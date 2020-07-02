Во время семейной ссоры мужчина избил отца и убил свою мать, - полиция Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Шевченковском районе столицы правоохранители задержали мужчину, который убил мать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным полиции, около 20 часов в дежурную часть Шевченковского управления полиции позвонил мужчина и сообщил, что сын вероятно убил мать.

Как рассказал начальник следственного отдела Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук, по прибытию в квартире на улице Глыбочицкой патрульные полицейские обнаружили мужчину - сына потерпевшей, и вызвали на место следственно-оперативную группу.

"Мы установили, что накануне родители приехали к сыну и между ними возник конфликт. Молодой человек сначала избил отца, а после схватил кухонный нож и ударил им матери в грудь и в бок. От полученных травм женщина скончалась на месте", - сообщил он.

Злоумышленник, 1989 года рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины.

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Из квартиры следователи изъяли кухонный нож со следами вещества бурого цвета, который направлен на проведение экспертного исследования.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.