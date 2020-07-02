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Ермак и Трофимов опубликовали совместное селфи: "Не пытайтесь нас разделять, это бесполезно". ФОТО

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и его первый заместитель Сергей Трофимов утверждают, что их не поссорят никакие провокационные публикации.

Общее селфи Ермак опубликовал в Фейсбуке, а Трофимов в Телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Фото, заряженное на сотрудничество. Природа настолько обновилась, что о нас с Сергеем начали писать анонимные телеграмм-каналы. Прочитали несколько постов, сидя в кабинете, едва сдержали улыбку. Не читайте советских газет!" - написал Ермак.

Ермак и Трофимов опубликовали совместное селфи: Не пытайтесь нас разделять, это бесполезно 01Ермак и Трофимов опубликовали совместное селфи: Не пытайтесь нас разделять, это бесполезно 02

"Мы - единая команда президента Зеленского. Не пытайтесь нас разделять, это бесполезно!" - добавил глава ОП.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ермак: Разрабатываем законопроект о наказании за публикацию разговоров высокопоставленных чиновников

Трофимов утверждает, что в последнее время стал популярным "у различного вида пранкеров".

"То приветы мне передают, то от моего имени мэрам угрожают, то хотят посеять смуту в ОП. Читали с Андреем переписку с псевдоБигусом, долго смеялись", - написал он.

Ермак и Трофимов опубликовали совместное селфи: Не пытайтесь нас разделять, это бесполезно 03

Ранее анонимный Телеграм-канал "Джокер" сообщил о том, что между Ермаком и Трофимовым якобы существует конфликт.

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Автор: 

Трофимов Сергей (41) Ермак Андрей (1265) Офис Президента (1798)


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Топ комментарии
+56
Да никто вас разделять, голубки, не собираеться, будете в одной камере сидеть.
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02.07.2020 17:55
+42
Ермак и Трофимов опубликовали совместное селфи: "Не пытайтесь нас разделять, это бесполезно" - Цензор.НЕТ 9177
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02.07.2020 17:58
+34
https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитен

Зеля, знаешь что такое предательство?
Это когда твой близкий друг Юзик жадно уплетает шоколадный батончик Рошен прямо в сессионном зале Верховной Рады

Ермак и Трофимов опубликовали совместное селфи: "Не пытайтесь нас разделять, это бесполезно" - Цензор.НЕТ 1689
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02.07.2020 18:03
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Може, навіть https://fenya.academic.ru/6651/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD_-_%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0 сімдесят один - бабаджанянка
(тьху, який встид!)
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03.07.2020 02:12 Ответить
Два дебила это сила в дурдоме
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02.07.2020 21:45 Ответить
Ах вот вы какие, сладенькие! Совет да любовь, ребята!
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02.07.2020 22:12 Ответить
Оманский ослик не понимает, что эти двое его используют для установления своей власти, когда их люди будут установлены по всей вертикали, поплывет нелох использованным презервативом
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02.07.2020 22:13 Ответить
Ермак и Трофимов опубликовали совместное селфи: "Не пытайтесь нас разделять, это бесполезно" - Цензор.НЕТ 4264
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02.07.2020 22:24 Ответить
Чё уместе расскачувацца будут.
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02.07.2020 23:01 Ответить
Два представителя ЛГБТ- сообщества .
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02.07.2020 23:09 Ответить
Сиамские близнецы,мать вашу...
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03.07.2020 09:04 Ответить
Для повної переконаності можете ще і трахнути один одного!
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03.07.2020 11:06 Ответить
Мразота вонючая
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03.07.2020 17:08 Ответить
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