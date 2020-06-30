Поиск и атака субмарины, доставка десанта морской пехоты, - на Николаевщине прошли учения авиации ВМС Украины. ФОТОрепортаж
В Николаевской области Морская авиационная бригада провела пятидневные летно-тактические учения, в рамках которых отрабатывала различные сценарии применения подразделений при обеспечении действий сил (войск) ВМС Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
В учениях принимали участие вертолеты Ми-14, Ми-8 и самолеты Ан-26.
Экипажи отрабатывали варианты поиска и оказания неотложной помощи как гражданским, терпящим бедствие, так и пилотам, их эвакуацию поисково-спасательным вертолетом, сбросом специальной лодки, подъемом спасательной лебедкой и во взаимодействии с кораблем.
Одна из главных задач, которую отработали подразделения обеспечения бригады, - развертывание по тревоге и подготовка внебазового аэродрома к приему авиатехники, организация полноценного полевого лагеря с командным пунктом, местами для еды, отдыха.
Также отработали элементы перевозки и десантирования в заданный район сил морской пехоты. Подразделения отдельного разведывательного батальона на вертолетах Ми-8 выполнили переброску в определенный район, где морпехи взяли под контроль местность, организовали оборону и провели разведку. Важнейшей задачей морских пехотинцев было обеспечение приема грузов с транспортного самолета Ан-26.
Кульминацией учений для морских авиаторов стал поиск и отслеживание субмарины противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов.
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Важливо зазначити, плавучий док підприємства в робочому стані та здатен виконувати спуск/підйом суден.
Плавучий док державного МСЗ - стратегічний ресурс військово-морських сил України. Наявність доку та його доступність у будь-який час для ремонту кораблів ВМС України - один з безпекових факторів функціювання флоту. В першу чергу йдеться про забезпечення термінової постановки корабля у док у разі необхідності та попри будь-які інші обставини. Натомість приватні підприємства з власними плавдоками, що також беруть участь в ремонті державних плавзасобів на умовах тендерів, не можуть гарантувати безумовне виконання цього завдання, спираючись, в першу чергу, на власну комерційну доцільність. ВМС України потребують власної ремонтної бази й МСЗ задовольняє цим вимогам.
Плавучий док Миколаївського Суднобудівного Заводу має наступні характеристики:
Довжина стапель-палуби, м - 139.50
Ширина проміж колонами, м - 24.60
Вантажопідйомність, т - 7000
В Україні ці плавдоки виробляє Херсонське ДП «Палада».https://uprom.info/news/ships/desantnyj-korabel-yurij-olefirenko-stav-v-dok-dlya-remontu-na-mykolayivskomu-sudnobudivnomu/
НАТО срочно звать надо! Пусть заселяются по всей Херсонщине с танками и ракетами! Не ужели не понятно, что можно опоздать? Или НАТО собирается их бомбить уже на нашей територии? С нами вместе?
https://krainanews.co.ua/volonter-pogo/
Дело в том, что так называемое Запорожское войско низовое, которое вернее было бы назвать "кремлевское войско", открыло канцелярию в Мелитополе. На первый взгляд ничего особенно, канцелярия и бог с ней, но вот в том-то и дело, что на её базе планируется создать формирование по "охране" общественного порядка.
Что примечательно, это самое Запорожское войско низовое, возглавляет такой персонаж как Александр Панченко, известный тем, что реализуйся проект Кремля по отчленению Юго-Востока от Украины в 2014 году, то именно он стал бы так называемым главой, так называемой Запорожской народной метастазы.
Александр Панченко в 2014 году получал прямые указания по дестабилизации Запорожья от советника президента РФ Владимира Путина Сергея Глазьева, который курировал "запорожский вопрос". Именно Панченко, согласно планам Сергея Глазьева и депутата Госдумы РФ Константина Затулина должен был посредством своих "козачков" осуществить в Запорожье переворот, блокировать город и создать местный орган власти - "облсовет", который бы присягнул на верность России.
Как известно, этим планам было не суждено реализоваться, но судя по всему, они отнюдь не были похоронены.
И вот, за окном июнь 2020 года, а Александр Панченко и его "козачки" открывают канцелярию Мелитопольского куреня Запорожского войска низового, которая плавно трансформируется в формирование, которое среди самих ряженных называют - народной полицией! Ничего не напоминает?
По сути, пророссийское формирование, которое в 2014 году могло стать самым настоящим незаконным вооруженным формированием, будет патрулировать Запорожье и близлежащие села. Охранять от супостатов?
Что же сейчас мы можем наблюдать, если не ползучую реанимацию проекта по дестабилизации Юго-Востока? Харьков, Запорожье… Одесса? Николаев? Херсон?