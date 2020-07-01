Поле с пшеницей горело на Николаевщине, удалось спасти 30 га зерновых культур, - ГСЧС. ФОТО

Спасателям поступило сообщение о том, что сразу на двух полях возле с. Лоцкино Баштанской объединенной территориальной громады Баштанского района горит пшеница.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По прибытию выяснилось, что горит пшеница на корню (23,5 га) и лесополоса (1,5 га). Пожарные с помощью подручных средств и водяных стволов пожар в 16:25 локализировали, а в 16:35 - ликвидировали. От огня спасено 30 га зерновых культур.

К тушению привлекались 4 спасателя, 1 единица техники ДСНС. Причина пожара устанавливается. Дополнительно осуществлялся подвоз воды трактором John Deere с бочкой 5 куб м.

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