Пророссийский казачий курень собрался охранять общественный порядок в Мелитополе, в полиции не согласны. ФОТО

В Мелитополе открыли канцелярию куреня Запорожского войска низового. Его члены собираются охранять общественный порядок наравне с полицией. Лидер организации Панченко в 2014 пытался помочь россиянам Глазьеву и Затулину взять регион под контроль.

Об открытии канцелярии куреня Запорожского войска низового рассказало местное издание "РИА-Мелитополь", информирует Цензор.НЕТ. Журналисты отметили, что на мероприятии присутствовал генерал-хорунжий Верховный атаман Запорожского войска низового Александр Панченко.

"Мы готовим формирование, которое в качестве народной полиции будет осуществить охрану общественного порядка. Такие функции мы выполняли и ранее: выезжали в Крым, Почаев, Киев, в Мелитополе охраняли общественный порядок на многих мероприятиях. Сегодня ведем переговоры с председателем Новенского сельсовета, Бердянской погранзаставой", - рассказал атаман Мелитопольского куреня Запорожского войска низового Игорь Лысенко.

"Казаки так же, как и полиция, имеют право проводить задержание и составлять админпротоколы. В городе мы можем охранять общественный порядок совместно с сотрудниками полиции, а в селах самостоятельно. И неповиновение казакам приравнивается к неповиновению полицейскому, - добавил он.

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В Нацполиции не согласны с такими планами, сообщили "Радіо Свобода" в отделе коммуникации ГУ НП в Запорожской области. Общественные формирования могут участвовать в охране порядка только после спецрегистрации и только в сотрудничестве с полицией.

"В настоящее время общественное формирование в соответствии с действующим законодательством не зарегистрировано. Только после регистрации возможно обсуждение сотрудничества с правоохранительными органами. Деятельность таких общественных формирований осуществляется только с привлечением сотрудников полиции", - сообщили в отделе коммуникации полиции региона.

Запорожское войско низовое известно давним сотрудничеством с УПЦ МП, отмечает "Радіо Свобода".

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Его лидер Александр Панченко фигурирует в телефонных переговорах советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева с депутатом Госдумы Константином Затулиным в марте 2014 года, как человек, с помощью которой россияне надеялись взять регион под свой контроль. Эти записи были обнародованы в 2018 году во время судебного заседания о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Александр Панченко есть на сайте "Миротворец".

Александр Панченко во время визита Виктора Януковича в Запорожье в 2010 году