СБУ поймала на взятке командира взвода воинской части в Житомире. ФОТОрепортаж
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в коррупции командира взвода связи одной из воинских частей, дислоцированных в Житомирской области.
Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.
По данным предварительного расследования, деньги злоумышленник требовал от командира другого взвода этой же части. За это он обещал не препятствовать коллеге в продвижении по службе и не выдавать его командованию за якобы нехватку вверенного военного имущества - трех радиостанций стоимостью 20 000 долларов США каждая. За вознаграждение военный согласился также поставить свою подпись в обходном листе коллеги и в акте приема-передачи имущества.
Правоохранители задержали военного согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на окраине Житомира после получения оговоренной суммы взятки. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления.
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Командир взвода - да это уровень командира роты. У этого комвзвода имеется домик в Конче, 2 га леса... Стыдобище, а не СБУ.