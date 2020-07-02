Полицейские задержали в Киеве мужчину, который зарезал 28-летнего парня и ранил еще восемь человек на Житомирщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве ночью 2 июля сотрудники полиции Житомирской области задержали 40-летнего жителя пгт Иршанск, который во время уличного конфликта убил одного человека и ранил ещё восемь

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Житомирской области.

В ведомстве напомнили, что 21 июня в г. Иршанске Хорошевского района Житомирщины произошел конфликт между посетителями кафе, закончившийся дракой, в результате которого 9 человек получили ножевые ранения. Один из пострадавших, 28-летний местный житель, умер. Подозреваемый в нанесении травм с места происшествия скрылся.

В ходе первоочередных мероприятий полицейские нашли автомобиль мужчины и провели ряд неотложных обысков. В течение последующего периода продолжался комплекс следственно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения подозреваемого. К их проведению были привлечены дополнительные силы и средства полиции, в частности местность, в том числе лесные массивы, вокруг пгт. Иршанска была тщательно проверена и отработана.

Подворные и поквартирные обходы жителей ближайших к месту происшествия населенных пунктов Хорошевского района охватили несколько тысяч человек. Проводились и другие мероприятия непубличного характера.

Как результат, 2 июля в г. Киеве в одном из спальных микрорайонов следователи уголовной полиции ГУНП Житомирщины задержали подозреваемого.

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"По нашей информации, мужчина скрывался в одной из съемных квартир в течение двух последних суток. Его передвижения были максимально ограничены и каждый выход на улицу сопровождался конспиративными мерами", - рассказал начальник полиции области Юрий Олейник.

Впрочем, это не помешало оперативникам дождаться подозреваемого и задержать его.

По имеющейся сейчас информации, мужчина сначала несколько дней скрывался в одном из дачных массивов Хорошевского района, а затем ночью попутным транспортом добрался до столицы.

Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении уголовных деяний, предусмотренных ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следовательно может грозить тюремное заключение на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство.

Судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток без права внесения залога.