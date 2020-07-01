"За який х#й ФДМУ отримує заробітну плату? Вас - депутатів ФДМУ послав на три букви": переписка нардепа от СН Галайчука. ФОТО

Народного депутата от "Слуги народа" Вадима Галайчука уведомили, что Фонд Госимущества до сих пор не запустил модуль оценки, который должен был ликвидировать коррупционную схему в сфере оценки недвижимости.

Переписку зафиксировал парламентский фотокорреспондент Цензор.НЕТ.

Абонент Андрей Сидоренко написал нардепу Вадиму Галайчуку, что "з 1.07.2020 відповідно до прийняих вами змін до Податкового кодексу має працювати модуль оцінки. Його не має. За який х#й ФДМУ отримує заробітну плату? Вас - депутатів ФДМУ послав на три букви. Закон це не то шо ви напишите, закон це те що вони зроб (лять)". (Орфография и пунктуация автора сохранены)

Напомним, что Верховная Рада Украины Законом Украины от 05.12.2019 г. № 354-IX1 (Закон № 354) внесла изменения в Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI (НКУ) относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества.

В пояснительной записке к соответствующему законопроекту (рег. № 2047-д от 31.10.2019 г.) указано, что он разработан в целях упрощения процедуры оценки объектов недвижимости путем ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прекращения вымогательства средств с оценщиков и нотариусов в пользу частных структур за пользование принадлежащей государству Единой базой данных отчетов об оценке, а также введение нового альтернативного упрощенного способа оценки объектов недвижимости через автоматическую ее оценку модулем Фонда государственного имущества Украины. Новой редакцией п.172.3 ст.172 НКУ установлено, что доход от продажи объекта недвижимости определяется исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи, но:

- не ниже оценочной стоимости такого объекта, рассчитанной модулем электронного определения оценочной стоимости Единой базы данных отчетов об оценке (Единая база);

- либо не ниже рыночной стоимости такого объекта, определенной субъектом оценочной деятельности (оценщиком) в соответствии с законодательством и указанной в отчете об оценке, зарегистрированном в Единой базе.

Держателем, распорядителем и администратором Единой базы, а также владельцем всей информации, содержащейся в ней, является Фонд государственного имущества Украины.

Отметим, что в Facebook есть страница Андрея Сидоренко, который 26 марта репостил сообщение Вадима Галайчука про законопроект №3260 (так называемый "антиколомойский" закон).