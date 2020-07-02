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Миллионные злоупотребления разоблачены на Житомирском бронетанковом заводе, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Миллионные злоупотребления разоблачены на Житомирском бронетанковом заводе, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственного предприятия "Житомирский бронетанковый завод" на миллионных злоупотреблениях при ремонте систем защиты украинских Вооруженных Сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В рамках ранее начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что весной 2018 должностные лица государственного предприятия заключили с львовским научно-производственным объединением договор на техническое обслуживание и ремонт приборов радиационной и химической разведки. Стоимость ремонта систем защиты составила 2,5 миллиона гривен.

В то же время инициированная СБУ проверка показала, что на бронетанковом заводе имеется вся необходимая материально-техническая база, которая позволяет без задействования сторонних фирм осуществлять обслуживание и настройку этой военной техники. В то же время львовское предприятие необоснованно привлекло три фирмы-субподрядчика, искусственно завысив стоимость работ более чем на 60%.

Кроме того, эксперты выявили ряд нарушений технологий ремонта и тестирования военных приборов. Это могло привести к преждевременному выходу из строя оборудования и ставило под угрозу жизнь и здоровье военнослужащих в условиях радиационной и химической опасности.

Правоохранители провели семь санкционированных обысков на бронетанковом заводе и в львовской фирме, в нескольких военных представительствах в Киеве, а также по месту жительства участников сделки. Изъята военная продукция, договора, финансовая документация, доказывающая неправомерное завышение стоимости ремонтных работ.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Миллионные злоупотребления разоблачены на Житомирском бронетанковом заводе, - контрразведка СБУ 01
Миллионные злоупотребления разоблачены на Житомирском бронетанковом заводе, - контрразведка СБУ 02
Миллионные злоупотребления разоблачены на Житомирском бронетанковом заводе, - контрразведка СБУ 03

Автор: 

контрразведка (496) СБУ (19920) злоупотребление (88) Житомирский бронетанковый завод (10)


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Топ комментарии
+6
Шо опять????
Миллионные злоупотребления разоблачены на Житомирском бронетанковом заводе, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 6146
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02.07.2020 17:14
+6
Зелёная шобла настоящих мародёров
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02.07.2020 17:27
+6
Эти шоколадные пятна ещё долго будут на нашей одежде. Какого змея пригрели за пять лет.
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02.07.2020 17:36
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Кто то в это верит?
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02.07.2020 17:14 Ответить
73 ; 63 ; 53 ; 43 ; 33 ; .. % .....
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02.07.2020 17:17 Ответить
19,5%
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02.07.2020 17:19 Ответить
контрразведка под видом бухгалтерши следила за дебитом и крердитом?
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02.07.2020 17:31 Ответить
МЛЯ !!! КРУГОМ ПОЛНО КРЕМЛЕВСКИХ ШПИОНОВ И ПРЕДАТЕЛЕЙ,а они хищением бензина занимаются
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02.07.2020 18:25 Ответить
Шо опять????
Миллионные злоупотребления разоблачены на Житомирском бронетанковом заводе, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 6146
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02.07.2020 17:14 Ответить
Я думал на последней фотке с бульбулятором накрыли....
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02.07.2020 17:15 Ответить
Судам работы -непочатый край.А судов,как таковых нет.Есть решалы.В Накладе только каждый гражданин Украины,который создаёт добавочную стоимость и получает мизер ,из-за таких махинаторов и решал..
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02.07.2020 17:27 Ответить
Зелёная шобла настоящих мародёров
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02.07.2020 17:27 Ответить
"Удар по системі протиповітряної оборони": Повітряні сили ЗСУ заявили про обшуки ДБР у трьох зенітних бригадах"https://espreso.tv/news/2020/07/02/quotudar_po_systemi_protypovitryanoyi_oboronyquot_povitryani_syly_zsu_zayavyly_pro_obshuky_dbr_u_trokh_zenitnykh_brygadakh
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02.07.2020 17:29 Ответить
Эти шоколадные пятна ещё долго будут на нашей одежде. Какого змея пригрели за пять лет.
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02.07.2020 17:36 Ответить
Это не шоколад, тролик, это ты обосрался. В этот раз это Свинарчуки бубочки.
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02.07.2020 20:13 Ответить
При Порошенку такого не було!
Чи це при Порошенку?
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02.07.2020 17:41 Ответить
Читайте внимательно..... "весной 2018"!!!!
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02.07.2020 18:27 Ответить
За время "войны с Россией" весь Укроборонпром стал хорошей кормушкой.
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02.07.2020 17:54 Ответить
А эксперты Кто!!!!!!??????? а нашей стране дай бог что бы пару человек соображающих про что речь идет найдется.......
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02.07.2020 17:57 Ответить
Что осталось ? сейчас начало 2018 года ?
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02.07.2020 18:50 Ответить
Здається, фСБ(у) займається черговою імітацією та профанацією, в той час як їх колеги-феесбешники з ДБР знищують українську ППО.
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02.07.2020 18:14 Ответить
Обычная схема с фирмами-прилипалами, завышением смет и откатами. Суммы смешные по сравнению с таинственным исчезновениями сотен единиц бронетехники, складов боеприпасов итд.
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02.07.2020 18:32 Ответить
Зеленые ежемесячно прилюдно обкрадают бюджет на десятки миллиардов, грабят госрезерв--0 внимания правоохоронных органов, но примахались к смешным суммам с доказательствами уровня казала-мазала!
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02.07.2020 19:30 Ответить
MG-42 в помощь!
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02.07.2020 19:59 Ответить
У меня уже какой то скепсис когда читаю, что СБУ что то нашла. Возможно по методичке дискредитируют ведомство.
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02.07.2020 22:24 Ответить
Всё же это предприятие работающее на оборонку страны ,а значит в подобных инцидентах поможет только стенка с конфискатом
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03.07.2020 02:04 Ответить
ЖБЗ - видимо, место такое...
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03.07.2020 14:06 Ответить
 
 