62-летний украинец судимый за совершение имущественных преступлений:



"Сегодня ночью завершена многонедельная кропотливая работа, которую проводила полиция Киева, уголовный розыск, следственные подразделения. С помощью спецназовцев корда задержана организованная этническая группировка, члены которой занимались разбойными нападениями на дома граждан. Вообще мы подозреваем их в совершении нескольких эпизодов преступной деятельности на территории Киева и Киевской области. Последнее преступление они совершили в Киево-Святошинском районе, где напали на дом женщины-предпринимателя: угрожая оружием, связали ее и завладели деньгами и драгоценностями", - отметил глава столичной полиции.

По словам Андрея Крищенко, спецназовцы задержали нападавших через несколько минут после поступления сообщения по спецлинии 102 о совершении преступления



Он отметил: "В ходе проведения обысков изъяты огнестрельное оружие, ювелирные изделия, орудия для взлома замков, пластиковые стяжки и большое количество других предметов, которые могут быть вещественными доказательствами в других преступлениях".

Все вещественные доказательства направили для проведения экспертизы. Четверо фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данным фактам возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также правоохранители проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории столицы и устанавливают их возможных сообщников.

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