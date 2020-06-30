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Поиск и атака субмарины, доставка десанта морской пехоты, - на Николаевщине прошли учения авиации ВМС Украины. ФОТОрепортаж

В Николаевской области Морская авиационная бригада провела пятидневные летно-тактические учения, в рамках которых отрабатывала различные сценарии применения подразделений при обеспечении действий сил (войск) ВМС Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Поиск и атака субмарины, доставка десанта морской пехоты, - на Николаевщине прошли учения авиации ВМС Украины 01

В учениях принимали участие вертолеты Ми-14, Ми-8 и самолеты Ан-26.

Экипажи отрабатывали варианты поиска и оказания неотложной помощи как гражданским, терпящим бедствие, так и пилотам, их эвакуацию поисково-спасательным вертолетом, сбросом специальной лодки, подъемом спасательной лебедкой и во взаимодействии с кораблем.

Поиск и атака субмарины, доставка десанта морской пехоты, - на Николаевщине прошли учения авиации ВМС Украины 02
Поиск и атака субмарины, доставка десанта морской пехоты, - на Николаевщине прошли учения авиации ВМС Украины 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На катере ВМСУ "Старобельск", производства США, прошли учения по живучести. ФОТО

Поиск и атака субмарины, доставка десанта морской пехоты, - на Николаевщине прошли учения авиации ВМС Украины 04
Поиск и атака субмарины, доставка десанта морской пехоты, - на Николаевщине прошли учения авиации ВМС Украины 05

Одна из главных задач, которую отработали подразделения обеспечения бригады, - развертывание по тревоге и подготовка внебазового аэродрома к приему авиатехники, организация полноценного полевого лагеря с командным пунктом, местами для еды, отдыха.

Поиск и атака субмарины, доставка десанта морской пехоты, - на Николаевщине прошли учения авиации ВМС Украины 06
Поиск и атака субмарины, доставка десанта морской пехоты, - на Николаевщине прошли учения авиации ВМС Украины 07
Поиск и атака субмарины, доставка десанта морской пехоты, - на Николаевщине прошли учения авиации ВМС Украины 08
Поиск и атака субмарины, доставка десанта морской пехоты, - на Николаевщине прошли учения авиации ВМС Украины 09

Смотрите: Артиллеристы ВМС провели учения по противодесантной обороне. ФОТОрепортаж

Также отработали элементы перевозки и десантирования в заданный район сил морской пехоты. Подразделения отдельного разведывательного батальона на вертолетах Ми-8 выполнили переброску в определенный район, где морпехи взяли под контроль местность, организовали оборону и провели разведку. Важнейшей задачей морских пехотинцев было обеспечение приема грузов с транспортного самолета Ан-26.

Поиск и атака субмарины, доставка десанта морской пехоты, - на Николаевщине прошли учения авиации ВМС Украины 10
Поиск и атака субмарины, доставка десанта морской пехоты, - на Николаевщине прошли учения авиации ВМС Украины 11

Кульминацией учений для морских авиаторов стал поиск и отслеживание субмарины противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов.

Смотрите также: Вертолеты Ми-8МСБ-В морской авиационной бригады отработали удар неуправляемыми ракетами по колонне бронетехники. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2834) ВМС (1474) Николаевская область (2132) оборона (5214) военные учения (3459)


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Топ комментарии
+14
Поиск и атака субмарины, доставка десанта морской пехоты, - на Николаевщине прошли учения авиации ВМС Украины - Цензор.НЕТ 3355
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30.06.2020 19:35
+4
это мы ТАК пугаем х-ло, что бы оно на Херсон в атаку не пошло? Мол мы его супмарины сразу разбомбим и потопим?
НАТО срочно звать надо! Пусть заселяются по всей Херсонщине с танками и ракетами! Не ужели не понятно, что можно опоздать? Или НАТО собирается их бомбить уже на нашей територии? С нами вместе?
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30.06.2020 19:46
+3
тренируйтесь и учитесь добре ребята, это обязательно пригодится
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30.06.2020 19:43
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Правила форума Совет форумчан
А субмарину у кого арендовали?
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30.06.2020 19:34 Ответить
Поиск и атака субмарины, доставка десанта морской пехоты, - на Николаевщине прошли учения авиации ВМС Украины - Цензор.НЕТ 3355
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30.06.2020 19:35 Ответить
ога, касабський дізєль ПЧ "Алроса" довбанути б - і сказать, шо так і било (то ість нє било)

Поиск и атака субмарины, доставка десанта морской пехоты, - на Николаевщине прошли учения авиации ВМС Украины - Цензор.НЕТ 4791
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30.06.2020 19:39 Ответить
Она не на ходу. Но там ещё 6 штук есть.
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30.06.2020 19:48 Ответить
из 6ти 1 или 2 в строю...
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04.07.2020 17:31 Ответить
тренируйтесь и учитесь добре ребята, это обязательно пригодится
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30.06.2020 19:43 Ответить
На Миколаївському Суднобудівному Заводі (МСЗ) став в док СДК «Юрій Олефіренко» для виконання робіт з ремонту зовнішньої обшивки корпусу, гвинто-стернової системи, донно-забортної арматури тощо.
Важливо зазначити, плавучий док підприємства в робочому стані та здатен виконувати спуск/підйом суден.
Плавучий док державного МСЗ - стратегічний ресурс військово-морських сил України. Наявність доку та його доступність у будь-який час для ремонту кораблів ВМС України - один з безпекових факторів функціювання флоту. В першу чергу йдеться про забезпечення термінової постановки корабля у док у разі необхідності та попри будь-які інші обставини. Натомість приватні підприємства з власними плавдоками, що також беруть участь в ремонті державних плавзасобів на умовах тендерів, не можуть гарантувати безумовне виконання цього завдання, спираючись, в першу чергу, на власну комерційну доцільність. ВМС України потребують власної ремонтної бази й МСЗ задовольняє цим вимогам.

Плавучий док Миколаївського Суднобудівного Заводу має наступні характеристики:
Довжина стапель-палуби, м - 139.50
Ширина проміж колонами, м - 24.60
Вантажопідйомність, т - 7000
В Україні ці плавдоки виробляє Херсонське ДП «Палада».https://uprom.info/news/ships/desantnyj-korabel-yurij-olefirenko-stav-v-dok-dlya-remontu-na-mykolayivskomu-sudnobudivnomu/
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30.06.2020 19:44 Ответить
это мы ТАК пугаем х-ло, что бы оно на Херсон в атаку не пошло? Мол мы его супмарины сразу разбомбим и потопим?
НАТО срочно звать надо! Пусть заселяются по всей Херсонщине с танками и ракетами! Не ужели не понятно, что можно опоздать? Или НАТО собирается их бомбить уже на нашей територии? С нами вместе?
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30.06.2020 19:46 Ответить
Заспокойтесь шановна пані , НАТО прочитає ваш мєсєдж та прийме рішення ! -)
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30.06.2020 20:11 Ответить
скорее б уже прочитало! а то как то боязно...
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30.06.2020 20:52 Ответить
Все буде добре , запевняю вас )
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30.06.2020 22:25 Ответить
Ваши запевнялки да НАТО в уши....
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30.06.2020 23:56 Ответить
Волонтер: Поговорив з людьми, які володіють інформацією. Всі ці розмови про можливе вторгнення росіян в Херсонську область…

https://krainanews.co.ua/volonter-pogo/
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30.06.2020 20:08 Ответить
Дякую за заслання. Цікаво і логічно
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30.06.2020 20:19 Ответить
Тревожная информация - ползучая реанимация РФ проекта по дестабилизации Юго-Востока.

Дело в том, что так называемое Запорожское войско низовое, которое вернее было бы назвать "кремлевское войско", открыло канцелярию в Мелитополе. На первый взгляд ничего особенно, канцелярия и бог с ней, но вот в том-то и дело, что на её базе планируется создать формирование по "охране" общественного порядка.
Что примечательно, это самое Запорожское войско низовое, возглавляет такой персонаж как Александр Панченко, известный тем, что реализуйся проект Кремля по отчленению Юго-Востока от Украины в 2014 году, то именно он стал бы так называемым главой, так называемой Запорожской народной метастазы.
Александр Панченко в 2014 году получал прямые указания по дестабилизации Запорожья от советника президента РФ Владимира Путина Сергея Глазьева, который курировал "запорожский вопрос". Именно Панченко, согласно планам Сергея Глазьева и депутата Госдумы РФ Константина Затулина должен был посредством своих "козачков" осуществить в Запорожье переворот, блокировать город и создать местный орган власти - "облсовет", который бы присягнул на верность России.
Как известно, этим планам было не суждено реализоваться, но судя по всему, они отнюдь не были похоронены.
И вот, за окном июнь 2020 года, а Александр Панченко и его "козачки" открывают канцелярию Мелитопольского куреня Запорожского войска низового, которая плавно трансформируется в формирование, которое среди самих ряженных называют - народной полицией! Ничего не напоминает?
По сути, пророссийское формирование, которое в 2014 году могло стать самым настоящим незаконным вооруженным формированием, будет патрулировать Запорожье и близлежащие села. Охранять от супостатов?
Что же сейчас мы можем наблюдать, если не ползучую реанимацию проекта по дестабилизации Юго-Востока? Харьков, Запорожье… Одесса? Николаев? Херсон?
Пошук і атака субмарини, доставка десанту морської піхоти, - на Миколаївщині відбулися навчання авіації ВМС України - Цензор.НЕТ 1269
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30.06.2020 23:07 Ответить
Жах...
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01.07.2020 07:22 Ответить
СБУ пора разогнать кизячков, а того Панченка-закрыть.Все по лекалам кацапов.
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04.07.2020 17:33 Ответить
кригсмарине цурюк
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30.06.2020 21:13 Ответить
Отлично готовимся мочить рашедыбилов!
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30.06.2020 21:14 Ответить
шестой год .... мочим .......
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30.06.2020 21:47 Ответить
Надо проводить побольше военных учений, тренировок...Бюджетные деньги направлять в первую очередь на армию, на вооружение, на учения, на содержание личного состава....Надо почаще приглашать военных инструкторов из НАТО и стран - союзников....Надо этой осенью организовать учения на юге страны, впротивовес путинскому "Кавказу"...
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30.06.2020 21:37 Ответить
короче ******* и не о чем
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30.06.2020 21:46 Ответить
И какой идиот будет в Черном море, подобному луже, размещать пордводные лодки. Я еще понимаю до и во время Второй мировой войны, но после, локационные технологии позволяют это море полностю зандировать. Ну в океане, да, глубоко и необъятные просторы. Ага, будут бомбить, а противодействие будет совершаться подводным лодкам
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30.06.2020 21:44 Ответить
***** і буде , більш того - вже розмістив
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30.06.2020 22:27 Ответить
 
 