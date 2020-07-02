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Новости Фото Силовики
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Полицейские задержали в Киеве мужчину, который зарезал 28-летнего парня и ранил еще восемь человек на Житомирщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве ночью 2 июля сотрудники полиции Житомирской области задержали 40-летнего жителя пгт Иршанск, который во время уличного конфликта убил одного человека и ранил ещё восемь

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Житомирской области.

В ведомстве напомнили, что 21 июня в г. Иршанске Хорошевского района Житомирщины произошел конфликт между посетителями кафе, закончившийся дракой, в результате которого 9 человек получили ножевые ранения. Один из пострадавших, 28-летний местный житель, умер. Подозреваемый в нанесении травм с места происшествия скрылся.

В ходе первоочередных мероприятий полицейские нашли автомобиль мужчины и провели ряд неотложных обысков. В течение последующего периода продолжался комплекс следственно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения подозреваемого. К их проведению были привлечены дополнительные силы и средства полиции, в частности местность, в том числе лесные массивы, вокруг пгт. Иршанска была тщательно проверена и отработана.

Полицейские задержали в Киеве мужчину, который зарезал 28-летнего парня и ранил еще восемь человек на Житомирщине 01

Подворные и поквартирные обходы жителей ближайших к месту происшествия населенных пунктов Хорошевского района охватили несколько тысяч человек. Проводились и другие мероприятия непубличного характера.

Полицейские задержали в Киеве мужчину, который зарезал 28-летнего парня и ранил еще восемь человек на Житомирщине 02

Как результат, 2 июля в г. Киеве в одном из спальных микрорайонов следователи уголовной полиции ГУНП Житомирщины задержали подозреваемого.

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"По нашей информации, мужчина скрывался в одной из съемных квартир в течение двух последних суток. Его передвижения были максимально ограничены и каждый выход на улицу сопровождался конспиративными мерами", - рассказал начальник полиции области Юрий Олейник.

Полицейские задержали в Киеве мужчину, который зарезал 28-летнего парня и ранил еще восемь человек на Житомирщине 03

Впрочем, это не помешало оперативникам дождаться подозреваемого и задержать его.

По имеющейся сейчас информации, мужчина сначала несколько дней скрывался в одном из дачных массивов Хорошевского района, а затем ночью попутным транспортом добрался до столицы.

Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении уголовных деяний, предусмотренных ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следовательно может грозить тюремное заключение на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство.

Судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Нацполиция (16485) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) убийство (6488) Житомирская область (1395)


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Топ комментарии
+10
Да была там история, вытащили толпой дядьку из кафешки, хотели наказать - а дядька непростой оказался, а художественной росписи обученный.
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02.07.2020 14:41
+6
Как-то странно это всё. Один чувак напал на толпу, одного порешил и ранил восьмерых, тоесть в потасовке против чувака участвовали как минимум 9 человек. Я не юрист, но на форуме их много. Подскажите, там жеж есть статья в КК, что если на тебя одного напало много народа, то это считается уже не по пацански и ты имеешь право отбиваться с применением всех наличных сил и средств?
Ст 36.5 "5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає."
А ему хулиганство навешивают. Или там стенка на стенку было?
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02.07.2020 15:56
+2
очередной ЗЕбилоид-петуШАРИЙ....
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02.07.2020 14:40
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Правила форума Совет форумчан
очередной ЗЕбилоид-петуШАРИЙ....
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02.07.2020 14:40 Ответить
Он хоть в маске был?
Наверное посетители карантин нарушали
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02.07.2020 14:40 Ответить
Да была там история, вытащили толпой дядьку из кафешки, хотели наказать - а дядька непростой оказался, а художественной росписи обученный.
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02.07.2020 14:41 Ответить
У нас возле входа в кофешку,тоже было что то подобное!Один пацан крикнул одному из мужиков: "чего прёшся без очереди,козёл"?!А по странному стечению обстоятельств..этот "мужик" только что вышел из зоны,где отмотал крупный срок ...и слово "козёл" для него оказалось сильным оскорблением!Поэтому он автоматически сделал ножём "харакири" и пацану и его дружкам! В наше время кафешки и забегаловки,прям как минные поля!
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02.07.2020 17:33 Ответить
Патриот поди? Активист?
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02.07.2020 14:41 Ответить
Конечно патриот -шариков с партии Шария, а может быть и член молодого крыла партии ОПЗЖ, командира Кивы.
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02.07.2020 15:03 Ответить
H&K MP5.
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02.07.2020 15:02 Ответить
Кажется, MKE закупали. Тот же Хеклер, но турецкий.
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02.07.2020 16:43 Ответить
судя по видосику бабла отмыли не мерено!
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02.07.2020 15:14 Ответить
Здається мені, ви не задоволені що поліція шукала вбивцю...
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02.07.2020 15:24 Ответить
почему ж не задоволений!? очень даже задоволений! кто ищет тот всегда найдёт, видосик слабоват говорю, ни авакяна, ни бубы который всем сделает больно! ні вбивці...
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02.07.2020 16:35 Ответить
Мазурок только с ножом-самородок.
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02.07.2020 15:24 Ответить
Почему копы без намордников?
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02.07.2020 15:34 Ответить
с мп 5 понторез так разве с оружием ходят не на фронте же.. и ималюком
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02.07.2020 15:45 Ответить
Как-то странно это всё. Один чувак напал на толпу, одного порешил и ранил восьмерых, тоесть в потасовке против чувака участвовали как минимум 9 человек. Я не юрист, но на форуме их много. Подскажите, там жеж есть статья в КК, что если на тебя одного напало много народа, то это считается уже не по пацански и ты имеешь право отбиваться с применением всех наличных сил и средств?
Ст 36.5 "5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає."
А ему хулиганство навешивают. Или там стенка на стенку было?
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02.07.2020 15:56 Ответить
в Украине это не работает, к сожалению....а если и работает то только к уважаемым хозяевам жизни ...
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02.07.2020 18:58 Ответить
 
 