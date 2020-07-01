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Двухнедельная норма осадков выпала за 3 часа в Херсоне. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

30 июня в течение 3 часов в Херсона выпала половина месячной нормы осадков. Непогода затопила дачи и повалила деревья. Ликвидировать ее последствия спасателям пришлось почти всю ночь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Херсонского горсовета.

"30 июня в течение 3-х часов в Херсоне выпало 20,6 мм осадков, что составляет половину месячной нормы (45 мм)", - сказано в сообщении.

Из-за разгула стихии в городе было повалено 11 деревьев. Одно из них упало на 2 автомобиля, сообщили в управлении ГСЧС области.

Спасателям пришлось почти всю ночь ликвидировать последствия непогоды. Откачали воду в трех жилых домах и на восьми приусадебных участках. На ликвидации работали 2 основных пожарных автомобиля, 2 мотопомпы, 8 человек личного состава городских подразделений ГСЧС.

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Спасатели 20-й Государственной пожарно-спасательной части выезжали на Николаевское шоссе, где под железнодорожным мостом в водяной ловушке оказалось маршрутное такси № 16 с пассажирами. Они вытолкали автобус из водяной ямы.

Двухнедельная норма осадков выпала за 3 часа в Херсоне 01
Двухнедельная норма осадков выпала за 3 часа в Херсоне 02
Двухнедельная норма осадков выпала за 3 часа в Херсоне 03
Двухнедельная норма осадков выпала за 3 часа в Херсоне 04
Двухнедельная норма осадков выпала за 3 часа в Херсоне 05
Двухнедельная норма осадков выпала за 3 часа в Херсоне 06
Двухнедельная норма осадков выпала за 3 часа в Херсоне 07
Двухнедельная норма осадков выпала за 3 часа в Херсоне 08

Автор: 

непогода (816) Херсон (2834) ГСЧС (4977)


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Топ комментарии
+29
Напомните, где недавно янелох побывал.. Херсон, да?
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01.07.2020 12:34
+14
Вестник апокалипсиса сьездил в Херсон....
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01.07.2020 12:34
+8


13.05.19. Візит в Париж- 17.05.19. Згорає Нотр-Дам.
07.08.19 Візит в Турцію- 09.08.19 Землетрус 6 балів.
25.10.19 Візит в Японію- 31.10.19 Згорає замок Сюрі
06.01.20 БубАка в Омані- 16.01.20 Оман затопило
Візит в Германію, Меркель тіпає, Це не рахується.
Візит в Америку. Привіт від Трампа
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01.07.2020 13:14
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Напомните, где недавно янелох побывал.. Херсон, да?
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01.07.2020 12:34 Ответить
Вот в ком ком, а в соевых идиотах я лично никогда не сомневался! Браво брависсимо!!!
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01.07.2020 12:35 Ответить
цензор знает своё дело.
И своих почитателей тоже.
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01.07.2020 12:56 Ответить
Двотижнева норма опадів випала за 3 години на Херсоні - Цензор.НЕТ 3865
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01.07.2020 14:04 Ответить


13.05.19. Візит в Париж- 17.05.19. Згорає Нотр-Дам.
07.08.19 Візит в Турцію- 09.08.19 Землетрус 6 балів.
25.10.19 Візит в Японію- 31.10.19 Згорає замок Сюрі
06.01.20 БубАка в Омані- 16.01.20 Оман затопило
Візит в Германію, Меркель тіпає, Це не рахується.
Візит в Америку. Привіт від Трампа
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01.07.2020 13:14 Ответить
в Омані ще шейх їхній помер
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01.07.2020 22:14 Ответить
что, дядя Беня деньжат подкинул, лишенец?
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01.07.2020 13:17 Ответить
Вестник апокалипсиса сьездил в Херсон....
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01.07.2020 12:34 Ответить
лучше бы в Москву тогда поехал, может сгорит она ко всем чертям
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01.07.2020 13:49 Ответить
Гідрологія змінюється, кількість та інтенсивність опадів збільшується, тому дороги, які поспіхом ремонтує Зеленський потрібно не просто закатувати новим асфальтом, а повністю перебудовувати, додавати ливневі стоки та труби, піднімати мости та насипи, будувати естакади замість дамб, щоб дощова вода легше сходила і не затримувалась і не робила повені! Дорогу Одеса-Рені на ділянці через дністровські плавні потрібно повністю переробляти - робити естакаду замість дамби яка не дає сходити дністровській воді після повені! Потрібно повністю змінювати схему руху, замість дороги по плавням потрібно будувати міст через Дністровський лиман від Овідіополя до Б.Дністровського. Потрібно зносити будинки в ливневих руслах річок, щоб звільняти дорогу воді, щоб вода не стояла і не утворювала озера!
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01.07.2020 12:35 Ответить
Довбані хєрсонці, ви теж, "покидьки" Карпати вирубали?
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01.07.2020 12:41 Ответить
Двотижнева норма опадів випала за 3 години на Херсоні - Цензор.НЕТ 2375
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01.07.2020 12:59 Ответить
Пустое сравнение. Сравнивать город и горы, это как сравнивать трактор и феррари. В Карпатах своя проблема, в городах своя - плохая система отвода воды. Скажу больше. Даже если вырубка деревьев не влияет на подтопления на Карпатах, от этого проблема вырубки лесов никуда не исчезает. А то такой люд сразу: ага, видите, в Херсоне нет леса, а подтопления есть, продолжаем рубить Карпаты! Ну пусть продолжают. В Херсоне нет леса, и в Карпатах не будет.
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01.07.2020 16:05 Ответить
а я бачу інший "люд" - ага, там топить, значить проблема виключно у вирубці лісу. А коли пояснюєш, що там топить вже тисячі років, з часів, коли люди ще у норах жили, що кількість опадів аномальна і збільшилась у десять разів, що це наслідки глобальної зміни клімату - а фіг там, відповідь одна - перестаньте рубати? Таке, ніби хтось агітує за варварську рубку? Звісно, що це погано, ось тільки це не одна (і явно не головна причина)!
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01.07.2020 16:14 Ответить
Прекрасно знаю место в Херсоне, которое на видео. Это проезд под ж/д мостом. Место изначально ниже уровнем относительно других. А проблема стоков в Херсоне будет всегда. Здесь к середине июня многие деревья сбрасывают много листьев от жары. Эти листья и забивают стоки, поскольку местность в большинстве равнинная и природного наклона нет.
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02.07.2020 22:38 Ответить
кукурудзу мабуть повирубували вщент ))
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01.07.2020 16:48 Ответить
русня йодід срібла розпилює щоб у Криму водойми наповнити )))
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01.07.2020 22:15 Ответить
Най хоч лайном лоба собі мастять, нам яке до цього діло?
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02.07.2020 10:14 Ответить
Ну як яке? Трохи промазали - і на Херсонщині злива!
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03.07.2020 11:12 Ответить
Йо моє. Це вже не смішно. Зовсім. Бідосік- руйнація.
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01.07.2020 12:49 Ответить
мда... а в Запорожье обещают чистое небо всю неделю и +38 в тени.
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01.07.2020 12:58 Ответить
вчера было +36.но я лучше потерплю чем метр воды во дворе.
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02.07.2020 07:15 Ответить
Ліси на херсонщині вирубали-ось і маєте
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01.07.2020 13:02 Ответить
Зе потрібно самоізолюватися назавжди.
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01.07.2020 13:29 Ответить
и опять запорожью пох тут лето
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01.07.2020 14:40 Ответить
Такими терминами прикрывают проблемы, приводящие к подтоплениям, типа, ну что вы хотите, выпала же полумесячная норма! Но ведь осадки не идут у нас ежедневно. Вот и получается, что если в течение месяца дождь был два раза - каждый раз выпадает полумесячная норма, и это как раз норма, а не что-то из ряда вон выходящее.
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01.07.2020 16:01 Ответить
Зате тепер буде нечуваний врожай кавунів.
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01.07.2020 16:19 Ответить
то він вже такий, що ти про нього і не чув
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01.07.2020 17:35 Ответить
 
 