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Новости Фото Силовики
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Во время семейной ссоры мужчина избил отца и убил свою мать, - полиция Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Шевченковском районе столицы правоохранители задержали мужчину, который убил мать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным полиции, около 20 часов в дежурную часть Шевченковского управления полиции позвонил мужчина и сообщил, что сын вероятно убил мать. 

Как рассказал начальник следственного отдела Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук, по прибытию в квартире на улице Глыбочицкой патрульные полицейские обнаружили мужчину - сына потерпевшей, и вызвали на место следственно-оперативную группу.

Во время семейной ссоры мужчина избил отца и убил свою мать, - полиция Киева 01

"Мы установили, что накануне родители приехали к сыну и между ними возник конфликт. Молодой человек сначала избил отца, а после схватил кухонный нож и ударил им матери в грудь и в бок. От полученных травм женщина скончалась на месте", - сообщил он.

Во время семейной ссоры мужчина избил отца и убил свою мать, - полиция Киева 02

Злоумышленник, 1989 года рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины.

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Из квартиры следователи изъяли кухонный нож со следами вещества бурого цвета, который направлен на проведение экспертного исследования.

Во время семейной ссоры мужчина избил отца и убил свою мать, - полиция Киева 03

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Во время семейной ссоры мужчина избил отца и убил свою мать, - полиция Киева 04

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Во время семейной ссоры мужчина избил отца и убил свою мать, - полиция Киева 05

Киев (25568) Нацполиция (16485) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) убийство (6488)


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Топ комментарии
+14
Типичный ЗЕ-нофонд... ну или какой-то петуШАРИЙ....
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02.07.2020 13:31
+12
Когда батя встречал жену из род-дома наверное сильно радовался наследнику и помощнику на старость А оно ишь как
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02.07.2020 13:40
+8
Зебилы куражатся
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02.07.2020 13:28
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Зебилы куражатся
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02.07.2020 13:28 Ответить
Типичный ЗЕ-нофонд... ну или какой-то петуШАРИЙ....
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02.07.2020 13:31 Ответить
ЗЕ-нофонд... ну или какой-то петуШАРИЙ... или соевый подонок.
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02.07.2020 13:34 Ответить
Кацапка, скільки береш?
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02.07.2020 13:44 Ответить
Не, среди порохоботов процент такого быдла равен нулю. Мы "свідомі", т.е. Хомо Сапиенсы.
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02.07.2020 14:39 Ответить
Шиза крепчает...
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02.07.2020 13:32 Ответить
Хочешь собі зіпсувати настрій на цілий день ? Почитай з ранку новини з Украіни....
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02.07.2020 13:37 Ответить
Тільки от України пишеться через Ї, і вона далеко в розкладці від І.
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02.07.2020 13:55 Ответить
Я знаю як пишеться Украіна але в мене на телефоні літери Ї -)
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02.07.2020 13:58 Ответить
немає
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02.07.2020 14:01 Ответить
Мабуть, замість " Ї " на клавіатурі з'явилася " Є ".Під час сімейної сварки чоловік побив батька і вбив свою матір, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 5545 А у тексті - м'який знак у слові "Хочешь" (за російською граматикою). Хоча, ні - у коменті, написаному о 13:58: "... в мене на телефоні літери Ї -)" ця літера " Ї " - ще була. Тупишь, мальчик. Читай, лучше, и комментируй новости Германии, раз уж под её флагом выступаешь.
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02.07.2020 14:52 Ответить
Девачка ти про що ? Немає чим зайнятись ? Учитильница первая моя (!) дітей своіх вчи а не мене, укр. мова є на айфоні але ще раз для танкистів повторюю - літери Ї там немає
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02.07.2020 15:00 Ответить
І для особо розвинутих - є така функція на смартофоні як копіювання
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02.07.2020 15:02 Ответить
Когда батя встречал жену из род-дома наверное сильно радовался наследнику и помощнику на старость А оно ишь как
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02.07.2020 13:40 Ответить
Батя упустил из виду, что детей надо не только из роддома встречать, а еще и воспитывать...
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02.07.2020 15:05 Ответить
А вот эти новости, они вообще для кого... Каждый день в каждой стране кто-то кого-то убивает в подобной ситуации. А вот сообщать об этом НАХPЕНА??? Что это дает? А люди недалекие читают потом думают, что у нас охpенеть как все плохо и жить страшно. А это бред. Или, мaть иё, провокация...
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02.07.2020 13:42 Ответить
Новострой, приличный ремонт. Или под тяжелой наркотой был, или психически больной.
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02.07.2020 13:43 Ответить
Я же говорю, сейчас психов повылазило....
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02.07.2020 13:56 Ответить
либо нарик либо шизофреник. нормальный человек никогда не подымет руку на мать с отцом.
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02.07.2020 14:03 Ответить
Порохобот?
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02.07.2020 14:05 Ответить
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02.07.2020 14:16 Ответить
а боты могут кого-то убить? безграмотная вы женщина
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02.07.2020 14:16 Ответить
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02.07.2020 14:38 Ответить
Задолбал уже этот карантин видимо ,трое в одной лодке,ой квартире,наверно однушке..
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02.07.2020 14:18 Ответить
Пошутили что ли? Или сиронизировали? Тогда, неудачно. Или всегда пишете, не читая самой статьи?
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02.07.2020 14:40 Ответить
Страшно. Це некерований спалах роздратування і гніву. Борони боже і відводь.
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02.07.2020 14:48 Ответить
 
 