Нацполиция завершила досудебное расследование дела "черных лесорубов" на Львовщине. ФОТОрепортаж
Вследствие противоправной деятельности злоумышленников государству нанесен ущерб более чем 1,2 миллиона гривен.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины
В сообщении отмечается: "Организовал деятельность преступной группы мастер леса одного из лесохозяйственных предприятий. Он привлек к этому 5 жителей Старосамборского района Львовской области. Злоумышленники осуществляли незаконную вырубку деревьев породы дуб на территории лесного массива Карпатского региона. В дальнейшем продавали дерево физическим лицам-предпринимателям.
В марте этого года оперативники управления стратегических расследований во Львовской области Национальной полиции, следователи территориального управления ГБР, расположенного в г. Львове, под процессуальным руководством прокуратуры области, задержали "черных" лесорубов во время незаконной порубки древесины и попытки перевозки ее на так называемые "перевалочные" площадки. Места хранения древесины находились в Старосамборском районе, откуда и осуществлялась ее реализация местным предпринимателям.
Вследствие противоправной деятельности правонарушителей государству нанесен ущерб более чем 1,2 миллиона гривен.
Сейчас досудебное расследование завершено, материалы уголовного производства с обвинительным актом направлены в суд.
Участники преступной группы обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка, перевозки, хранение и сбыт леса), а мастер леса, кроме незаконной порубки, еще в совершении преступления, предусмотренного ч.ч. 1, 3 ст. 365 (превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Согласно законодательству за совершение инкриминируемых уголовных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".
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Мосты можно не ремонтировать, берега не укреплять.
Через год всё лесом зарастёт.
1.2млн грн))))