Жители одного из сел Херсонщины перекрыли дорогу, требуя организовать 4 ОТГ, а не одну. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Жители села Чкалово на Херсонщине перекрывают дорогу государственного значения, требуя не организовывать одну большую объединенную территориальную громаду.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В третий раз местные жители вышли на дорогу государственного значения, требуя, чтоб их услышали. Они хотят, чтобы в Новотроицком районе были организованы 4 ОТГ - в Чкалово, Новотроицке, Громовке и Сивашском, а не единая громада в одном районе, как за них решили глава обладминистрации Гусев и народный депутат от района Иванов.
"Если нас не услышат в Киеве, будем перекрывать дорогу, по которой везут зерно и урожай, каждую неделю", - говорят местные жители.
По их информации, в Киеве уже готовы рассмотреть создание четырех громад. Сейчас соответствующее письмо должен написать глава обладминистрации. Если он это сделает в ближайшие дни, ситуация может измениться.
Подробнее читайте в блоге Виолетты Киртоки "Почему бунтует Херсонщина, или Арабатку потаются откинуть на десятилетия назад"
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