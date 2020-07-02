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"Слуга народа" Скичко пришел в Раду в "Rolex" за $21,5 тыс. ФОТО

"Слуга народа" Александр Скичко замечен в Раде в часах марки Rolex, стоимость которых превышает 21 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Модель часов на руке Скичко называется Daytona. Ее стоимость на официальном сайте производителя составляет 21 419 долларов США.

Слуга народа Скичко пришел в Раду в Rolex за $21,5 тыс 01

Согласно данным на сайте ВР, Скичко родился в 1991 году и на момент избрания в Раду являлся предпринимателем в Черкассах.

В Раде он возглавляет подкомитет по вопросам железнодорожного транспорта Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры .

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ВР (29252) часы (154) Скичко Александр (41)


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Топ комментарии
+45
"Слуга народа" Скичко пришел в Раду в "Ролексах" за $21,5 тыс - Цензор.НЕТ 7616
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02.07.2020 15:13
+28
Вже заробив за рік .
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02.07.2020 15:09
+23
А отвечать за этиг слуг будет бубочка)=
"Слуга народа" Скичко пришел в Раду в "Ролексах" за $21,5 тыс. - Цензор.НЕТ 6025
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02.07.2020 15:11
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Вже заробив за рік .
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02.07.2020 15:09 Ответить
Нет, он альфонс
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02.07.2020 15:11 Ответить
Я тута последний хрен без соли доедаю!А мий слуга КУРВА в РОЛЕКСАХ понты наризае!
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02.07.2020 15:20 Ответить
Кому карантин, а кому и .....
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02.07.2020 15:37 Ответить
гардісь шо твой слуга нє бєдствуйє
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02.07.2020 16:22 Ответить
профессиональный
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02.07.2020 15:48 Ответить
"Слуга народа" Скичко пришел в Раду в "Ролексах" за $21,5 тыс - Цензор.НЕТ 6650
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02.07.2020 15:18 Ответить
"Слуга народу" Скічко прийшов у Раду в "Ролексах" за $21,5 тис - Цензор.НЕТ 2235
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02.07.2020 15:36 Ответить
Команда "новая", замашки "старые"... И кто-то будет утверждать, что пришли НОВЫЕ лица?! Те же "загребущие руки", но пока в "детском" размере! А иногда так "и не по-детски" загребающие...
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02.07.2020 16:50 Ответить
Скичко самовлюбленный мудак. Очень отвратный человек
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02.07.2020 15:10 Ответить
а шо, серед зедрисні якісь інші трапляються?
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02.07.2020 15:12 Ответить
Этот даже среди них выделяется
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02.07.2020 15:12 Ответить
г-на Скичко "эпоха бидности" явно обошла стороной....
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02.07.2020 15:11 Ответить
Ні, вона для нього закінчилася рік тому, як главзебіл і обіцяв. Просто 73% думали, що то він їм обіцяв...
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02.07.2020 18:03 Ответить
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02.07.2020 15:11 Ответить
А отвечать за этиг слуг будет бубочка)=
"Слуга народа" Скичко пришел в Раду в "Ролексах" за $21,5 тыс. - Цензор.НЕТ 6025
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02.07.2020 15:11 Ответить
А что? Все правильно. Это раньше, при царях, слуги были бедные. А сейчас слуги богаче господ, которые их выбрали.
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02.07.2020 15:12 Ответить
"Слуга народа" Скичко пришел в Раду в "Ролексах" за $21,5 тыс - Цензор.НЕТ 7616
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02.07.2020 15:13 Ответить
зеленые мрази!
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02.07.2020 15:14 Ответить
для них "эпоха бедности" закончилась, интересно, парикмахер тоже "настриг" уже?
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02.07.2020 15:17 Ответить
Так он вроде женат на дочери украинского олигарха

"Слуга народу" Скічко прийшов у Раду в "Ролексах" за $21,5 тис - Цензор.НЕТ 8075
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02.07.2020 15:19 Ответить
https://karavan.ua/zvezdy/aleksandr-skichko-zhenitsja-na-vladelice-roskoshnogo-otelja/
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02.07.2020 15:19 Ответить
Напомним, Елизавета Юрушева - младшая дочь украинского миллиардера Леонида Юрушева, владеющего, в частности, империей гранд-отелей в Киеве. Лиза воспитывает двоих детей от предыдущего брака - сына Даниила и дочь Тата.
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02.07.2020 15:20 Ответить
ніччо сібє еРеСПеха!!!
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02.07.2020 16:24 Ответить
1. господя, и эта пошла по пути навки - дарит мужу часы
2. от эта слуга нарiда, всем слугам слуга
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02.07.2020 16:42 Ответить
Фу ***, взял бабу с чужими байстрюками и теперь хвастается часами, чтобы люди не говорили что он пиз***лиз
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02.07.2020 21:46 Ответить
Саме так, "зять не зуй взять"
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04.07.2020 00:55 Ответить
За 15 баксів копію можна купити, а от їжї скільки опонентам і журналістам.
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02.07.2020 15:20 Ответить
А сколько стоил ты?
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02.07.2020 15:24 Ответить
У нього дружина - донька мільярдера... Думаєш, вона з тестем не залошили би його за копію за 15 доларів?
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02.07.2020 15:31 Ответить
Та не, то он как раньше тюлька себе бусы, купил в магазе "всё по 10" грн.
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02.07.2020 15:20 Ответить
у петенего протеже свинарчука младшего и то котлы лучше.
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02.07.2020 15:21 Ответить
Интресно СКОЛЬКО ЕРМАК содрал с Юрушева за проход в список
Может и закон про казино под юрушева готовят
"Слуга народу" Скічко прийшов у Раду в "Ролексах" за $21,5 тис - Цензор.НЕТ 2347
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02.07.2020 15:22 Ответить
ВИКИПЕДИЯ - ИНТРЕСНАЯ ВЕЩЬ , чтобы знать чем дышат депутаты и власть
Юрушев известен по громкому скандалу двухгодичной давности вокруг "Крюковского вагоностроительного завода" и "Кременчугского сталелитейного завода".
В рамках вагоностроительного бизнеса бизнесмен долгое время состоял в партнерских отношениях с другим кандидатом в президенты - Сергем Тигипко. В середине 2006 года между акционерами возник конфликт: после смены руководства компании, Леонид Юрушев обвинил людей Тигипко в намерении продать предприятие российской "Северстали". Противостояние между акционерами перешло в силовой захват предприятия неизвестными боевыми отрядами. В разгар конфликта Сергея Тигипко поддержала группа "Приват", владевшая почти 33,97% акций. В ответ за Леонида Юрушева заступился Ринат Ахметов, неожиданно заявивший, что ему принадлежит чуть больше 19% акций предприятия.
Надо отметить, что для владельца СКМ весьма нехарактерно вмешиваться в корпоративные конфликты. Тем не менее, наблюдатели утверждают, что на тот момент Ахметов сознательно купил часть пакета акций Леонида Юрушева, чтобы получить право заступиться за земляка. Конфликт разрешился спустя два года. В мае 2008-го Юрушев и Ахметов продали свои пакеты акций в обоих вагоностроительных предприятиях Сергею Тигипко и Игорю Коломойскому.
Главной сферой бизнес-интересов Юрушева называют столичную недвижимость. В частности, совместно с https://dosye.info/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ринатом Ахметовым он финансировал строительство бизнес-центра Leonardo, участвует в строительстве Holiday Inn около станции метро Золотые Ворота.
Кроме того, Леонид Юрушев является главным инвестором строительства 5-ти звездочной гостиницы InterContinental Kyiv и Fairmont Grand Hotel Kyiv. Большинство строительных проектов бизнесмена проходят через компанию ООО "Ярославов Вал".
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02.07.2020 15:31 Ответить
Досье НА ЧАСЫ 😀😀😀
https://dosye.info/Юрушев,_Леонид_Леонидович
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02.07.2020 15:32 Ответить
Он же нелох, как вы думаете?
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02.07.2020 15:23 Ответить
чому дивуватися у них і під нігтями замість грязі алмазна пудра...
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02.07.2020 15:25 Ответить
Ні там іньша "пудра"
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03.07.2020 15:08 Ответить
"Слуга народу" Скічко прийшов у Раду в "Ролексах" за $21,5 тис - Цензор.НЕТ 322
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02.07.2020 15:25 Ответить
Кусок железа на куске мяса
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02.07.2020 15:25 Ответить
Скорее на куске гавна...
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02.07.2020 15:31 Ответить
Сначала надо посмотреть КАК ОН ГОЛОСУЕТ
Может и нормальный
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02.07.2020 15:34 Ответить
Нормальный в зеленом стаде?? Это не возможно...нормальные это стадо обходят стороной...испачкаться боятся...
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02.07.2020 15:45 Ответить
Возьми депутатов любого созыва при любом президенте - ну прям братья и сестры из одного помета.
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02.07.2020 18:18 Ответить
серед своїх зебільних пошукай
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03.07.2020 10:06 Ответить
Скаже що на аліекспрес купив підробку за 50 баксів))
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02.07.2020 15:33 Ответить
Зелохи нормального себе слугу наголосовали...
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02.07.2020 15:34 Ответить
Это же Украина. Пост-совковое болото, без надежд и перспектив на будущее.
Успокойтесь, господа.
У каждого второго депутата Рады часы не дешевле а то и дороже, в разы.

"Слуга народу" Скічко прийшов у Раду в "Ролексах" за $21,5 тис - Цензор.НЕТ 892
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02.07.2020 15:34 Ответить
Как вульгарно. Ярмарка тщеславия мелких душонок.
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02.07.2020 15:36 Ответить
Это который тамадой работал? Ну шо тут сказать "пацан пришел к успеху", другой вопрос, надолго ли.
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02.07.2020 15:38 Ответить
Кінець епохи бідності від ЗЕро.Тьфу....гидота.А воно ще й з моєї рідної Черкащини.ЗЕбіли-вас вчергове ......
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02.07.2020 15:41 Ответить
Нищеброд какой-то. У Путина A. Lange & Sohne Tourbograph Pour le Merite за 400 000 евро.
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02.07.2020 15:42 Ответить
Мєханізм "https://watch-wiki.org/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BD турбільйон " тіко сто тищ вартий
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02.07.2020 16:32 Ответить
У ***** кажуть годинник Хубло.
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02.07.2020 18:01 Ответить
Нікуя ти ***** назвав як... кацап що тут забув?
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03.07.2020 15:06 Ответить
он же слуга!
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02.07.2020 15:45 Ответить
Нафига вы это сфоткали? теперь опять придумывать закон придется,запрет на фотографирование часов и других аксессуаров народных депутатов,так как это может являться военной тайной.
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02.07.2020 16:17 Ответить
А де золота цепура і малиновий піжмак?
Без цепури і піжмака котли не хиляють.
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02.07.2020 16:27 Ответить
На@сал!
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02.07.2020 16:34 Ответить
- В условиях карантина, вы соблюдаете социальную дистанцию?
- Социальная дистанция, это между мной и, например, Ринатом Ахметовым. А так, это САНИТАРНАЯ дистанция...
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02.07.2020 17:18 Ответить
Это копия. я раньше торговал такими и под золото, по 100$ продавал с камнями под азмаз, они в закупке по 18-20$ оптом, а с Гонконга по 10$.
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02.07.2020 17:35 Ответить
Что часы за 21 тысячу долларов, что нечего пожрать на ужин - "какая разница"? Для зебилов, естественно.
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02.07.2020 17:45 Ответить
И у нищего народа есть слуги, прикольно
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02.07.2020 18:24 Ответить
Интересно , как сильно он переживает за пенсионеров.
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02.07.2020 21:23 Ответить
Какой идиотизм. Если бы вы его не прорекламировали то никто и не знал бы сколько стоят его часы. Ето только бабы ходят ненужными цацками хвастаются. Настоящий счастливый мужик не должен часов носить.
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02.07.2020 21:43 Ответить
не, самый самый с понятиями - это дважды несудимый:
поцарював та й втик
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03.07.2020 01:14 Ответить
В країні Війна а жлобо-бидло на понти викидає 21000$ .... акуєть... що петя, що янєлохМінє42 дві купи лайна. Націоналісти мають керувати країною під час війни а не бариги чи блазні.
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03.07.2020 15:04 Ответить
шо пристебались - заслужил посан......
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03.07.2020 19:48 Ответить
Новые лица они все такие предприимчивые, когда покупают Ролекс, то это далеко не за последние деньги. Я думаю ГБР и Налоговую должны заинтересоваться этой информацией.
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04.07.2020 22:50 Ответить
 
 