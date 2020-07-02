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Объятия Третьяковой и Иванисова, "задание для Лещенко" на УЗ и переписка в чате СН: "Если он идеальный вариант, для нас - это жопа", - работа ВР 2 июля. ФОТОрепортаж

Сегодня, 2 июля, прошло очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В начале заседания спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о вхождении народного депутата Сергея Евтушка в состав депутатской фракции "Батькивщина".

Далее парламентарии продолжили рассматривать поправки в проект закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр № 2285-д. Поправки рассматриваются по авторам.

День работы депутатов в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Объятия Третьяковой и Иванисова, задание для Лещенко на УЗ и переписка в чате СН: Если он идеальный вариант, для нас - это жопа, - работа ВР 2 июля 01

"Слуга народа" Александр Скичко

Объятия Третьяковой и Иванисова, задание для Лещенко на УЗ и переписка в чате СН: Если он идеальный вариант, для нас - это жопа, - работа ВР 2 июля 02

Скичко пришел в Раду в часах за более чем 21 тыс. долл.

Объятия Третьяковой и Иванисова, задание для Лещенко на УЗ и переписка в чате СН: Если он идеальный вариант, для нас - это жопа, - работа ВР 2 июля 03

Тем временем Скичко решил проверить сообщения в чатах: "Есть задание для Лещенко как "око государства" на УЗ, ответственного за борьбу с коррупцией узнать куда ушли деньги на капремонт парка пассажирских вагонов".

Объятия Третьяковой и Иванисова, задание для Лещенко на УЗ и переписка в чате СН: Если он идеальный вариант, для нас - это жопа, - работа ВР 2 июля 04

Первый замглавы фракции СН Александр Корниенко наблюдает за фигуранткой скандала с "рабочей бабаой" Ириной Аллахвердиевой. По словам Корниенко, Аллахвердиевой в скандальном ролике были посвящены только несколько слов о ее красоте, а дальше пошло обсуждение Домбровской.

Объятия Третьяковой и Иванисова, задание для Лещенко на УЗ и переписка в чате СН: Если он идеальный вариант, для нас - это жопа, - работа ВР 2 июля 05

"Слуга народа" Анатолий Остапенко просматривает свои сообщения. В частности, 29 сентября 2019 года он получил сообщение о пополнении счета на 370 тыс. грн.

Объятия Третьяковой и Иванисова, задание для Лещенко на УЗ и переписка в чате СН: Если он идеальный вариант, для нас - это жопа, - работа ВР 2 июля 06

"Слуга народа" Александр Пасичный читает "Офіційний чат фракції": "... если он - идеальный вариант, для нас это - жопа. Останеться Авакова в Премьеры назначить, а Пороха - головой СНБО. Или Пороха в Премьеры, а Борисыча на СНБО" (сохранены авторские правописание и пунктуация. - Ред.).

Также отметим, что главой СНБО является Президент Украины.

Объятия Третьяковой и Иванисова, задание для Лещенко на УЗ и переписка в чате СН: Если он идеальный вариант, для нас - это жопа, - работа ВР 2 июля 07

Пленарное заседание Верховной Рады, 2 июля 2020 года.

Объятия Третьяковой и Иванисова, задание для Лещенко на УЗ и переписка в чате СН: Если он идеальный вариант, для нас - это жопа, - работа ВР 2 июля 08

Соглава фракции "ЕС" Артур Герасимов и "слуга народа" Гео Лерос.


Объятия Третьяковой и Иванисова, задание для Лещенко на УЗ и переписка в чате СН: Если он идеальный вариант, для нас - это жопа, - работа ВР 2 июля 09

"Слуга народа" Максим Бужанский с коллегами облюбовали места в ложе Кабмина. Вчера они также сидели на министерских креслах.

Объятия Третьяковой и Иванисова, задание для Лещенко на УЗ и переписка в чате СН: Если он идеальный вариант, для нас - это жопа, - работа ВР 2 июля 10

"Слуга народа" Николай Тищенко с коллегами.

Объятия Третьяковой и Иванисова, задание для Лещенко на УЗ и переписка в чате СН: Если он идеальный вариант, для нас - это жопа, - работа ВР 2 июля 11

Оскандалившаяся заявлением о детях "низкого качетсва" "слуга народа" Галина Третьякова обсуждает что-то с коллегами. "Слуга народа" Вадим Струневич допивает свой молочный коктейль.

Объятия Третьяковой и Иванисова, задание для Лещенко на УЗ и переписка в чате СН: Если он идеальный вариант, для нас - это жопа, - работа ВР 2 июля 12

Спикер Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук общаются с парламентариями.

Объятия Третьяковой и Иванисова, задание для Лещенко на УЗ и переписка в чате СН: Если он идеальный вариант, для нас - это жопа, - работа ВР 2 июля 13

Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Артур Герасимов.


Объятия Третьяковой и Иванисова, задание для Лещенко на УЗ и переписка в чате СН: Если он идеальный вариант, для нас - это жопа, - работа ВР 2 июля 14

Руслан Стефанчук и Степан Кубив ("ЕС")

Объятия Третьяковой и Иванисова, задание для Лещенко на УЗ и переписка в чате СН: Если он идеальный вариант, для нас - это жопа, - работа ВР 2 июля 15

Оскандалившаяся заявлением о детях "низкого качества" "слуга народа" Галина Третьякова обнимается с ранее оскандалившимся бывшим коллегой по фракции Романом Иванисовым. Напомним, осенью 2019 года выявилось, что Иванисов ранее был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

 Объятия Третьяковой и Иванисова, задание для Лещенко на УЗ и переписка в чате СН: Если он идеальный вариант, для нас - это жопа, - работа ВР 2 июля 16

"Слуга народа" Николай Тищенко с коллегами.

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (29252) Лещенко Сергей (697) Остапенко (14) Кубив Степан (183) Герасимов Артур (312) Разумков Дмитрий (1521) Стефанчук Руслан (658) Корниенко Александр (658) Струневич (6) Бужанский Максим (103) Скичко Александр (41) Лерос Гео (378) Третьякова Галина (118) Тищенко Николай (336) Иванисов Роман (29) Аллахвердиева Кормышкина (30) Пасичный Александр (1)


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Топ комментарии
+41
шантрапа
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02.07.2020 15:45
+27
Проходимцы, кухарки, псы безродные и просто дурачье.. Что у вас в голове, 73%?
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02.07.2020 15:51
+23
Баба да, баба да!


Объятия Третьяковой и Иванисова, "задание для Лещенко" на УЗ и переписка в чате СН: "Если он идеальный вариант, для нас - это жопа", - работа ВР 2 июля - Цензор.НЕТ 662
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02.07.2020 15:49
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Правила форума Совет форумчан
шантрапа
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02.07.2020 15:45 Ответить
вот действительно- ШАНТРАПА
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02.07.2020 15:47 Ответить
https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1278667231866519552 28 мин

«Слуги» збирають підписи щодо позачергової сесії на 18.00 сьогодні.
Думаєте - по питаннях економічної кризи, коронавірусу, катастрофічних підтоплень на заході країни?
НІ. По законопроекту «Про азартні ігри».
Найважливіше питання в країні
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02.07.2020 16:01 Ответить
внешнее управление во всей красе- начатое парашенкой
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02.07.2020 16:46 Ответить
Сколько же Порошенко тебе в горло насрал, что ты никак успокоиться не можешь?
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02.07.2020 18:04 Ответить
спроси у тех людей, которые проголосовали за клоуна, только бы не видетьпарашенку
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02.07.2020 18:07 Ответить
а тепбе наверное срет в горло чистым шоколадом?
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02.07.2020 18:08 Ответить
Оскандалившаяся https://censor.net/video_news/3204174/u_poluchateleyi_sotspomoschi_rojdayutsya_deti_nizkogo_kachestva_kotorye_toje_sadyatsya_na_gosudarstvennye "слуга народа" Галина Третьякова обнимается с ранее оскандалившимся бывшим коллегой по фракции Романом Иванисовым. Напомним, осенью 2019 года выявилось, что https://censor.net/news/3160920/zavtra_ya_zastavlyu_etogo_cheloveka_slojit_mandat_i_uyiti_iz_partii_sluga_naroda_zelenskiyi_ob_ivanisove.

ЗЕльоное днище
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02.07.2020 19:08 Ответить
Вот и встретились два одиночества. Осталось дело за матрацом.
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02.07.2020 20:10 Ответить
А що за колхозна сорочка на останньому фото?
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02.07.2020 15:46 Ответить
Ансамбль Лето 2020, включает в себя ремень с пряжкой, расстегнутый ворот и гель для волос.
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02.07.2020 15:50 Ответить
Уточнення - Літо 2020 на Троєщині)))
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02.07.2020 15:53 Ответить
Да, ремень еще хорош с пряжкой махаться с гопотой на дискотеке....
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02.07.2020 15:58 Ответить
Теж лілював. Тут ще треба шорти а-ля сімейні трусєля та сандалєти з шкарпетками.
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02.07.2020 15:56 Ответить
Кстати, говорят Прада в этом сезоне разрешила носить носки с сандалиями...
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02.07.2020 15:59 Ответить
"Пошли навстречу желаниям народа" Объятия Третьяковой и Иванисова, "задание для Лещенко" на УЗ и переписка в чате СН: "Если он идеальный вариант, для нас - это жопа", - работа ВР 2 июля - Цензор.НЕТ 6219
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02.07.2020 16:04 Ответить
Це мабуть через коронавырус - щоб ноги захистити))
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02.07.2020 16:07 Ответить
тренд - он у мєндель яка свитка - ранше бабки в селі порали в таких
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02.07.2020 16:53 Ответить
ЗЕопарк во всей красе.... ЗЕлефилы оргазмируют от просмотра этих кадров...
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02.07.2020 15:46 Ответить
и запретить хотят их обнародование
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02.07.2020 15:48 Ответить
Ага. "Не холопское это дело, что барину 370.000 зашло на счет! Чай, сам никогда таких денег в руках не держал, нищеброд сиволапый!"
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02.07.2020 16:08 Ответить
Объятия Третьяковой и Иванисова, "задание для Лещенко" на УЗ и переписка в чате СН: "Если он идеальный вариант, для нас - это жопа", - работа ВР 2 июля - Цензор.НЕТ 7819
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02.07.2020 15:46 Ответить
Элитка. У Аллахвердиевой дупло маской не закрыто!
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02.07.2020 15:46 Ответить
так чтоб все полюбовались тюнингом ))))
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02.07.2020 15:52 Ответить
С - сосна
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02.07.2020 15:57 Ответить
Для вас любой вариант будет жопа
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02.07.2020 15:47 Ответить
мать вашу - цвет общества, гнилой правда
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02.07.2020 15:47 Ответить
Зє!лбона плєсєнь в пєріод "цвєтєнія"
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02.07.2020 16:55 Ответить
цвілість
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02.07.2020 16:56 Ответить
*для нас - это жопа*
наконец то понималка начала включаться
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02.07.2020 15:47 Ответить
не має тут що і коментувать.....
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02.07.2020 15:48 Ответить
(ибо зубы стиснуты - чтоб не проблеваться))))
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02.07.2020 15:53 Ответить
А ось тут бачу кримінал!
"Обнародование государственной тайны высокопоставленного чиновника"
(неча третьесортному люду холопского звания знать, что барину бряцнулось на счет 370 косарей!)

Объятия Третьяковой и Иванисова, "задание для Лещенко" на УЗ и переписка в чате СН: "Если он идеальный вариант, для нас - это жопа", - работа ВР 2 июля - Цензор.НЕТ 5359
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02.07.2020 16:00 Ответить
причем на счет телефона!!
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02.07.2020 16:18 Ответить
А это, на минуточку, разовая полученная сумма равнозначная сумме 120 месяцев( или 10 лет) НЕ минимальной пенсии пенсионера Украины.
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02.07.2020 22:18 Ответить
https://twitter.com/zerkal999

https://twitter.com/zerkal999 Violator 25 https://twitter.com/zerkal999 @zerkal999 https://twitter.com/zerkal999/status/1278605936639213568 4 ч

Ржать. Срать. Ржать.
Всё.
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02.07.2020 15:49 Ответить
Баба да, баба да!


Объятия Третьяковой и Иванисова, "задание для Лещенко" на УЗ и переписка в чате СН: "Если он идеальный вариант, для нас - это жопа", - работа ВР 2 июля - Цензор.НЕТ 662
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02.07.2020 15:49 Ответить
Баба Нет!!!
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02.07.2020 15:51 Ответить
шо ж нет...у нее хватка, как у сумоиста...
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02.07.2020 15:54 Ответить
Так Иванисов -- насильник, которого грозился выгнать бубочка. Тут еще непонятно кто кого.

Объятия Третьяковой и Иванисова, "задание для Лещенко" на УЗ и переписка в чате СН: "Если он идеальный вариант, для нас - это жопа", - работа ВР 2 июля - Цензор.НЕТ 4904
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02.07.2020 16:02 Ответить
На суде, смягчающим обстоятельством для Иванисова, было то, что у него "не получилось"... . Так что - не известно, кто в этой паре насильник
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02.07.2020 16:12 Ответить
о, ты насильник! А-ну, иди-ка сюда!)))
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02.07.2020 16:37 Ответить
Она сильнее)))
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02.07.2020 16:12 Ответить
Бабищє, правда низької якості
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02.07.2020 17:04 Ответить
Целовались бы ещё, да болит влагалищо.
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02.07.2020 20:12 Ответить
Посмотрел ещё раз, внимательней и вижу, что нельзя обнять необнятное.
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03.07.2020 15:58 Ответить
Это не корабельная сосна - это баобаб
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03.07.2020 17:18 Ответить
Это в "десятку"
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03.07.2020 18:30 Ответить
"...вся та ******* яка сидить у Верховній Раді, то всьо має бути стріляне і пизжене!" (Кузьма Скрабiн)
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02.07.2020 15:50 Ответить
Проходимцы, кухарки, псы безродные и просто дурачье.. Что у вас в голове, 73%?
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02.07.2020 15:51 Ответить
Сброд.
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02.07.2020 15:52 Ответить
Объятия Третьяковой и Иванисова, "задание для Лещенко" на УЗ и переписка в чате СН: "Если он идеальный вариант, для нас - это жопа", - работа ВР 2 июля - Цензор.НЕТ 4583
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02.07.2020 15:54 Ответить
Пороха - в прем'єри?
Для СН це дійсно ДУПА.
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02.07.2020 15:58 Ответить
Даже лидеры Зебилов называют Пороха Порохом)) А так да, если уже Петю в Премьры пытаются, то дела действительно крайне хреновые))
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02.07.2020 17:06 Ответить
Зебилье, ваши рахунки НЕ поповнені на 370000 грн. Расслабьтесь и получайте наслаждение от шоу.
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02.07.2020 16:04 Ответить
То пересічний зебіл тепер має ледве не дозвіл ФБР та рішення МВФ отримати, щоб переказати понад 5000 грн.
Для "господ" - жодних ускладнень. Смороду не можуть нічого красти апріорі.
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02.07.2020 16:21 Ответить
Вот ЭТО и есть "низкого качества"!

Объятия Третьяковой и Иванисова, "задание для Лещенко" на УЗ и переписка в чате СН: "Если он идеальный вариант, для нас - это жопа", - работа ВР 2 июля - Цензор.НЕТ 8598
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02.07.2020 16:04 Ответить
ЖЖЖОПА!
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02.07.2020 16:58 Ответить
А ее жопа страшная как и ее философия!
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03.07.2020 14:23 Ответить
Не пойму, кто кого насиловать собирается?
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02.07.2020 17:24 Ответить
))))))))))))))))

https://twitter.com/natohawks
https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитен
https://twitter.com/natohawks @natohawks

Зеля, знаешь что такое предательство?
Это когда твой близкий друг Юзик жадно уплетает шоколадный батончик Рошен прямо в сессионном зале Верховной Рады.

Фото:
https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=small
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02.07.2020 16:07 Ответить
Юзік зафоршмачився
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02.07.2020 16:10 Ответить
Мальчиш-Плохиш, продался буржуинам за шоколадки))
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02.07.2020 16:43 Ответить
Да, надо как-то фильтровать инфу на цензоре. А то получается, что 19-летний Иванисов изнасиловал 25-летнюю несовершеннолетнюю... Может и изнасиловал, но вранье с совершеннолетием подрывает доверие, может и не Иванисов, и может не изнасиловал?
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02.07.2020 16:22 Ответить
ст. 117 ч.3 - згвалтування, вчинене групою, або згвалтування неповнолітньої - мабуть, дізнались статтю і розгорнули інформацію помилково. Там була груповуха
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02.07.2020 17:10 Ответить
там ше була ст 118 ч.2 - там теж про груповуху
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02.07.2020 17:12 Ответить
Тюнинг ту мач. А вообще баба да, баба да. Сосна.

Обійми Третьякової та Іванісова, "завдання для Лещенка" на УЗ і листування в чаті СН: "Якщо він ідеальний варіант, для нас це - жопа", - робота ВР 2 липня - Цензор.НЕТ 1037
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02.07.2020 16:30 Ответить
чуть подкачанная, согласен с вами))
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02.07.2020 16:44 Ответить
соснюча
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02.07.2020 17:01 Ответить
А рядом кто? Напоминает Мендель в халатике.
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02.07.2020 20:22 Ответить
Та в них там зараз членкині СН - як сказав би Митець: "Люда, вагонна провідниця котру всі вищезгадані митці ї*уть іноді по черзі, а іноді так".
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02.07.2020 20:34 Ответить
Понятно, "кружки моего члена" или "члены моего кружка".
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02.07.2020 20:51 Ответить
свиноматка і гвалтівник ...гарна пара
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02.07.2020 16:50 Ответить
які ж вони всі убогі......
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02.07.2020 16:51 Ответить
СторМани ... мошенники пишут мошенникам смс... забавно
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02.07.2020 17:07 Ответить
Іванісов згвалтував дівчину "низької якості"?
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02.07.2020 17:19 Ответить
Не підказуйте! Бо "слуги" ще почнуть стругати законопроект про розподіл України за "сословиями" (відповідно до майнової "якості" та належності до СН) - і злочин високоблагородія проти низькоякісного взагалі буде не злочин.
"Ну оттрахал барин девку из низкокачественных - ну и чавой тут такого? чай, ей не привыкать - эти сиволапые и так ябуться под каждым забором, пзда не мыло, не вымылится! её еще и за честь, что его сиятельство ее медведем оприходовал!"
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02.07.2020 17:48 Ответить
Зоопарк мутантов...
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02.07.2020 18:35 Ответить
А где главсанврач со своим ковидом, или депутатов это не касается?
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02.07.2020 19:53 Ответить
Всетаки в ВР необнодимо провести ритуал изгнания бесов, как то уж нивелировалась эта государственная институция и к сожалению по воле избирателей.
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02.07.2020 20:19 Ответить
Старая истина - народ имеет ту власть, которая его имеет. Только сейчас это в особо изощренной форме, эдакий хардкор.
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02.07.2020 21:37 Ответить
Этому народу видать такое "шоу" и захотелось, правда, не с жиру, а с дури.
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03.07.2020 07:10 Ответить
3,14здец полнейший. А можно экзорциста туда? 73% АУ! Вы зробылы це разом. И,**** не одна падла из них не сдохла от ковида.
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02.07.2020 21:36 Ответить
 
 