Ермак и Трофимов опубликовали совместное селфи: "Не пытайтесь нас разделять, это бесполезно". ФОТО

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и его первый заместитель Сергей Трофимов утверждают, что их не поссорят никакие провокационные публикации.

Общее селфи Ермак опубликовал в Фейсбуке, а Трофимов в Телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Фото, заряженное на сотрудничество. Природа настолько обновилась, что о нас с Сергеем начали писать анонимные телеграмм-каналы. Прочитали несколько постов, сидя в кабинете, едва сдержали улыбку. Не читайте советских газет!" - написал Ермак.

"Мы - единая команда президента Зеленского. Не пытайтесь нас разделять, это бесполезно!" - добавил глава ОП.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ермак: Разрабатываем законопроект о наказании за публикацию разговоров высокопоставленных чиновников

Трофимов утверждает, что в последнее время стал популярным "у различного вида пранкеров".

"То приветы мне передают, то от моего имени мэрам угрожают, то хотят посеять смуту в ОП. Читали с Андреем переписку с псевдоБигусом, долго смеялись", - написал он.

Ранее анонимный Телеграм-канал "Джокер" сообщил о том, что между Ермаком и Трофимовым якобы существует конфликт.

Также на Цензор.НЕТ: Куратор задержанного на взятке главы Кировоградской ОГА Трофимов пообещал новые посадки: Поблажек не будет. Все все видят!