Объятия Третьяковой и Иванисова, "задание для Лещенко" на УЗ и переписка в чате СН: "Если он идеальный вариант, для нас - это жопа", - работа ВР 2 июля. ФОТОрепортаж
Сегодня, 2 июля, прошло очередное пленарное заседание Верховной Рады.
В начале заседания спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о вхождении народного депутата Сергея Евтушка в состав депутатской фракции "Батькивщина".
Далее парламентарии продолжили рассматривать поправки в проект закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр № 2285-д. Поправки рассматриваются по авторам.
День работы депутатов в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
"Слуга народа" Александр Скичко
Скичко пришел в Раду в часах за более чем 21 тыс. долл.
Тем временем Скичко решил проверить сообщения в чатах: "Есть задание для Лещенко как "око государства" на УЗ, ответственного за борьбу с коррупцией узнать куда ушли деньги на капремонт парка пассажирских вагонов".
Первый замглавы фракции СН Александр Корниенко наблюдает за фигуранткой скандала с "рабочей бабаой" Ириной Аллахвердиевой. По словам Корниенко, Аллахвердиевой в скандальном ролике были посвящены только несколько слов о ее красоте, а дальше пошло обсуждение Домбровской.
"Слуга народа" Анатолий Остапенко просматривает свои сообщения. В частности, 29 сентября 2019 года он получил сообщение о пополнении счета на 370 тыс. грн.
"Слуга народа" Александр Пасичный читает "Офіційний чат фракції": "... если он - идеальный вариант, для нас это - жопа. Останеться Авакова в Премьеры назначить, а Пороха - головой СНБО. Или Пороха в Премьеры, а Борисыча на СНБО" (сохранены авторские правописание и пунктуация. - Ред.).
Также отметим, что главой СНБО является Президент Украины.
Пленарное заседание Верховной Рады, 2 июля 2020 года.
Соглава фракции "ЕС" Артур Герасимов и "слуга народа" Гео Лерос.
"Слуга народа" Максим Бужанский с коллегами облюбовали места в ложе Кабмина. Вчера они также сидели на министерских креслах.
"Слуга народа" Николай Тищенко с коллегами.
Оскандалившаяся заявлением о детях "низкого качетсва" "слуга народа" Галина Третьякова обсуждает что-то с коллегами. "Слуга народа" Вадим Струневич допивает свой молочный коктейль.
Спикер Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук общаются с парламентариями.
Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Артур Герасимов.
Руслан Стефанчук и Степан Кубив ("ЕС")
Оскандалившаяся заявлением о детях "низкого качества" "слуга народа" Галина Третьякова обнимается с ранее оскандалившимся бывшим коллегой по фракции Романом Иванисовым. Напомним, осенью 2019 года выявилось, что Иванисов ранее был осужден за изнасилование несовершеннолетней.
"Слуга народа" Николай Тищенко с коллегами.
Фото: Цензор.НЕТ
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«Слуги» збирають підписи щодо позачергової сесії на 18.00 сьогодні.
Думаєте - по питаннях економічної кризи, коронавірусу, катастрофічних підтоплень на заході країни?
НІ. По законопроекту «Про азартні ігри».
Найважливіше питання в країні
ЗЕльоное днище
наконец то понималка начала включаться
"Обнародование государственной тайны высокопоставленного чиновника"
(неча третьесортному люду холопского звания знать, что барину бряцнулось на счет 370 косарей!)
https://twitter.com/zerkal999 Violator 25 https://twitter.com/zerkal999 @zerkal999 https://twitter.com/zerkal999/status/1278605936639213568 4 ч
Ржать. Срать. Ржать.
Всё.
Для СН це дійсно ДУПА.
Для "господ" - жодних ускладнень. Смороду не можуть нічого красти апріорі.
https://twitter.com/natohawks
https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитен
https://twitter.com/natohawks @natohawks
Зеля, знаешь что такое предательство?
Это когда твой близкий друг Юзик жадно уплетает шоколадный батончик Рошен прямо в сессионном зале Верховной Рады.
Фото:
https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=small
"Ну оттрахал барин девку из низкокачественных - ну и чавой тут такого? чай, ей не привыкать - эти сиволапые и так ябуться под каждым забором, пзда не мыло, не вымылится! её еще и за честь, что его сиятельство ее медведем оприходовал!"