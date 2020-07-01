Патрульный-рэкетир и его сообщник пойдут под суд за вымогательство $150 тыс. ФОТОрепортаж
В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего инспектора роты управления патрульной полиции в городе Киеве Департамента патрульной полиции Нацполиции и его сообщника. Они обвиняются в вымогательстве почти 1 млн гривен (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Следствием установлено, что с 25 декабря 2019 по 23 января 2020 патрульный и его подельник, угрожая гражданину насилием над его родственниками и разглашением конфиденциальной информации, требовали от него 150 000 долларов США.
23 января 2020 года следователи ГБР задержали патрульного и его сообщника при получении средств. Общая сумма денежных средств, полученных путем вымогательства составляет 985 310 грн.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Киевской области. Оперативное сопровождение - Главное управление Нацполиции в Киевской области.
В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль