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Жители одного из сел Херсонщины перекрыли дорогу, требуя организовать 4 ОТГ, а не одну. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Жители села Чкалово на Херсонщине перекрывают дорогу государственного значения, требуя не организовывать одну большую объединенную территориальную громаду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В третий раз местные жители вышли на дорогу государственного значения, требуя, чтоб их услышали. Они хотят, чтобы в Новотроицком районе были организованы 4 ОТГ - в Чкалово, Новотроицке, Громовке и Сивашском, а не единая громада в одном районе, как за них решили глава обладминистрации Гусев и народный депутат от района Иванов.

"Если нас не услышат в Киеве, будем перекрывать дорогу, по которой везут зерно и урожай, каждую неделю", - говорят местные жители.

По их информации, в Киеве уже готовы рассмотреть создание четырех громад. Сейчас соответствующее письмо должен написать глава обладминистрации. Если он это сделает в ближайшие дни, ситуация может измениться.

Подробнее читайте в блоге Виолетты Киртоки "Почему бунтует Херсонщина, или Арабатку потаются откинуть на десятилетия назад"

Также читайте: С сегодняшнего дня в Житомирской ОТГ ослабляют карантинные меры, - ОГА

Жители одного из сел Херсонщины перекрыли дорогу, требуя организовать 4 ОТГ, а не одну 01
Жители одного из сел Херсонщины перекрыли дорогу, требуя организовать 4 ОТГ, а не одну 02
Жители одного из сел Херсонщины перекрыли дорогу, требуя организовать 4 ОТГ, а не одну 03
Жители одного из сел Херсонщины перекрыли дорогу, требуя организовать 4 ОТГ, а не одну 04

Автор: 

децентрализация (582) ОТГ (117) Херсонская область (4792)


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Топ комментарии
+4
Реформа местного самоуправления за кадецию порошенко не была закончена и прежде чем кидать гавно на вентилятор сходите по ссылке https://decentralization.gov.ua/new-rayons/khersonska и посмотрите проект (как Вы говорите при сое) там есть вариант.1 ( "соевый" ) на котором выделены и Громовская ОТГ и Новотроицкая и Ивановская, но ЗЕленые бездари решили сделать по-своему - одну громаду
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02.07.2020 11:40
+2
відвідав президент владімір херсон і одразу така халепа, положили степовики на вказівку зверху....
не пожар собору паризької богоматері, канєшно, но....
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02.07.2020 11:18
+1
ОТГ - это от лукавого.Более населённые грабят мелкие села.В буквальном смысле.Это как Киев и село у границы Беларусью.
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02.07.2020 11:32
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відвідав президент владімір херсон і одразу така халепа, положили степовики на вказівку зверху....
не пожар собору паризької богоматері, канєшно, но....
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02.07.2020 11:18 Ответить
а где соя? почему она не рассказывает о потужно мыролюбной реформэ местного самоуправления?
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02.07.2020 11:20 Ответить
Реформа местного самоуправления за кадецию порошенко не была закончена и прежде чем кидать гавно на вентилятор сходите по ссылке https://decentralization.gov.ua/new-rayons/khersonska и посмотрите проект (как Вы говорите при сое) там есть вариант.1 ( "соевый" ) на котором выделены и Громовская ОТГ и Новотроицкая и Ивановская, но ЗЕленые бездари решили сделать по-своему - одну громаду
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02.07.2020 11:40 Ответить
ОТГ - это от лукавого.Более населённые грабят мелкие села.В буквальном смысле.Это как Киев и село у границы Беларусью.
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02.07.2020 11:32 Ответить
ну так колхозы тоже добровольно создавали, каг бэ!
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02.07.2020 11:59 Ответить
методом террора и шантажа добровольно вгоняли в колхоз, попутно отнимая орудия производства и землю
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02.07.2020 14:24 Ответить
Зеленский, разгони этих порохоботов! Путсь не каламутят воду!
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02.07.2020 13:34 Ответить
Із висновків експертів експертного відділа Верховної Ради про закон "Про добровільне об'єднання" - законопроєкт концептуально суперечить Конституції України, Закону про місцеве самоврядування, Цивільному Кодексу а також Європейській Хартії Місцевого Самоврядування. Також його положення суперечать Європейским ******** практикам в галузі місцевого самоврядування. Цей закон не може бути прийнятим ані сам по собі ані навіть за основу. Але ж хто читає ті висновки, але не депуляді
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02.07.2020 14:39 Ответить
Реформы по сути очень правильные и нужные в борьбе с коррупцией.Сколько коррупционеров будет упразднено. А люди не понимают,вышли стадом потусоваться.
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02.07.2020 14:39 Ответить
Сепары и ватники.
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02.07.2020 15:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DFEdSyQH5mI&list=LLatkTp4IqRXTLp9nZ-KO4AA&index=2&t=0s Ще одне перекриття щляху державного значення, в зв'язку з утворенням ОТГ, КІРОВОГРАДЩИНА
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02.07.2020 22:12 Ответить
 
 