Объятия Третьяковой и Иванисова, "задание для Лещенко" на УЗ и переписка в чате СН: "Если он идеальный вариант, для нас - это жопа", - работа ВР 2 июля. ФОТОрепортаж

Сегодня, 2 июля, прошло очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В начале заседания спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о вхождении народного депутата Сергея Евтушка в состав депутатской фракции "Батькивщина".

Далее парламентарии продолжили рассматривать поправки в проект закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр № 2285-д. Поправки рассматриваются по авторам.

День работы депутатов в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

"Слуга народа" Александр Скичко

Скичко пришел в Раду в часах за более чем 21 тыс. долл.

Тем временем Скичко решил проверить сообщения в чатах: "Есть задание для Лещенко как "око государства" на УЗ, ответственного за борьбу с коррупцией узнать куда ушли деньги на капремонт парка пассажирских вагонов".

Первый замглавы фракции СН Александр Корниенко наблюдает за фигуранткой скандала с "рабочей бабаой" Ириной Аллахвердиевой. По словам Корниенко, Аллахвердиевой в скандальном ролике были посвящены только несколько слов о ее красоте, а дальше пошло обсуждение Домбровской.

"Слуга народа" Анатолий Остапенко просматривает свои сообщения. В частности, 29 сентября 2019 года он получил сообщение о пополнении счета на 370 тыс. грн.

"Слуга народа" Александр Пасичный читает "Офіційний чат фракції": "... если он - идеальный вариант, для нас это - жопа. Останеться Авакова в Премьеры назначить, а Пороха - головой СНБО. Или Пороха в Премьеры, а Борисыча на СНБО" (сохранены авторские правописание и пунктуация. - Ред.).

Также отметим, что главой СНБО является Президент Украины.

Пленарное заседание Верховной Рады, 2 июля 2020 года.

Соглава фракции "ЕС" Артур Герасимов и "слуга народа" Гео Лерос.





"Слуга народа" Максим Бужанский с коллегами облюбовали места в ложе Кабмина. Вчера они также сидели на министерских креслах.

"Слуга народа" Николай Тищенко с коллегами.

Оскандалившаяся заявлением о детях "низкого качетсва" "слуга народа" Галина Третьякова обсуждает что-то с коллегами. "Слуга народа" Вадим Струневич допивает свой молочный коктейль.

Спикер Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук общаются с парламентариями.

Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Артур Герасимов.





Руслан Стефанчук и Степан Кубив ("ЕС")

Оскандалившаяся заявлением о детях "низкого качества" "слуга народа" Галина Третьякова обнимается с ранее оскандалившимся бывшим коллегой по фракции Романом Иванисовым. Напомним, осенью 2019 года выявилось, что Иванисов ранее был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

"Слуга народа" Николай Тищенко с коллегами.

Фото: Цензор.НЕТ