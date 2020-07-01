Антирекорд превышения скорости за неделю - 210 км/ч, 233 автомобиля двигались быстрее 170 км/ч, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж
С 23 по 29 июня камеры автоматической фиксации нарушений скоростного режима зафиксировали 223 автомобиля, которые двигались быстрее 170 км/ч.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службе патрульной полиции.
Отмечается, что главные антирекорды поставили:
- Mercedes-Benz, ДОУ AMG E 63 S AX888 *** - 210 км/ч на трассе М03 Киев - Харьков - Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке - 110 км/ч.
- Skoda Superb, ДОУ AE007 *** - 208 км/ч на автодороге М06 Киев-Чоп, разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.
- Audi Q7, ДОУ BX979 *** - 204 км/ч на трассе М03 Киев - Харьков - Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке - 110 км/ч.
"Наибольшее количество раз скоростной режим нарушали автомобиле Mitsubishi Lancer, ДОУ ВН273 *** - 22 раза, и Mercedes-Benz GLS 350, ДОУ АА270 *** - 21 раз на прошлой неделе", - отмечается в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/391198-rabochaja_baba_iz_dialoga_arahamii_s_kornienko_okazalasj_fanatkoj_putina
Один из самый популярных "новостных" разоблачительных сайтов. Поэтому и является одним из самых опасных сайтов по дезинформации в Украинском медиа пространстве.Присутствуют все признаки инфопомойки. Регулярно публикуются материалы с оскорблениями и клеветой. Практика в судах показывает несостоятельность украинских судов хоть как то повлиять на ситуацию.
Собственники портала называют себя "журналистами" и при этом публикуют любую информацию за деньги.
Отсутствует обратная связь с редакций и невозможность снять материалы с фейками и клеветой.
а то, что мерсы и ауди могут 200 ехать мы и сами в курсе.
Где камеры работают народ уже осознал и похвастаться теперь особо нечем
За такі швидкості потрібно саджати за грати
А нам яка користь з фіксації ? Треба штрафи збільшувати в кільканадцять разів, подумати як позбавляти водійських посвідчень.
У меня тока один вопрос: если стали жостко придираться к глухим трассам и реально ограничивают 110 км/час, то почему официально разрешен ввоз в Украину автомобилей, максималка которых под 200 или выше???????!!!!!???!!!!?????
И наказать!
Им всё пох!