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НАБУ в Одессе проводит обыски по делу о махинациях с недвижимостью города, - СМИ. ФОТОрепортаж

НАБУ проводит в Одессе обыски по делу незаконного вывода недвижимости города из собственности громады.

Об этом сообщает 048.ua, передает Цензор.НЕТ.

По имеющейся информации, в деле фигурируют мэр города Геннадий Труханов, а также Павел Вугельман и Владимир Галантерник.

Обыски проходят сразу по нескольким объектам. 

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НАБУ в Одессе проводит обыски по делу о махинациях с недвижимостью города, - СМИ 01
НАБУ в Одессе проводит обыски по делу о махинациях с недвижимостью города, - СМИ 02
НАБУ в Одессе проводит обыски по делу о махинациях с недвижимостью города, - СМИ 03
НАБУ в Одессе проводит обыски по делу о махинациях с недвижимостью города, - СМИ 04

Напомним, сейчас Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассматривает дело завода "Краян".

Как установило следствие, Одесский городской голова Геннадий Труханов в период с июля по декабрь 2016 г. совместно с другими должностными лицами Одесской мэрии и представителями частной компании завладели средствами местного бюджета Одессы в сумме 92 млн грн. Коррупционная схема, по мнению детективов, реализована под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости. В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель и руководитель которого, как установило следствие, в настоящее время проживает на неподконтрольной территории Луганской области.

Детективы НАБУ и прокуроры САП помешали этим планам, инициировав в декабре 2016 года наложение ареста на денежные средства, уплаченные из местного бюджета Одессы.

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В октябре 2018 года в Малиновский райсуд Одессы направлено обвинительное заключение в отношении восьми человек - исполнителей схемы, среди которых - действующий мэр Одессы. Почти все доказательства, предоставленные стороной обвинения, судом не были учтены при вынесении оправдательного приговора, ссылаясь на их недопустимость.

НАБУ (4222) обыск (1897) Одесса (7895) Труханов Геннадий (315) Галантерник Владимир (15)


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И что, и даже Михо привлекут за махинации с землей минобороны? Или Беню с Ткаченко за киностудию?
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02.07.2020 10:47 Ответить
Никак всё чистые руки беспощадного Правосудия до одесской мафии не доберутся, постоянно что-то мешает. А ведь есть ещё и Харьков со Львовом
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02.07.2020 10:48 Ответить
Днепр забыл. Тут Корбан с Филатовым так веселятся с землей и недвижимостью, что НАБУ можно на ПМЖ переезжать. Но мы-то с вами знаем что этого не будет. И показуха в Одессе ничем не закончится, ибо цель - не законность, а "папочка с материалами" по заказу из ОП.
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02.07.2020 12:21 Ответить
наша песня хороша..начинай сначала..
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02.07.2020 10:51 Ответить
Лысый капитан -Труха ещё тот перец, но понятно, что сейчас ЗеК.****** его прессует на договорняк
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02.07.2020 11:06 Ответить
пора бы зеленского жидовской мордой в асфальт!...
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02.07.2020 11:56 Ответить
В ежедневных новостях Украины обязательно присутствует: НАБУ проводит обыски... СБУ проводит обыски...ГБР проводит обыски...МВД проводит обыски... Впечатление, что все эти конторы только и делают, что проводят обыски. Толку от этих обысков нихера.
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02.07.2020 15:46 Ответить
 
 