"Слуга народа" Скичко пришел в Раду в "Rolex" за $21,5 тыс. ФОТО
"Слуга народа" Александр Скичко замечен в Раде в часах марки Rolex, стоимость которых превышает 21 тыс. долларов США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Модель часов на руке Скичко называется Daytona. Ее стоимость на официальном сайте производителя составляет 21 419 долларов США.
Согласно данным на сайте ВР, Скичко родился в 1991 году и на момент избрания в Раду являлся предпринимателем в Черкассах.
В Раде он возглавляет подкомитет по вопросам железнодорожного транспорта Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры .
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2. от эта слуга нарiда, всем слугам слуга
Может и закон про казино под юрушева готовят
Юрушев известен по громкому скандалу двухгодичной давности вокруг "Крюковского вагоностроительного завода" и "Кременчугского сталелитейного завода".
В рамках вагоностроительного бизнеса бизнесмен долгое время состоял в партнерских отношениях с другим кандидатом в президенты - Сергем Тигипко. В середине 2006 года между акционерами возник конфликт: после смены руководства компании, Леонид Юрушев обвинил людей Тигипко в намерении продать предприятие российской "Северстали". Противостояние между акционерами перешло в силовой захват предприятия неизвестными боевыми отрядами. В разгар конфликта Сергея Тигипко поддержала группа "Приват", владевшая почти 33,97% акций. В ответ за Леонида Юрушева заступился Ринат Ахметов, неожиданно заявивший, что ему принадлежит чуть больше 19% акций предприятия.
Надо отметить, что для владельца СКМ весьма нехарактерно вмешиваться в корпоративные конфликты. Тем не менее, наблюдатели утверждают, что на тот момент Ахметов сознательно купил часть пакета акций Леонида Юрушева, чтобы получить право заступиться за земляка. Конфликт разрешился спустя два года. В мае 2008-го Юрушев и Ахметов продали свои пакеты акций в обоих вагоностроительных предприятиях Сергею Тигипко и Игорю Коломойскому.
Главной сферой бизнес-интересов Юрушева называют столичную недвижимость. В частности, совместно с https://dosye.info/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ринатом Ахметовым он финансировал строительство бизнес-центра Leonardo, участвует в строительстве Holiday Inn около станции метро Золотые Ворота.
Кроме того, Леонид Юрушев является главным инвестором строительства 5-ти звездочной гостиницы InterContinental Kyiv и Fairmont Grand Hotel Kyiv. Большинство строительных проектов бизнесмена проходят через компанию ООО "Ярославов Вал".
https://dosye.info/Юрушев,_Леонид_Леонидович
Может и нормальный
Успокойтесь, господа.
У каждого второго депутата Рады часы не дешевле а то и дороже, в разы.
Без цепури і піжмака котли не хиляють.
- Социальная дистанция, это между мной и, например, Ринатом Ахметовым. А так, это САНИТАРНАЯ дистанция...
поцарював та й втик