Коммунальщики в Одессе убрали с пляжа 30 куб. метров водорослей. ФОТО
В Одессе на пляже "Лузановка" коммунальщики убрали более 30 кубометров прибитых к берегу водорослей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, агентству УНИАН в мэрии города доложили что, микроскопические бактерии-водоросли размножились в таком количестве, что покрасили воду Черного моря в болотный цвет.
"По мнению экологов, единственный способ борьбы с этой проблемой – уборка. Силами коммунальных предприятий "Побережье" и "Городские дороги" проведена расчистка прибрежной территории пляжа "Лузановка". Убрано и вывезено более 30 куб. м растений", - сказано в сообщении.
В мэрии утверждают, что зеленые водоросли, которые последние несколько лет докучают одесситам и гостям города, безвредны.
Ранее сообщалось, что Черное море в Одессе зацвело и превратилось в "кисель".
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- Все хорошо, если бы еще не эта зеленая гадость...
Пьяный посетитель кафе:
- Можно подумать, при Порошенко лучше было!!!
Жаль что рядом у нас в Крыжановке не всегда убирают, вонь потрясающая и потом черный ил.
Вот как пролетариат мылся в грязи - так и продолжают
О украинское общество молчит и ездит в Египет , Турцию - там не цветёт море
И да, у них у некоторых выпуск сточных вод в балку. А туристы на пляже моют посуду в том ручье и там плескаются малыши. Я всегда говорю, (когда вижу) что этого не надо делать.
грецким будет стыдно перед американскими товарищами
Забор воды на пляжах должна делать независимая экспертиза ежедневно - но тогда почти вообще не будут работать из-за результатов
В то же время те берега с коричневой глиной окультурены, мидии и другие моллюски растущие на камнях (а именно они очищают воду) уничтожены, все засыпано песком...а песок это ссаки...
Но что поделать советское быдло не любило камни, советское быдло любило песочек...А сейчас добивают жлобостроями остатки дикого побережья..
Кстати о птичках ..куда сливают говно гостиниц и пр. жлобостроев расположенных непосредсвенно на берегу?
Если бы все объекты, что находчтся внизу качали дерьмо и кухонные помои наверх, то от взгляда обывателя не ускользнули бы мощные насосные станции. Очевидно их гул тоже давал бы о себе знать. Но этого нет, и никто никогда делать не будет.
И трубы канализационные к прибрежным ресторанам подвести