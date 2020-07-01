СБУ поймала на взятке командира взвода воинской части в Житомире. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в коррупции командира взвода связи одной из воинских частей, дислоцированных в Житомирской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По данным предварительного расследования, деньги злоумышленник требовал от командира другого взвода этой же части. За это он обещал не препятствовать коллеге в продвижении по службе и не выдавать его командованию за якобы нехватку вверенного военного имущества - трех радиостанций стоимостью 20 000 долларов США каждая. За вознаграждение военный согласился также поставить свою подпись в обходном листе коллеги и в акте приема-передачи имущества.

Правоохранители задержали военного согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на окраине Житомира после получения оговоренной суммы взятки. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления.

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