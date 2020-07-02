"Слуга народа" Скичко пришел в Раду в "Rolex" за $21,5 тыс. ФОТО

"Слуга народа" Александр Скичко замечен в Раде в часах марки Rolex, стоимость которых превышает 21 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Модель часов на руке Скичко называется Daytona. Ее стоимость на официальном сайте производителя составляет 21 419 долларов США.

Согласно данным на сайте ВР, Скичко родился в 1991 году и на момент избрания в Раду являлся предпринимателем в Черкассах.

В Раде он возглавляет подкомитет по вопросам железнодорожного транспорта Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры .

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