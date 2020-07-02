Двух иностранцев, которые переправляли через Украину наемников ИГ, приговорили к 10 годам лишения свободы, - СБУ. ФОТО

По материалам Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора судом к 10 годам и 3 месяцам лишения свободы осуждены двое иностранцев, которые наладили канал переправки боевиков-террористов в Сирию и Ирак.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время досудебного следствия установлено, что двое уроженцев одной из закавказских стран создали в Харьковской области пункт переправки наемников для международной террористической организации "Исламское государство".

Злоумышленники в 2013-2015 годах "принимали" участников "ИГИЛ" из республик Северного Кавказа РФ, стран Закавказья и Центральной Азии. Затем они транзитом через Украину направляли их в сирийско-иракскую зону для участия в боевых действиях на стороне "ИГИЛ". Сообщники также обеспечивали их финансами, жильем и документами для выезда.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники постоянно координировали свои действия с руководителями "Исламского государства", которые находились в Турции и Сирии. Злоумышленники регулярно получали от них финансовую и другую помощь для поддержки террористической деятельности.

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Сотрудники СБ Украины также установили, что в октября 2013 года осуждении оказывали финансовую и материальную поддержку боевику для подготовки и совершения террористического акта на территории одной из стран Центральной Азии.

Во время обысков по месту жительства осужденных и в их транспортных средствах правоохранители изъяли символику террористической организации "Исламское Государство", гранаты, взрывчатые вещества, электродетонаторы, короткоствольное огнестрельное оружие и боеприпасы. Также обнаружено большое количество бланков водительских прав и паспортов граждан стран Центральной Азии, РФ, ЕС и Украины, оборудование для изготовления поддельных печатей и штампов, диски с фотографиями боевиков, которые использовались для изготовления поддельных документов, платежные карточки банков различных государств.

В ходе судебного рассмотрения материалов уголовного производства задокументирована СБ Украины противоправная деятельность иностранцев нашла свое полное подтверждение.

По материалам СБУ суд признал злоумышленников виновными, в частности по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Поддержание обвинения в суде осуществляла прокуратура Харьковской области.

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Справка: Действия осужденных противоречат действующему законодательству Украины. Согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 1267 (1999) "Исламское государство в Ираке и Леванте" (далее - "ИГИЛ") является группой, которая отделилась от международной террористической организации "Аль-Каида" и под номером QE.J.115.04 включена в перечень террористических организаций, который формируется Комитетом Совета Безопасности ООН. 29.06.2014 "ИГИЛ" была переименована в "Исламское Государство".

Согласно резолюциями Совета Безопасности ООН 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015) деятельность "Исламского государства" связана с совершением многочисленных преступных террористических актов, направленных на убийство гражданских лиц и других жертв, уничтожение имущества, а также культурных, религиозных объектов и подрыв мировой стабильности, приводит к сокрушительному гуманитарного влиянию на гражданское население, вынужденное переселение миллионов людей и провоцирование межрелигиозной напряженности, совершение преступлений против человечности и международного правопорядка и тому подобное.











Фото: сайт СБУ