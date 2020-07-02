Жители одного из сел Херсонщины перекрыли дорогу, требуя организовать 4 ОТГ, а не одну. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Жители села Чкалово на Херсонщине перекрывают дорогу государственного значения, требуя не организовывать одну большую объединенную территориальную громаду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В третий раз местные жители вышли на дорогу государственного значения, требуя, чтоб их услышали. Они хотят, чтобы в Новотроицком районе были организованы 4 ОТГ - в Чкалово, Новотроицке, Громовке и Сивашском, а не единая громада в одном районе, как за них решили глава обладминистрации Гусев и народный депутат от района Иванов.

"Если нас не услышат в Киеве, будем перекрывать дорогу, по которой везут зерно и урожай, каждую неделю", - говорят местные жители.

По их информации, в Киеве уже готовы рассмотреть создание четырех громад. Сейчас соответствующее письмо должен написать глава обладминистрации. Если он это сделает в ближайшие дни, ситуация может измениться.

Подробнее читайте в блоге Виолетты Киртоки "Почему бунтует Херсонщина, или Арабатку потаются откинуть на десятилетия назад"

Также читайте: С сегодняшнего дня в Житомирской ОТГ ослабляют карантинные меры, - ОГА







