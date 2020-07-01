Антирекорд превышения скорости за неделю - 210 км/ч, 233 автомобиля двигались быстрее 170 км/ч, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

С 23 по 29 июня камеры автоматической фиксации нарушений скоростного режима зафиксировали 223 автомобиля, которые двигались быстрее 170 км/ч.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службе патрульной полиции.

Отмечается, что главные антирекорды поставили:

- Mercedes-Benz, ДОУ AMG E 63 S AX888 *** - 210 км/ч на трассе М03 Киев - Харьков - Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке - 110 км/ч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине хотят существенно повысить штрафы за превышение скорости. МВД уже подготовило законопроект

- Skoda Superb, ДОУ AE007 *** - 208 км/ч на автодороге М06 Киев-Чоп, разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.

- Audi Q7, ДОУ BX979 *** - 204 км/ч на трассе М03 Киев - Харьков - Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке - 110 км/ч.

"Наибольшее количество раз скоростной режим нарушали автомобиле Mitsubishi Lancer, ДОУ ВН273 *** - 22 раза, и Mercedes-Benz GLS 350, ДОУ АА270 *** - 21 раз на прошлой неделе", - отмечается в сообщении.

Также смотрите: Водители в Киеве снимают номерные знаки, чтобы избежать фиксации камерами за превышение скорости. ФОТОрепортаж











Также читайте: За два года планируем установить 1000 камер автофиксации по всей Украине, - Геращенко