Чехи в Праге за 500-метровым столом устроили "прощание" с коронавирусом. ФОТОрепортаж
Во вторник тысячи людей в Праге решили отметить символическое окончание пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Так, тысячи гостей уселись за 500-метровым столом на Карловом мосту в Праге, делясь едой и напитками, которые они принесли с собой.
Такое застолье, по словам организаторов, должно символизировать окончание коронавирусной пандемии и предстоящий летний отдых. Кроме того, они отметили, что такое празднование стало возможным из-за отсутствия туристов в городе.
Как отмечается, присутствующие пренебрегли масками и не соблюдали социальной дистанции.
На данный момент в Чешской Республике, стране с населением 10 миллионов человек, было зарегистрировано около 12 000 случаев заражения коронавирусом. 349 человек умерли.
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Сьогодні йтиму на похорон сина троюрідного брата. Молодий чоловік віком років з 35 помер не від ковіду. Від панкреатиту. Берегтись звичайно ж треба. Але ще б знати від чого.
Суспільство не мало змоги реагувати акціями протесту проти багатьох законів прийнятих в турборежимі турбоідіотами. І це певно є основним завданням карантину - не їдьте в Київ.
ІМХО
Так хто - ворог?
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
Надо больше уважения к чувствам верующих.
У них начались припадки эпилепсии.
Мне мой шеф рассказывал, что один датчанин, дядя при деньгах и полнейший ЗОЖник, приехал больной из Италии, где у него бизнес. В итоге выкарабкался, но неделю лежал в реанимации под аппаратом с дичайшей температурой. Дяде лет 50, но по рассказам - он здоровее и сильнее нас всех.
Я это к чему. Скептическое отношение - это любовно и прельстиво, но вряд ли весь мир залез в экономическую жжёпу только для того, чтоб закрыть тебя дома и заставить носить маску.
Дитяча логіка.
А в мене немає жодного знайомого нєгра.
По твоїй логіці я повинен стверджувать, шо чорношкірих не існує ))
Позавчора розповідає телефоном родич років під сім десят. Лежав у лютому з запаленням легень в районній. В реанімації. Питаю: тест на ковід робили? - Так каже: який там тест, без тесту вилікували. Сьогодні на похороні бачився - не сказати щоб здоровий як бугай, але й не падає від вітру. Сам перехворів у січні не зрозуміло чим, може короною. Потемпературило й відпустило. Головне (принаймні для мене) - не збивати температуру до сорока.