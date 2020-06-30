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Нацполиция завершила досудебное расследование дела "черных лесорубов" на Львовщине. ФОТОрепортаж

Вследствие противоправной деятельности злоумышленников государству нанесен ущерб более чем 1,2 миллиона гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины

В сообщении отмечается: "Организовал деятельность преступной группы мастер леса одного из лесохозяйственных предприятий. Он привлек к этому 5 жителей Старосамборского района Львовской области. Злоумышленники осуществляли незаконную вырубку деревьев породы дуб на территории лесного массива Карпатского региона. В дальнейшем продавали дерево физическим лицам-предпринимателям.

В марте этого года оперативники управления стратегических расследований во Львовской области Национальной полиции, следователи территориального управления ГБР, расположенного в г. Львове, под процессуальным руководством прокуратуры области, задержали "черных" лесорубов во время незаконной порубки древесины и попытки перевозки ее на так называемые "перевалочные" площадки. Места хранения древесины находились в Старосамборском районе, откуда и осуществлялась ее реализация местным предпринимателям.

Вследствие противоправной деятельности правонарушителей государству нанесен ущерб более чем 1,2 миллиона гривен.

Сейчас досудебное расследование завершено, материалы уголовного производства с обвинительным актом направлены в суд.
Участники преступной группы обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка, перевозки, хранение и сбыт леса), а мастер леса, кроме незаконной порубки, еще в совершении преступления, предусмотренного ч.ч. 1, 3 ст. 365 (превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Согласно законодательству за совершение инкриминируемых уголовных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незаконная вырубка леса за 3 года нанесла убытков более чем на полмиллиарда гривен, - бывший и.о. главы Госэкоинспекции Фирсов

Нацполиция завершила досудебное расследование дела черных лесорубов на Львовщине 01
Нацполиция завершила досудебное расследование дела черных лесорубов на Львовщине 02
Нацполиция завершила досудебное расследование дела черных лесорубов на Львовщине 03

Автор: 

вырубка (161) лес (631) Нацполиция (16500) Львовская область (2916)


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Топ комментарии
+4
Таке робиться зло по всій Україні. Керівники лісгоспів, лісники розкрадають державне багатство заради власної наживи і їх кришують так звані правоохоронці. Так не має бути.
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30.06.2020 19:34
+2
Всё.
Мосты можно не ремонтировать, берега не укреплять.
Через год всё лесом зарастёт.
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30.06.2020 19:33
+1
Цирк и расследование с клоунами!
1.2млн грн))))
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30.06.2020 20:09
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Всё.
Мосты можно не ремонтировать, берега не укреплять.
Через год всё лесом зарастёт.
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30.06.2020 19:33 Ответить
идея какая классная...уточнение- оставшиеся взорвать
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30.06.2020 21:54 Ответить
Таке робиться зло по всій Україні. Керівники лісгоспів, лісники розкрадають державне багатство заради власної наживи і їх кришують так звані правоохоронці. Так не має бути.
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30.06.2020 19:34 Ответить
Завершили вместе с Лавиной . И дождь смывает все Следы в спарке с Судьями.
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30.06.2020 19:56 Ответить
Цирк и расследование с клоунами!
1.2млн грн))))
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30.06.2020 20:09 Ответить
Топорище в Києві, а сокира в Карпатах. Немає за, що зачепитись. Шоколадний пояснював, що, мовляв підписали угоду з ЄС і її виконуємо, а зелені ті взагалі обкурені і вирубали в сім разів більше від тих хто був до них.
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30.06.2020 21:13 Ответить
А те що ешелонами за границю вивозили, то напевно невидимі зелені чоловічики рубали, і менти, прокуроки, таможня звісно ні одного такого ешелона так і не побачила.
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30.06.2020 21:30 Ответить
А що може митниця , коли документи видані як на дрова, на відходи? Він же колоди не буде на зуб пробувати. Є висновки державних органів, є сертифікат держави Україна. Тож посміється і дасть добро. Тут треба садити системно починаючи з тих хто пише в товаросупровідних документах відверту брехню і ті які прикривають брехунів. Замість того щоб ввести надзвичайний стан з вирубкою лісів і розстрілювати на місті вирубуваяв і паліїв, як Барнаульська ЧК в 20 роках, влада бариг і правоохоронців замазана в корупції!
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01.07.2020 05:52 Ответить
Дело возбудили за незаконную вырубку и сбыт леса предпринимателям, интересно кто это за такие препринтели которые каждый год через границу миллионы кубов леса могут продать при том котрабандно ведь продажа леса за границу запрещена, а один такой дуб удерживает 5 тонн воды в почве, да еще еженевно потребляет 600 литров , а с его вырубкой и трава выгорает вокруг его, которая с 1 кв.м. потребляет 40 литров ежедневно, а если пересчитать в маштабах всей Украины то вырубили миллионов 10 таких деревьев, а Правительство утверждает , что наводнение не из за вырубки леса, то ли они считать не умеют толи сами этот лес прдают, зачищая территорию наводнениями от населения.
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30.06.2020 22:15 Ответить
Прроклятые , расхитители социалистической собственности!
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30.06.2020 22:17 Ответить
Чорні лісоруби?! Йой! То це страшна і... чорна... біда! До всіх лих нам ще бракувало... афролісорубів з їхніми обов'язковими бешкетами!
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01.07.2020 11:37 Ответить
 
 