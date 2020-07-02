НАБУ в Одессе проводит обыски по делу о махинациях с недвижимостью города, - СМИ. ФОТОрепортаж
НАБУ проводит в Одессе обыски по делу незаконного вывода недвижимости города из собственности громады.
Об этом сообщает 048.ua, передает Цензор.НЕТ.
По имеющейся информации, в деле фигурируют мэр города Геннадий Труханов, а также Павел Вугельман и Владимир Галантерник.
Обыски проходят сразу по нескольким объектам.
Напомним, сейчас Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассматривает дело завода "Краян".
Как установило следствие, Одесский городской голова Геннадий Труханов в период с июля по декабрь 2016 г. совместно с другими должностными лицами Одесской мэрии и представителями частной компании завладели средствами местного бюджета Одессы в сумме 92 млн грн. Коррупционная схема, по мнению детективов, реализована под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости. В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель и руководитель которого, как установило следствие, в настоящее время проживает на неподконтрольной территории Луганской области.
Детективы НАБУ и прокуроры САП помешали этим планам, инициировав в декабре 2016 года наложение ареста на денежные средства, уплаченные из местного бюджета Одессы.
В октябре 2018 года в Малиновский райсуд Одессы направлено обвинительное заключение в отношении восьми человек - исполнителей схемы, среди которых - действующий мэр Одессы. Почти все доказательства, предоставленные стороной обвинения, судом не были учтены при вынесении оправдательного приговора, ссылаясь на их недопустимость.
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