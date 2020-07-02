Миллионные злоупотребления разоблачены на Житомирском бронетанковом заводе, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственного предприятия "Житомирский бронетанковый завод" на миллионных злоупотреблениях при ремонте систем защиты украинских Вооруженных Сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В рамках ранее начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что весной 2018 должностные лица государственного предприятия заключили с львовским научно-производственным объединением договор на техническое обслуживание и ремонт приборов радиационной и химической разведки. Стоимость ремонта систем защиты составила 2,5 миллиона гривен.

В то же время инициированная СБУ проверка показала, что на бронетанковом заводе имеется вся необходимая материально-техническая база, которая позволяет без задействования сторонних фирм осуществлять обслуживание и настройку этой военной техники. В то же время львовское предприятие необоснованно привлекло три фирмы-субподрядчика, искусственно завысив стоимость работ более чем на 60%.

Кроме того, эксперты выявили ряд нарушений технологий ремонта и тестирования военных приборов. Это могло привести к преждевременному выходу из строя оборудования и ставило под угрозу жизнь и здоровье военнослужащих в условиях радиационной и химической опасности.

Правоохранители провели семь санкционированных обысков на бронетанковом заводе и в львовской фирме, в нескольких военных представительствах в Киеве, а также по месту жительства участников сделки. Изъята военная продукция, договора, финансовая документация, доказывающая неправомерное завышение стоимости ремонтных работ.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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