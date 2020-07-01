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СБУ поймала на взятке командира взвода воинской части в Житомире. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в коррупции командира взвода связи одной из воинских частей, дислоцированных в Житомирской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По данным предварительного расследования, деньги злоумышленник требовал от командира другого взвода этой же части. За это он обещал не препятствовать коллеге в продвижении по службе и не выдавать его командованию за якобы нехватку вверенного военного имущества - трех радиостанций стоимостью 20 000 долларов США каждая. За вознаграждение военный согласился также поставить свою подпись в обходном листе коллеги и в акте приема-передачи имущества.

Правоохранители задержали военного согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на окраине Житомира после получения оговоренной суммы взятки. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления.

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СБУ поймала на взятке командира взвода воинской части в Житомире 01
СБУ поймала на взятке командира взвода воинской части в Житомире 02
СБУ поймала на взятке командира взвода воинской части в Житомире 03
СБУ поймала на взятке командира взвода воинской части в Житомире 04

взятка (6163) Житомир (683) СБУ (19914) ВСУ (6601)


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В штрафабат (ежели такие имеются у нас) его на донбасскую передовую, пусть разминированием территории занимается - наверняка найдет свои слитки!
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01.07.2020 11:23 Ответить
штрафбатов точно нет, а дисциплинарные батальоны в наличии, но, увы, не для офицеров
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01.07.2020 14:32 Ответить
афигеть командира взвода не че себе должность.. наверно взятка за то шоб полы не мыть та вы серьезно
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01.07.2020 11:39 Ответить
Пиндец... Один олень ******* имущества на 60 куе, второй олень его этим шантажировал и попался. А первый что, красавчик?
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01.07.2020 12:22 Ответить
А солдата, который стянул с кухни буханку хлеба, еще не поймали?
Командир взвода - да это уровень командира роты. У этого комвзвода имеется домик в Конче, 2 га леса... Стыдобище, а не СБУ.
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01.07.2020 12:54 Ответить
странно..- было 10к гришек- уже выросло..((
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01.07.2020 13:31 Ответить
интересно, что за станции? Хоть тип или марку назовите, насколько я знаю, материально ответственным может быть лишь командир отдельного взвода, тогда какого? В составе батальона, бригады?
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01.07.2020 14:36 Ответить
 
 