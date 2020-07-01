Чехи в Праге за 500-метровым столом устроили "прощание" с коронавирусом. ФОТОрепортаж

Во вторник тысячи людей в Праге решили отметить символическое окончание пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Так, тысячи гостей уселись за 500-метровым столом на Карловом мосту в Праге, делясь едой и напитками, которые они принесли с собой.

Такое застолье, по словам организаторов, должно символизировать окончание коронавирусной пандемии и предстоящий летний отдых. Кроме того, они отметили, что такое празднование стало возможным из-за отсутствия туристов в городе.

Как отмечается, присутствующие пренебрегли масками и не соблюдали социальной дистанции.

Читайте также: ЕС утвердил список стран, для которых с 1 июля откроют границы: Украины среди них нет











Читайте также: В Украине 664 новых случая COVID-19, умерли 14 человек, всего зафиксированы 44 998 случаев

На данный момент в Чешской Республике, стране с населением 10 миллионов человек, было зарегистрировано около 12 000 случаев заражения коронавирусом. 349 человек умерли.