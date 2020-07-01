После акции под ГБР многотысячное шествие направилось к Печерскому суду в поддержку Порошенко и против политических репрессий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Все патриотические силы в государстве должны объединиться против политических репрессий и пророссийского реванша и защитить справедливость.

Об этом говорили участники многотысячной акции в поддержку пятого Президента Петра Порошенко, которая прошла под стенами ГБР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сегодня здесь вместе с нами духом, сердцем и убеждениями те украинские воины, которые на востоке защищают нашу Родину. Потому что они сегодня здесь стоят за правду, за государство. Они сегодня здесь стоят за то, чтобы никто и никогда не имел права издеваться над Украиной. А мы собрались здесь потому, что символом этого стал пятый Президент Украины Петр Порошенко. Когда Порошенко обвиняют в том, что он отдал приказ на контрнаступление украинских войск - для нас это звучит нелепо. Потому что мы понимаем, что мы шаг за шагом обязаны освободить украинскую территорию. Еще более нелепо звучит, когда против Порошенко возбуждают уголовное дело за то, что он способствовал созданию Украинской церкви. Сегодня речь идет не только о Порошенко. Речь сегодня идет о каждом из нас. Мы стоим здесь, чтобы защитить справедливость. Мы сегодня здесь вместе, чтобы очень четко сказать, что мы вместе и до конца", - заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка.

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"Конечно, Порошенко у Зеленского перед глазами стоит, потому что он понимает, что был действительно Президент, развивал страну, армию, защищал украинский язык. И оно давит ему на голову. А как оно давит на голову Путину? Они понимают, что пока мы все вместе, им нас никогда не одолеть. Мы здесь стоим за то, чтобы никто у нас страну не забрал", - отметил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ахтем Чийгоз отметил: "Нас много, и они этого боятся. И сейчас это - клоны Поклонской, Аксенова, клоны тех, для кого измена - это их жизнь. Они ничего не уважают, что связано с Украиной. Я четко знаю, что мы их победим. Но надо быстрее это делать, потому что они ежедневно сдают Украину. Когда я был в тюрьме, я говорил что Порошенко - мой президент, потому что я видел, как они его боятся, потому что он не изменял Украине. А сегодня, когда я пытаюсь говорить "президент Украины", - у меня никак язык не поворачивается. Потому что быть президентом Украины - это в первую очередь уважать и биться за Украину".

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"Когда мы шли в АТО, нас всегда учили: никогда не недооценивайте врага. Если кто-то говорит, что Зеленский дурачок - нет. Это просто марионетка в руках Коломойского и Кремля, которая очень системно, грамотно, последовательно уничтожает Украину, доводя ее до ликвидации по всем фронтам. Международная политика, дипломатическая, экономика, сдача военных позиций, уничтожение армии и в конце концов, их апогеем будет ликвидация Украины. Никто не застрахован от ошибок. Главное найти в себе достоинство и честь признать ее и вместе, сообща, исправлять ошибку. Поэтому я призываю всех фанов Зеленского: совместно, вместе, несмотря на год его работы по сдаче интересов Украины, объединиться и единым фронтом защищать нашу страну. Пока есть что защищать", - отметил народный депутат восьмого созыва Олег Барна.

"С моей точки зрения больше для победы и для становления украинской нации, для того чувства собственной чести и достоинства на больших государственных должностях не сделал никто, чем Петр Алексеевич Порошенко. Наше будущее формируется здесь и сейчас. Насколько сейчас мы покажем этой власти нашу мощь, настолько они не смогут переступить через те красные линии, хотя они давно их уже переступили. Это преступная организация и предатели, которые каждый день и на каждом шагу сдают интересы государства. Поддерживайте всех, против кого сейчас власть пытается оказывать давление, репрессии", - призвал бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух.

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"Мы имеем целенаправленное наступление на все украинское. Сегодня здесь под ГБР и "Пещерным судом" с нами будут представители различных партий и организаций. Сегодня, если мы хотим защитить язык, армию, веру, государственность, политзаключенных, если мы хотим сегодня защитить Петра Порошенко как лидера, для которого эти ценности являются базовыми и он это доказал не одним годом тяжелого труда, то мы должны быть едины. Уважаемые господа, к кому бы вы там ни принадлежали, всех приглашаю быть на каждой акции протеста, где пытаются ослабить украинское государство", - призвала народный депутат, волонтер София Федына.

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко отметил: "Власть Зеленского пошла по пути авторитаризма, диктатуры. И первым, кого они хотят загнать - это лидер оппозиции. Именно поэтому они так преследуют Порошенко. И именно поэтому мы пришли поддержать не только и не просто Порошенко. Мы пришли поддержать Украину, потому что начнут с Порошенко, а дойдут до каждого из нас с вами. Мы здесь, чтобы продемонстрировать, что Украина - это каждый из нас. Что Конституция - для каждого из нас. Что когда Венедиктова выходит и говорит: пусть Порошенко в суде доказывает, что он не виноват, то это издевательство над Конституцией Украины, потому что статья 62 говорит, что каждый человек является невиновным, пока другого не признал суд. И никто не обязан доказывать, что он невиновен. Это они должны доказать - в чем вина! А я вам скажу, в чем вина вина в том, что он лидер оппозиции, вина в том, что он продолжает работать на Украину, вина в том, что он ездит по Украине и помогает людям. Вина в том, что власть бездарная, а он помогает".

"Петр Порошенко и вся команда сделали невозможное, то, о чем мечтали веками, чего не могли добиться десятилетиями - добились объединения украинских православных и вселенского признания Украинской Православной Церкви. А теперь оказывается, что это "разжигание межрелигиозной розни". Теперь, оказывается, ГБР и другие органы вместе с Московским патриархатом требуют того, чтобы все это было прекращено. Чтобы снова московский поп распоряжался и помогал иностранным войскам, рассказывал, что украинские православные как-то не так молятся. Этого не будет. Украинская церковь всегда будет существовать, мы защитим ее все вместе. Пока не прекратятся политические преследования, пока не прекратятся преследования армии, гонения на язык, на церковь, и пока они не опомнятся - или мы все вместе попросим их на выход", - предостерегает народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко.

После акции под зданием ГБР сторонники Петра Порошенко отправились под стены Печерского суда, где состоялось судебное заседание, на котором избиралась мера пресечения пятому президенту Украины.

На многотысячной акции под Печерским судом в поддержку пятого Президента Петра Порошенко выступили общественные активисты, участники войны против российской агрессии, волонтеры.

"Это - наша земля, это наша столица. За эту землю отдали жизнь лучшие патриоты Украины, и нам некуда отступать. Будут бежать они в Москву и Ростов, к позорным палачам, где снова будут прятаться. Сейчас снова поднимает голову бандитизм, снова коррупция парализует все ступени власти. А чем занимаются правоохранители? Сотни следователей ГБР, СБУ, ГПУ и д.т., и т.п. занимаются фабрикацией позорных фальшивых дел. И снова как было при Януковиче - опять заказные дела, снова продажные суды. Но каждый предатель должен найти свой приговор. Это наша ответственность перед потомками - чтобы никогда не возрождалось продажное правосудие, никогда не возрождалось предательство. Пришло время всем патриотам и ответственным украинцам объединяться", - отметил Александр Турчинов.

"Мы приехали сегодня из всех уголков Украины, потому что мы понимаем - сегодня эта атака не только на Петра Порошенко. Сегодня эта атака на всех украинцев, которые в 2014 году защищали Украину от российской агрессии. Они открыли дела против многих. Но их главная цель - это Порошенко. У Зеленского такая острая форма "порошенкозависимости. Он осознает, что он не на своем месте, он был паяцем, клоуном, так и остался клоуном и никогда не станет президентом. Поэтому для него так важно унизить Порошенко, чтобы на его фоне выглядеть выгодно. Но преследования Порошенко - это то, что на ушко нашептал Зеленскому Путин. Потому что для него Порошенко является самым большим врагом. Все, что мы здесь видим, это организация путинского сценария. Те же люди, которые при Януковиче уничтожали оппозицию, сегодня уничтожают Порошенко и нашу команду. Но украинцев не сломать. Наша сила - в нашем единстве", - заявил народный депутат из фракции" Европейская Солидарность "Андрей Парубий.

"Эта "портновщина", которую нам пытаются навязать, не имеет никакого отношения к праву, а тем более к справедливости. Власть провалила все, что могла, и опустилась до заигрываний с реваншистами и политических преследований. И, конечно, им очень мешает масштабная фигура Петра Порошенко, который на посту Президента доказал, какой может быть настоящая Украина - успешным государством с европейской перспективой. А не московским улусом во главе с малоросом при булаве. Нужно время, чтобы часть общества ослепленная черной пропагандой, это осознала. И мы дадим им это время. Больше некому транслировать проукраинскую государственную позицию, и мы будем делать это столько, сколько потребуется. Мы не дадим уничтожить государство", - сказал ветеран АТО, активист и блогер Валерий Прозапас.

"За что они судят сейчас Петра Порошенко? За три простые вещи: за армию, язык и веру. Они хотят уничтожить то, что основывает украинцев и делает Украину - Украиной. И они за это сейчас долбят. Но мы этого им не дадим. Они продолжают атаковать не только нашу армию, веру, но и наш язык и украинскую культуру. Как говорит Зеленский: "какая разница", на каком языке разговаривать, если заасфальтировано и горит фонарь. В концлагерях тоже были хорошие дороги и горели фонари, но мы не хотим быть в концлагере, мы хотим быть украинцами, а не малороссами", - заявил популярный блогер Андрей "Полтава" Карпов.

"В 2014-2015 годах украинская нация объединилась и остановила российское нашествие. Когда с трех сторон на Украину нацелили свои автоматы российские оккупанты, когда с трех сторон сформированы ударные группировки, что делает президент Украины? Сидит в чатиках дальнобойщиков, едет в Херсонскую область поинтересоваться, как там уродился картофель. Пятый президент Украины встречается с послами стран мира. У меня в связи с этим вопрос, кто в нашей стране Верховный Главнокомандующий?", - отметил ветеран АТО Алексей Петров.

Позже стало известно, что судебное заседание по избранию меры пресечению Петру Порошенко перенесено на 8 июля.

После заседания суда, выступая перед собравшимися Петр Порошенко заявил: "Мы не пытаемся захватывать что-то. Мы говорим честно: или совместно строим Украину, или покупайте билет в Ростов. Маршрут известен и судьба известна. К сожалению, сегодня было очень большое количество параллелей во время судебного заседания. Хочу сказать, что я сам в восторге от выступлений наших адвокатов, и очень зол, когда слышал ложь прокуроров. "Зеленые" - это как пена. Она неизвестно откуда взялась и неизвестно куда смоется. Их не надо ни бить, ни давить, - сказал пятый президент Украины".











































































Фото: Олег Богачук, Михаил Палинчак, Алексей Плиско