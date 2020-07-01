Пророссийский казачий курень собрался охранять общественный порядок в Мелитополе, в полиции не согласны. ФОТО
В Мелитополе открыли канцелярию куреня Запорожского войска низового. Его члены собираются охранять общественный порядок наравне с полицией. Лидер организации Панченко в 2014 пытался помочь россиянам Глазьеву и Затулину взять регион под контроль.
Об открытии канцелярии куреня Запорожского войска низового рассказало местное издание "РИА-Мелитополь", информирует Цензор.НЕТ. Журналисты отметили, что на мероприятии присутствовал генерал-хорунжий Верховный атаман Запорожского войска низового Александр Панченко.
"Мы готовим формирование, которое в качестве народной полиции будет осуществить охрану общественного порядка. Такие функции мы выполняли и ранее: выезжали в Крым, Почаев, Киев, в Мелитополе охраняли общественный порядок на многих мероприятиях. Сегодня ведем переговоры с председателем Новенского сельсовета, Бердянской погранзаставой", - рассказал атаман Мелитопольского куреня Запорожского войска низового Игорь Лысенко.
"Казаки так же, как и полиция, имеют право проводить задержание и составлять админпротоколы. В городе мы можем охранять общественный порядок совместно с сотрудниками полиции, а в селах самостоятельно. И неповиновение казакам приравнивается к неповиновению полицейскому, - добавил он.
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В Нацполиции не согласны с такими планами, сообщили "Радіо Свобода" в отделе коммуникации ГУ НП в Запорожской области. Общественные формирования могут участвовать в охране порядка только после спецрегистрации и только в сотрудничестве с полицией.
"В настоящее время общественное формирование в соответствии с действующим законодательством не зарегистрировано. Только после регистрации возможно обсуждение сотрудничества с правоохранительными органами. Деятельность таких общественных формирований осуществляется только с привлечением сотрудников полиции", - сообщили в отделе коммуникации полиции региона.
Запорожское войско низовое известно давним сотрудничеством с УПЦ МП, отмечает "Радіо Свобода".
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Его лидер Александр Панченко фигурирует в телефонных переговорах советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева с депутатом Госдумы Константином Затулиным в марте 2014 года, как человек, с помощью которой россияне надеялись взять регион под свой контроль. Эти записи были обнародованы в 2018 году во время судебного заседания о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Александр Панченко есть на сайте "Миротворец".
Александр Панченко во время визита Виктора Януковича в Запорожье в 2010 году
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Без них, бы вы сидели в яме или на подвале, а пьяный дэнээровский вертухай бы вам рассказывал теории о том свободы быть не должно, каждый должен быть православным, дураком, любить батюшку царя, покорно переносить побои (потому что бьет значит любит), во всем беспрекословно подчиняться своему барину (начальнику, командиру), довольствоваться малым (жить в землянке, пахать за тарелку баланды)....
И такие порядки они собираются установить везде, а хотят они всю Европу, ближний Восток, северную Африку, освободить Царьград, Рим, Йерусалим, уничтожить Израиль, покарать евреев....
И вообще поинтересуйтесь у тех, кто в плену в ЛДНР сидел.
Военная прокуратура, ау!
Этих ряженных на цугундер можно отправить только за то, что они без всяких оснований вырядились в военную форму!
логіка
канцелярию куреня Запорожского войска низового должна быть арестована.
Лидер организации Панченко в 2014 пытался помочь россиянам Глазьеву и Затулину взять регион под контроль.
Все так же начиналось на Донбассе в 2014 г. в донецке и луганске...при саботаже СБУ и МВД.
при Петі ця шушваль ніколи би не наважилась висвітлити свої наміри.
пробний шар у лузу зеленського.
яке ж воно слабке та нікчемне... отак обирати клоунів в розпал війни.
Откуда там вообще российские кизяки (не украинские а российские!!!) то взялись? Это же не Ростов на Дону и не Кубань, это пока еще Украина!
В Чехии гетьман это губернатор, в Польше тоже самое. По видимому, в польско-литовской Республике, один из гетьманов был губернатором Украины, а после отделения от нее это звание стало верховным в Украине.
Порошенко просто нужен как символ нации.
АГОВ ! На горі ! Де те чмо зелене ????
А Аваков - импотент.
Я хоть и не на стороне Христианства, тем более восточного обряда, но все таки греко-католики это единственная адекватная церковь в Украине, довольно толерантная к другим верованиям и взглядам, с ними можно общаться, у них здравые взгляды.
А що їм немає чим зайнятись, хто їм гроші платить, дурілки картонні.
Не вірити у їх благі наміри.
Це перевдягнуті залені чоловічки, вони хочуть створити малоросію і віддати ключі від берега москалям.
Откровенные коллаборационисты хотят взять под контроль город .
А власти с этим просто несогласны .
Вы что там вообще е&анулись !!!