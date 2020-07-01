Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов "слугами народа": "Вряд ли избиратели поймут эту хрень", - работа ВР 1 июля. ФОТОрепортаж
Сегодня, 1 июля, прошло очередное пленарное заседание Верховной Рады.
В начале заседания выступила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, которая заявила о "волне неуважения, дискриминации, унижения, сексизма, языка ненависти", которые наблюдаются в последнее время.
Затем народные депутаты выступили с объявлениями и заявлениями. Далее парламентарии продолжили рассматривать поправки в проект закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр № 2285-д. Поправки рассматриваются по авторам.
День работы депутатов в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
"Слуга народа" Максим Бужанский с коллегами расположились в ложе Кабмина.
Фракция ОПЗЖ
Нардеп ОПЗЖ Виталий Борт читает "Все молитвы мученику и чудотворцу Иоанну Воину"
Первый замглавы фракции СН Александр Корниенко.
"Слуга народа" Юлия Яцик поцелуем приветсвует коллегу.
Соглава фракции ОПЗЖ Юрий Бойко подписывает документы.
"Слуга народа" Александр Юрченко радостными объятиями приветсвует коллегу по фракции.
Работа "кипит" в сессионном зале ВР.
Оскандалившаяся заявлением о детях "низкого качетсва" "слуга народа" Галина Третьякова в хорошем настроении.
"Слуга народа" Юрий Корявченков.
"Слуга народа" Николай Тищенко с коллегой.
Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, "слуга народа" Никита Потураев пришел в сессионный зал без маски.
Президиум Верховной Рады: спикер Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук и вице-спикер Елена Кондратюк.
Александр Ковалев ("Довира", с бородой) общается со "слугой народа"
Переболевший коронавирусом Сергей Шахов ("Довира").
Глава фракции СН Давид Арахамия.
Депутаты-женщины выступили с заявлением о "волне неуважения, дискриминации, унижения, сексизма, языка ненависти", которые наблюдаются в последнее время.
Парламентарии слушают заявление вице-спикера Елены Кондратюк.
За колонной Олег Кулинич ("Довира", справа) беседует с коллегой.
"Слуга народа" Виктория Вагнер решила почитать фракционные чаты. "Слуги народа" как раз обсуждают правки в избирательное законодательство, в частности открытые списки и проходной барьер.
В частности "слуга народа" Дмитрий Гурин рассказал, что "в тексте законопроекта мухлежом закрывают списки на местных выборах".
"Тому треба топити за 10%", - предлагает "слуга народа" Александр Аликсийчук.
"Есть правка только 5%. И какая разница 5% или 10%?", - отвечает Гурин.
"Как по мне, так полный бред. Манипуляции будут огромные. Да и вряд ли избиратели поймут эту хрень с голосованием", - подытожила "слуга народа" Елизавета Богуцкая.
"Слуги народа" Юлия Совгыря и Даниил Гетманцев.
Фото: Цензор.НЕТ
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Особо упоротые до сих пор считают, что сделали правильный выбор.
Только не могут придумать что в их жизни улучшилось после прихода к власти моральных, а нередко и физических уродов третьяковых-дубински-бужанских.
Це взагалі....така низька якість...
а сам Хмара за Зелю топил. дотопился. не слышно шо-то
Та шо вы гаварите? Откуда? Вы ж так виртуозно срете народу на голову и вдруг "волна неуважения".
Размещено: 01.07.2020 https://img.newsone.ua/original/2020/07/01/140050.jpg?timestamp=1593594255 Галина Третьякова. Фото: 24tv.ua
На днях общество взбудоражило скандальное высказывание главы комитета по вопросам соцполитики Галины Третьяковой о "детях низкого качества".
Политолог Михаил Чаплыга считает, что подобное высказывание политика является уголовным преступлением.
"Некоторые профсоюзы будут подавать в суд на Третьякову, за то что она обвинила профсоюзы в коррумпированности, а также за то, что обвинила ОПЗЖ в проплаченной кампании против нее", - говорит Чаплыга.
"Она уже забыла про примеры, которые она придумала, которых не существует, примеры про Сингапур, Великобританию. Придумала. И это будут международные скандалы. Сегодня уже структуры ООН обратились с открытым письмом к президенту относительно слов Третьяковой", - добавил политолог.
01.07.2020, 16:31 • 94 • https://uainfo.org/blognews/1593604048-zakonoproekt-o-rieltorskoy-deyatelnosti-v-nyneshnem-vide.html#mc-container 0
Законопроект 3618 "О риелторской деятельности" в нынешнем виде - это коррупционная схема, которую продвигает парламент и "Слуги народа", и он может быть проголосован в ближайшее время. Не перестаю удивляться, как Антон Яценко при разных властях пытается подкупить Верховную Раду и ведь ему удается.
В чем заключается схема в законопроекте 3618, зарегистрированном 9 июня, который поддерживает комитет по экономической политике Верховной Рады:
1. Ни одна операция с недвижимостью и землей не может проводиться без риелтора. Граждане лишаются права самостоятельно заключать сделки! Хочешь подарить часть квартиры детям - заплати риелтору. Хочешь сдать в аренду пай в селе - вызывай риелтора.
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2. Создается новая база данных для всех операций с недвижимостью: "Единая информационная база данных". В законопроекте не указано, что база данных принадлежит государству, что она администрируется государством, что плата за пользование такой базой осуществляется исключительно в государственный бюджет, что тарифы на услуги такие-то устанавливаются такими-то нормативными актами. То есть будет создана та же коррупционная схема, которую проголосовал прошлый парламент, когда по схеме Яценко и Хомутынника создали новую базу данных для оценщиков недвижимости, базу администрировали частные компании, которые создали сами схемщики, они же собирали деньги в свой карман, причем сами выставляли и каждый месяц увеличивали тарифы.
3. Для регистрации сделки собственник должен создать новый Паспорт объекта и его зарегистрировать в базе. А зачем собственнику что-то еще регистрировать еще раз? Права собственника уже защищены. Создавать новый паспорт объекта - это значит создавать параллельную систему регистрации, а значит, ей будут пользоваться мошенник для переоформления на себя недвижимости.
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4. Все риелторы обязаны сдать квалификационный экзамен и тогда их включат в Реестр риелторов! То есть какой-то чиновник будет решать, кому позволено регистрировать сделки. И какой-то чиновник, по сути, захватит под свой контроль весь рынок. И поборы за экзамен риелторов будут переброшены на плечи граждан. Это тоже известный трюк Яценко - так в 13-м году он лицензировал оценщиков.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593498195-formula-otbora-vereshchuk-dubinskiy-kachura-tishchenko-tkachenko.html Формула отбора: Верещук, Дубинский, Качура, Тищенко, Ткаченко или Ляшко? Кого "Слуга народа" выдвинет в мэры Киева?
Законопроект внесли такие народные депутаты:
Наталуха Дмитро Андрійович
Дирдін Максим Євгенович
Кубів Степан Іванович
Скорик Микола Леонідович
Бакумов Олександр Сергійович
Шевченко Євгеній Володимирович
Медяник В'ячеслав Анатолійович
Іванчук Андрій Володимирович
Литвиненко Сергій Анатолійович
Тарасенко Тарас Петрович
Радуцький Михайло Борисович
Волошин Олег Анатолійович
Жмеренецький Олексій Сергійович
Скічко Олександр Олександрович
Тарута Сергій Олексійович
Приходько Борис Вікторович
Одарченко Андрій Миколайович
Кисилевський Дмитро Давидович
Стефанчук Руслан Олексійович
Марчук Ігор Петрович
Колтунович Олександр Сергійович
Кицак Богдан Вікторович
Халімон Павло Віталійович
Клочко Андрій Андрійович
Мовчан Олексій Васильович
Брагар Євгеній Вадимович
Здебський Юрій Вікторович
Пасічний Олександр Станіславович
Березін Максим Юрійович
Борзова Ірина Наумівна
Еще не поздно обратить их внимание на допущенные из-за невнимания или не знания предмета грубейшие провалы в законопроекте. Если это будет вынесено в зал в таком виде - это будет позором для парламента.
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4236167193090211 Юрий БУТУСОВ