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Коммунальщики в Одессе убрали с пляжа 30 куб. метров водорослей. ФОТО

В Одессе на пляже "Лузановка" коммунальщики убрали более 30 кубометров прибитых к берегу водорослей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, агентству УНИАН в мэрии города доложили что, микроскопические бактерии-водоросли размножились в таком количестве, что покрасили воду Черного моря в болотный цвет.

"По мнению экологов, единственный способ борьбы с этой проблемой – уборка. Силами коммунальных предприятий "Побережье" и "Городские дороги" проведена расчистка прибрежной территории пляжа "Лузановка". Убрано и вывезено более 30 куб. м растений", - сказано в сообщении.

В мэрии утверждают, что зеленые водоросли, которые последние несколько лет докучают одесситам и гостям города, безвредны.

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Коммунальщики в Одессе убрали с пляжа 30 куб. метров водорослей 01
Коммунальщики в Одессе убрали с пляжа 30 куб. метров водорослей 02

Ранее сообщалось, что Черное море в Одессе зацвело и превратилось в "кисель".

Одесса (7895) пляж (250)


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Топ комментарии
+7
- Как там в Одессе???
- Все хорошо, если бы еще не эта зеленая гадость...
Пьяный посетитель кафе:
- Можно подумать, при Порошенко лучше было!!!
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02.07.2020 13:40
+5
Эта пакость, если ее не убрать, через пару дней заванивается и отравляет миазмами все побережье.
Жаль что рядом у нас в Крыжановке не всегда убирают, вонь потрясающая и потом черный ил.
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02.07.2020 13:42
+5
Коммунальщики в Одессе убрали с пляжа 30 куб. метров водорослей - Цензор.НЕТ 4977
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02.07.2020 13:45
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Благодаря богатому химическому составу употребление морских даров способствует выведению из организма радионуклидов и солей тяжелых металлов. Помимо прочего водоросли являются богатым источником фтора, который способствует здоровью костей и зубов.
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02.07.2020 13:37 Ответить
Жиыыыр! А бабу толстую почему не сгребли?
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02.07.2020 13:42 Ответить
Водорості цвітуть через велику кількість прісної води яка з річок виходить в море. Дощі наповнили річки водою і зараз вода скидається з дністровських плотин по 2500 куб.м. на секунду. Ця вода потрапляє в море і допомагає водоростям цвісти. Так само біля Одеси та інших великих міст, де пройшли потужні зливи - вся дощова вода пішла в море і водорості зацвіли! До серпня прісна вода випаруєтья, відновиться баланс солі і цвітіння водоростів припиниться само собою! Можна наповниити суперсолоний Куяльницький лиман, прісною водою з Хаджибеївського лиману і випустити цю суперсолону воду в море і тоді баланс солоної води відновиться і цвітіння вдоростів біля Одеси зупиниться! Саме так і було задумано природою - були солоні та прісні лимани, які поєднувались з морем і були акумуляторами солоної та прісної води! Зараз Хаджибеївський та Куяльницький лимани відрізані від моря і не можуть скидувати свою воду в море! За останні роки побудували трубопроводи щоб качати морську воду в Куяльницький лиман з одеської бухти, але екологи попереджали що Куяльницький лиман має наповнюватись не тільки солоною а й прісною водою щоб не було порушено унікальний баланс соленості Куяльницького лиману який має суперцілющі грязі. Воду з моря подали по трубах, гроші на цьому проекті роздеребанили місцеві мафіозі, а прісна вода в Куяльницький лиман так і не потрапляє, бо незаконно розрили річку Великий Куяльник і незаконно видобувають там пісок і вся вода Великого Куялника яка доходить до незаконного кар'єру просто йде в землю! Можна було б поєднати Хаджибейський та Куяльницький лимани трубопроводом і качати прісну воду в Куяльник, але на це потрібні гроші яких немає в бюджеті - все краде мафія! В ідеалі обидва лимана мають мати труби по яким можна було б скидати воду в море, щоб відновити природній баланс водообміну лиманів. І це потрібно робити негайно бо Хаджибейський лиман приймає в себе очищені води з водоочисних станцій Одеси по 250 тис. куб.м. на день і товща води в Хаджибейському лимані вже на 9 метрів більша за рівень моря і як тільки гнила дамба зруйнується, а це може статить будь якої миті, 9-метрова стіна води змиє Переси та всі пляжі просто в море! Тому проблему водообміну лиманів Хаджибейський лиман - Куяльницький лиман - Чорне море потрібно негайно вирішувати!
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02.07.2020 13:49 Ответить
Вода цвіте, бо в нас вся каналізація в річках і морі, плюс пральні порошки та хімія з полів та заводів
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02.07.2020 16:25 Ответить
Боже,яка переможенька
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02.07.2020 13:37 Ответить
Дівчата-сосни, все приберуть, молодці, красуні.
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02.07.2020 14:34 Ответить
А що за порося на другому фото у болоті валяється?)))
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02.07.2020 13:38 Ответить
Коммунальщики в Одессе убрали с пляжа 30 куб. метров водорослей - Цензор.НЕТ 4977
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02.07.2020 13:45 Ответить
Сивохоооо))))))
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02.07.2020 13:52 Ответить
І в чому прикол ?0
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02.07.2020 13:38 Ответить
в том..что ты из паРаши
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02.07.2020 13:39 Ответить
- Как там в Одессе???
- Все хорошо, если бы еще не эта зеленая гадость...
Пьяный посетитель кафе:
- Можно подумать, при Порошенко лучше было!!!
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02.07.2020 13:40 Ответить
те в п'яного на языке
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02.07.2020 13:44 Ответить
А где "30 кубов"? В карманах у Трухи?
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02.07.2020 13:40 Ответить
Эта пакость, если ее не убрать, через пару дней заванивается и отравляет миазмами все побережье.
Жаль что рядом у нас в Крыжановке не всегда убирают, вонь потрясающая и потом черный ил.
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02.07.2020 13:42 Ответить
Просто нет культуры пляжей
Вот как пролетариат мылся в грязи - так и продолжают
О украинское общество молчит и ездит в Египет , Турцию - там не цветёт море
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02.07.2020 13:45 Ответить
В Крыжановке каналия из 2-3 этажных особняков вдоль балки куда течет??? Я думаю, что у всех там выгребные ямы и фекальные стоки вывозит машина ассенизатор и ее услуги входят в плату за коммунальные услуги...я угадал
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02.07.2020 13:52 Ответить
Вдоль балки улица Юбилейная но там нет трехэтажных или новых домов. Там строить стремно.
И да, у них у некоторых выпуск сточных вод в балку. А туристы на пляже моют посуду в том ручье и там плескаются малыши. Я всегда говорю, (когда вижу) что этого не надо делать.
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02.07.2020 17:28 Ответить
В ПИРЕЕ АФИНЫ - тоже порт - ВОДА ПРОЗРАЧНА КАК СЛЕЗА
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02.07.2020 13:42 Ответить
там периодически постоянно американский авианосец...
грецким будет стыдно перед американскими товарищами
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02.07.2020 13:46 Ответить
В ПИРЕЕ и пляжи отличные - и яхт-клубы. Прекрасное место для отдыха
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02.07.2020 13:50 Ответить
Тут есть нюансики...в Одессе море не должно быть как слеза...ибо берега должны были окружать и кое где еще осталось глиняно известковые склоны с оползнями...при волнении вода становится коричневой...В Греции вулканические породы и соленость воды выше, значит нерастворимые коллоиды (не КАЛлоиды) быстрее выпадают в осадок...
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02.07.2020 13:56 Ответить
В Одессе самое грязное море из-за полной антисанитарии , недоработки местных руководителей, слива канализации, сброса из судов, сброса из ресторанов. МИКРООРГАНИЗМЫ В МОРЕ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ С ЭТОЙ ГРЯЗЬЮ.

Забор воды на пляжах должна делать независимая экспертиза ежедневно - но тогда почти вообще не будут работать из-за результатов
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02.07.2020 14:04 Ответить
В Одессе кроме того, что вы перечислили - еще фактор имеется - лиманы больших рек с обоих сторон.
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02.07.2020 14:41 Ответить
Не ну это само собой...Если к судам еще кое какие требования есть (можно поиметь бабки), то к ресторанам и городской канализации даже скзать нечего..одно говно в море, очисные сооружения не справляются, и ПАВ (поверхносто активные вещества) дающие пену все круче и их все больше...
В то же время те берега с коричневой глиной окультурены, мидии и другие моллюски растущие на камнях (а именно они очищают воду) уничтожены, все засыпано песком...а песок это ссаки...
Но что поделать советское быдло не любило камни, советское быдло любило песочек...А сейчас добивают жлобостроями остатки дикого побережья..
Кстати о птичках ..куда сливают говно гостиниц и пр. жлобостроев расположенных непосредсвенно на берегу?
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02.07.2020 14:45 Ответить
В ливнёвую канализацию.
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02.07.2020 15:28 Ответить
А куда сливается ливнёвая канализация?
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02.07.2020 15:32 Ответить
В Понт Эвксинский)
Если бы все объекты, что находчтся внизу качали дерьмо и кухонные помои наверх, то от взгляда обывателя не ускользнули бы мощные насосные станции. Очевидно их гул тоже давал бы о себе знать. Но этого нет, и никто никогда делать не будет.
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02.07.2020 15:47 Ответить
это знак... видимо скоро зелень пойдет в утиль
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02.07.2020 13:45 Ответить
Чтобы море не цвело - надо просто переслать в него писать😀😀😀
И трубы канализационные к прибрежным ресторанам подвести
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02.07.2020 13:51 Ответить
Сорри - ПЕРЕСТАТЬ
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02.07.2020 13:52 Ответить
30 кубов это 20 ковшей этого бульдозера. Для Атоса это слишком много а для графа Де ля Фер это слишком мало.
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02.07.2020 14:45 Ответить
можно салатик забалабонить с майонезом нямка..морська копустка
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02.07.2020 15:36 Ответить
вот бы так еще и в Киеве "ЗЕлень" убрали....)))
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02.07.2020 16:17 Ответить
Довго їм граблями гребсти, керівник у них баран, до трактора борони вцепіть і за час весь пляж очистите
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02.07.2020 16:30 Ответить
 
 