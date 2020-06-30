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Полиция Киева задержала группу лиц, грабившую частные дома в Киеве и области, - Крищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью 30 июня с привлечением спецназа КОРД сотрудники управления уголовного розыска вместе со следователями подразделениями столичной полиции задержали организованную этническую группу злоумышленников, совершивших разбойное нападение на частный дом на территории Киевской области. "Добычей" стал сейф с деньгами и драгоценностями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций столичной полиции.


Начальник киевской милиции Андрей Крищенко сообщил, что в состав группы входило четверо мужчин: по двое граждан Украины и Грузии. Трое из них уже имеют криминальное прошлое: 42-летний иностранец ранее судимый за убийство на территории своей страны, его 43-летний соотечественник имел судимость за незаконное хранение оружия, а 62-летний украинец судимый за совершение имущественных преступлений:

"Сегодня ночью завершена многонедельная кропотливая работа, которую проводила полиция Киева, уголовный розыск, следственные подразделения. С помощью спецназовцев корда задержана организованная этническая группировка, члены которой занимались разбойными нападениями на дома граждан. Вообще мы подозреваем их в совершении нескольких эпизодов преступной деятельности на территории Киева и Киевской области. Последнее преступление они совершили в Киево-Святошинском районе, где напали на дом женщины-предпринимателя: угрожая оружием, связали ее и завладели деньгами и драгоценностями", - отметил глава столичной полиции.

По словам Андрея Крищенко, спецназовцы задержали нападавших через несколько минут после поступления сообщения по спецлинии 102 о совершении преступления

Он отметил: "В ходе проведения обысков изъяты огнестрельное оружие, ювелирные изделия, орудия для взлома замков, пластиковые стяжки и большое количество других предметов, которые могут быть вещественными доказательствами в других преступлениях".

Все вещественные доказательства направили для проведения экспертизы. Четверо фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данным фактам возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также правоохранители проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории столицы и устанавливают их возможных сообщников.

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Полиция Киева задержала группу лиц, грабившую частные дома в Киеве и области, - Крищенко 01
Полиция Киева задержала группу лиц, грабившую частные дома в Киеве и области, - Крищенко 02
Полиция Киева задержала группу лиц, грабившую частные дома в Киеве и области, - Крищенко 03
Полиция Киева задержала группу лиц, грабившую частные дома в Киеве и области, - Крищенко 04
Полиция Киева задержала группу лиц, грабившую частные дома в Киеве и области, - Крищенко 05
Полиция Киева задержала группу лиц, грабившую частные дома в Киеве и области, - Крищенко 06

Автор: 

Киевская область (4155) ОПГ (260) Крищенко Андрей (372)


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Топ комментарии
+12
Показали бы фото.

Опять грузинские реформаторы? Может те, которых уже задерживали в 2019 году, а потом отпустили после вмешательства Лордкипанидзе?

Август 2019 года.

Двое из троих задержанных https://lb.ua/society/2019/08/19/435048_politsiya_zaderzhala_troih_grazhdan.html по подозрению в ограблении богатой дачи под Борисполем иностранцев ранее являлись высокопоставленными сотрудниками министерства внутренних дел Грузии.

"В Киевской области были задержаны 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили. Следует отметить, что Мириан Гочадзе до 2013 года являлся начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти. Тенгиз Занадзе также работал в органах МВД с 2004 по 2013 годы, а Леван Хуцишвили, работавший в МВД с 2006 года, являлся начальником одного из управлений в пограничной полиции. "

https://lb.ua/society/2019/08/20/435190_zaderzhannih_ograblenie.html
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30.06.2020 15:44
+9
этническая группа из "исполнительного комитета реформ"?
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30.06.2020 15:50
+7
из офиса Простых Решений ))
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30.06.2020 15:52
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На самом деле - убрала конкурентов среди оставшихся на этом поприще
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30.06.2020 15:38 Ответить
Показали бы фото.

Опять грузинские реформаторы? Может те, которых уже задерживали в 2019 году, а потом отпустили после вмешательства Лордкипанидзе?

Август 2019 года.

Двое из троих задержанных https://lb.ua/society/2019/08/19/435048_politsiya_zaderzhala_troih_grazhdan.html по подозрению в ограблении богатой дачи под Борисполем иностранцев ранее являлись высокопоставленными сотрудниками министерства внутренних дел Грузии.

"В Киевской области были задержаны 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили. Следует отметить, что Мириан Гочадзе до 2013 года являлся начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти. Тенгиз Занадзе также работал в органах МВД с 2004 по 2013 годы, а Леван Хуцишвили, работавший в МВД с 2006 года, являлся начальником одного из управлений в пограничной полиции. "

https://lb.ua/society/2019/08/20/435190_zaderzhannih_ograblenie.html
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30.06.2020 15:44 Ответить
Не исключено....
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30.06.2020 15:49 Ответить
Возраст подходящий, 42 и 43 года.
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30.06.2020 15:51 Ответить
Есть такая категория людей берут в долг чужие деньги, а вот отдавать свои в счёт долга без принуждения не хотят.
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30.06.2020 15:53 Ответить
Все, кого грабят, кому-то должны?
И сам метод выбивания долгов, конечно, интересный...
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30.06.2020 15:57 Ответить
А вот кадры из сулугуниевского офиса простых реформ подъехали. Вестимо же : на ливаруцию карлсону нужны баблишки и золотишко. В самом деле не у зелемойского их же брать...
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30.06.2020 15:55 Ответить
Команда молодого рехворматора за роботою. Тоді як воно вперше приїхало в Україну і його в Одесу направили в Україні зросла кількість квартирних крадіжок і затримань грузинських злодіїв. і взагалі разом з тими реформаторами їх понаїхало. як там той кацап казав Савпадєніє - нє думаю.
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01.07.2020 17:05 Ответить
этническая группа из "исполнительного комитета реформ"?
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30.06.2020 15:50 Ответить
из офиса Простых Решений ))
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30.06.2020 15:52 Ответить
Пётр Алексеич так сказал...
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30.06.2020 16:22 Ответить
а, що Шмарклянич не погоджується?
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01.07.2020 17:07 Ответить
Ну как же она этническая, если там состав 50/50?
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30.06.2020 15:55 Ответить
То по гражданству 50/50, а по этнической принадлежности - все грузины.
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30.06.2020 17:13 Ответить
полиция задержала, а суд отпустил..пипец, требую для подобного отребья пожизнгенное заключение без права освобождения, и я вам гарантирую , что данный вид"деятельности" исчезнет через пару десятков посаженных!
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30.06.2020 16:28 Ответить
У нас действует кпк портнова, напоминаю.
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01.07.2020 09:43 Ответить
Грабить канэшно не карошо.....Но, ни в каждом дачном доме сейфы с драгоценностями... Может это такой кругловорот денег в природе,а кацо?
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30.06.2020 16:48 Ответить
ты ба як за свои сейфы переживают)))
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30.06.2020 17:11 Ответить
Макар травматический, газбалончик лоховской, обычный Терен из магазина, а не ментовский "4-М".
Такая себе банда.
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30.06.2020 17:14 Ответить
мусора на страже хозяев жизни,
на простых лохов они противогазы натягивают ,
а лохи налоги ублюдкам в погонах кашляют,
а крищенко генрой дамбаса, модный мусор
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30.06.2020 21:49 Ответить
 
 