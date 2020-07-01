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Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов "слугами народа": "Вряд ли избиратели поймут эту хрень", - работа ВР 1 июля. ФОТОрепортаж

Сегодня, 1 июля, прошло очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В начале заседания выступила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, которая заявила о "волне неуважения, дискриминации, унижения, сексизма, языка ненависти", которые наблюдаются в последнее время.

Затем народные депутаты выступили с объявлениями и заявлениями. Далее парламентарии продолжили рассматривать поправки в проект закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр № 2285-д. Поправки рассматриваются по авторам.

День работы депутатов в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов слугами народа: Вряд ли избиратели поймут эту хрень, - работа ВР 1 июля 01

"Слуга народа" Максим Бужанский с коллегами расположились в ложе Кабмина.

Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов слугами народа: Вряд ли избиратели поймут эту хрень, - работа ВР 1 июля 02

Фракция ОПЗЖ

Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов слугами народа: Вряд ли избиратели поймут эту хрень, - работа ВР 1 июля 03

Нардеп ОПЗЖ Виталий Борт читает "Все молитвы мученику и чудотворцу Иоанну Воину"

Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов слугами народа: Вряд ли избиратели поймут эту хрень, - работа ВР 1 июля 04
Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов слугами народа: Вряд ли избиратели поймут эту хрень, - работа ВР 1 июля 05

Первый замглавы фракции СН Александр Корниенко.

Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов слугами народа: Вряд ли избиратели поймут эту хрень, - работа ВР 1 июля 06

"Слуга народа" Юлия Яцик поцелуем приветсвует коллегу.

Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов слугами народа: Вряд ли избиратели поймут эту хрень, - работа ВР 1 июля 07

Соглава фракции ОПЗЖ Юрий Бойко подписывает документы.

Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов слугами народа: Вряд ли избиратели поймут эту хрень, - работа ВР 1 июля 08

"Слуга народа" Александр Юрченко радостными объятиями приветсвует коллегу по фракции.

Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов слугами народа: Вряд ли избиратели поймут эту хрень, - работа ВР 1 июля 09
Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов слугами народа: Вряд ли избиратели поймут эту хрень, - работа ВР 1 июля 10

Работа "кипит" в сессионном зале ВР.

Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов слугами народа: Вряд ли избиратели поймут эту хрень, - работа ВР 1 июля 11

Оскандалившаяся заявлением о детях "низкого качетсва" "слуга народа" Галина Третьякова в хорошем настроении.

Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов слугами народа: Вряд ли избиратели поймут эту хрень, - работа ВР 1 июля 12

"Слуга народа" Юрий Корявченков.

Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов слугами народа: Вряд ли избиратели поймут эту хрень, - работа ВР 1 июля 13

"Слуга народа" Николай Тищенко с коллегой.

Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов слугами народа: Вряд ли избиратели поймут эту хрень, - работа ВР 1 июля 14

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, "слуга народа" Никита Потураев пришел в сессионный зал без маски.

Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов слугами народа: Вряд ли избиратели поймут эту хрень, - работа ВР 1 июля 15

Президиум Верховной Рады: спикер Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук и вице-спикер Елена Кондратюк.

Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов слугами народа: Вряд ли избиратели поймут эту хрень, - работа ВР 1 июля 16

Александр Ковалев ("Довира", с бородой) общается со "слугой народа"

Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов слугами народа: Вряд ли избиратели поймут эту хрень, - работа ВР 1 июля 17

Переболевший коронавирусом Сергей Шахов ("Довира").

Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов слугами народа: Вряд ли избиратели поймут эту хрень, - работа ВР 1 июля 18

Глава фракции СН Давид Арахамия.

Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов слугами народа: Вряд ли избиратели поймут эту хрень, - работа ВР 1 июля 19

Депутаты-женщины выступили с заявлением о "волне неуважения, дискриминации, унижения, сексизма, языка ненависти", которые наблюдаются в последнее время.

Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов слугами народа: Вряд ли избиратели поймут эту хрень, - работа ВР 1 июля 20

Парламентарии слушают заявление вице-спикера Елены Кондратюк.

Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов слугами народа: Вряд ли избиратели поймут эту хрень, - работа ВР 1 июля 21

За колонной Олег Кулинич ("Довира", справа) беседует с коллегой.

Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов слугами народа: Вряд ли избиратели поймут эту хрень, - работа ВР 1 июля 22

"Слуга народа" Виктория Вагнер решила почитать фракционные чаты. "Слуги народа" как раз обсуждают правки в избирательное законодательство, в частности открытые списки и проходной барьер.

В частности "слуга народа" Дмитрий Гурин рассказал, что "в тексте законопроекта мухлежом закрывают списки на местных выборах".

"Тому треба топити за 10%", - предлагает "слуга народа" Александр Аликсийчук.

"Есть правка только 5%. И какая разница 5% или 10%?", - отвечает Гурин.

"Как по мне, так полный бред. Манипуляции будут огромные. Да и вряд ли избиратели поймут эту хрень с голосованием", - подытожила "слуга народа" Елизавета Богуцкая.

Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов слугами народа: Вряд ли избиратели поймут эту хрень, - работа ВР 1 июля 23
Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов слугами народа: Вряд ли избиратели поймут эту хрень, - работа ВР 1 июля 24
Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов слугами народа: Вряд ли избиратели поймут эту хрень, - работа ВР 1 июля 25
Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов слугами народа: Вряд ли избиратели поймут эту хрень, - работа ВР 1 июля 26

"Слуги народа" Юлия Совгыря и Даниил Гетманцев.

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

Бойко Юрий (949) ВР (29250) Арахамия Давид (989) Борт Виталий (5) Богуцкая Лиза (67) Шахов Сергей (111) Кондратюк Елена (82) Юрий Корявченков (37) Разумков Дмитрий (1521) Гетманцев Даниил (409) Стефанчук Руслан (658) Корниенко Александр (658) Потураев Никита (150) Бужанский Максим (103) Третьякова Галина (118) Тищенко Николай (336) Гурин Дмитрий (33) Вагнер Виктория (5) Совгиря Ольга (51) Юрченко Александр (101) Яцик Юлия (12)


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Топ комментарии
+26
Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов "слугами народа": "Вряд ли избиратели поймут эту хрень", - работа ВР 1 июля - Цензор.НЕТ 2249
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01.07.2020 16:30
+16
Шо за хари, боже...Хто они. кто их туда назначил? Где эти дебилы? Покажите мне их...
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01.07.2020 16:23
+13
Где-то поблизости.
Особо упоротые до сих пор считают, что сделали правильный выбор.
Только не могут придумать что в их жизни улучшилось после прихода к власти моральных, а нередко и физических уродов третьяковых-дубински-бужанских.
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01.07.2020 16:34
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Шо за хари, боже...Хто они. кто их туда назначил? Где эти дебилы? Покажите мне их...
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01.07.2020 16:23 Ответить
Где-то поблизости.
Особо упоротые до сих пор считают, что сделали правильный выбор.
Только не могут придумать что в их жизни улучшилось после прихода к власти моральных, а нередко и физических уродов третьяковых-дубински-бужанских.
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01.07.2020 16:34 Ответить
Назначил ?
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01.07.2020 16:36 Ответить
этот маланец бужанский плохо закончит,мля
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01.07.2020 16:25 Ответить
Хотелось бы верить
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01.07.2020 17:46 Ответить
Минула ВР була кращою.
Це взагалі....така низька якість...
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01.07.2020 16:26 Ответить
А це взагалі-якість?
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01.07.2020 17:48 Ответить
Это ВР образца Януковича, но в 10 раз хуже. Хмара в декабре так и сказал на них: гопники, хамы и бандюки.
а сам Хмара за Зелю топил. дотопился. не слышно шо-то
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02.07.2020 14:35 Ответить
умний нарід вибрав 73 відсотка.
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01.07.2020 16:27 Ответить
заявила о "волне неуважения, дискриминации, унижения, сексизма, языка ненависти"

Та шо вы гаварите? Откуда? Вы ж так виртуозно срете народу на голову и вдруг "волна неуважения".
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01.07.2020 16:28 Ответить
Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов "слугами народа": "Вряд ли избиратели поймут эту хрень", - работа ВР 1 июля - Цензор.НЕТ 2249
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01.07.2020 16:30 Ответить
Хуже русского может быть только проросийский еврей!
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01.07.2020 16:33 Ответить
а у етого бужанского похоже какое-то защемление нерва на роже? его мерзкое рыло всегда искажено какой-то отвратительной, кривой гримасой
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02.07.2020 09:26 Ответить
Павиан Бужанский, я так понимаю, главный в СН.
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01.07.2020 16:30 Ответить
Да лучше бы вы, зетипиллы, назначили в раду стадо ослов. Все меньше вреда бы было, окромя засрали бы зал. Так через 5 лет помыли - и порядок. А теперь шо? Шо с этой сворой делать?
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01.07.2020 16:33 Ответить
ООН направила открытое письмо президенту по высказываниям Третьяковой https://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fnewsone.ua%2Fopinions%2Foon_napravila_otkrytoe_pismo_prezidentu_po_vyskazyvaniyam_tretyakovoy.html Facebook https://twitter.com/home?status=%D0%9E%D0%9E%D0%9D+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9 Twitter https://telegram.me/share/url?text=%D0%9E%D0%9E%D0%9D+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9&url=http%3A%2F%2Fnewsone.ua%2Fopinions%2Foon_napravila_otkrytoe_pismo_prezidentu_po_vyskazyvaniyam_tretyakovoy.html Telegram
Размещено: 01.07.2020 https://img.newsone.ua/original/2020/07/01/140050.jpg?timestamp=1593594255 Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов "слугами народа": "Вряд ли избиратели поймут эту хрень", - работа ВР 1 июля - Цензор.НЕТ 2980 Галина Третьякова. Фото: 24tv.ua
На днях общество взбудоражило скандальное высказывание главы комитета по вопросам соцполитики Галины Третьяковой о "детях низкого качества".
Политолог Михаил Чаплыга считает, что подобное высказывание политика является уголовным преступлением.
"Некоторые профсоюзы будут подавать в суд на Третьякову, за то что она обвинила профсоюзы в коррумпированности, а также за то, что обвинила ОПЗЖ в проплаченной кампании против нее", - говорит Чаплыга.
"Она уже забыла про примеры, которые она придумала, которых не существует, примеры про Сингапур, Великобританию. Придумала. И это будут международные скандалы. Сегодня уже структуры ООН обратились с открытым письмом к президенту относительно слов Третьяковой", - добавил политолог.
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01.07.2020 16:40 Ответить
а сам президент промолчал и молчит дальше. он как гопник и хамло проигнорирует как в случае с Ермаком и Оманом.
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02.07.2020 14:32 Ответить
Театр начинается с гардеробной. По внешнему виду это не Парламент, а собрание на ликеро-водочном заводе. Причем я не только о Раде этого созыва. Культуры у Украинских законодателей пока нет, не научились пока уважать сам процесс. Это мое мнение, чисто наблюдательно-сравнительное, имею право.
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01.07.2020 16:41 Ответить
Так то театр Макс, а де починається концерт скоморохів?
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01.07.2020 16:57 Ответить
Та попердня Рада була не на багато краще в ц'ому сенсi.
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01.07.2020 17:01 Ответить
Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов "слугами народа": "Вряд ли избиратели поймут эту хрень", - работа ВР 1 июля - Цензор.НЕТ 9843
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01.07.2020 16:49 Ответить
Вона, що Юзіка з"їла? Скоріше глибинна бомба вона, чим торпєда.

Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов "слугами народа": "Вряд ли избиратели поймут эту хрень", - работа ВР 1 июля - Цензор.НЕТ 4481
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01.07.2020 16:51 Ответить
И вот этот бесформенный кусок сала шо-то квакал за "некачественных детей"?????
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01.07.2020 17:02 Ответить
хуцпа..
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01.07.2020 17:11 Ответить
Таке сказати могла тільки психічно хвора людина. Не рахуючи хворих і наркоманів, там переважно розумово відсталі.
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02.07.2020 05:37 Ответить
Юзік "Рєшала" - найбільш "монументальна" постать у ВР за всі роки незалежності.

Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів "слугами народу": "Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь", - робота ВР 1 липня - Цензор.НЕТ 481
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01.07.2020 18:17 Ответить


Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів "слугами народу": "Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь", - робота ВР 1 липня - Цензор.НЕТ 2283
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01.07.2020 18:24 Ответить
разжирела корова, год назад была худее на 10 кг.
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02.07.2020 14:33 Ответить
я вижу все в масках, соблюдают социальную дистанцию, а нас штрафуют...
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01.07.2020 16:59 Ответить
Покажіть квитанцію?
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01.07.2020 17:01 Ответить
Правоохоронці щодня займаються превентивною роботою, роз'яснюють громадянам про важливість дотримання карантину. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. В Україні з початку карантину поліція склала чотири тисячі адмінпротоколів.
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01.07.2020 17:16 Ответить
Тільки по першому фото

Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов "слугами народа": "Вряд ли избиратели поймут эту хрень", - работа ВР 1 июля - Цензор.НЕТ 626
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01.07.2020 17:06 Ответить
Законопроект "О риелторской деятельности" в нынешнем виде - это коррупционная схема, которую продвигает "Слуги народа"
01.07.2020, 16:31 • 94 • https://uainfo.org/blognews/1593604048-zakonoproekt-o-rieltorskoy-deyatelnosti-v-nyneshnem-vide.html#mc-container 0

Законопроект 3618 "О риелторской деятельности" в нынешнем виде - это коррупционная схема, которую продвигает парламент и "Слуги народа", и он может быть проголосован в ближайшее время. Не перестаю удивляться, как Антон Яценко при разных властях пытается подкупить Верховную Раду и ведь ему удается.
В чем заключается схема в законопроекте 3618, зарегистрированном 9 июня, который поддерживает комитет по экономической политике Верховной Рады:
1. Ни одна операция с недвижимостью и землей не может проводиться без риелтора. Граждане лишаются права самостоятельно заключать сделки! Хочешь подарить часть квартиры детям - заплати риелтору. Хочешь сдать в аренду пай в селе - вызывай риелтора.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593176965-************-hochut-zaboroniti-prodavati-ta-zdavati-zhitlo.html Українцям хочуть заборонити продавати та здавати житло в оренду без допомоги рієлтора
2. Создается новая база данных для всех операций с недвижимостью: "Единая информационная база данных". В законопроекте не указано, что база данных принадлежит государству, что она администрируется государством, что плата за пользование такой базой осуществляется исключительно в государственный бюджет, что тарифы на услуги такие-то устанавливаются такими-то нормативными актами. То есть будет создана та же коррупционная схема, которую проголосовал прошлый парламент, когда по схеме Яценко и Хомутынника создали новую базу данных для оценщиков недвижимости, базу администрировали частные компании, которые создали сами схемщики, они же собирали деньги в свой карман, причем сами выставляли и каждый месяц увеличивали тарифы.
3. Для регистрации сделки собственник должен создать новый Паспорт объекта и его зарегистрировать в базе. А зачем собственнику что-то еще регистрировать еще раз? Права собственника уже защищены. Создавать новый паспорт объекта - это значит создавать параллельную систему регистрации, а значит, ей будут пользоваться мошенник для переоформления на себя недвижимости.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593531010-vse-resheniya-v-ogromnom-sorokamillionnom-gosudarstve-prinimayutsya.html Все решения в огромном сорокамиллионном государстве принимаются в Офисе президента и офисах десятка олигархов - Бутусов
4. Все риелторы обязаны сдать квалификационный экзамен и тогда их включат в Реестр риелторов! То есть какой-то чиновник будет решать, кому позволено регистрировать сделки. И какой-то чиновник, по сути, захватит под свой контроль весь рынок. И поборы за экзамен риелторов будут переброшены на плечи граждан. Это тоже известный трюк Яценко - так в 13-м году он лицензировал оценщиков.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593498195-formula-otbora-vereshchuk-dubinskiy-kachura-tishchenko-tkachenko.html Формула отбора: Верещук, Дубинский, Качура, Тищенко, Ткаченко или Ляшко? Кого "Слуга народа" выдвинет в мэры Киева?
Законопроект внесли такие народные депутаты:
Наталуха Дмитро Андрійович
Дирдін Максим Євгенович
Кубів Степан Іванович
Скорик Микола Леонідович
Бакумов Олександр Сергійович
Шевченко Євгеній Володимирович
Медяник В'ячеслав Анатолійович
Іванчук Андрій Володимирович
Литвиненко Сергій Анатолійович
Тарасенко Тарас Петрович
Радуцький Михайло Борисович
Волошин Олег Анатолійович
Жмеренецький Олексій Сергійович
Скічко Олександр Олександрович
Тарута Сергій Олексійович
Приходько Борис Вікторович
Одарченко Андрій Миколайович
Кисилевський Дмитро Давидович
Стефанчук Руслан Олексійович
Марчук Ігор Петрович
Колтунович Олександр Сергійович
Кицак Богдан Вікторович
Халімон Павло Віталійович
Клочко Андрій Андрійович
Мовчан Олексій Васильович
Брагар Євгеній Вадимович
Здебський Юрій Вікторович
Пасічний Олександр Станіславович
Березін Максим Юрійович
Борзова Ірина Наумівна
Еще не поздно обратить их внимание на допущенные из-за невнимания или не знания предмета грубейшие провалы в законопроекте. Если это будет вынесено в зал в таком виде - это будет позором для парламента.
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4236167193090211 Юрий БУТУСОВ
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01.07.2020 17:17 Ответить
Потрібно упростити цей інститут влади, як такий що повністю дескредитував себе і показав себе розсадникам злочинності, корупції та зради.
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01.07.2020 17:26 Ответить
Да. Упростить. Зделать з нього квартал 95.
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01.07.2020 19:29 Ответить
Бідна Україна коли біля влади такі дебіли
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01.07.2020 21:32 Ответить
---- Держави гинуть тоді . коли НЕ можуть більше відрізнити хороших людей від дурних !!! / Антисфен- - Афінський. 435 рік .до Н,Є, /
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02.07.2020 11:02 Ответить
----- Ви лише погляньте на отих ожирілих . самозакоханих срулят --бужинінського /путінського рупора/ та потурая /ініціатора розпродажу ЗЕМЛІ України /...Яку гидоту ми обрали і хто ми Є опісля цього ?!?!?!
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02.07.2020 11:21 Ответить
---Люди добрі! / із отих -73 % / Скажіть : невже хтось із Вас має надію на буржуїна--- буженіна. чи лиходія--- потурія ???
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02.07.2020 13:29 Ответить
 
 