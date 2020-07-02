Коммунальщики в Одессе убрали с пляжа 30 куб. метров водорослей. ФОТО

В Одессе на пляже "Лузановка" коммунальщики убрали более 30 кубометров прибитых к берегу водорослей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, агентству УНИАН в мэрии города доложили что, микроскопические бактерии-водоросли размножились в таком количестве, что покрасили воду Черного моря в болотный цвет.

"По мнению экологов, единственный способ борьбы с этой проблемой – уборка. Силами коммунальных предприятий "Побережье" и "Городские дороги" проведена расчистка прибрежной территории пляжа "Лузановка". Убрано и вывезено более 30 куб. м растений", - сказано в сообщении.

В мэрии утверждают, что зеленые водоросли, которые последние несколько лет докучают одесситам и гостям города, безвредны.

Смотрите также: Карантин по-одесски: переполненные пляжи и транспорт, отсутствие масок и несоблюдение дистанции: "Бояться нужно тем, у кого проблемы со здоровьем и слабый иммунитет". ВИДЕО





Ранее сообщалось, что Черное море в Одессе зацвело и превратилось в "кисель".