"Слуги народа" обсуждают отставку главы НБУ: "Мог бы Смолий денек и подождать. Насрал под конец". ФОТО
Во фракции "Слуга народа" отреагировали на отставку главы Национального банка Якова Смолия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фото переписки в чате, сделанное корреспондентом #Букв.
"Мог бы Смолий денек и подождать. Насрал под конец…", - написал один из нардепов.
К обсуждению присоединилась нардеп Галина Третьякова, которая ранее говорила о "детях низкого качества".
Она считает, что отставка Смолия - это "политическая акция "Европейской солидарности".
"Смолий управляемый до сих пор Гонтаревй (главой Нацбанка при президенте Петре Порошенко). И в МВФ сидит Рашкован, тоже проПетин. Поэтому отставка Смолия – политическая акция ЕвроСолидарности. Попытка раскачать отношения с МВФ. Причина - Порошенко", - написала она.
Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
Позже президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Об этом сообщает https://finance.liga.net/ekonomika/article/ne-vpisalsya-v-ekonomiku-po-zelenskomu-pochemu-uhodit-glava-nbu-smoliy-i-kto-ego-zamenit LIGA.net со ссылкой на трех свидетелей конфликта на заседании Нацсовета реформ. В частности, еще одной причиной стали разные взгляды президента и главы НБУ на развитие экономики.
Издание утверждает, что Зеленскому не понравились слабые результаты госпрограммы дешевых кредитов "5-7-9" - он в резкой форме высказал претензии Смолию, что банки-участники выдают мало кредитов.
"5-7-9" - это старая претензия. Зеленский высказывал ее еще в январе: высокая ставка, по которой НБУ не дает ход кредитам. И вообще, президент находится в другой экономической парадигме: деньги - кровь экономики, их нужно больше; сушить экономику - нельзя, курс - немного опустить и тому подобное. А Смолий со своим таргетированием инфляции во время кризиса - это так себе история", - заявили в руководстве "Слуги народа".
Так рулят керувальники из зеленой помоечной плесени.
Они иначне умеют.
Ну не дебилы, ***???
2. та, подойдите к зеркалу и увидите: и причину; и хто насрал.
Сами-то, как показала практика уже полутора лет, ни на что путное не способны.
"Смолий управляемый до сих пор Гонтаревй (главой Нацбанка при президенте Петре Порошенко). И в МВФ сидит Рашкован, тоже проПетин. Поэтому отставка Смолия - политическая акция ЕвроСолидарности. Попытка раскачать отношения с МВФ. Причина - Порошенко",
Т.е. благодаря людям Порошенко гривна сохраняла стабильность и было норм сотрудничество с МВФ.
Но типерь человека Порошенко надо уволить и влезть в гавно - и Порошенко-же в этом виноват!
Это уже не дебилы....