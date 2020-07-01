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Антирекорд превышения скорости за неделю - 210 км/ч, 233 автомобиля двигались быстрее 170 км/ч, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

С 23 по 29 июня камеры автоматической фиксации нарушений скоростного режима зафиксировали 223 автомобиля, которые двигались быстрее 170 км/ч.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службе патрульной полиции.

Отмечается, что главные антирекорды поставили:

- Mercedes-Benz, ДОУ AMG E 63 S AX888 *** - 210 км/ч на трассе М03 Киев - Харьков - Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке - 110 км/ч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине хотят существенно повысить штрафы за превышение скорости. МВД уже подготовило законопроект

- Skoda Superb, ДОУ AE007 *** - 208 км/ч на автодороге М06 Киев-Чоп, разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.

- Audi Q7, ДОУ BX979 *** - 204 км/ч на трассе М03 Киев - Харьков - Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке - 110 км/ч.

"Наибольшее количество раз скоростной режим нарушали автомобиле Mitsubishi Lancer, ДОУ ВН273 *** - 22 раза, и Mercedes-Benz GLS 350, ДОУ АА270 *** - 21 раз на прошлой неделе", - отмечается в сообщении.

Антирекорд превышения скорости за неделю - 210 км/ч, 233 автомобиля двигались быстрее 170 км/ч, - патрульная полиция 01

Также смотрите: Водители в Киеве снимают номерные знаки, чтобы избежать фиксации камерами за превышение скорости. ФОТОрепортаж

Антирекорд превышения скорости за неделю - 210 км/ч, 233 автомобиля двигались быстрее 170 км/ч, - патрульная полиция 02
Антирекорд превышения скорости за неделю - 210 км/ч, 233 автомобиля двигались быстрее 170 км/ч, - патрульная полиция 03
Антирекорд превышения скорости за неделю - 210 км/ч, 233 автомобиля двигались быстрее 170 км/ч, - патрульная полиция 04
Антирекорд превышения скорости за неделю - 210 км/ч, 233 автомобиля двигались быстрее 170 км/ч, - патрульная полиция 05
Антирекорд превышения скорости за неделю - 210 км/ч, 233 автомобиля двигались быстрее 170 км/ч, - патрульная полиция 06

Также читайте: За два года планируем установить 1000 камер автофиксации по всей Украине, - Геращенко

Автор: 

Киев (25563) ПДД (532) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) скорость (98) камера (73) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+7
Та давайте новости о наказании.
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01.07.2020 02:32
+5
С Митсубиси конечно позабавило. Ехал аж 82 км/ч. Лучше бы незаконную парковку депутатишек возле ВР так щемили.
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01.07.2020 02:36
+3
Зайцедроновы рулят.
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01.07.2020 06:34
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Правила форума Совет форумчан
«Рабочая баба» из диалога Арахамии с Корниенко оказалась фанаткой Путина
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/391198-rabochaja_baba_iz_dialoga_arahamii_s_kornienko_okazalasj_fanatkoj_putina
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01.07.2020 01:59 Ответить
Антикор - інфосмітники України

Один из самый популярных "новостных" разоблачительных сайтов. Поэтому и является одним из самых опасных сайтов по дезинформации в Украинском медиа пространстве.Присутствуют все признаки инфопомойки. Регулярно публикуются материалы с оскорблениями и клеветой. Практика в судах показывает несостоятельность украинских судов хоть как то повлиять на ситуацию.
Собственники портала называют себя "журналистами" и при этом публикуют любую информацию за деньги.
Отсутствует обратная связь с редакций и невозможность снять материалы с фейками и клеветой.
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01.07.2020 10:16 Ответить
Та давайте новости о наказании.
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01.07.2020 02:32 Ответить
дивись канал "Дискавері" про спортивну риболовлю ...а ці взагалі навіть вудку не закидають ...просто фото на згадку
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01.07.2020 09:51 Ответить
100% лучше бы отчитывались сколько денег в бюджет упало и рекорды сколько какой нарушитель заплатил.
а то, что мерсы и ауди могут 200 ехать мы и сами в курсе.
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01.07.2020 12:58 Ответить
С Митсубиси конечно позабавило. Ехал аж 82 км/ч. Лучше бы незаконную парковку депутатишек возле ВР так щемили.
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01.07.2020 02:36 Ответить
Так отож
Где камеры работают народ уже осознал и похвастаться теперь особо нечем
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01.07.2020 07:09 Ответить
Тогда надо поднимать разрешенную скорость!
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01.07.2020 03:16 Ответить
Поліція дибільна виставляє свою немічність на показ
За такі швидкості потрібно саджати за грати
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01.07.2020 04:12 Ответить
Зайцедроновы рулят.
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01.07.2020 06:34 Ответить
Вони ще почнуть змагатись між собою за антирекорди.
А нам яка користь з фіксації ? Треба штрафи збільшувати в кільканадцять разів, подумати як позбавляти водійських посвідчень.
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01.07.2020 06:36 Ответить
Є моменти, коли треба випередити якийсь корч-корито, що їде 40 км/год. Звісно надавлюєш на тапку і звісно перевищих дозволений поріг. А тут опа, камера зафіксила перевищення на 20 км/год і усе, по Вашому позбавлення водійського посвідчення?
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01.07.2020 06:49 Ответить
Вчіть матчастину. Це штраф 255 грн. А фактично - фіксують перевищення на 23 і вище. Так що в реалі за перевищення на 20 км/год нічого не буде.
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01.07.2020 07:25 Ответить
Ну вот мы и пришли с плохишей мажоров на Бентли, рассекающих по 200 км час, к мицыкам, двужущимся 82 км час))), вроде как справедливо но идиотизм полный
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01.07.2020 07:10 Ответить
причем иногда ставится ограничение 50 км/ч + камера в абсолютно неадекватных местах, как например https://www.google.com.ua/maps/@50.3208791,30.3900327,3a,51.7y,33.96h,92.33t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMRZMWAxtPkQDOAfpOtj4BE4M-Wqc4q4XhQgF2h!2e10!3e11!7i7680!8i3840?hl=uk здесь
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01.07.2020 10:22 Ответить
я когда-то на своем Вольво-850 аж 215 км/час выдвил, на Бориспольской автомагистрале ессно, больше негде. Я эту Вольвочку любимую подарил ДУКу Правому Сектору в 2014 под ДАП
У меня тока один вопрос: если стали жостко придираться к глухим трассам и реально ограничивают 110 км/час, то почему официально разрешен ввоз в Украину автомобилей, максималка которых под 200 или выше???????!!!!!???!!!!?????
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01.07.2020 07:33 Ответить
на сьогодні десь 80-85% нових авто, технічно здатні їхати біля 200 і більше. Якщо заборонити ввезення таких машин в Україну, будемо всі їздити або на радянському автопромі, або в кращому випадку на Ланосах, Авео, Матізах тощо
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01.07.2020 09:29 Ответить
10 евро штраф за 200, даже в Болгарии без штанов бы остался, 600 евро штрафа, в Германии бы тысяч на 5000 попал. Вместе с прохождением идиотен теста
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01.07.2020 07:36 Ответить
Льотчики-******** вважають, що вхопили Бога за бороду. На такій швидкості рано чи пізно влітають до Бога в обійми.
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01.07.2020 07:38 Ответить
Вчера ездил как черепаxа к отцу на могилу. Взял машину у друга.
Антирекорд превышения скорости за неделю - 210 км/ч, 233 автомобиля двигались быстрее 170 км/ч, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 9686
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01.07.2020 08:19 Ответить
Шумахер!
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01.07.2020 09:08 Ответить
там что ограничение 20км/ч?
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01.07.2020 13:01 Ответить
Многие под этим камерами на классных машинах специально ездят, что б по пасть в топ-сводку, штраф мизерный, по сути как гонки, кто быстрее, но участники могут ехать в любое удобное для себя время.
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01.07.2020 08:21 Ответить
Водитель AMG не должен платить такой же штраф, как нищеброды, ездящие на авто в десятки раз дешевле.
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01.07.2020 08:38 Ответить
он вообще никому ничего не должен))
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01.07.2020 09:52 Ответить
Приравнять рекордсменов - "попытка убийства". При столкновении на такой скорости не выживают.

И наказать!
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01.07.2020 09:51 Ответить
Интересно было бы знать, что нарушителей столько-то, оштрафовано столько-то. А то получается не фотофиксация, а какая-то компьютерная игра.
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01.07.2020 10:04 Ответить
от цікаво, в тому місці, де міцубісі їхала 82, чому швидкість обмежена 50 км/год?? на фото 6 полосна дорога з відбійниками, траса м-05, на біса там обмеження 50 км??
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01.07.2020 10:09 Ответить
Потому, что весь этот цирк не имеет никакого отношения к безопасности и аварийности. Тупое зарабатывание бабла! Именно поэтому никто и никогда не увидит сравнительную статистику аварийности на участках с камерами и там, где реально высокая аварийность.
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01.07.2020 11:34 Ответить
Украинцы - смелый народ!
Им всё пох!
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01.07.2020 10:10 Ответить
Из-за таких рубаха-парней, у которых не все в порядке с головой, мы потом читаем сводки с ДТП на дорогах, которые бывают страшнее чем с фронта
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01.07.2020 10:15 Ответить
ха-ха, максимум 210 км/ч, а скільки я за своє життя чув розповідей про "їдемо ми 240 км/г" і "до Одеси за 3 години доїзжаємо" ))
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01.07.2020 10:25 Ответить
Никогда не понимал удовольствие от такой езды, один раз пробовал 200 и на этом всё.
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01.07.2020 11:59 Ответить
 
 