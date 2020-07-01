Паводки на Прикарпатье: в Украину доставили вторую партию оборудования из Италии. ФОТОрепортаж

В Украину доставили вторую партию гуманитарного груза из Италии - технику и оборудования для ликвидации последствий наводнения на западе Украины.

Самолет с гуманитарным грузом приземлился в аэропорту Львова прошлой ночью, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Спасатели ГСЧС разгрузили мотопомпы высокой производительности для перекачки грязной воды с комплектами рукавов, плавающие мотопомпы, передвижные электростанции с кабельной сетью и осветительной мачтой, а также надувную лодку с двигателем", - сказано в сообщении.

Технику и оборудование передадут в пострадавшие от паводков районы Ивано-Франковской области.

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Напомним, днем ​​30 июня во Львове приземлился первый рейс из Италии. На его борту были пожарные рукава, защитные каски, гидрокостюмы, бензопилы, каркасные палатки для Ивано-Франковщины.













