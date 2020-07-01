Двухнедельная норма осадков выпала за 3 часа в Херсоне. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
30 июня в течение 3 часов в Херсона выпала половина месячной нормы осадков. Непогода затопила дачи и повалила деревья. Ликвидировать ее последствия спасателям пришлось почти всю ночь.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Херсонского горсовета.
"30 июня в течение 3-х часов в Херсоне выпало 20,6 мм осадков, что составляет половину месячной нормы (45 мм)", - сказано в сообщении.
Из-за разгула стихии в городе было повалено 11 деревьев. Одно из них упало на 2 автомобиля, сообщили в управлении ГСЧС области.
Спасателям пришлось почти всю ночь ликвидировать последствия непогоды. Откачали воду в трех жилых домах и на восьми приусадебных участках. На ликвидации работали 2 основных пожарных автомобиля, 2 мотопомпы, 8 человек личного состава городских подразделений ГСЧС.
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Спасатели 20-й Государственной пожарно-спасательной части выезжали на Николаевское шоссе, где под железнодорожным мостом в водяной ловушке оказалось маршрутное такси № 16 с пассажирами. Они вытолкали автобус из водяной ямы.
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