Пытки в Кагарлыкском отделении полиции: следователи ГБР сообщили о подозрении еще двум правоохранителям. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи ГБР сообщили о подозрении оперуполномоченному Кагарлыкского отделения Нацполиции и еще одному работнику отделения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора, сообщили о подозрении оперуполномоченному Кагарлыкского отделения Обуховского ОП ГУ Нацполиции в Киевской области. Полицейский подозревается в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

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Следствием установлено, что во время событий, которые происходили в ночь с 23 на 24 мая 2020 г., полицейский по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку.

После начала досудебного расследования в Государственный бюро расследований стали обращаться лица с сообщениями о фактах пыток, которые раньше происходили в Кагарлыкском отделении полиции.

По данным следствия, в начале января 2020 г. работники Кагарлыкского отделения полиции, ранее подозреваемые в пытках и изнасиловании, пытали двух лиц с целью получения признания в совершении краж.

Так, правоохранители били потерпевших, перевозили их в багажном отделении автомобиля за окраины города. После доставки пострадавших в Кагарлыкское отделение полиции - применяли к ним электрический ток и приковали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня.

Кроме того, следствием установлено, что подозреваемый начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции в мае 2020 года с целью получения признательных показаний избил еще одного гражданина. В результате чего пострадавший получил телесные повреждения средней степени тяжести.

По данным фактам следователи ГБР сообщили о подозрении еще одному работнику Кагарлыкского отделении полиции, а также задержанному в мае оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции, которые сейчас содержатся в Киевском следственном изоляторе (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

Таким образом, следователи ГБР сообщили о подозрении 4 работникам Кагарлыкского отделения полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении двух новых подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.



Фото: сайт ГБР

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляют сотрудники Управления внутренней безопасности Киевской области ДВБ Нацполиции Украины.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

С целью установления всех преступлений, совершенных работниками Кагарлыкского отделения полиции, Государственное бюро расследований призывает сообщать обо всех фактах противоправных действий правоохранителей в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.