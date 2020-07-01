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Поле с пшеницей горело на Николаевщине, удалось спасти 30 га зерновых культур, - ГСЧС. ФОТО

Спасателям поступило сообщение о том, что сразу на двух полях возле с. Лоцкино Баштанской объединенной территориальной громады Баштанского района горит пшеница.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По прибытию выяснилось, что горит пшеница на корню (23,5 га) и лесополоса (1,5 га). Пожарные с помощью подручных средств и водяных стволов пожар в 16:25 локализировали, а в 16:35 - ликвидировали. От огня спасено 30 га зерновых культур.

К тушению привлекались 4 спасателя, 1 единица техники ДСНС. Причина пожара устанавливается. Дополнительно осуществлялся подвоз воды трактором John Deere с бочкой 5 куб м.

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Поле с пшеницей горело на Николаевщине, удалось спасти 30 га зерновых культур, - ГСЧС 01

Автор: 

Николаевская область (2128) пожар (5950) пшеница (61) урожай (210) ГСЧС (4977)


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Мне один альтернативно мыслящий сказал что это поле Порох поджег. Друзья верить мне или нет?
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01.07.2020 10:01 Ответить
Неее-это мыши
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01.07.2020 10:02 Ответить
Може бджоляри помстилися? Попереджували ж!
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01.07.2020 10:20 Ответить
Главное, что слуги успели резервы распродать.
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01.07.2020 16:00 Ответить
пчеловоды мстят
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02.07.2020 01:09 Ответить
 
 