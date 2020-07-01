РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10553 посетителя онлайн
Новости Фото
6 293 4

Патрульный-рэкетир и его сообщник пойдут под суд за вымогательство $150 тыс. ФОТОрепортаж

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего инспектора роты управления патрульной полиции в городе Киеве Департамента патрульной полиции Нацполиции и его сообщника. Они обвиняются в вымогательстве почти 1 млн гривен (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что с 25 декабря 2019 по 23 января 2020 патрульный и его подельник, угрожая гражданину насилием над его родственниками и разглашением конфиденциальной информации, требовали от него 150 000 долларов США.

23 января 2020 года следователи ГБР задержали патрульного и его сообщника при получении средств. Общая сумма денежных средств, полученных путем вымогательства составляет 985 310 грн.

Патрульный-рэкетир и его сообщник пойдут под суд за вымогательство $150 тыс 01
Патрульный-рэкетир и его сообщник пойдут под суд за вымогательство $150 тыс 02
Патрульный-рэкетир и его сообщник пойдут под суд за вымогательство $150 тыс 03
Патрульный-рэкетир и его сообщник пойдут под суд за вымогательство $150 тыс 04
Патрульный-рэкетир и его сообщник пойдут под суд за вымогательство $150 тыс 05

Смотрите также: Банда рэкетиров, в состав которой входили полицейский и депутат райсовета, задержана в Кривом Роге за вымогательство $160 тыс., - Нацполиция. ВИДЕО

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Киевской области. Оперативное сопровождение - Главное управление Нацполиции в Киевской области.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

вымогательство (428) Киев (25563) ГБР (2994)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
там такого лайна як цей патрульний 90 %. Сама ганебна установа в МВС. Керівництво покриває злочини і правопорушення. На заяви і скарги щодо дій патрульних одни відписки...Це все призводить до тяжких злочинів в подальшому. Кадрова робота ніяка. Беруть всіх подряд..Хочете знайти наркомана-вони там в патрульній полюції..
показать весь комментарий
01.07.2020 13:19 Ответить
ЭТО НАСТОЯЩЕЕ "ЛИЦО" АВАКОВА И ЕГО ПОЛИЦЕЙСКОЙ РЕФОРМЫ.
показать весь комментарий
01.07.2020 13:52 Ответить
Хто потерпілий та яка така конфіденційна інформація, що коштує таких грошей? Насильство над родичами, це надумане. І головне: Звідки такі гроші та скільки коштував захист від цих ідіотів?
показать весь комментарий
01.07.2020 14:39 Ответить
 
 