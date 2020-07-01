Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов "слугами народа": "Вряд ли избиратели поймут эту хрень", - работа ВР 1 июля. ФОТОрепортаж

Сегодня, 1 июля, прошло очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В начале заседания выступила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, которая заявила о "волне неуважения, дискриминации, унижения, сексизма, языка ненависти", которые наблюдаются в последнее время.

Затем народные депутаты выступили с объявлениями и заявлениями. Далее парламентарии продолжили рассматривать поправки в проект закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр № 2285-д. Поправки рассматриваются по авторам.

День работы депутатов в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

"Слуга народа" Максим Бужанский с коллегами расположились в ложе Кабмина.

Фракция ОПЗЖ

Нардеп ОПЗЖ Виталий Борт читает "Все молитвы мученику и чудотворцу Иоанну Воину"





Первый замглавы фракции СН Александр Корниенко.

"Слуга народа" Юлия Яцик поцелуем приветсвует коллегу.

Соглава фракции ОПЗЖ Юрий Бойко подписывает документы.

"Слуга народа" Александр Юрченко радостными объятиями приветсвует коллегу по фракции.





Работа "кипит" в сессионном зале ВР.

Оскандалившаяся заявлением о детях "низкого качетсва" "слуга народа" Галина Третьякова в хорошем настроении.

"Слуга народа" Юрий Корявченков.

"Слуга народа" Николай Тищенко с коллегой.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, "слуга народа" Никита Потураев пришел в сессионный зал без маски.

Президиум Верховной Рады: спикер Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук и вице-спикер Елена Кондратюк.

Александр Ковалев ("Довира", с бородой) общается со "слугой народа"

Переболевший коронавирусом Сергей Шахов ("Довира").

Глава фракции СН Давид Арахамия.

Депутаты-женщины выступили с заявлением о "волне неуважения, дискриминации, унижения, сексизма, языка ненависти", которые наблюдаются в последнее время.

Парламентарии слушают заявление вице-спикера Елены Кондратюк.

За колонной Олег Кулинич ("Довира", справа) беседует с коллегой.

"Слуга народа" Виктория Вагнер решила почитать фракционные чаты. "Слуги народа" как раз обсуждают правки в избирательное законодательство, в частности открытые списки и проходной барьер.

В частности "слуга народа" Дмитрий Гурин рассказал, что "в тексте законопроекта мухлежом закрывают списки на местных выборах".

"Тому треба топити за 10%", - предлагает "слуга народа" Александр Аликсийчук.

"Есть правка только 5%. И какая разница 5% или 10%?", - отвечает Гурин.

"Как по мне, так полный бред. Манипуляции будут огромные. Да и вряд ли избиратели поймут эту хрень с голосованием", - подытожила "слуга народа" Елизавета Богуцкая.









"Слуги народа" Юлия Совгыря и Даниил Гетманцев.

Фото: Цензор.НЕТ