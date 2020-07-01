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Пророссийский казачий курень собрался охранять общественный порядок в Мелитополе, в полиции не согласны. ФОТО

В Мелитополе открыли канцелярию куреня Запорожского войска низового. Его члены собираются охранять общественный порядок наравне с полицией. Лидер организации Панченко в 2014 пытался помочь россиянам Глазьеву и Затулину взять регион под контроль.

Об открытии канцелярии куреня Запорожского войска низового рассказало местное издание "РИА-Мелитополь", информирует Цензор.НЕТ. Журналисты отметили, что на мероприятии присутствовал генерал-хорунжий Верховный атаман Запорожского войска низового Александр Панченко.

"Мы готовим формирование, которое в качестве народной полиции будет осуществить охрану общественного порядка. Такие функции мы выполняли и ранее: выезжали в Крым, Почаев, Киев, в Мелитополе охраняли общественный порядок на многих мероприятиях. Сегодня ведем переговоры с председателем Новенского сельсовета, Бердянской погранзаставой", - рассказал атаман Мелитопольского куреня Запорожского войска низового Игорь Лысенко.

Пророссийский казачий курень собрался охранять общественный порядок в Мелитополе, в полиции не согласны 01

"Казаки так же, как и полиция, имеют право проводить задержание и составлять админпротоколы. В городе мы можем охранять общественный порядок совместно с сотрудниками полиции, а в селах самостоятельно. И неповиновение казакам приравнивается к неповиновению полицейскому, - добавил он.

Пророссийский казачий курень собрался охранять общественный порядок в Мелитополе, в полиции не согласны 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Путин пообещал жилье в Крыму бывшим украинским правоохранителям, принявшим российское гражданство

В Нацполиции не согласны с такими планами, сообщили "Радіо Свобода" в отделе коммуникации ГУ НП в Запорожской области. Общественные формирования могут участвовать в охране порядка только после спецрегистрации и только в сотрудничестве с полицией.

"В настоящее время общественное формирование в соответствии с действующим законодательством не зарегистрировано. Только после регистрации возможно обсуждение сотрудничества с правоохранительными органами. Деятельность таких общественных формирований осуществляется только с привлечением сотрудников полиции", - сообщили в отделе коммуникации полиции региона.

Запорожское войско низовое известно давним сотрудничеством с УПЦ МП, отмечает "Радіо Свобода".

Также на Цензор.НЕТ: Одесский доцент-антрополог Пригарин принял участие в конференции оккупационной "Общественной палаты Крыма"

Его лидер Александр Панченко фигурирует в телефонных переговорах советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева с депутатом Госдумы Константином Затулиным в марте 2014 года, как человек, с помощью которой россияне надеялись взять регион под свой контроль. Эти записи были обнародованы в 2018 году во время судебного заседания о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Александр Панченко есть на сайте "Миротворец".

Пророссийский казачий курень собрался охранять общественный порядок в Мелитополе, в полиции не согласны 03

Александр Панченко во время визита Виктора Януковича в Запорожье в 2010 году

Автор: 

казаки (179) Мелитополь (614) Нацполиция (16484) Запорожская область (3097)


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Топ комментарии
+89
Блин, шо за срань? Отмудохать тварей и вывезти за поребрик.
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01.07.2020 13:59
+83
Пророссийский казачий курень собрался охранять общественный порядок в Мелитополе, в полиции не согласны - Цензор.НЕТ 8238
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01.07.2020 13:58
+78
Надо надавать подсрачников этим ряженым кизякам!
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01.07.2020 13:59
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Страница 2 из 2
двуликие тварины дьяволы в форме кацапа времен царя а внктри длязамыливания глаза картины и герб и надпись на украинском-разсяитано на полоумного кацапа или старого биоскота совка
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01.07.2020 14:35 Ответить
Це просто .... пухнастий звір!!! З Мелітополя до Криму будуть "охранять порядок"? Ці наохраняють. Бодай би повиздихали!
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01.07.2020 14:36 Ответить
Сухопутный коридор будут охранять. Охренеть можно, и это в то время когда обсуждается возможное наступление кацапов из Крыма, а х&#ло рассуждает о территориях которые они "подарили" союзным республикам.
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01.07.2020 14:58 Ответить
Щось не бачу цих кізяків в кандалах і на колінах... Ах, ну, да, це ж не ветерани під ВР, що вимагають припинення торгівлі на крові...
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01.07.2020 14:36 Ответить
Бить батогами этих шлюх .а потом обоссать .
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01.07.2020 14:36 Ответить
Україна - країна для українофобів.
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01.07.2020 14:37 Ответить
Мелитопольцы - гоните этих ряженых тварей , если не хотите жить в ДНР.
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01.07.2020 14:37 Ответить
Было бы не плохо вместе с ними гнать и "Нацкорпус" и "Правосеков". Все должны подиняться законам и для этого есть ПОЛИЦИЯ. Хватит уже всяких "Активистов"
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01.07.2020 19:58 Ответить
Нацкорпус чисто аваківське формування. Правосеки з 2014 боронять Україну на сході, в той час як кізяки допомагають окупанту. Як між ними можна ставити знак рівності? "Савсєм тю-тю?"
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01.07.2020 23:12 Ответить
а в Запорожье есть Дом профсоюзов?!.. а дрова есть?!..
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01.07.2020 14:59 Ответить
На Кубань сук , пусть там патрулируют , правда им там в ... дают адыги .
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01.07.2020 15:01 Ответить
хєр там на кубань - на палю.
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01.07.2020 15:08 Ответить
Підкажить будь ласка, а куди гнати "націоналістів"?
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01.07.2020 20:00 Ответить
Краще б1гти в1д них !
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01.07.2020 20:11 Ответить
Попробуйте
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01.07.2020 20:18 Ответить
Лучше их не трогайте, это единственная здравая сила в стране, благодаря которой возможно существование Украины.
Без них, бы вы сидели в яме или на подвале, а пьяный дэнээровский вертухай бы вам рассказывал теории о том свободы быть не должно, каждый должен быть православным, дураком, любить батюшку царя, покорно переносить побои (потому что бьет значит любит), во всем беспрекословно подчиняться своему барину (начальнику, командиру), довольствоваться малым (жить в землянке, пахать за тарелку баланды)....
И такие порядки они собираются установить везде, а хотят они всю Европу, ближний Восток, северную Африку, освободить Царьград, Рим, Йерусалим, уничтожить Израиль, покарать евреев....
И вообще поинтересуйтесь у тех, кто в плену в ЛДНР сидел.
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01.07.2020 20:45 Ответить
в то место гды ты сидишь...небось заждался противный...
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01.07.2020 21:36 Ответить
Плеать, что за бред?!
Военная прокуратура, ау!

Этих ряженных на цугундер можно отправить только за то, что они без всяких оснований вырядились в военную форму!
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01.07.2020 15:09 Ответить
Нарід, оце вже дуже сер'йозно! Цих виьлядків треба негайно мочити! ***** лізе зі всіх шпарин і перша його ціль - це вода в Крим... Але ні як не остання ... Мочити срань на корінні!
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01.07.2020 15:10 Ответить
Вражеская Россия активизировала переодетых ГРУшников в Украине "зеленый человечек" Зеленский как видно одобряет.
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01.07.2020 15:12 Ответить
Дурчинов дав же добро на захват криму ці теж не відстають
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01.07.2020 16:54 Ответить
то янукович дав добро...він лєгітімним себе називав
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01.07.2020 17:40 Ответить
Розумію хлопаків що унаслідують запорізьких козаків - носять відповідні зачіски і одяг, стріляють з мушкетів і танцюють бойовий гопак із шаблюками... А хто мені скаже що це за кізячий двіж? Звідкир вони взялися ці ряжені клоуни? Які у них поняття ще є окрім, проХу#ловських? Дякую за відповідь.
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01.07.2020 15:16 Ответить
під егідою рпц військові відставники на немалу українську ( а може й російську) пенсію граються в защітніков вєри і атєчєства. Дебіл колись прийшов із своїм картузом в храм на зелену неділю і почав мимрити про збереження природи. Мовляв нєхер гилочки верби ламати, святити їх і нести додому. Його нєпонялі навіть упороті прихильники гундяя. Аякже: традиції - тисячі років. А відставне чмо навіть не знає особливостей того дерева. Вербу скільки не ріж, наступного року неменше буде.
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01.07.2020 18:22 Ответить
Еще не все сепарье повылазило?
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01.07.2020 15:21 Ответить
неужели и это украинцы проглотят на 7 год войны?
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01.07.2020 15:26 Ответить
Апуеть,это точно в Украине?
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01.07.2020 15:41 Ответить
Вот точно такую ***** я видел весной и летом 14-го в Снежном и Чистяково(Торезе) Закончилось это, все мы знаем чем! С огнем играются зеленые суки!
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01.07.2020 18:06 Ответить
Я давно говорил еще при парашенко,влада и мусора проросийские,Украина катится на днище к рашке со скоростью звука
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01.07.2020 15:43 Ответить
...і поетому вибрав відвертого парашніка зєльонського, чтоби бистрєє прікатіться на дніще к рашкє
логіка
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01.07.2020 17:06 Ответить
Они не окуєлі ??І що нема кому вломити та розігнати ціх клоунів ряджених ? Нехай ще в центрі заспівають Боже царя храні курви кацапські
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01.07.2020 15:47 Ответить
пока в стране правит цирк"зе овец"угроза присоединения киева к дыре актуальна.
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01.07.2020 15:52 Ответить
Вся эта сволочь под Масковской церковью....
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01.07.2020 15:53 Ответить
То есть под ФСБ. и эти ряженные козаки работают в интересах РФ.
канцелярию куреня Запорожского войска низового должна быть арестована.
Лидер организации Панченко в 2014 пытался помочь россиянам Глазьеву и Затулину взять регион под контроль.

Все так же начиналось на Донбассе в 2014 г. в донецке и луганске...при саботаже СБУ и МВД.
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02.07.2020 04:35 Ответить
Які це потомки запорізьких козаків?,це схоже на російських козачків які захоплювали Крим і Донбас і завжди стояли на сторожі імперії, там і духу українського нема,цих колоборантів гнати.
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01.07.2020 16:00 Ответить
мелитопольская народная республика в процессе зарождения
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01.07.2020 16:08 Ответить
с гербом в виде черешни...
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01.07.2020 21:43 Ответить
А де оте ООС щоб навести лад. Бо Путін скоро туди попре.
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01.07.2020 16:29 Ответить
Это шо за нечисть повыползала из-под коряг?
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01.07.2020 16:30 Ответить
Проросійський козачий курінь зібрався охороняти громадський порядок у Мелітополі, в поліції не згодні - Цензор.НЕТ 8283
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01.07.2020 18:59 Ответить
Опять через ряженых говно будут нести.
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01.07.2020 19:34 Ответить
Коментов 2 страницы. Вы нормальные? Если бы с дурдома выложили пост ,то вы тоже обсуждали бы?
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01.07.2020 16:40 Ответить
це принципове питання.
при Петі ця шушваль ніколи би не наважилась висвітлити свої наміри.
пробний шар у лузу зеленського.
яке ж воно слабке та нікчемне... отак обирати клоунів в розпал війни.
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01.07.2020 16:56 Ответить
Сначала появляется несколько статей о том что хутин собирается корирор в Крым пробивать, крымский канал и атомную станцию захватывать. А теперь в том регионе начинают появляться и предъявлять претензии к украинской власти парамилитарные российские образования. Совпадение? Не думаю.
Откуда там вообще российские кизяки (не украинские а российские!!!) то взялись? Это же не Ростов на Дону и не Кубань, это пока еще Украина!
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01.07.2020 19:18 Ответить
А ты уверен насчет коридора? Или так говорят.
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04.07.2020 18:18 Ответить
А де чорт Баканов??? чому вони не в сізо???
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01.07.2020 16:46 Ответить
А он с ними в доле. Он же православнутый, да еще из москальского паханата. ((((
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01.07.2020 19:20 Ответить
Заберите зеленского с коломойским прямиком на масличную гору!
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01.07.2020 19:35 Ответить
Та нафик они там нужны эти ксиндлы? Они же первыми побегут с арабами брататься и в их глазах увидят мир. Меня другое убивает. Украинцы так боролись против евреев и олигархов (типа Вальцмана) что выбрали клоуна - слугу Коломойского. Пиндец просто.
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01.07.2020 19:45 Ответить
Простите, я не знаю кто такие ксиндлы...
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01.07.2020 19:53 Ответить
Ksindl - слово немецкого происхождения в чешскоязычной среде, переводится как: сволочь, толпа, сброд, шайка. Применяется также к бесхарактерным людям, у которых жизненное кредо "какая разница".
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01.07.2020 20:28 Ответить
Так у нас таких почти вся рада и министры! Я бы их назвал "бен зона" и "шлемазлы". И в спину - лех тиздаен!
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01.07.2020 20:31 Ответить
Я бы их назвал просто "дауны", а вот как назвать тех кто их выбрал, не знаю. Я лично за кондитера, хоть он мне и не нравится тем что носится со своим православиеми томосом.
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01.07.2020 20:54 Ответить
Вопрос веры оставим в стороне, пожалуйста. А вот то, что он был лучшим президентом за все годы с 1991 - согласен.
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01.07.2020 21:27 Ответить
Да, это так это Президент. Лучше него нет никого, хочется надеяться что его еще раз изберут.
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01.07.2020 21:37 Ответить
Гетьман! И это много значит!
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01.07.2020 21:49 Ответить
Та хоть и гетьман. Это вообще не очень удачное слово, это слово западно-славянского происхождения (от немецкого "гауптман").
В Чехии гетьман это губернатор, в Польше тоже самое. По видимому, в польско-литовской Республике, один из гетьманов был губернатором Украины, а после отделения от нее это звание стало верховным в Украине.
Порошенко просто нужен как символ нации.
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01.07.2020 22:08 Ответить
Лучший вариант "похороны завтра".
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01.07.2020 19:36 Ответить
Если Баканова не уберут то будет очень плохо. За такое глава СБУ должен сидеть как изменник. Это как если бы в Израиле легализовали арабские террористические организации.
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01.07.2020 19:52 Ответить
І чому подібна організація діє в Україні ????
АГОВ ! На горі ! Де те чмо зелене ????
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01.07.2020 16:54 Ответить
а хрен его знает, с петькой советуется, наверное, што с ними делать, они ж от петьки достались, да, Ксюшь??
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01.07.2020 18:18 Ответить
титушки, *****,опять
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01.07.2020 17:00 Ответить
Не понимаю почему нацистких преступников( донское казачество и его ответвления) не запретили в Украине? Почему на законодательном уровне( где есть запрет функционирования коммуняк и фашистов) поддерживаются эти проФАШИСТСКИЕ организации? Или тех кто Нюрнбергским судом не признан военными преступниками( Бандера и бандеровцы,даже СС Галичина) обзывать фашистами с высоких государственных трибун можно,а УРОДОВ( "данских казачков") с первых дней войны воевавших с фашистами мы в "общественные организации". Власть вы придурки или уроды?
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01.07.2020 17:02 Ответить
В отличии от бандеровцев и Галичины, эти уроды активно учавствовали в Холокосте, даже в 1945 году выискивали и убивали евреев, причем рассправлялись так что даже гестапорцы охреневали, причем тогда когда уже все было ясно - просто фанатики. Они также бестиальничали во время подавления Варшавского восстания.
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01.07.2020 21:01 Ответить
Вот такие ряженые в Станице Луганской в 2014 году всем составом перешли на сторону врага и стреляли в ВСУ. Удачи Мелитополю и успехов в наступлении на грабли.
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01.07.2020 17:04 Ответить
где баканов сцеко?
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01.07.2020 17:18 Ответить
В москальской церкви свечку ставит.
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01.07.2020 19:36 Ответить
почему столько желающих пристроиться к ментам и "следить за порядком"? каким еще порядком? берите метлы и дворникам помогайте, чушки ряженные
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01.07.2020 17:37 Ответить
За русским порядком они хотят следить, с биндерами бороться, конкурентов РПЦ выгонять, крымский канал контролировать, погранзаставы блокировать...
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01.07.2020 19:25 Ответить
Це московські нелюди яких запрограмовано на вбивства.
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01.07.2020 17:50 Ответить
Они - за "русский мир", поэтому для Зеленского - свои.
А Аваков - импотент.
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01.07.2020 17:55 Ответить
Треба на законодавчому рівні заборонити реєструвати організації "кубанських казаків", "донських казаків", "реєстрових запорозьких казаків" в Україні. Все це про-російські терористичні групи. Давно вже нема запорозьких козаків як соціального класу, вони свій час віджили так само як лицарі темпларського ордену, гайдамаки, шотландські якобіти, вікінги чи римські гладіатори. Час йти вперед і виробляти нову українську ідентичність. І вона вже їснує : майданівці, правосєкі, добровольці, волонтери.
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01.07.2020 18:13 Ответить
Их нужно осудить за преступления против человечности, запретить как нацистов. За массовую резню евреев, поляков, униатов. Погромы, которые эти существа устраивали были вообще жуткие, и весь этот трэш и ужас происходил по инициативе и под контролем московской церкви, у которой ненависть к инаковерующим была и есть просто патологическая.
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01.07.2020 19:34 Ответить
Староверов (старообрядцев) сжигали деревнями. А то, что в Батурине сотворили - .....
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01.07.2020 19:40 Ответить
Они всех сжигали кто отказывался креститься, по сравнению с ними Инквизиция была просто прогулкой розовым садом. Это ортодоксия, с ними бесполезно дискутировать, их изменить или реформировать невозможно, они или всех обратят в свою веру, или всех сожгут, это такая же гадость как Ислам.
Я хоть и не на стороне Христианства, тем более восточного обряда, но все таки греко-католики это единственная адекватная церковь в Украине, довольно толерантная к другим верованиям и взглядам, с ними можно общаться, у них здравые взгляды.
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01.07.2020 20:06 Ответить
"Казаки так же, как и полиция, имеют право проводить задержание и составлять админпротоколы" ??????????? это он не закусил?? Источник: https://censor.net/p3205349
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01.07.2020 18:20 Ответить
посадить всех этих куреней в тюрьму или выслать всех к херам в россию!!
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01.07.2020 18:39 Ответить
***** цьому куреню треба добряче дати, щоб заліз під той камінь, з якого виліз. На Кубані вже до охоронялося це кодло, при першій можливості ця ка11апня кришевати й гопнити почне, парамілітарес х4єва
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01.07.2020 19:04 Ответить
Заарештувати і в клітці виставити на Майдані!
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01.07.2020 19:18 Ответить
Вся ця піна неспроста так раптом виникла водночас в різних місцях в Украіні - партія Шарія, йоо виступ на шапіто Соловйова з погрозами украінським патріотам, заява Опоблоку про створення при партіі ОПЗЖ молодіжного воєнізованого крила, заяви "самошедшого" Ківи, і тут раптом, як Омелько з конопель, ці кізячки -охоронці порядку з Мелітополя. Треба бути готовими до провокацій, бо ця шушера мріє реваншем.
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01.07.2020 19:30 Ответить
Це не козаки це ряжені самозванці.
А що їм немає чим зайнятись, хто їм гроші платить, дурілки картонні.
Не вірити у їх благі наміри.
Це перевдягнуті залені чоловічки, вони хочуть створити малоросію і віддати ключі від берега москалям.
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01.07.2020 21:04 Ответить
видел Панченка лично-гоняли в Запорожье людей за торговлю в неположенном месте...пару месяцев в 98 году...сколько лет прошло а они снова в строю...
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01.07.2020 21:41 Ответить
Машина времени дает сбой...началось раздвоение мышления...одна часть произвела возврат к 1972 году построение в ЛТП, а другая часть вернула в 1917 когда повылазили ряженые всех мастей...
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01.07.2020 22:00 Ответить
Нужно запретить ряженых,это оскверняет память о казаках запорожцах.Или пусть форму украинского воинства одевают и клятву на верность Украине приносят.Собрались пузатые пьяницы и будут порядок держать.Не ну война и тут такое.Страна непуганных идиотов.
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01.07.2020 22:10 Ответить
А чому ці ватні виродкі все ще живі?! На фронт власними дупами мінні поля розмінувати!!!
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01.07.2020 22:41 Ответить
кизячье
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01.07.2020 23:11 Ответить
Это полный пиз#ец !
Откровенные коллаборационисты хотят взять под контроль город .
А власти с этим просто несогласны .
Вы что там вообще е&анулись !!!
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01.07.2020 23:17 Ответить
днище, скоро ДНРовцы будут парады в центре Киева устраивать, до чего клоуны страну довели((((
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01.07.2020 23:18 Ответить
Эти казачки даже не засланые а присланые. А зебота думает давать им владу над людьми или посмотреть как прокатит пробный шар.
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02.07.2020 06:50 Ответить
По сути это вооруженное формирование и подлежит ликвидации.
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02.07.2020 15:42 Ответить
***** цьому "куреню" треба добряче дати, щоб заліз під той камінь, з якого виліз. На Кубані вже до "охоронялос"я це кодло, при першій можливості ця к11апня кришевати й гопнити почне, парамілітарес х4єва
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02.07.2020 18:01 Ответить
Мразота ,,,, только с Зе шлюхой такое могут мочить
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03.07.2020 17:14 Ответить
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