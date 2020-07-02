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"Слуги народа" обсуждают отставку главы НБУ: "Мог бы Смолий денек и подождать. Насрал под конец". ФОТО

Во фракции "Слуга народа" отреагировали на отставку главы Национального банка Якова Смолия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фото переписки в чате, сделанное корреспондентом #Букв.

"Мог бы Смолий денек и подождать. Насрал под конец…", - написал один из нардепов.

Слуги народа обсуждают отставку главы НБУ: Мог бы Смолий денек и подождать. Насрал под конец 01

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К обсуждению присоединилась нардеп Галина Третьякова, которая ранее говорила о "детях низкого качества".

Она считает, что отставка Смолия - это "политическая акция "Европейской солидарности".

"Смолий управляемый до сих пор Гонтаревй (главой Нацбанка при президенте Петре Порошенко). И в МВФ сидит Рашкован, тоже проПетин. Поэтому отставка Смолия – политическая акция ЕвроСолидарности. Попытка раскачать отношения с МВФ. Причина - Порошенко", - написала она.

Слуги народа обсуждают отставку главы НБУ: Мог бы Смолий денек и подождать. Насрал под конец 02

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Позже президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

НБУ (4836) Смолий Яков (138) Слуга народа (2631) Третьякова Галина (118)


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Зеліки!!!
Я знаю, ви не спите!
І я через вас, вонючки!
Знаєте, що таке емісія? Нє?
То ваша зарплатня на туалетному папері.
Тіки не 4 к баксів, як ви досі мрієте, а цілий мільйон!
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02.07.2020 13:07
+43
Тобто слугам в штани навалив не тільки Порошенко, а і Смолій. Але то таке. У мене питання до зелебобіків: Всі слуги вже затарені і коли все розвалиться, то поїдуть жити в нормальні країни, а куди поїдете ви? ЗІ можна не відповідати.
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02.07.2020 13:10
+37
Опять Петро насрал в штаны зебилам. Доколе
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02.07.2020 13:10
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Опять Порошенко насрал в штаны Ишаку!
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02.07.2020 13:40 Ответить
Боже, до чего они тупые. Хана Украине
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02.07.2020 13:40 Ответить
Глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке после напряженного разговора с президентом Владимиром Зеленским, с которым у него был конфликт.
Об этом сообщает https://finance.liga.net/ekonomika/article/ne-vpisalsya-v-ekonomiku-po-zelenskomu-pochemu-uhodit-glava-nbu-smoliy-i-kto-ego-zamenit LIGA.net со ссылкой на трех свидетелей конфликта на заседании Нацсовета реформ. В частности, еще одной причиной стали разные взгляды президента и главы НБУ на развитие экономики.
Издание утверждает, что Зеленскому не понравились слабые результаты госпрограммы дешевых кредитов "5-7-9" - он в резкой форме высказал претензии Смолию, что банки-участники выдают мало кредитов.
"5-7-9" - это старая претензия. Зеленский высказывал ее еще в январе: высокая ставка, по которой НБУ не дает ход кредитам. И вообще, президент находится в другой экономической парадигме: деньги - кровь экономики, их нужно больше; сушить экономику - нельзя, курс - немного опустить и тому подобное. А Смолий со своим таргетированием инфляции во время кризиса - это так себе история", - заявили в руководстве "Слуги народа".
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02.07.2020 13:43 Ответить
Такое ощущение, что в чате не депутаты, а "пересічний зебіл", все им кто-то в штаны срет, а они ни в чем не уинаваты
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02.07.2020 13:46 Ответить
Так зебильные депутаты и зебильный избиратель - одно и тоже. Именно поэтому они и голосовали за фотографов и квнщиков.
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02.07.2020 13:52 Ответить
Зебилье продолжает издевательство над страной.
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02.07.2020 13:53 Ответить
Почему "издеваться"?!
Так рулят керувальники из зеленой помоечной плесени.
Они иначне умеют.
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02.07.2020 15:08 Ответить
які цікаві номери.. Кіпр.. Естонія.. а я, по наївності, гадав, що в "Офіційному чаті фракції" українських парламентарів повинні по логіці бути українські номери телефонів..
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02.07.2020 13:54 Ответить
Эстония стала тоже офшором, к сожалению
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02.07.2020 14:04 Ответить
Це чат нардепів України. Але префікси номерів... +372 - код Естонії, +357 - код Кіпру... Клас)
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02.07.2020 13:56 Ответить
при Порошенко доллар в три раза вырос....так, что сейчас это копейки, ну а если Петя против, значит всё правильно делают.
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02.07.2020 14:07 Ответить
Виродку, не при Порошенко, а ПІСЛЯ ЯНУКОВИЧА З АЗІРОВИМ. ПІСЛЯ анексії Криму, війни на Донбасі. Різницю відчуваєш? А твоє чмо лише за рік що вже натворило? Яка вже дирище в бюджеті? Не знаєш? Скажу - вже більше 200 мільярдів. А далі ще гірше буде.
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02.07.2020 14:28 Ответить
На вторник, 1 октября 2013, курсы основных валют, установленные НБУ, составили: доллар США (USD) - 7.993 грн., евро (EUR) - 10.7945 грн., российский рубль (RUB) - 0.2461 грн. Курсы основных валют, установленные НБУ в понедельник, 31.12.2018, составили: Доллар США (USD) - 27,6883 грн. за 1 доллар
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04.07.2020 21:07 Ответить
Кому эти "интелегентные" люди втирают дичь? Если под конец, это значит зелёные ему готовили конец.
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02.07.2020 14:20 Ответить
Поправится....и вперёд

"Слуги народу" обговорюють відставку глави НБУ: "Міг би Смолій день і почекати. Насрав під кінець" - Цензор.НЕТ 3595
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02.07.2020 14:26 Ответить
Вторй год имеют монобольшинство!!! И до сих пор им Порох срет в штаны!
Ну не дебилы, ***???
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02.07.2020 14:33 Ответить
И кто же это с кодом +357 пишет с Кипра?
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02.07.2020 14:34 Ответить
1. "Причина - Порошенко" - "шо, опять".
2. та, подойдите к зеркалу и увидите: и причину; и хто насрал.
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02.07.2020 14:44 Ответить
Зебилы- теперь вы - надлишкове майно. Теперь рассчитываться будут вами , или вашими органами, смотря на состояние вашего организма.
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02.07.2020 14:51 Ответить
от же цей підступний Порошенко всі штани слугам обісрав.
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02.07.2020 15:40 Ответить
*еліта* криворіжського розливу. Спілкування російською - депутати українського парламенту. приїхали.
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02.07.2020 16:18 Ответить
Опять Порох, ну что ты будешь делать. Он уже и целое МВФ под себя подгреб. Влиятельный дядька)
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02.07.2020 16:31 Ответить
Зебил - это диагноз. У этих слабоумных гандонов до сих пор Порошенко во всё виноват.
Сами-то, как показала практика уже полутора лет, ни на что путное не способны.
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02.07.2020 17:23 Ответить
ЛОГИКА ИДИОТКИ:

"Смолий управляемый до сих пор Гонтаревй (главой Нацбанка при президенте Петре Порошенко). И в МВФ сидит Рашкован, тоже проПетин. Поэтому отставка Смолия - политическая акция ЕвроСолидарности. Попытка раскачать отношения с МВФ. Причина - Порошенко",

Т.е. благодаря людям Порошенко гривна сохраняла стабильность и было норм сотрудничество с МВФ.
Но типерь человека Порошенко надо уволить и влезть в гавно - и Порошенко-же в этом виноват!

Это уже не дебилы....
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02.07.2020 18:07 Ответить
Зебіли, підіть дружно геть , зробіть таку ласку, вашу дурню несила слухати
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02.07.2020 19:21 Ответить
А Порошенко у "зеленых" как та невестка у свекрови, во всём виновата.
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02.07.2020 19:32 Ответить
"Слуги народу" обговорюють відставку глави НБУ: "Міг би Смолій день і почекати. Насрав під кінець" - Цензор.НЕТ 4038
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02.07.2020 19:54 Ответить
А яке дівоче прізвище Третьякової. не ...грубер. ЇЇ філософська позиція на це натякає.
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02.07.2020 22:38 Ответить
а что в сообщениях нардепов Украины делают эстониские номера??? Цн вообще народ з идиотов держите???
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03.07.2020 19:13 Ответить
Нечего было "давить" на него, зебыдлоящеры. Хотели, чтобы МВФ побыстрее дал транш, с которого можно было тырить себе в карманы, да? Ну-ну. Недолго вам осталось.
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04.07.2020 23:58 Ответить
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