Поиск и атака субмарины, доставка десанта морской пехоты, - на Николаевщине прошли учения авиации ВМС Украины. ФОТОрепортаж

В Николаевской области Морская авиационная бригада провела пятидневные летно-тактические учения, в рамках которых отрабатывала различные сценарии применения подразделений при обеспечении действий сил (войск) ВМС Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В учениях принимали участие вертолеты Ми-14, Ми-8 и самолеты Ан-26.

Экипажи отрабатывали варианты поиска и оказания неотложной помощи как гражданским, терпящим бедствие, так и пилотам, их эвакуацию поисково-спасательным вертолетом, сбросом специальной лодки, подъемом спасательной лебедкой и во взаимодействии с кораблем.





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Одна из главных задач, которую отработали подразделения обеспечения бригады, - развертывание по тревоге и подготовка внебазового аэродрома к приему авиатехники, организация полноценного полевого лагеря с командным пунктом, местами для еды, отдыха.









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Также отработали элементы перевозки и десантирования в заданный район сил морской пехоты. Подразделения отдельного разведывательного батальона на вертолетах Ми-8 выполнили переброску в определенный район, где морпехи взяли под контроль местность, организовали оборону и провели разведку. Важнейшей задачей морских пехотинцев было обеспечение приема грузов с транспортного самолета Ан-26.





Кульминацией учений для морских авиаторов стал поиск и отслеживание субмарины противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов.

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