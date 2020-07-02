Нацкорпус провел акцию "Нет - реваншу антиукраинских сил": Требуем от Минюста отмену регистрации партий ОПЗЖ и Шария. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Национальный корпус провел массовое шествие против засилья прокремлевских сил в украинской политике.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы принесли письма-обращения и заявления в СБУ и Минюст. Очень банальные требования: СБУ должна предоставить доказательства, проверить и обнародовать доказательства о финансировании и деятельности Медведчука, Шария, Кивы за счет РФ. На сегодняшний день позорным явлением является то, что сам Медведчук и его агенты ОПЗЖ не только представлены во власти, а и то, что выполняя распоряжение Путина в открытую едут в Москву, чтобы получать указания как и что делать в Украине", - отметили организаторы акции.

По их словам, украинские патриоты вышли продемонстрировать, что есть та сила, которая будет останавливать "ватные шабаши" в Украине.

"Мы сегодня требуем от СБУ и Министерства юстиции, чтобы была отменена регистрация политических партий ОПЗЖ и Шария. Мы делаем предупредительную, первую акцию, но это та акция, которая является началом конца этих ватных ресурсов Путина", - отметили организаторы.

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Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.