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Новости Фото Паводки на Западной Украине
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Паводки на Прикарпатье: в Украину доставили вторую партию оборудования из Италии. ФОТОрепортаж

В Украину доставили вторую партию гуманитарного груза из Италии - технику и оборудования для ликвидации последствий наводнения на западе Украины.

Самолет с гуманитарным грузом приземлился в аэропорту Львова прошлой ночью, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Спасатели ГСЧС разгрузили мотопомпы высокой производительности для перекачки грязной воды с комплектами рукавов, плавающие мотопомпы, передвижные электростанции с кабельной сетью и осветительной мачтой, а также надувную лодку с двигателем", - сказано в сообщении.

Технику и оборудование передадут в пострадавшие от паводков районы Ивано-Франковской области.

Также на Цензор.НЕТ: Паводок на западе Украины: подтопленными остаются 12 населенных пунктов, разрушены 202 км дорог, - ГСЧС

Напомним, днем ​​30 июня во Львове приземлился первый рейс из Италии. На его борту были пожарные рукава, защитные каски, гидрокостюмы, бензопилы, каркасные палатки для Ивано-Франковщины.

Паводки на Прикарпатье: в Украину доставили вторую партию оборудования из Италии 01
Паводки на Прикарпатье: в Украину доставили вторую партию оборудования из Италии 02
Паводки на Прикарпатье: в Украину доставили вторую партию оборудования из Италии 03
Паводки на Прикарпатье: в Украину доставили вторую партию оборудования из Италии 04
Паводки на Прикарпатье: в Украину доставили вторую партию оборудования из Италии 05
Паводки на Прикарпатье: в Украину доставили вторую партию оборудования из Италии 06
Паводки на Прикарпатье: в Украину доставили вторую партию оборудования из Италии 07

Автор: 

Италия (1645) Львов (4585) паводок (294) помощь (7812) гуманитарная помощь (1261)


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Да, досадно. Просили бабла, а приехала надувная лодка.
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01.07.2020 10:43 Ответить
Зелень в пєчалі.
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01.07.2020 11:08 Ответить
сколько живу столько слышу про паводки на западной, наверно прибыльное это дело, а углубить русла рек в том районе вообще не выгодно и не кошерно, а зачем? мы будем каждый год "бороться" и зарабатывать очередное бабло.
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01.07.2020 10:45 Ответить
какое русло, если вода поднимается до семи метров? там же камень, а не ил.
и да. льёт там всегда, но так сильно - редко.
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01.07.2020 11:12 Ответить
И камень этот (камінь річковий) местные одноразовые аборигены крадут каждый день с берегов, чтоб вода легче разливалась.
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01.07.2020 12:05 Ответить
обычное русло, камень не вывозится, экскаватор заглох, дааа прибыльное это дело, вобщем все на борьбу с паводком, надо задействовать лучшие резервы.
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01.07.2020 15:59 Ответить
 
 