"Слуги народа" обсуждают отставку главы НБУ: "Мог бы Смолий денек и подождать. Насрал под конец". ФОТО

Во фракции "Слуга народа" отреагировали на отставку главы Национального банка Якова Смолия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фото переписки в чате, сделанное корреспондентом #Букв.

"Мог бы Смолий денек и подождать. Насрал под конец…", - написал один из нардепов.

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К обсуждению присоединилась нардеп Галина Третьякова, которая ранее говорила о "детях низкого качества".

Она считает, что отставка Смолия - это "политическая акция "Европейской солидарности".

"Смолий управляемый до сих пор Гонтаревй (главой Нацбанка при президенте Петре Порошенко). И в МВФ сидит Рашкован, тоже проПетин. Поэтому отставка Смолия – политическая акция ЕвроСолидарности. Попытка раскачать отношения с МВФ. Причина - Порошенко", - написала она.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Позже президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.